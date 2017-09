მიხეილ სააკშვილის სასამართლო პროცესი გადაიდო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => lvovis-olqi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165035 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => lvovis-olqi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165035 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 520 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => lvovis-olqi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => lvovis-olqi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165035) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19334,520) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 164919 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-18 17:26:31 [post_date_gmt] => 2017-09-18 13:26:31 [post_content] => ლვოვის სასამართლოს შენობასთან საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. აქციის მონაწილები საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს, მიხეილ სააკაშვილს, უკრაინის დატოვებისკენ მოუწოდებენ. აქციაზე გამოფენილია ტრანსფარანტები წარწერებით - ”მიშა, წადი!” სააკაშვილის სასამართლო პროცესი უკრაინაში ცოტა ხანში დაიწყება. სასამართლო საზღვრის უკანონოდ კვეთის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევაზე იმსჯელებს, რომელიც დამტკიცების შემთხვევაში, სანქციის სახით ჯარიმას ითვალისწინებს. ლვოვის სასამართლოს შენობასთან საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს

მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო სხდომა დღეს მოგვიანებით გაიმართება. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა "ფეისბუქის" საკუთარ გვერდზე დაწერა. "ახლა ქალაქ მოსტისკაში მივემგზავრები, სადაც დღეს ჩემი სახლში დაბრუნების საქმის განხილვა უნდა გაიმართოს, მაგრამ მე შემატყობინეს, რომ სასამართლო სხდომა გადაიდო და 16:15 საათზე გაიმართება. "როგორც ჩანს, მათ ჯერ ამ "საუკუნის დანაშაულის" ყველა მტკიცებულების შეგროვება ვერ მოასწრეს. რას ვიზამთ, დაველოდები, მთავარია, რომ მშობლიურ მიწაზე ვარ," - წერს მიხეილ სააკაშვილი. სასამართლო სხდომა ლვოვის ოლქის ქალაქ მოსტისკაში გაიმართება. მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო სხდომა დღეს გაიმართება

საქართველოს ექსპრეზიდენტი, ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი, მიხეილ სააკაშვილი, უკრაინის ქალაქ ხერსონში იმყოფება. ამის შესახებ „რია ნოვოსტის" პარტია „ახალი ძალების" პრესსამსახურში განუცხადეს. რამდენიმე დღის წინ მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინის ფარგლებში ტურნე წამოიწყო. „მიხეილ სააკაშვილი ამჟამად ხერსონშია. ის აპირებს, მოინახულოს კაპელანი, რომელიც საზღვრის გარღვევისთვის დააკავეს," - განაცხადეს პრესსამსახურში. პარტიაში კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ 19 სექტემბერს სააკაშვილი კიევში ჩასვლას აპირებს. მიხეილ სააკაშვილი ხერსონშია ლვოვის სასამართლოს შენობასთან საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს