მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინაში პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვა

მიხეილ სააკაშვილის დაცვის მხარე ლვოვის ოლქის ქალაქ მოსტისკას რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს. ამის შესახებ სააკაშვილის ადვოკატზე, მარკიან გალაბალაზე, დაყრდნობით უკრაინული მედია წერს. „ჩვენ ამას აუცილებლად გავასაჩივრებთ. ჩვენ ვწერთ სააპელაციო საჩივარს, ამისთვის 10 დღე გვაქვს," - განაცხადა გალაბალამ. მიხეილ სააკაშვილის დაცვის მხარე პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების სრულ გაუქმებას მოითხოვს. გალაბალას თქმით, სასამართლოს გადაწყვეტილება მათ ჯერ არ მიუღიათ. 23 სექტემბერს ქალაქ მოსტისკას რაიონულმა სასამართომ მიხეილ სააკაშვილი, უკრაინის სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთის გამო, დამნაშავედ ცნო და ფულადი ჯარიმის გადახდა დააკისრა. მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატები სასამართლოს გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებენ

ლვოვის ოლქის ქალაქ მოსტისკას რაიონულ სასამართლოში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ საზღვრის უკანონო გადაკვეთის საქმეზე მოსამართლე იური ბილოუსმა გადაწყვეტილება გამოაცხადა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით, მიხეილ სააკაშვილი ცნობილია დამნაშავედ უკრაინის სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთის გამო. მიხეილ სააკაშვილს ფულადი ჯარიმის გადახდა დაეკისრა. ოდესის ყოფილ გუბერნატორს 3400 გრივნის ოდენობით ჯარიმის გადახდა მოუწევს, რაც 130 დოლარს უდრის. მიხეილ სააკაშვილი მოსამართლემ დამნაშავედ ცნო ლვოვის სასამართლო დღეს მიხეილ სააკაშვილის საქმეს განიხილავს

ლვოვის მოსტისკის რაიონული სასამართლო დღეს მიხეილ სააკაშვილის მიერ საზღვრის უკანონო გადაკვეთის საქმეზე იმსჯელებს. ოდესის ყოფილი გუბერნატორის საქმის განხილვა სასამართლომ 18 სექტემბერს დაიწყო. დაცვის მხრის განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილისთვის გადაცემული ოქმი საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის შესახებ არასწორად იყო შედგენილი. მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით, უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა, იური ლუცენკომ, განაცხადა, რომ საკონტროლო გამშვებ პუნქტ „შეგინის" დარღვევასთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილს ქვეყნიდან არ გააძევებენ. მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატები სასამართლოს გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებენ

მიხეილ სააკაშვილის დაცვის მხარე ლვოვის ოლქის ქალაქ მოსტისკას რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს. ამის შესახებ სააკაშვილის ადვოკატზე, მარკიან გალაბალაზე, დაყრდნობით უკრაინული მედია წერს. „ჩვენ ამას აუცილებლად გავასაჩივრებთ. ჩვენ ვწერთ სააპელაციო საჩივარს, ამისთვის 10 დღე გვაქვს," - განაცხადა გალაბალამ. მიხეილ სააკაშვილის დაცვის მხარე პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების სრულ გაუქმებას მოითხოვს. გალაბალას თქმით, სასამართლოს გადაწყვეტილება მათ ჯერ არ მიუღიათ. 23 სექტემბერს ქალაქ მოსტისკას რაიონულმა სასამართომ მიხეილ სააკაშვილი, უკრაინის სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთის გამო, დამნაშავედ ცნო და ფულადი ჯარიმის გადახდა დააკისრა.