მიხეილ სააკაშვილი – მე არ მაქვს არც ერთი ქვეყნის მოქმედი დოკუმენტი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => petro-poroshenko [2] => ukrainashi-chasvla ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161399 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => petro-poroshenko [2] => ukrainashi-chasvla ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161399 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 520 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => petro-poroshenko [2] => ukrainashi-chasvla ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => petro-poroshenko [2] => ukrainashi-chasvla ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161399) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (520,4792,18281) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161316 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-07 17:35:36 [post_date_gmt] => 2017-09-07 13:35:36 [post_content] => პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის, ეკა ბესელიას, თქმით, ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში ექსტრადირების თაობაზე დაყენებული მოთხოვნა აბსოლუტურად გამართლებულია, რადგან მას ქართული მართლმასჯულების მიერ წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. ბ​ესელიას განცხადებით, ქართულმა მხარემ უკრაინას სააკაშვილის ექსტრადირების თაობაზე არაერთხელ მიმართა. „სააკაშვილმა უკრაინის მოქალაქეობა მიიღო და მისი პოლიტიკური და სამართლებრივი სტატუსი შეიცვალა, მაგრამ როცა ის უკრაინის მოქალაქე აღარ არის და სამართლებრივი პროცედურები - სასამართლო განხილვა კვლავ გრძელდება, დღის წესრიგში საკითხი ისევ დადგა და აბსოლუტურად გამართლებულია მოთხოვნა, როცა ქართული მხარე მის ექსტრადირებას ითხოვს, რადგან მას ქართული მართლმასჯულების მიერ წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. ჩვენი კონსტიტუციით, ეს მოთხოვნა დასაბუთებულია. შემდეგ რა მოხდება, ამას დავაკვირდებით. ზოგჯერ, მართლმსაჯულების აღსრულება იგვიანებს ხოლმე, მაგრამ მართლმსაჯულება აუცილებლად აღსრულდება,“ - განაცხადა ბესელიამ. [post_title] => მართლმსაჯულება აუცილებლად აღსრულდება - ეკა ბესელია სააკაშვილის ექსტრადირებაზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => martlmsajuleba-aucileblad-aghsruldeba-eka-beselia-saakashvilis-eqstradirebaze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 17:35:36 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 13:35:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161316 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 161105 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-07 13:45:32 [post_date_gmt] => 2017-09-07 09:45:32 [post_content] => „კარგია, თუ ბრალდებული მის წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეებზე პროცესებს თავად დაესწრება,“ - ამის შესახებ მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ დევნილთა და განსახლების მინისტრმა, სოზარ სუბარმა, ექსპრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის, ექსტრადირებასთან დაკავშირებით განაცხადა. სუბარის თქმით, როცა ადამიანზე სისხლის სამართლის საქმეა აღძრული, ბუნებრივია, რომ მის წინააღმდეგ მიმდინარეობდეს ძებნა. „4 საქმეა აღძრული. ოთხივეზე მიმდინარეობს გამოძიება. კარგია, თუ პროცესს თავად დაესწრება. უკეთესია დაცვისთვისაც და ბრალდების მხარისთვისაც,“ - განაცახადა სუბარმა. დღეს ამავე თემაზე კომენტარი იუსტიციის მინისტრმა, თეა წულუკიანმაც, გააკეთა. წულუკიანის თქმით, უკრაინულმა მხარემ საქართველოს უკვე მიმართა წერილით, თუმცა რისთვის არის მზად უკრაინური მხარე და გადმოსცემს თუ არა საქართველოს დაკავების შემთხვევაში ექსპრეზიდენტს, ამაზე მინისტრმა კომენტარი არ გააკეთა. [post_title] => კარგია, თუ სააკაშვილი სასამართლო პროცესს თავად დაესწრება - სოზარ სუბარი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kargia-tu-saakashvili-sasamartlo-process-tavad-daeswreba-sozar-subari [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 13:45:32 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 09:45:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161105 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 161095 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-07 13:41:44 [post_date_gmt] => 2017-09-07 09:41:44 [post_content] => უკრაინის პრეზიდენტი, პეტრო პოროშენკო, მიიჩნევს, რომ ბელარუსი-რუსეთის სამხედრო სწავლება მასშტაბური ომისთვის მზადებაა. ამის შესახებ პეტრო პოროშენკომ უკრაინის პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. „ჯერჯერობით არ არსებობს იმის ნიშანი, რომ მოსკოვი მზად არის, დონბასიდან ან ყირიმიდან გავიდეს. თუმცა იმის მტკიცებულებები, რომ მოსკოვი ომისთვის ემზადება, სულ უფრო და უფრო მეტია,“ - განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. აღნიშნულის მაგალითად უკრაინის ლიდერმა რუსეთ-ბელარუსის სამხედრო სწავლებები Запад 2017 მოიყვანა. „სტრატეგიული სწავლებების სახით არ არის გამორიცხული შეიქმნას რუსეთის შეიარაღებული ძალების დამრტყმელი დაჯგუფება უკრაინის ტერიტორიაზე შემოჭრის მიზნით. ჩვენს საზღვრებს ჯარისკაცებისა და სამხედრო ტექნიკის კოლონა უახლოვდება. არ არსებობს იმის გარანტიები, რომ სწავლების დასრულების შემდეგ ეს ტექნიკა და ძალა რუსეთში დაბრუნდება,“ - აღნიშნა პეტრო პოროშენკომ. მისივე განმარტებით, ამ მიზეზის გამო, უკრაინამ თავისი საზღვრების კონტროლი გააძლიერა. პოროშენკოს განცხადებით, Кавказ-2008-ის სამხედრო სწავლებების შემდეგ რუსული არმია იმის ნაცვლად, რომ მუდმივი დისლოკაციის პუნქტებში დაბრუნებულიყო, საქართველოს დაესხა თავს. [post_title] => ბელარუსი-რუსეთის სამხედრო სწავლება მასშტაბური ომისთვის მზადებაა - პეტრო პოროშენკო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => belarusi-rusetis-samkhedro-swavleba-masshtaburi-omistvis-mzadebaa-petro-poroshenko [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 13:41:44 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 09:41:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161095 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 161316 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-07 17:35:36 [post_date_gmt] => 2017-09-07 13:35:36 [post_content] => პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის, ეკა ბესელიას, თქმით, ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში ექსტრადირების თაობაზე დაყენებული მოთხოვნა აბსოლუტურად გამართლებულია, რადგან მას ქართული მართლმასჯულების მიერ წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. ბ​ესელიას განცხადებით, ქართულმა მხარემ უკრაინას სააკაშვილის ექსტრადირების თაობაზე არაერთხელ მიმართა. „სააკაშვილმა უკრაინის მოქალაქეობა მიიღო და მისი პოლიტიკური და სამართლებრივი სტატუსი შეიცვალა, მაგრამ როცა ის უკრაინის მოქალაქე აღარ არის და სამართლებრივი პროცედურები - სასამართლო განხილვა კვლავ გრძელდება, დღის წესრიგში საკითხი ისევ დადგა და აბსოლუტურად გამართლებულია მოთხოვნა, როცა ქართული მხარე მის ექსტრადირებას ითხოვს, რადგან მას ქართული მართლმასჯულების მიერ წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. ჩვენი კონსტიტუციით, ეს მოთხოვნა დასაბუთებულია. შემდეგ რა მოხდება, ამას დავაკვირდებით. ზოგჯერ, მართლმსაჯულების აღსრულება იგვიანებს ხოლმე, მაგრამ მართლმსაჯულება აუცილებლად აღსრულდება,“ - განაცხადა ბესელიამ. [post_title] => მართლმსაჯულება აუცილებლად აღსრულდება - ეკა ბესელია სააკაშვილის ექსტრადირებაზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => martlmsajuleba-aucileblad-aghsruldeba-eka-beselia-saakashvilis-eqstradirebaze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 17:35:36 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 13:35:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161316 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 150 [max_num_pages] => 50 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => dc45a90ccebd3495bfc1cc36f6e127a5 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )