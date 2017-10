მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის ხელისუფლებას ახალ მოთხოვნებს უყენებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ukraina ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181215 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ukraina ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181215 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 520 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ukraina ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ukraina ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181215) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (520,1692) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181124 [post_author] => 19 [post_date] => 2017-10-27 19:28:39 [post_date_gmt] => 2017-10-27 15:28:39 [post_content] => უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშჩენკომ განაცხადა, რომ საპრეზიდენტო ამბიციები მას კვლავ აქვს. „მე არ მომიწერია ხელი მოღალატეობრივ ხელშეკრულებაზე გაზთან დაკავშირებით, რუსეთისთვის არ ჩამიბარებია ყირიმი, არ ჩამიბარებია აღმოსავლეთ დონბასი. მე უკრაინელ ერს პატიოსნად და პროფესიონალურად ვემსახურე და ახლა არაფერს ვნანობ“, - აღნიშნა იუშჩენკომ. ვიქტორ იუშჩენკო უკრაინის პრეზიდენტის პოსტს 2005-2010 წლებში იკავებდა. მომდევნო საპრეზიდენტო არჩევნები უკრაინაში 2019 წელს გაიმართება. "პოსტსკრიპტუმის" ჯგუფი უკრაინის დედაქალქში, კვირის გადაცემისთვის, სიუჟეტის მოსამზადებლად მიემგზავრებოდა. ტელეკომპანიის ცნობით, თენგო გოგოტიშვილმა მესაზღვრეებს ყველა საჭირო დოკუმენტაცია წარუდგინა, თუმცა მას ქვეყანაში შესვლაზე მაინც უარი უთხრეს. "მიუხედავად იმისა, რომ ამ პასპორტში ასახულია ევროკავშირის ქვეყნებში ჩემი ყოფნა, მათ ეს პასპორტი საეჭვოდ მიიჩნიეს... დიდი შანსია, რომ დეპორტაციის ბეჭედი ჩამირტყან პასპორტში, რაც, ბუნებრივია, არასასურველი განვითარება იქნებოდა მოვლენების. ოფიციალურ ახსნა-განმარტებას არავინ არ აკეთებს, რატომ ვარ აქ. თუმცა, ყველამ იცის, რომ ქართველებს, ბოლო დროს აქვთ პრობლემები უკრაინის საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებით", - ამბობს რუსთავი 2-ის ჟურნალისტი. ტელეკომპანიის თქმით, P.S-ის ჯგუფი უკრაინის დედაქალაქში კვირის გადაცემისთვის სიუჟეტის მოსამზადებლად გაემგზავრა 