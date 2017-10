მიკვირს, რომ “ციანიდის საქმის” მასალების მედიაში გავრცელებაზე დაცვის მხარემ ჩვენება არ მისცა – ბესიკ ბუგიანიშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prokuratura [1] => cianidis-saqme [2] => chveneba [3] => besik-bugianishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181025 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prokuratura [1] => cianidis-saqme [2] => chveneba [3] => besik-bugianishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181025 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 497 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => prokuratura [1] => cianidis-saqme [2] => chveneba [3] => besik-bugianishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => prokuratura [1] => cianidis-saqme [2] => chveneba [3] => besik-bugianishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181025) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18871,13660,13167,497) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180980 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-27 13:08:12 [post_date_gmt] => 2017-10-27 09:08:12 [post_content] => "ციანიდის საქმის" მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილი თბილისის პროკურატურაში გამოკითხვაზე იმყოფება. არსებული ინფორმაციით, ბუგიანიშვილი ე.წ. ციანიდის საქმის მოწმეთა ჩვენებების მედიასაშუალებებში გავრცელების ფაქტზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში უნდა გამოკითხონ. გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოიკითხნენ საქმის პროკურორები: ჯარჯი წიკლაური, ზვიად გუბელაძე და ვლადიმერ ვექილიანი. პროკურატურას ჩვენებები არ მისცეს დეკანოის ადვოკატებმა, რის შემდეგაც, ისინი მაგისტრი მოსამართლის წინაშე დაკითხვაზე დაიბარეს. [post_title] => "ციანიდის საქმის" მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილი პროკურატურაში გამოკითხვაზე იმყოფება ნუცუბიძის პლატოზე მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით საქართველოს პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 116-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც სიცოცხლის გაუფრთხილებლობით შესაძლო მოსპობას გულისხმობს. შსს-ს ინფორმაციით კი, 25 ოქტომბერს, საღამოს, თბილისში, ნუცუბიძის პლატოზე, მოქალაქეებმა მეზობლური კონფლიქტის ფაქტზე საპატრულო პოლიცია გამოიძახეს. მათივე ცნობით, შემთხვევის ადგილზე მისულმა პატრულ-ინსპექტორებმა კონფლიქტი განმუხტეს და კანონით გათვალისწინებული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება დაიწყეს, რა დროსაც მათთან, სავარაუდოდ, არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი ახალგაზრდა მამაკაცი მივიდა. „იგი განსაკუთრებული აგრესიით გამოირჩეოდა და შეურაცხყოფას აყენებდა მოქალაქეს, რომელმაც საპატრულო პოლიცია გამოიძახა, ასევე, გარშემო მყოფ პირებს და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს. პატრულ-ინსპექტორებმა მამაკაცს არაერთგზის მოუწოდეს წესრიგისა და კანონის დაცვისკენ, თუმცა იგი არ დაემორჩილა პოლიციის კანონიერ მოთხოვნას და კიდევ უფრო აგრესიული გახდა. აღნიშნული პირის, კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად, ადმინისტრაციული წესით დაკავების დროს, იგი უეცრად შეუძლოდ გახდა და ადგილზე გარდაიცვალა. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ჩატარდება ყველა შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედება," - ნათქვამია შსს-ს მიერ 25 ოქტომბერს გავრცელებულ განცხადებაში. [post_title] => ნუცუბიძეზე მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო არაოფიციალური ინფორმაციით, პროკურატურამ ე.წ. „ციანიდის საქმის" მოსამართლე, ბესიკ ბუგიანიშვილი და სხდომის მდივანი გამოკითხა. ისინი ე.წ. „ციანიდის საქმის" დახურული სასამართლო პროცესიდან მასალების მედიაში გავრცელების ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხნენ. პროკურატურაში ამ საკითხზე კომენტარს არ აკეთებენ. ამასთან ცნობილია, რომ პროკურატურა კიდევ რამდენიმე ადამიანის გამოკითხვასაც გეგმავს. ცნობილია ასევე, რომ გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოიკითხნენ საქმის პროკურორები: ჯარჯი წიკლაური, ზვიად გუბელაძე და ვლადიმერ ვექილიანი. პროკურატურამ დეკანოზ გიორგი მამალაძის ადვოკატების გამოკითხვაც სცადა, თუმცა მათ ჯერ საგამოძიებო უწყებაში, შემდეგ კი სასამართლოში გამოძიებისთვის ჩვენების მიცემაზე უარი განაცხადეს. მთავარმა პროკურატურამ ე.წ. „ციანიდის საქმის" მოწმეების ჩვენებების მედიასაშუალებებში გავრცელების ფაქტებზე გამოძიება 3 ოქტომბერს დაიწყო. [post_title] => პროკურატურამ ე.წ. „ციანიდის საქმის" მოსამართლე გამოკითხა "ციანიდის საქმის" მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილი თბილისის პროკურატურაში გამოკითხვაზე იმყოფება. არსებული ინფორმაციით, ბუგიანიშვილი ე.წ. ციანიდის საქმის მოწმეთა ჩვენებების მედიასაშუალებებში გავრცელების ფაქტზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში უნდა გამოკითხონ. გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოიკითხნენ საქმის პროკურორები: ჯარჯი წიკლაური, ზვიად გუბელაძე და ვლადიმერ ვექილიანი. პროკურატურას ჩვენებები არ მისცეს დეკანოის ადვოკატებმა, რის შემდეგაც, ისინი მაგისტრი მოსამართლის წინაშე დაკითხვაზე დაიბარეს. [post_title] => "ციანიდის საქმის" მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილი პროკურატურაში გამოკითხვაზე იმყოფება