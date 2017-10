მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან მოქალაქეობის ჩამორთმევის შესახებ დოკუმენტი მიიღო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ukrainis-moqalaqeoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180330 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ukrainis-moqalaqeoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180330 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 520 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ukrainis-moqalaqeoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ukrainis-moqalaqeoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180330) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (520,17696) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179988 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-25 10:30:17 [post_date_gmt] => 2017-10-25 06:30:17 [post_content] => საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი, პარტია „ახალი ძალების“ ლიდერი, მიხეილ სააკაშვილი კიევში, პარლამენტის წინ გაშლილ „კარვების ქალაქში“ იცხოვრებს. როგორც „ინტერფაქს-უკრაინა“ იუწყება, ამის შესახებ სააკაშვილმა კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, „მე გადავწყვიტე, რომ პარლამენტის წინ, მომიტინგეებთან გადავინაცვლებ და „კარვების ქალაქში“ ვიცხოვრებ,“ - განაცხადა სააკაშვილმა. სააკაშვილმა, ასევე, მოუწოდა ოპოზიციის ლიდერებს, კერძოდ, ლვოვის მერს, პარტია „სამოპომიჩის“ ლიდერს, ანდრეი სადოვოის და პარტია „სამოქალაქო პოზიციის“ ლიდერს, ანატოლი გრიცენკოს, მას შეუერთდნენ. მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის პარლამენტის წინ, „კარვების ქალაქში" იცხოვრებს მიხეილ სააკაშვილის დეპორტაცია შესაძლებელია - უკრაინის საიმიგრაციო სამსახური

„კომპეტენტურ ორგანოებს მიხეილ სააკაშვილის ქვეყნიდან გაძევების პროცედურების განხორციელება შეუძლიათ," - ამის შესახებ უკრაინის სახელმწიფო საიმიგრაციო სამსახურის საიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაშია ნათქვამი. საიმიგრაციო სამსახურში ადასტურებენ, რომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში საკუთარი სამართლებრივი სტატუსის დარეგულირების საკითხის იგნორირებას ახდენს. „ამის გამო კომპეტენტურ ორგანოებს აქვთ საფუძველი, მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში, სააკაშვილის უკრაინის ტერიტორიიდან გაძევების პროცედურები განახორციელონ," - ნათქვამია საიმიგრაციო სამსახურის განცხადებაში. უკრაინულმა სასამართლომ სააკაშვილის საჩივარი არ დააკმაყოფილა

ლვოვის ოლქის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა მოსტისკის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელმაც ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში დამნაშავედ ცნო. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, სასამართლომ სააკაშვილის ადვოკატების საჩივარი არ დააკმაყოფილა და 22 სექტემბრის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. მოსამართლემ გადაწყვეტილების გამოცხადებისას აღნიშნა, რომ დღევანდელი გადაწყვეტილება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. 2017 წლის 10 სექტემბერს 20:00 საათზე ოდესის ექსგუბერნატორმა და მისმა მომხრეებმა პოლონეთ-უკრაინის საზღვარი შეგინის საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე უკანონოდ გადაკვეთეს. მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის პარლამენტის წინ, „კარვების ქალაქში" იცხოვრებს

საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი, პარტია „ახალი ძალების" ლიდერი, მიხეილ სააკაშვილი კიევში, პარლამენტის წინ გაშლილ „კარვების ქალაქში" იცხოვრებს. როგორც „ინტერფაქს-უკრაინა" იუწყება, ამის შესახებ სააკაშვილმა კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, „მე გადავწყვიტე, რომ პარლამენტის წინ, მომიტინგეებთან გადავინაცვლებ და „კარვების ქალაქში" ვიცხოვრებ," - განაცხადა სააკაშვილმა. სააკაშვილმა, ასევე, მოუწოდა ოპოზიციის ლიდერებს, კერძოდ, ლვოვის მერს, პარტია „სამოპომიჩის" ლიდერს, ანდრეი სადოვოის და პარტია „სამოქალაქო პოზიციის" ლიდერს, ანატოლი გრიცენკოს, მას შეუერთდნენ.