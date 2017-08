მიხეილ სააკაშვილს სისხლის სამართლის ოთხ საქმეზე 11 წლით პატიმრობა ემუქრება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151878 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151878 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 520 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (151878) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (520) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 151616 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-07 11:03:38 [post_date_gmt] => 2017-08-07 07:03:38 [post_content] => მიხეილ სააკაშვილი დღეს პოლონეთს ტოვებს, თუმცა არ საუბრობს, რომელ ქვეყანაში გაემგზავრება. სართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ამბობს,რომ უკრაინაში არალეგალურად არ დაბრუნდება. „მე ყოველთვის კომფორტით არ ვმოგზაურობ. თუმცა, საბარგულში მოგზაურობა არ განეკუთვნება ჩემთვის მოგზაურობის სასურველ სახეობას“, - განაცხადა სააკაშვილმა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ამბობს, რომ ახლა უკრაინის საკანონმდებლო ბაზას სწავლობს და უკრაინაში მაშინ გაემგზავრება, როდესაც ამისთვის მზად იქნება. მიხეილ სააკაშვილი ვარშავაში 4 აგვისტოდან იმყოფება, ოდესის ყოფილი გუბერნატორი პოლონეთის დედაქალაქში მცხოვრებ უკრაინელებსაც შეხვდა. [post_title] => სააკაშვილი უკრაინაში საბარგულით შესვლას არ აპირებს - სად გაემგზავრება პოლონეთიდან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saakashvili-ukrainashi-sabargulit-shesvlas-ar-apirebs-sad-gaemgzavreba-polonetidan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-07 11:03:38 [post_modified_gmt] => 2017-08-07 07:03:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151616 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 151478 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-08-04 19:52:13 [post_date_gmt] => 2017-08-04 15:52:13 [post_content] => საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ პოლონეთს საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის საკითხთან დაკავშირებით მიმართა, - ამის შესახებ მთავარი პროკურატურის საზოგადოებასთან და მასმედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ, გიორგი გრძელიშვილმა განაცხადა. ”მიხეილ სააკაშვილის პოლონეთის რესპუბლიკაში ვიზიტთან დაკავშირებით, მედიასაშუალებებით გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე, საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ მიმართა პოლონეთის რესპუბლიკის კომპეტენტურ ორგანოებს და დაწყებულია კანონით გათვალისწინებული ყველა შესაბამისი პროცედურა”, - აცხადებენ პროკურატურაში. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი დღეს პოლონეთში ჩავიდა. წყარო: ინტერპრესნიუსი [post_title] => მთავარმა პროკურატურამ პოლონეთს მიხეილ სააკაშვილის საკითხთან დაკავშირებით მიმართა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mtavarma-prokuraturam-polonets-mikheil-saakashvilis-sakitkhtan-dakavshirebit-mimarta [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-04 19:55:35 [post_modified_gmt] => 2017-08-04 15:55:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151478 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 151467 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-08-04 18:48:33 [post_date_gmt] => 2017-08-04 14:48:33 [post_content] => პოლონეთის სასაზღვრო სამსახურში კომენტარს არ აკეთებენ იმის შესახებ, თუ რომელი საბუთის საფუძველზე შევიდა მიხეილ სააკაშვილი პოლონეთის ტერიტორიაზე. პოლონეთის მმართველი პარტიის დეპუტატმა მალგოჟატა გოშევსკაიამ განაცხადა, რომ სააკაშვილი პოლონეთში ვიზიტით იმყოფება. სააკაშვილმა ვარშავის ამბოხის 73-ე წლისთავის ღონისძიებებში მიიღო მონაწილეობა. როგორც ცნობილია, მას შემდეგ, რაც უკრაინის პრეზიდენტმა საქართველოს ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოართვა, სააკაშვილი არც ერთი ქვეყნის მოქალაქე აღარ არის. პოლონეთში გამგზავრებამდე მიხეილ სააკაშვილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდა. [post_title] => პოლონეთის სასაზღვრო სამსახურში კომენტარს არ აკეთებენ იმის შესახებ, თუ რომელი საბუთის საფუძველზე შევიდა მიხეილ სააკაშვილი პოლონეთის ტერიტორიაზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => polonetis-sasazghvro-samsakhurshi-komentars-ar-aketeben-imis-shesakheb-tu-romeli-sabutis-safudzvelze-shevida-mikheil-saakashvili-polonetis-teritoriaze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-04 18:48:33 [post_modified_gmt] => 2017-08-04 14:48:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151467 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 151616 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-07 11:03:38 [post_date_gmt] => 2017-08-07 07:03:38 [post_content] => მიხეილ სააკაშვილი დღეს პოლონეთს ტოვებს, თუმცა არ საუბრობს, რომელ ქვეყანაში გაემგზავრება. სართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ამბობს,რომ უკრაინაში არალეგალურად არ დაბრუნდება. „მე ყოველთვის კომფორტით არ ვმოგზაურობ. თუმცა, საბარგულში მოგზაურობა არ განეკუთვნება ჩემთვის მოგზაურობის სასურველ სახეობას“, - განაცხადა სააკაშვილმა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ამბობს, რომ ახლა უკრაინის საკანონმდებლო ბაზას სწავლობს და უკრაინაში მაშინ გაემგზავრება, როდესაც ამისთვის მზად იქნება. მიხეილ სააკაშვილი ვარშავაში 4 აგვისტოდან იმყოფება, ოდესის ყოფილი გუბერნატორი პოლონეთის დედაქალაქში მცხოვრებ უკრაინელებსაც შეხვდა. [post_title] => სააკაშვილი უკრაინაში საბარგულით შესვლას არ აპირებს - სად გაემგზავრება პოლონეთიდან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saakashvili-ukrainashi-sabargulit-shesvlas-ar-apirebs-sad-gaemgzavreba-polonetidan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-07 11:03:38 [post_modified_gmt] => 2017-08-07 07:03:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151616 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 118 [max_num_pages] => 40 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 262d7878bff4f177e7bc447a6b8b313a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )