მიხეილ სააკაშვილმა დოკუმენტი გამოაქვეყნა, რაც მისი თქმით, უკრაინაში მის ლეგალურად ყოფნას ადასტურებს

„ეს იმდენად სულმდაბალი, ავადმყოფური საქციელია, ძალიან ბოღმიანი და პატარა მასშტაბის ადამიანების," - ასე აფასებს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, უკრაინის პარტია „ახალი ძალების მოძრაობის" თავმჯდომარე, მიხეილ სააკაშვილი, ადვოკატ გიორგი ონიანის დაკავებას. გიორგი ონიანი სასამართლო დარბაზში დააკავეს. მოსამართლის გადაწყვეტილებით, მას 4 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიესაჯა. გიორგი ონიანის საქმეზე სასამართლოს გადაწყვეტილებას კიევში გამოეხმაურა მიხეილ სააკაშვილი. სააკაშვილი ყურადღებას ამახვილებს ონიანის პროფესიულ საქმიანობაზე და მის დაკავებას „ავადმყოფურ საქციელს" უწოდებს. მიხეილ სააკაშვილი გიორგი ონიანის დაკავებას ავადმყოფურ საქციელად აკავებს მიხეილ სააკაშვილი დღეს საღამოს უკრაინაში ხელისუფლების შეცვლის გეგმას გაახმოვანებს

საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის, განცხადებით, დღეს საღამოს უკრაინაში ხელისუფლების შეცვლის გეგმას გაახმოვანებს, თუ ხელისუფლება საპროტესტო აქციის მონაწილეების მოთხოვნებს არ შეასრულებს. ამის შესახებ მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინის პარლამენტის წინ მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე განაცხადა. „დღეს დეპუტატებს ბოლო დღე აქვთ, როდესაც ჯერ კიდევ შეუძლიათ მოთხოვნების შესრულება. თუ შემდგომშიც აჩვენებენ, რომ თქვენი აზრი არ აინტერესებთ, მაშინ საღამოს სხვა გეგმას გამოვაცხადებთ. ჩვენი გეგმა ფოკუსირებული იქნება მხოლოდ ერთ თემაზე: კანონიერ, მშვიდობიან, მაგრამ ხელისუფლების რეალურ შეცვლაზე ყველა დონეზე," - განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა აქციაზე. მან კიევის მცხოვრებლებს მოუწოდა, საღამოს მიტინგზე მივიდნენ, რათა ძალები მოიკრიბონ და უკრაინაში ხელისუფლების შეცვლის ერთობლივი გეგმა დაამტკიცონ. მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინის საზღვრის უკანონო გადაკვეთისთვის დაკისრებული ჯარიმა გადაიხადა

საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა, ოდესის ოლქის ყოფილმა გუბერნატორმა, პარტია „ახალი ძალების" ლიდერმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინის საზღვრის უკანონო გადაკვეთისთვის დაკისრებული ჯარიმა გადაიხადა, - ამის შესახებ „უკრაინსკიე ნოვინის" სააკაშვილის ადვოკატმა მარკიან გალაბალამ განუცხადა. „რა თქმა უნდა, ჯარიმა მან უკვე გადაიხადა", - განაცხადა გალაბალამ. შეგახსენებთ, რომ 22 სექტემბერს ლვოვის ოლქის ქალაქ მოსტისკას რაიონულმა სასამართლომ მიხეილ სააკაშვილი საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისთვის 3400 გრივნით დააჯარიმა, რაც 130 აშშ დოლარს უდრის. მიხეილ სააკაშვილი გიორგი ონიანის დაკავებას ავადმყოფურ საქციელად აკავებს

„ეს იმდენად სულმდაბალი, ავადმყოფური საქციელია, ძალიან ბოღმიანი და პატარა მასშტაბის ადამიანების," - ასე აფასებს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, უკრაინის პარტია „ახალი ძალების მოძრაობის" თავმჯდომარე, მიხეილ სააკაშვილი, ადვოკატ გიორგი ონიანის დაკავებას. გიორგი ონიანი სასამართლო დარბაზში დააკავეს. მოსამართლის გადაწყვეტილებით, მას 4 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიესაჯა. გიორგი ონიანის საქმეზე სასამართლოს გადაწყვეტილებას კიევში გამოეხმაურა მიხეილ სააკაშვილი. სააკაშვილი ყურადღებას ამახვილებს ონიანის პროფესიულ საქმიანობაზე და მის დაკავებას „ავადმყოფურ საქციელს" უწოდებს.