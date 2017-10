მიხეილ სააკაშვილმა რეალურად დაამარცხა კორუფცია, მაგრამ ადამიანების უფლებების შელახვის ხარჯზე – გიორგი მარგველაშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => mikheil-saakashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176110 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => mikheil-saakashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176110 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 52 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => mikheil-saakashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => mikheil-saakashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (176110) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (52,520) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 175558 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-16 10:15:17 [post_date_gmt] => 2017-10-16 06:15:17 [post_content] => საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი, პარტია „ახალი ძალების“ ლიდერი, მიხეილ სააკაშვილი, აცხადებს, რომ უკრაინის ხელისუფლებამ „შესაძლოა მისი დეპორტაცია განახორციელოს ან საერთოდ მოკლას“. ამის შესახებ სააკაშვილმა გუშინ ხარკოვში გამართულ მიტინგზე განაცხადა. „მე ზუსტად ვიცი, რომ ხელისუფლება ჩემს მოშორებას შეეცდება. შესაძლოა, დამიჭირონ, ქვეყნიდან გამაძევონ... ან საერთოდ მომკლან, ეს არაა პრობლემა! მე ამის არ მეშინია,“ - განაცხადა სააკაშვილმა. აქციის შემდეგ, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი მანქანისკენ მიემართებოდა, უცნობმა პირმა ხალხში ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. სააკაშვილის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის შეხლა-შემოხლა მოხდა. გავრცელებული ინფორმაციით, „ახალი ძალების“ ლიდერის მონაწილეობით ანტიკორუფციულ აქციას 700-800 ადამიანი ესწრებოდა. [post_title] => მე ზუსტად ვიცი, რომ ხელისუფლება ჩემს მოშორებას შეეცდება - მიხეილ სააკაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => me-zustad-vici-rom-khelisufleba-chems-moshorebas-sheecdeba-mikheil-saakashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-16 10:15:17 [post_modified_gmt] => 2017-10-16 06:15:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175558 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 174849 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-13 11:32:01 [post_date_gmt] => 2017-10-13 07:32:01 [post_content] => პარლამენტის ვიცესპიკერის, თამარ ჩუგოშვილის, განცხადებით, კონსტიტუციურ პროექტზე პრეზინდენტ გიორგი მარგველაშვილის მოტივირებული შენიშვნები გაზიარებული არ იქნება. ჩუგოშვილის თქმით, ვენეციის კომისია ამბობს, რომ ეს კონსტიტიცია ლოგიკური დასასრულია საქართველოს ევოლუციის საპარლამენტო რესპუბლიკის გზაზე. „ჩვენს წარმომადგენლებს საქართველოს პრეზიდენტთან საუბარი ჰქონდათ და მსჯელობა გაიმართა იმაზე, რომ მოტივირებულ შენიშვნებში საუბარი ორ საკითხზე ყოფილიყო. პრეზიდენტმა გადაწყვიტა, ორი საკითხისთვის სხვა პრინციპული საკითხებიც დაემატებინა, რაც ჩვენთვის მიუღებელია. შესაბამისად, ვეტოს დაძლევის გადაწყვეტილება მივიღეთ. მოტივირებული შენიშვნები გაზიარებული არ იქნება. პრეზიდენტმა ამ ცვლილების დაუყოვნებლივ ძალაში შესვლას ხელი არ შეუწყო, შესაბამისად, ინიცირების ახალ პროცესს დავიწყებთ. ამ კონსტიტუციით ის ხდება, რაც არცერთმა ხელისუფლებამ არ გააკეთა - 2024 წელს პროპორციულ სისტემაზე გადავდივართ, ხოლო გარდამავალ პერიოდში პოლიტიკურ მოცემულობას ვცვლით,“ - განაცხადა ჩუგოშვილმა. [post_title] => თამარ ჩუგოშვილის თქმით, კონსტიტუციურ პროექტზე პრეზინდენტის შენიშვნები გაზიარებული არ იქნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tamar-chugoshvilis-tqmit-konstituciur-proeqtze-prezindentis-shenishvnebi-gaziarebuli-ar-iqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-13 11:32:01 [post_modified_gmt] => 2017-10-13 07:32:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174849 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 174694 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-12 17:44:24 [post_date_gmt] => 2017-10-12 13:44:24 [post_content] => „პრეზიდენტს სულ 1470 კანონზე აქვს ხელი მოწერილი, ვეტო კი მხოლოდ 10-ზე აქვს დადებული,“ - ასე უპასუხა პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა, ანა დოლიძემ, უმრავლესობის წევრის, დავით მათიკაშვილის, განცხადებას, იმასთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდენტი კანონზე ვეტოს დადებით გინესების წიგნშიც შეიძლება შევიდეს. „ვისაც არითმეტიკული უნარები აქვს, მარტივად დაითვლის, რა პროცენტულ რაოდენობასთან გვაქვს საქმე. ამაში საგანგაშო არაფერი არაა, რადგან სხვა საპარლამენტო ქვეყნის პრეზიდენტებს გაცილებით მეტი ვეტო აქვთ დადებული კანონპროექტებზე,“ - განაცხადა დოლიძემ. [post_title] => პრეზიდენტს ვეტო მხოლოდ 10 კანონზე აქვს დადებული - ანა დოლიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prezidents-veto-mkholod-10-kanonze-aqvs-dadebuli-ana-dolidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-12 17:44:24 [post_modified_gmt] => 2017-10-12 13:44:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174694 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 175558 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-16 10:15:17 [post_date_gmt] => 2017-10-16 06:15:17 [post_content] => საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი, პარტია „ახალი ძალების“ ლიდერი, მიხეილ სააკაშვილი, აცხადებს, რომ უკრაინის ხელისუფლებამ „შესაძლოა მისი დეპორტაცია განახორციელოს ან საერთოდ მოკლას“. ამის შესახებ სააკაშვილმა გუშინ ხარკოვში გამართულ მიტინგზე განაცხადა. „მე ზუსტად ვიცი, რომ ხელისუფლება ჩემს მოშორებას შეეცდება. შესაძლოა, დამიჭირონ, ქვეყნიდან გამაძევონ... ან საერთოდ მომკლან, ეს არაა პრობლემა! მე ამის არ მეშინია,“ - განაცხადა სააკაშვილმა. აქციის შემდეგ, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი მანქანისკენ მიემართებოდა, უცნობმა პირმა ხალხში ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. სააკაშვილის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის შეხლა-შემოხლა მოხდა. გავრცელებული ინფორმაციით, „ახალი ძალების“ ლიდერის მონაწილეობით ანტიკორუფციულ აქციას 700-800 ადამიანი ესწრებოდა. [post_title] => მე ზუსტად ვიცი, რომ ხელისუფლება ჩემს მოშორებას შეეცდება - მიხეილ სააკაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => me-zustad-vici-rom-khelisufleba-chems-moshorebas-sheecdeba-mikheil-saakashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-16 10:15:17 [post_modified_gmt] => 2017-10-16 06:15:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175558 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 549 [max_num_pages] => 183 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 000a9402eb58dbd3e4b598d5628651a2 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )