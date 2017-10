„მილიონი ხე“ და „სიცოცხლით სავსე ქალაქი“ – ხელისუფლების კანდიდატების ძველი და ახალი დაპირებები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => davit-narmania [2] => fortunas-temebi [3] => archevnebi2017 [4] => dapirebebi [5] => ganskhvaveba-da-msgavseba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174579 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => davit-narmania [2] => fortunas-temebi [3] => archevnebi2017 [4] => dapirebebi [5] => ganskhvaveba-da-msgavseba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174579 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => davit-narmania [2] => fortunas-temebi [3] => archevnebi2017 [4] => dapirebebi [5] => ganskhvaveba-da-msgavseba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => davit-narmania [2] => fortunas-temebi [3] => archevnebi2017 [4] => dapirebebi [5] => ganskhvaveba-da-msgavseba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174579) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19319,20188,370,16375,20189,202) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174503 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-12 14:27:13 [post_date_gmt] => 2017-10-12 10:27:13 [post_content] => თბილისის მერი უფლებამოსილების შესრულებას, მაქსიმუმ, 20 ნოემბერს ან 15 დეკემბერს დაიწყებს. ეს დამოკიდებულია იმაზე, გაიმართება თუ არა არჩევნების მეორე ტური. ამასთან, ეს არის ბოლო ვადები და, ცხადია, არსებობს დიდი ალბათობა, რომ გამარჯვებულ მერს კაბინეტის დაკავება მანამდეც მოუწიოს. ეს დაკავშირებულია იმასთან, თუ როდის გამოაცხადებს ცესკო არჩევნების საბოლოო შედეგებს, როგორც პირველ ტურში, ასევე მეორე ტურში. „საარჩევნო კოდექსის“ თანახმად, პირველი ტურის საბოლოო შედეგები არჩევნების დღიდან, მაქსიმუმ, 19 დღეში ცხადდება. ანუ, 21 ოქტომბერს ჩატარებული არჩევნების შედეგები, მაქსიმუმ, 9 ნოემბერს უნდა გამოცხადდეს. არჩევნების გამოცხადებიდან, მაქსიმუმ, მე-11 დღეს კი მერი კაბინეტს იკავებს და ძველ მერს უფლებამოსილება უწყდება. ანუ, გამარჯვებული კანდიდატი ნარმანიას კაბინეტს, მაქსიმუმ, 20 ნოემბერს დაიკავებს. თუკი მეორე ტურის ჩატარება გახდება საჭირო, მეორე ტურის კონკრეტული თარიღიც შედეგების საბოლოო გამოცხადების დღეს განისაზღვრება. მეორე ტური უნდა გაიმართოს, მაქსიმუმ, 25 დღეში. ანუ, თუ პირველი ტურის შედეგები 9 ნოემბერს გამოცხადდება და დაინიშნება მეორე ტური, უნდა გაიმართოს , მაქსიმუმ, 15 ნოემბერს. შედეგების გამოცხადების მაქსიმალური ვადა ამ შემთხვევაშიც 19 დღეა და შედეგები მაქსიმუმ 4 დეკემბერს უნდა გამოცხადდეს. მერი კი კაბინეტს , მაქსიმუმ, 15 დეკემბერს დაიკავებს. [post_title] => თბილისის მერი კაბინეტს, მაქსიმუმ, 20 ნოემბერს ან 15 დეკემბერს დაიკავებს [post_title] => დავით ნარმანიას მომავლის შესახებ არაფერი ვიცი - თეა წულუკიანი

რა არის თქვენი უპირატესობა და რატომ უნდა გააკეთოს თბილისის მოსახლეობამ არჩევანი თქვენზე?

ზემიზანს

განათლება-ცოდნაზე

მრავალკომპონენტიანი

მე, პირადად, ვარ ერთადერთი კანდიდატი, რომელიც სპეციალობით მენეჯერია და მაქვს მენეჯმენტში გამოცდილება. დანარჩენი კანდიდატები გვყავს სპორტსმენები, იურისტები, ჟურნალისტები. დედაქალაქ ს სჭირდება მენეჯერი და არა სპორტსმენები.

ეს არის თქვენი მთავარი საარჩევნო დაპირება, რომ 2021 წელს თბილისი იქნება ლიდერ ქალაქთა შორის?

ჩვენ გვაქვს ძალიან კომპლექსური გეგმა, ეს არის კომფორტი და უსაფრთხოებიდან დაწყებული, განათლება-ცოდნაზე ორიენტირებული და წარმატება დასაქმებით გაგრძელებული.

მაინცდამაინც დიდგორობას რატომ?

ზემიზანს

2021 წელს, აგვისტოში, დიდგორობას გვინდა დავამთხვიოთ, რომ თბილისი იყოს ლიდერ ქალაქთა შორის.

გარკვეულ დაპირებებზე თქვენ პრინციპში უკვე ისაუბრეთ, რაზეც მინდა უფრო დეტალურად გკითხოთ, კიდევ რას ჰპირდებით, გამარჯვების შემთხვევაში, თბილისის მოსახლეობას და როგორ აპირებთ მათ განხორციელებას, თუნდაც უფრო დეტალურად რომ გვითხრათ როგორ გახდება თბილისი 2021 წელს ერთ-ერთი ლიდერი ქალაქი?

საველოსიპედე

მექანიზმივით

ინსტალაციები

2021 წლის პირველი იანვრისთვის ჩვენი გეგმით, მთლიანად თბილისი გადავა ელექტროენერგიის ტრანსპორტზე და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამ პერიოდისთვის გვეყოლება ელექტრო ტაქსები.

ეს, ალბათ, საკმაოდ დიდ თანხებთან იქნება დაკავშირებული?

ტვინიანად

პერიფერიები

საველოსიპედე

ჩემი გეგმაა გამგეობების გაუქმება და 50-კაციანი მერია, 1000 კაცის ნაცვლად.

რა ვადებში განახორციელებთ ამ პროექტს?

გამწვანების მიმართულებით ვაპირებთ რამდენიმე ინოვაციური პროექტის დაგეგმვას. ეს არის, პირველ რიგში, მაგალითად მწვანე ინსტალაციები , რომელიც გერმანიაში გამოიგონეს ახლა, გაჩერებებზე დგება და 185 ხის ფუნქციას ასრულებს.

ამაზე მინდოდა, მეკითხა, წეღანაც ისაუბრეთ, რატომ გეგმავთ გამგეობების გაუქმებას და რომელი სტრუქტურა გაინაწილებს იმ ფუნქციებს, რომელიც დღეს გამგეობებს აქვთ?

სამრგოლიან

თანამშრომლობითი

ვაზისუბანზე

დააინტეგრირებს

ჩვენ, დაახლოებით, 2020 წლისთვის ინიციატივითაც გამოვალთ, რომ გადასახადები შემცირდეს კიდევ უფრო იმიტომ, რომ ამხელა საბიუჯეტო სახსრები არ დაგვჭირდება პრობლემების მოსაგვარებლად.

სხვა უბნებზეც ხომ არ გაქვთ რაიმე მსგავსი კონცეფციები უკვე შემუშავებული?

გენერირებაში

გვინდა, რომ ვაზისუბანი გახდეს ღვინის და ვაზის უბანი რეალურად. გვინდა, იყოს ღვინის ბრენდული მაღაზიები, სასტუმროები, რესტორნები, კაფეები განვითარდეს, იყოს საინტერესო დასათვალიერებელი ადგილი. ვაზისუბნის ცენტრში იქნება მუნიციპალური ახალი თაობის იუსტიციის ცენტრი, რომელიც თავის თავში დააინტეგრირებს ღვინის და ვაზის მუზეუმს.

ეს საზოგადოებრივი ცნობიერების საკითხია და რამდენად არის ეს თვითმმართველობის კომპეტენცია?

აქტივიზმი

თანამშრომლობითი

ინსტიტუციონალიზაციას

ჩვენ გვაქვს ცალკე პუნქტად სოციალური სოლიდარობა გამოტანილი. დღეს ვცხოვრობთ პრინციპით - სხვისი ჭირი ღობეს ჩხირი და უნდა ვიცხოვროთ პრინციპით - ერთი ყველასთვის, ყველა ერთისთვის!

ხშირად ასეთ პროექტებთან მიმართებით არის ხოლმე კრიტიკა, რომ კორუფციას ექნება ადგილი და იქნება კორუფციის წყარო...

ონლაინშიც

ავტომატიზირებული

მაცხოვრებელს

ბლოკჩეინ

კრიპტო

ბლოკჩეინ

აისიოზე

TESLA-სთან

ილონ

მასკი

მასწავლებელში

ლექტორებისთვის

სმარტჰაბი

ბიზნესბარათს

ვაპირებთ, სამოქალაქო სექტორში ჩავდოთ ინვესტიცია. ევროპის თვითმმართველი ქალაქები ამაში ფულს ხარჯავენ, რომ სამოქალაქო აქტივიზმი განვითარდეს. ეს ზუსტადაც რომ თვითმმართველობის კომპეტენციაა, რადგან თვითმმართველობა ყველაზე ახლოს არის ხალხთან.

ამის განხორციელებას რა ვადებში გეგმავთ?

გვინდა, რომ თბილისმა დაიბრუნოს საგანმანათლებლო ცენტრის ფუნქცია რეგიონისთვის.

ამ ყველაფრისთვის, რაზეც ახლა ისაუბრეთ, დაახლოებით რა თანხაა ბიუჯეტში საჭირო?

სმარტჰაბი

თბილისის მთავარი პრობლემაა ის, რომ მას არ ეღირსა კარგი მენეჯმენტი და არა ის, რომ ფული არ გვაქვს.

თქვენ ისაუბრეთ ასევე ტრანსპორტის განვითარებაზეც. ამ მიმართულებით თქვენ გეგმავთ ელექტროტრანსპორტის განვითარებას და ჩემი ერთ-ერთი კითხვაა სწორედ ტრანსპორტის, საცობების, პარკირების, გამწვანების პრობლემა, როგორ აპირებთ ამ პრობლემების მოგვარებას?

დაგეგმილად

საველოსიპედე

კრიპტოაქციებზე

აისიოზე

კრიპტო

კორუფციასთან დაკავშირებით ვაპირებთ, რომ იქნება ერთი დიდი ეკრანი ქალაქის ცენტრში, სადაც თბილისის ბიუჯეტში შემოსავალი და გასავალი ყოველწამიერად აისახება, ონლაინშიც იქნება ეს ხელმისაწვდომი.

მაშინ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს?

მექანიზმივით

ტრამვაია

მოიტეხავ

პარკინგზე

გვინდა, რომ თბილისში ავაშენოთ ცოდნის ქალაქი და ეს იყოს პირველი მთლიანად მზის ენერგიაზე მომუშავე ქალაქი. ამ კუთხით ვფიქრობ, რომ TESLA-სთან შეგვიძლია მოლაპარაკებების დაწყება.

ეს, გარკვეულწილად, ტაქსის, ალბათ, ჩაანაცვლებს...

ჰაბი

TAV-თან

TAV-ის

შემოგვიყვანოს

ჰაბი

შემოვიყვან

TAV-ს

TAV-ს

გამიხსნას

ესტაკადების მშენებლობას არ ვაპირებთ. არც ერთი დიდი ქალაქი ესტაკადების მშენებლობაში ინვესტიციას არ დებს.

პრობლემების ნაწილზე უკვე ისაუბრეთ, კიდევ რას მიიჩნევთ დღეს ქალაქისთვის ყველაზე დიდ პრობლემად/პრობლემებად?

თბილისს შეუძლია, გახდეს აღმოსავლეთის და დასავლეთის დამაკავშირებელი საჰაერო ჰაბი . პირდაპირი რეისები უნდა იყოს თბილისის აეროპორტიდან მილიონიან ქალაქებთან, ყველა ევროპის დედაქალაქთან.

თქვენი არჩევის შემთხვევაში, როგორ გექნებათ კომუნიკაცია საზოგადოებასთან? თქვენ საუბრობდით გამგეობების გაუქმებაზე, 50-კაციან მერიაზე, უფრო დეტალურად მოგვიყევით ამ გეგმებზე.

კალაძეზე გეტყვით, რომ ნეპოტიზმის მეფე არის საქართველოში და ახლა კიდევ შეიძლება, ამ ადამიანს ხმა მისცეს ამომრჩეველმა.

საკმაოდ მასშტაბურ პროექტებზე საუბრობდით, რამდენად საკმარისი იქნება საკადრო რესურსი მის განსახორციელებლად?

2021 წელს თბილისში უმუშევრობა, ჩემი გათვლებით, 5% იქნება. დღეს 15-20%-ია.

რამდენად გამჭვირვალე იქნება მერიაში კადრებთან დაკავშირებული პროცესები?

დაგვიშვია

განწყობილი-მეთქი

დააწყებინეო

ლაივშია

ვაწყებინებდი

ჰარვარდის ბიზნესსკოლა მაქვს დამთავრებული და ჩემი ოცნებაა, რომ ზუსტად ეგეთი საუნივერსიტეტო ქალაქი იყოს თბილისში.

თუმცა, იმ მთავრობას, რომელშიც იყავით, ძალიან ხშირად აკრიტიკებდნენ ხოლმე სწორედ ნეპოტიზმის გამო...

ნეპოტიზმისას

სამტრედიისთვის

მოვიცალოო

თუ კალაძეს მისცემენ ხმას, გაცილებით უარესს მიიღებენ იმიტომ, რომ მარტო მაგის ცოლის ძმა კი არ მუშაობდა, პირდაპირ სამსახურებსაც კალაძე აკონტროლებს მერიაში და უფროსებიც მისი დანიშნულია. მართვის სტილს შეიცვლის? არა! იმ დღეს ვიღაც ხუმრობდა, სამტრედიიდან კარლო კალაძე წამოვიდა, ახლა სამტრედიისთვის არ მცალია, თბილისისთვის უნდა მოვიცალოო . ზუსტად ეგ პროცესი იქნება ახლა.

რადგან კალაძე ვახსენეთ, აქვე გკითხავთ, რომელიმე მერობის კანდიდატთან თუ ითანამშრომლებდით გამარჯვების შემთხვევაში? ან მთავარ კონკურენტად ვის მიიჩნევთ?

ყველაფერჩიკები

განვახორციელო

მაჩანჩალები

არაპროფესიონალიზმი პოლიტიკაში - ეს არის მთავარი პრობლემა, რაც ჩვენ გვაქვს.

სატრანსპორტო პოლიტიკის განხილვისას რამდენიმე ქალაქი ახსენეთ და მაგალითები მოიყვანეთ. რომელია თქვენთვის ყველაზე მოსაწონი, რა ნიშნით გამოარჩევთ და თუ გეგმავთ რომ თბილისი გარკვეულწილად მას დაამსგავსოთ ?

კატოვიცა

ქუთაისი-კატოვიცა

კატოვიცა

დიპლომები შეადარეთ, ვის რა აქვს დამთავრებული. ჩვენ ხანდახან საქმე გვაქვს ხოლმე ყალბ დიპლომებთან ... კალაძეს ისტორიული აქვს დამთავრებული, ხომ თუ რაღაც? სად დაამთავრა და როგორ, არავინ იცის. კარგ დროს რომ კარგ ადგილზე მოხვდები, არ ნიშნავს იმას, რომ მაგარი ხარ და ცოდნა გაქვს.

2021 წელს, როგორ ფიქრობთ თბილისში უმუშევრობის დონზე როგორი იქნება?

ჰაბი

ინოვაციურები

ბლოკჩეინ

გადავუსწროთ

განვითარებში

დიპლომებთან

ჩემი არჩევის შემთხვევაში, ჩემი ოფისი იქნება მერიაში პირველ სართულზე, 50 კაცს პირველ და მეორე სართულზე განთავსებული ტერიტორია ეყოფა თავიდან ბოლომდე. დანარჩენი არ ვიცი, შეიძლება. ოფისებად მივცეთ.

ყალბი დიპლომები ახლა რა კონტექსტში ახსენეთ?

სახაჭაპურეების

მე ოპოზიციურ კანდიდატებს უკვე შევთავაზე თანამშრომლობა და ვითანამშრომლებ ოპოზიციის იმ კანდიდატებთან, რომლებსაც ამ პროგრამის რეალიზება ენდომებათ. პირდაპირ გეტყვით, რომ ცოდნის და გამოცდილების კუთხით, სამწუხაროდ, ძალიან სუსტი კანდიდატები არიან, აბსოლუტურად ყველა.

როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა კონკრეტული სამიზნე ჯგუფების მიმართ?

ჭალიძე

წამოვწიეთ

მოუგვარდეთ

სოლიდარობაზე

სასადილოებზე

მნიშნველოვანი

მე მინდა ამ ყველაფრის რეალიზება, რომ ხალხს ვაჩვენოთ, ჩვენ შეგვიძლია გარღვევის მოხდენა, ნახტომის გაკეთება, არჩევანი დღეს ასეთია, - ვიყოთ მაჩანჩალები თუ მივაღწიოთ წარმატებას.

თუმცა, მარტო ინფრასტრუქტურის კუთხით არ გვაქვს პრობლემა, იგივე სკოლებშია პრობლემა, ინკლუზიური განათლების პრობლემაა..

სკოლებშია

ქოლცენტრში

პირველი, რაც მართლაც მნიშვნელოვანია, ჩვენ გვაქვს მიზანი, რის გარშემოც ვთავაზობთ გაერთიანებას, უფრო სწორად,ვეძახით ამას და ეს არის - თბილისი ლიდერ ქალაქთა შორის. მეორე, ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად განსხვავებული პროგრამა, ეს არის რეალურად გათვლილი იმაზე, თუ როგორ გავარღვიოთ გაჭირვების ეს მოჯადოებული წრე. მესამე, მე, პირადად, ვარ ერთადერთი კანდიდატი, რომელიც სპეციალობით მენეჯერია და მაქვს მენეჯმენტში გამოცდილება. დანარჩენი კანდიდატები გვყავს სპორტსმენები, იურისტები, ჟურნალისტები. დედაქალაქს სჭირდება მენეჯერი და არა სპორტსმენები. რაც შეეხება წარსულ გამოცდილებას, ჩემს სახელს და ჩვენს გუნდს უკავშირდება ერთ-ერთი ყველაზე ინოვაციური პროექტის - იუსტიციის სახლის, განხორციელება, რომელიც მსოფლიოში თავის სექტორში პირველია. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ძალიან კომპლექსური გეგმა, ეს არის კომფორტი და უსაფრთხოებიდან დაწყებული,ორიენტირებული და წარმატება დასაქმებით გაგრძელებული, ეს არისგეგმა, რომელსაც ვთავაზობთ მოსახლეობას. მთავარი, რასაც ვეუბნებით, თბილისი 2021 წელს იქნება ლიდერ ქალაქთა შორის. 2021 წელს, აგვისტოში, დიდგორობას გვინდა დავამთხვიოთ, რომ თბილისი იყოს ლიდერ ქალაქთა შორის.900 წლის იუბილეა დიდგორის გამარჯვებიდან და ვფიქრობთ, რომ სწორედ მაშინაცხედავდა დავით აღმაშენებელი, იმ დროინდელი საზოგადოება და თავის ადგილს ხედავდა საქართველო იმ დროინდელ ცივილიზებულ სამყაროში, არ იკეტებოდა მხოლოდ საკუთარ საზღვრებში. დღეს თანამედროვე გლობალური სამყარო ჩვენ ძალიან ბევრ შესაძლებლობას გვაძლევს და ეს ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ.ჩვენი პროგრამა სამ ნაწილად იყოფა. პირველი, ეს არის ქალაქის შიგნით კომფორტი, გარემო, სამენეჯმენტო სისტემის ისე ჩამოყალიბება, რომელიც იქნება ყველაზე ინოვაციური და თანამედროვე, მთელ თანამედროვე მსოფლიოში. ეს არის გამგეობების გაუქმება, ახალი თაობის მუნიციპალური სახლები, მერია 50-კაციანი, 1000 კაცის ნაცვლად, 150-160 მილიონის ნაცვლად, მხოლოდ 25 მილიონი დაიხარჯება თანამშრომლებზე, დანარჩენი თანხა თავიდან ბოლომდე გამოთავისუფლდება. შემდეგი არის კომფორტული გარემო, თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა, გზა, საფეხმავლო ქუჩები,გზები, გამწვანება. აქ არის კონკრეტული ევროპული სტანდარტები, რომელიც ჩვენ უნდა დავნერგოთ. 2021 წლის პირველი იანვრისთვის ჩვენი გეგმით, მთლიანად თბილისი გადავა ელექტროენერგიის ტრანსპორტზე, ანუ ავტობუსი და ყველაფერი მთლიანად იქნება ელექტრო და აღარ გვექნება მოძველებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ახალი ტრანსპორტი იმუშავებს საათის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამ პერიოდისთვის გვეყოლება ელექტრო ტაქსები. გამწვანების მიმართულებით ვაპირებთ რამდენიმე ინოვაციური პროექტის დაგეგმვას. ეს არის, პირველ რიგში, მაგალითად მწვანე, რომელიც გერმანიაში გამოიგონეს ახლა, გაჩერებებზე დგება და 185 ხის ფუნქციას ასრულებს, ჩვენ, რაც შეიძლება, სწარაფად უნდა გავწმინდოთ ჰაერი იმიტომ, რომ ეს ძალიან დიდ საფრთხეს გვიქმნის თითოეულ ჩვენგანს.პირიქით, არაფერ დიდ თანხებთან არ არის დაკავშირებული, ეს არის სწორ მენეჯმენტთან და მართვასთან დაკავშირებული. თანხები ისედაც დიდი იხარჯება ამ საკითხებში. უბრალოდ,და აზრიანად უნდა დაიხარჯოს ეს თანხები და ჯიბეში არ წავიდეს. ჩვენ, დაახლოებით, 2020 წლისთვის ინიციატივითაც გამოვალთ, რომ გადასახადები შემცირდეს კიდევ უფრო იმიტომ, რომ ამხელა საბიუჯეტო სახსრები არ დაგვჭირდება პრობლემების მოსაგვარებლად, რადგან ეკონომიკაც გაიზრდება ამასთან ერთად. კიდევ ერთი მთავარი კომპონენტი არის „თბილისი - თანაბრად განვითარებული ქალაქი“. ახლა ჩვენ გვაქვს მარტო ცენტრი დადა გვინდა, რომ ყველა უბანს ჰქონდეს: თავისი ცენტრი, მუნიციპალური იუსტიციის სახლი, ფუნქცია, სტრატეგია განვითარების, ყველა უბანში იქნება საფეხმავლო ცენტრალური ქუჩა,ქუჩა და რაც მთავარია, იქნება მიზიდულობის ცენტრი, თითოეულს ექნება თავისი ფუნქცია.ამას უკვე მომავალი წლის დასაწყისში დავიწყებთ, წლის ბოლოს გვექნება დაგეგმვის ფაზა, ჩავსვამთ ამ ყველაფერს ბიუჯეტში, მომავალი წლის ბოლოდან დავიწყებთ ამ პროექტების ამოქმედებას. მომავალი წლის პირველი ივნისისთვის უკვე გვექნება გამგეობები გაუქმებული და 50-კაციანი მერია.გამგეობები არისვერტიკალურ სისტემაში, ეს არის მერია, გამგეობა, მუნიციპალიტეტი და ეს ზედმეტი შუალედური რგოლია, რომელიც ფულის კეთების მეტს არაფერს აკეთებს. დღეს, მაგალითად, ვიყავი გლდანის გამგეობაში და გამგებელი ჩაკეტილია, დაცვა იცავს, მოქალაქეებს არ იღებს. სტრასბურგის მერიაში ვიყავი და არა გამგეობაში, სადაც საშვი არ არსებობს, შეგიძლია, პირდაპირ შეხვიდე თვითმმართველობის წარმომადგენელთან. ეს უნდა იყოს ჩვენთვის პრინციპი, ხალხთან ურთიერთობა უნდა ჰქონდეთ მუნიციპალიტეტებს, გადაწყვეტილებებს ხედვასთან დაკავშირებით იღებს მერია, შუალედური რგოლი არის როგორც ფილტრი, დაალაგოს, ვინ რამდენი ფული აკეთოს და მეტი არაფერი, მათ ფუნქცია არა აქვთ. ამიტომ უნდა იყოს ჰორიზონტალური მართვა, 50-კაციანი მერია და მუნიციპალური იუსტიციის სახლები, სადაც ყველა მომსახურება იქნება თავმოყრილი, როგორც ცენტრალური, ასევე ადგილობრივი ორგანოების. იქნებასაოფისე სივრცეები მცირე ბიზნესისთვის და სამი თვის განმავლობაში უფასოდ შეეძლებათ ამით სარგებლობა. საგანმანათლებლო სივრცე, კაფე, ბიბლიოთეკა, მუზეუმები. მაგალითად,გვაქვს დამუშავებული. გვინდა, რომ ვაზისუბანი გახდეს ღვინის და ვაზის უბანი რეალურად. გვინდა, იყოს ღვინის ბრენდული მაღაზიები, სასტუმროები, რესტორნები, კაფეები განვითარდეს, იყოს საინტერესო დასათვალიერებელი ადგილი. ვაზისუბნის ცენტრში იქნება მუნიციპალური ახალი თაობის იუსტიციის ცენტრი, რომელიც თავის თავშიღვინის და ვაზის მუზეუმს. კი, გვინდა, მოსკოვის გამზირს „საქართველოს ისტორიის გამზირი“ დაერქვას და საქართველოს ისტორია გავაცოცხლოთ. აქ იქნება როგორც ინტერაქტიული მუზეუმი, ასევე კერძო სექტორი კაფეები და ა.შ. გლდანში გვინდა ქართული ფოლკლორის უბანი იყოს, გავაცოცხლოთ ეს პოლიფონია, რომელიც უნიკალურია, შედევრია ჩვენი წინაპრების. ცალკე იქნება ქართველი დიზაინერების უბანი. ვაკეში ვფიქრობთ, ვაკის პარკში და მის გარშემო ამის განვითარებას, ვნახოთ, სად იქნება. თვითონ ვაკის საინიციატივო ჯგუფი ვინც არის, ისინი მოვიდნენ ამ იდეით. დიღომში გვინდა ფარნავაზი და ეს ისტორია გავაცოცხლოთ თავიდან ბოლომდე, ერთიანი საქართველოს პირველი იდეა და ფარნავაზის პერიოდი, დიღომში მოსული წვიმა, ლეგენდა, რომელიც არსებობს, რომ ეს იყო გადამწყვეტი ქვეყნის განვითარებისთვის. ამ იდეებისგვინდა, რომ ფართო საზოგადოებაც ჩავრთოთ. მთავარი არის, რომ ქალაქში რომ შემოდის ადამიანი, არსებობს 33 მუნიციპალიტეტი, გვექნება რუკა, 33 კუთხე, სადაც შეიძლება მისვლა, აქ ღვინო, იქ ფოლკლორი, იქ ისტორია, აქ „აწარმოე საქართველოში“. თბილისის მერია აკეთებს ინფრასტრუქტურას და კერძო სექტორი ხსნის ამ ობიექტებს. ამით შევძლებთ იმას, რომ მხოლოდ ქალაქის ცენტრში არ იქნება შემოსავალი მობილიზებული. მთავარი ამოცანაა, მოვიზიდოთ ინვესტიციები, მეტი შემოსავალი, რომ ქალაქი განვითარდეს, ჩვენ გვაქვს ცალკე პუნქტად სოციალური სოლიდარობა გამოტანილი. დღეს ვცხოვრობთ პრინციპით - სხვისი ჭირი ღობეს ჩხირი და უნდა ვიცხოვროთ პრინციპით - ერთი ყველასათვის, ყველა ერთისთვის!რა თქმა უნდა და ვაპირებთ, სამოქალაქო სექტორში ჩავდოთ ინვესტიცია. ევროპის თვითმმართველი ქალაქები ამაში ფულს ხარჯავენ, რომ სამოქალაქოგანვითარდეს. ეს ზუსტადაც რომ თვითმმართველობის კომპეტენციაა, რადგან თვითმმართველობა ყველაზე ახლოს არის ხალხთან. იუსტიციის სახლებშისივრცეები სადაც იქნება, ჩვენ გვექნება სამოქალაქო სექტორისთვის საგრანტო პროექტები, რომელიც სხვადასხვა ჯგუფებისმოახდენს. მაგალითად, საპენსიო ჯგუფები, პროფესიების მიხედვით ჯგუფები, მცირე და საშუალო ბიზნესის მიმართულებით ინსტიტუციონალიზაცია და ა.შ. ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით შევეცდებით, მოვუყვეთ ევროპის წარმატებული მაგალითები ამ კუთხით, როგორ მუშაობენ იქ და ა.შ. მაგალითად, ევროპულ ქვეყანაში რომ მომხდარიყო ის, რაც მოხდა ბავშვთა სამყაროში ჩვენთან, გაიხსნებოდა ანგარიში, დაეხმარებოდნენ დაზარალებულებს.კორუფციასთან დაკავშირებით ვაპირებთ, რომ იქნება ერთი დიდი ეკრანი ქალაქის ცენტრში, სადაც თბილისის ბიუჯეტში შემოსავალი და გასავალი ყოველწამიერად აისახება,იქნება ეს ხელმისაწვდომი. ეს საგრანტო პროექტები, ყველაფერი იქნება ტენდერით, ღია შერჩევის მექანიზმებით. ვაპირებთ, რომ მერიის საქმიანობის 80% იყოს კიდევ ერთ კომპონენტს მოგიყვებით, მაგალითად, მცირე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. ყველა მუნიციპალიტეტს ეცოდინება, რომ წელს მათი ბიუჯეტი არის, მაგალითად, 10 მილიონი. შესაბამისად, თითოეულ, 3 კაცისგან შემდგარ საინიციატივო ჯგუფს ეცოდინება, რეგისტრაციისთვის რა უნდა გაკეთდეს, შემდეგ შეგროვდება ხელმოწერები, რომელსაც მეტი რეიტინგი ექნება, ის დარეგისტრირდება ავტომატურად. რატომ არის იუსტიციის სახლი წარმატებული? იმიტომ, რომ ფიზიკური, სუბიექტური ფაქტორი არის გამორიცხული, ასე იქნება აქაც. ყველაფერი იქნება ავტომატურად ონლაინ გამოქვეყნებული. თქვენ არ დაგჭირდებათ გამოთხოვა, რა მისწერა მერმა მუნიციპალიტეტის უფროსს. საჯარო დოკუმენტი ავტომატურად იქნება გამოქვეყნებული. საკანცელარიო პროგრამა ონლაინ იქნება ხელმისაწვდომი. 2021 წელს, ჩვენი პროგრამით, თბილისი იქნება ინოვაციური ქალაქების ათეულში, როგორც, მინიმუმ და შეიძლება, ხუთეულშიც. პროგრამის მეორე კომპონენტია ცოდნა და განვითარება. გვინდა, ცოდნის ქალაქი ავაშენოთ თბილისში. ეს იქნება პირველიქალაქი. ლილოს ტერიტორიაზე ავაშენებთ, იქ, სადაც სანაგვეა ახლა, ფაქტობრივად, იქნებაქალაქი.გავიტანთ აქციებს. ამის აქციები თბილისის მაცხოვრებლებს ექნებათ, მაგრამ აქციების ნაწილს გავიტანთ ინვესტორების მოსაზიდად. გვინდა, რომ ეს იყოს პირველი მთლიანად მზის ენერგიაზე მომუშავე ქალაქი. ამ კუთხით ვფიქრობ, რომშეგვიძლია მოლაპარაკებების დაწყება, რომჩამოვიყვანოთ და იყოს ბორდის წევრი. მას აქვს ეს პროექტი, რომ უნდა, მთლიანად მზის ენერგიაზე მომუშავე ქალაქი გააშენოს. ჩვენ შეგვიძლია, ტერიტორია შევთავაზოთ და მხარდაჭერა, რომ სწრფად გაკეთდეს, ანუ ინტერესების თანხვედრა შეგვიძლია მოვახდინოთ. ეს იქნება ყველაზე მწვანე ქალაქი რეგიონში, რითიც მოვიზიდავთ ძალიან დიდ ყურადღებას. ეს იქნება საგანმანათლებლო ცენტრიც. გვინდა, იყოს საუნივერსიტეტო ქალაქი. გვინდა, რომ თბილისმა დაიბრუნოს საგანმანათლებლო ცენტრის ფუნქცია რეგიონისთვის. აქ იქნება, როგორც ქართული უნივერსიტეტები, ასევე უცხოური. 30 მილიონის დახარჯვას ვაპირებთ ყოველწლიურად პედაგოგების და მეცნიერების მიმართულებით. ერთჩადებული თანხა თაობებში ჩადებული ინვესტიციაა, ამიტომ ბაღის, სკოლის პედაგოგებისთვის,გვექნება საგრანტო პროექტები, მათ კვალიფიკაციის ამაღლებას დავაფინანსებთ. მესამე მიმართულება. ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქეს მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან შეეძლება, თბილისში დაარეგისტრიროს კომპანია, გახსნას ბანკში ანგარიში და აწარმოოს საქმიანობა და თავისი ინოვაციური ბიზნესი საქართველოს გავლით. მაგალითად, არის პოლონეთში, ბრაზილიაში ყველას შეეძლება საქართველოში დაარეგისტრიროს ბიზნესი და ტრანზაქციები აწარმოონ ერთმანეთს შორის. ეს არის ახალი იდეა. ეს საქართველოს მოუტანს მაღალანაზღაურებად სამუშაო ადგილებს საფინანსო სექტორში და ქვეყანა გახდება ინოვაციური ბიზნესისთვის ფინანსური ცენტრი, ფულის შემოდინება დაიწყება ქვეყანაში. ამაზე კი ჩვენ შეგვიძლია, ძალიან ბევრი სერვისი ავაწყოთ. აქ საუბარი არ არის უკვე 500 და 600 ლარიან ხელფასზე, საუბარია მაღალანაზღაურებად ინტელექტუალურ სამსახურზე. თითოეული ეს ბიზნესმენი მიიღებს, რომლის მეშვეობითაც შეძლებენ ყველა სერვისის გახსნას საქართველოში და ხელმისაწვდომი იყოს ისინი სხვაგან. ეს ძალიან ინოვაციური იდეაა და ჩემს გამოცდილებას ემყარება იუსტიციის სახლების მიმართულებით. მაქსიმუმ ერთა წელია ამისთვის საჭირო. თქვენ ნახავთ, როგორც კი დავიწყებთ ამის გაშვებას, ქალაქი სხვა ცხოვრებით იცხოვრებს.წარმოიდგინეთ, მე რაც მოგიყევით,, ამას ბიუჯეტი არ სჭირდება, ამას ვაკეთებთ კერძო კომპანიებთან თანამშრომლობით. უბრალოდ, რეგულაციები უნდა შეცვალო, სისტემა გადააკეთო.ესტაკადების მშენებლობას არ ვაპირებთ. არც ერთი დიდი ქალაქი ესტაკადების მშენებლობაში ინვესტიციას არ დებს. ამ თანხით საგზაო მოძრაობის მოწესრიგებას ვაპირებთ. პირდაპირ გეტყვით, ლონდონის ან სტრასბურგის და სტრასბურგი ითვლება ახლა ყველაზე სწორადსატრანსპორტო კუთხით, კომპანიამ, რომელმაც დაგეგმა, ჩამოვიყვანთ და სამ თვეში გვექნება სრულიად ახალი სურათი, როგორი უნდა იყოს თბილისში სატრანსპორტო მოძრაობა, სად უნდა იყოს პარკინგი, საფეხმავლო,გზები. ელექტრო საზოგადოებრივ ტრანსპორტს რაც შეეხება, გავიტანთ ამას, საიდანაც მოვიზიდავთ თანხებს. ძალიან ბევრმა იცის უკვე ეს თემა. ეს არისეკონომიკის ნაწილი. მოვიზიდავთ ამ თანხას და დავიწყებთ ამის რეალიზებას. აღარ დაგვჭირდება უკვე ბანკებში სიარული, ეს ეკონომიკის ძველი მოდელია. თბილისის მთავარი პრობლემაა ის, რომ მას არ ეღირსა კარგი მენეჯმენტი და არა ის, რომ ფული არ გვაქვს. 800 მილიონია ბიუჯეტში, რა ფული არ გვაქვს, მაგრამ 200 მილიონს რომ ერთ ესტაკადაზე დახარჯავენ, რომელიც არასდროს მუშაობს.... ახალი ესტაკადები, თანამედროვე კვლევებით, საცობების კუთხით მდგომარეობას არ აუმჯობესებს იმიტომ, რომ ერთგან რომ გამტარუნარიანობას ზრდი, მეორეგან გაქვს ამის პრობლემა.კარგი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უნდა იყოს სუფთა, მოწესრიგებული, საათისაწყობილი, როგორც არის ევროპის ქვეყნებში. აქ ჩვენზე მეტი მანქანები უნდა იყოს, ჩვენზე მეტად შემოსავლიანი ხალხია, მაგრამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობენ. დღეს თბილისში ამით არ სარგებლობენ იმიტომ, რომ მოუწესრიგებელია, სიბინძურეა, არაკომფორტულია. სტრასბურგში რომ ჩახვიდეთ, ნახავთ, იმისთანა, რომ მანქანით სიარული არასდროს მოგინდება და ისეთი საფეხმავლო ქუჩებია. ჩვენთან კი ფეხს, უბრალოდ, ქუჩაში რომ დადიხარ. ესაა პრობლემა. სტრასბურგში გააკეთეს მაგარი პროექტი, მანქანების გაზიარების სისტემა. კომპანიაა, რომელსა ჰყავს მანქანები, აქ შეიძლება, იდგეს მანქანა, მე შევდივარ აპლიკაციაში, ამ მანქანას ვქირაობ ორი საათით, ვიარე ორი საათი და სხვა, სადაც მინდა, დავტოვებ. ვიხდი ორი საათის ფულს - 5-7 ევროს, ან 3 ევროს. დანარჩენ დროს დავდივარ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. ანუ, საერთო მანქანებია ქალაქში, რომლითაც ყველა ვსარგებლობთ.არა, ეს პირად მანქანებს ჩაანაცვლებს. ეს მანქანა მინდა მაშინ, როცა ქალაქგარეთ გავდივარ, ან ისეთ ადგილზე, სადაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მიდის... მეოთხე კომპონენტზე არ მომიყოლია, ეს არის საჰაერო, პირდაპირი რეისები უნდა იყოს თბილისის აეროპორტიდან მილიონიან ქალაქებთან, ყველა ევროპის დედაქალაქთან. ჩვენგვექნება სერიოზული სამართლებრივი დავა იმიტომ, რომ არ უზრუნველყოფენ იმ მომსახურების ხარისხს, რომელიც უნდა უზრუნველყონ. მაგალითად, 10 წლის ნახმარი ავტობუსები ჩამოგვიყარეს. როგორც სანაგვე, ისე მოგვიტანეს თბილისის აეროპორტში.ინტერესია, რომ მგზავრთა ნაკადი წაიყვანოს სტამბოლის აეროპორტში. ჩვენ ამის საწინააღმდეგოდ მას მოვთხოვთ, რომუცხოური ავიაკომპანიები და პირდაპირი რეისები გვქონდეს ევროპის მილიონიან ქალაქებთან და ჩვენს რეგიონში არსებულ ქალაქებთან. თბილისს შეუძლია, გახდეს აღმოსავლეთის და დასავლეთის დამაკავშირებელი საჰაერო. მე მქონდა კიდეც სხვადასხვა ავიაკომპანიებთან საუბარი, კონტაქტები არ მიჭირს, ძალიან სწრაფადდამოვთხოვ, ინვესტიცია ჩადოს იმაში, რომ რეკლამირება გაუწიოს თბილისის აეროპორტში პირდაპირ რეისებს. დღეს კაპიკს არ ხარჯავს ამ ყველაფერში. ამას სასამართლო დავით მოვახერხებთ. მე, როგორც მომხმარებელი, ვუჩივიცუდი ხარისხის მომსახურებისთვის, რომ არ მაქვს პირდაპირი რეისები ევროპის დიდ ქალაქებში, რომ არაფერს აკეთებს იმისთვის, რომეს პირდაპირი გზა.ნომერ პირველი პრობლემა არის გაჭირვება, უმუშევრობა, შემოსავლის არქონა. ყველა ჩვენი პროექტი ამაზეა ორიენტირებული, რომ სამუშაო ადგილები შევქმნათ და შემოსავალი გავაჩინოთ ქალაქში. დღეს ადამიანები არიან, როგორც მგლები, თუ შენ კარგავ სამსახურს, მე შეიძლება, გულში მიხარია იმიტომ, რომ იქნებ, მე დავიწყო ეს სამსახური. ჩვენ გვაქვს მოდელი, სადაც სამუშაო ადგილებს მაქსიმალურად შევქმნით.ჩემი არჩევის შემთხვევაში, ჩემი ოფისი იქნება მერიაში პირველ სართულზე, 50 კაცს პირველ და მეორე სართულზე განთავსებული ტერიტორია ეყოფა თავიდან ბოლომდე. დანარჩენი არ ვიცი, შეიძლება. ოფისებად მივცეთ. დღეს მუშაობს 1 100 -1200 ადამიანი. ამ პროექტების განხორციელებას ვაპირებ მოსახლეობასთან, კერძო სექტორთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად. შიგნით მერიაში არ გვჭირდება ბიუროკრატები, რომლებიც ასხედან რაღაც მიმართულებებს და არ ავითარებენ.ისეთივე გამჭვირვალე, როგორიც იყო იუსტიციის სახლებში. ისინი წარმატებულია იმიტომ, რომ არც ერთი ნეპოტიზმის ფაქტი არ, იყო პროფესიონალების გუნდი. ამის წინ ერთ-ერთ შეხვედრაზე ერთი ქალი მოვიდა და ნეგატიურად იყო განწყობილი. ასე იძახი და არ აკეთებო. მაინც მითხარი რატომ ხართ ასედა მე ჭიათურიდან ვარ, როგორც შენო, ჩემი შვილი შენი კლასელი იყოო, დედაშენს და მამაშენსაც ვიცნობ და შენ არავის უყვარხარო. რატომ მეთქი და იმიტომ, რომ არავის მუშაობა არ. ეს, შეგიძლიათ, „ფეისბუკზე“ ამოიღოთ. ანუ, ეს იყო ჩემი პრინციპი, ნათესაობით მუშაობას არავისმე ვფიქრობ, რომ გაცილებით ნაკლებად, ვიდრე ამ მთავრობას. ახლა ჩვენ ნეპოტიზმის უმაღლესი დონე გვაქვს. რაც შეეხება ჩემს შემთხვევას, ერთ ფაქტს ვერავინ დამისახელებს. ვმართავდი სისტემას, რომელშიც ათასობით ადამიანი მუშაობდა, ერთ ფაქტს ვერ დამისახელებს ვერავინ. იუსტიციის სახლში გაიარეთ და შეგიძლიათ, ჰკითხოთ, იცნობდნენ თუ არა გიორგი ვაშაძეს, სანამ იქ მუშაობას დაიწყებდნენ. ყველა ადამიანი უნდა შეფასდეს თავისი გამოცდილებით. აი, მაგალითად, კალაძეზე გეტყვით, რომ ნეპოტიზმის მეფე არის საქართველოში და ახლა კიდევ შეიძლება, ამ ადამიანს ხმა მისცეს ამომრჩეველმა. პირდაპირ გეტყვით, რომ, თუ კალაძეს მისცემენ ხმას, გაცილებით უარესს მიიღებენ იმიტომ, რომ მარტო მაგის ცოლის ძმა კი არ მუშაობდა, პირდაპირ სამსახურებსაც კალაძე აკონტროლებს მერიაში და უფროსებიც მისი დანიშნულია. მართვის სტილს შეიცვლის? არა, იმ დღეს ვიღაც ხუმრობდა, სამტრედიიდან კარლო კალაძე წამოვიდა, ახლაარ მცალია, თბილისისთვის უნდა. ზუსტად ეგ პროცესი იქნება ახლა.მე ოპოზიციურ კანდიდატებს უკვე შევთავაზე თანამშრომლობა და ვითანამშრომლებ ოპოზიციის იმ კანდიდატებთან, რომლებსაც ამ პროგრამის რეალიზება ენდომება. პირდაპირ გეტყვით, რომ ცოდნის და გამოცდილების კუთხით, სამწუხაროდ, ძალიან სუსტი კანდიდატები არიან, აბსოლუტურად ყველა. ყველამ უნდა აკეთოს თავის საქმე. საქართველოში გვყავს "" - რა არის შენი სპეციალობა? - რა ვიცი, რა გინდა, რომ იყოს. ზუსტად ასეა ახლა მერობის კანდიდატებთან დაკავშირებით. რატომ არიან მერობის კანდიდატები? იმიტომ, რომ უბრალოდ უნდათ, რომ ქალაქის მერები იყვნენ, იმიტომ კი არა, რომ კარგი მენეჯერები არიან და ცოდნა და გამოცდილება აქვთ ამაში. ჩემთვის მერობა არის ერთადერთი მიზანი, რომ რაზეც ვფიქრობ, პროექტები რისი რეალიზებაც მინდა, ჩემს ქვეყანაში ეს, თორემ მერობა სკამია ჩვეულებრივი, რომელიც არასდროს მიკვირდა და სხვა მერებთან ხშირად ვარ ხოლმე და ვხედავ, რომ განსაკუთრებული არაფერი არაა. მე მინდა ამ ყველაფრის რეალიზება, რომ ხალხს ვაჩვენოთ, ჩვენ შეგვიძლია გარღვევის მოხდენა, ნახტომის გაკეთება, არჩევანი დღეს ასეთია, - ვიყოთთუ მივაღწიოთ წარმატებას.მე სტრასბურგი მომწონს ძალიან,, გამაოცა ამ ქალაქმა. ძალიან დამაინტერესა, რატომ გაიხსნა პირდაპირი რეისი, ავდექი და წავედი. ჩემი კონტაქტების მეშვეობით, გუბერნატორს შევხვდი, მერს, გარშემო ქალაქების მერებს. მივხვდი, რომ საოცარი გარდაქმნა მოახდინა,იყო, ჩათვალეთ, ტყიბული, ქვანახშირის ქალაქი და ყველა ეს ქვანახშირის საბადო არის ტურისტული მუზეუმი, სადაც მილიონობით ადამიანი ჩადის და ფულს ხარჯავს, სადაც 2.7 % აქვთ უმუშევრობის დონე... 5% ჩემი გათვლებით, დღეს 15-20%-ია. გვაქვს პროექტები, რომელმაც აფეთქება უნდა გამოიწვიოს განვითარებაში. მერე მივხედავთ მთელ საქართველოს იმიტომ, რომ თბილისი არის საკვანძო წერტილი საქართველოს ეკონომიკის განვითარების... ხოდა ძალიან მომწონს ლონდონი, თავისი ცხოვრების წესით და ლონდონის მუნიციპალური ტრანსპორტი არის მსოფლიო მაგალითი, როგორ არის აწყობილი, ამ ვიწრო ქუჩებში ეს ორსართულიანი ავტობუსები როგორ დადიან და როგორ ახდენენ მგზავრთა ნაკადების გადანაწილებას. ჩიკაგო, როგორც ამერიკის დიდი ფინანსური, ეს საოცრებაა და ჩიკაგოს მერიასთან ვთანამშრომლობთ. დუბაი აზიის მხარეს იმიტომ, რომ ძალიან ბევრ რამეშიარიან. დუბაის ბრენდი რა არის - ტექნოლოგიურად თუ რაიმე სიახლეა, პირველი კეთდება დუბაიში. ჩვენ შეგვიძლია, პირველიქალაქი გავაკეთოთ და ამითუკვე იმ ბევრს, რაც იქ გაკეთებულია. ეს მომავალი წლიდან დაიწყება. პირველი მაცხოვრებლები ამ ქალაქში და ბიზნესები, ვფიქრობ, 2-3 წელიწადში იქნება, 4 წელიწადში უკვე იქნება ფართომასშტაბიანი საუნივერსიტეტო ქალაქი, ისეთივე სტილის, როგორიც არის, მაგალითად, „ფეისბუკის“ ოფისი. ჰარვარდის ბიზნესსკოლა მაქვს დამთავრებული და ჩემი ოცნებაა, რომ ზუსტად ეგეთი საუნივერსიტეტო ქალაქი იყოს თბილისში. იქ არ არის მხოლოდ უნივერსიტეტი, ეს არის გარემო, რომელიც მთლიანად ხელს უწყობს ადამიანსდა სხვათა შორის, უპირატესობები სხვა კანდიდატებთან და განათლება, რაც ფუნდამენტია ნებისმიერი საკითხის. დიპლომები შეადარეთ, ვის რა აქვს დამთავრებული. ჩვენ ხანდახან საქმე გვაქვს ხოლმე ყალბრა ვიცი, კახი კალაძეს ისტორიული აქვს დამთავრებული, ხომ თუ რაღაც? სად დაამთავრა და როგორ, არავინ იცის. კარგ დროს რომ კარგ ადგილზე მოხვდები, არ ნიშნავს იმას, რომ მაგარი ხარ და ცოდნა გაქვს. მე ვფიქრობ, სერიოზული პრობლემა გვაქვს საქართველოში პოლიტიკურ ნაწილში, ცოდნის, კვალიფიკაციის, გამოცდილების, მენეჯმენტის ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს. აი შეხედეთ, ელემენტარულად, კრიზისული სიტუაციების მართვას, ეს არის ჩავარდნა ჩავარდნაზე, რომელსაც აჩვენებს „ქართული ოცნება“ იმიტომ, რომ არ იციან. რომ არ გისწავლია, საიდან გაიგებ? გარშემო უყურებბიზნესს და გგონია, რომ ეს არის მართვის მექანიზმი. არაპროფესიონალიზმი პოლიტიკაში - ეს არის მთავარი პრობლემა, რაც ჩვენ გვაქვს. სოციალური მიმართულებით ჩვენ, ალბათ, ყველაზე აქტიურად ვმუშაობთ საარჩევნო პერიოდშიც. თეონაარის სოციალური სამსახურის უფროსი, რომლის ტელეფონი აქვს, ალბათ, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილს თბილისში. უფასო სასადილოების თემა, ალბათ, გახსოვთ, ჩვენ, ყალბად ჰყავდათ გაფორმებული ხალხი და 6000 ადამიანი ჩასვეს სიაში. ამ ფულს ჯიბეში იდებდნენ უბრალოდ. შშმ პირებთან აქტიურად ვმუშაობთ, დავდივართ გამგეობებში, რომ მათ პრობლემები. ჩვენი თემა არის სოციალურაგებული. უფასოთუ ვილაპარაკებთ, 3 ლარამდე კვების გაზრდა და არჩევანი თვითონ სოციალურად დაუცველს, ურჩევნია სახლში წაიღებს ამ ფულს, ურჩევნია ივლის სასადილოში. მეორესაკითხი, არის შშმ პირებისთვის გარემოს ადაპტირება, ჩვენ არ გვაქვს ადაპტირებული გარემო და იძულებულს ვხდით მათ, საზოგადოებას მოწყდნენ.კი,პრობლემა, ინკლუზიური განათლების პრობლემაა, თანაბარი უფლების პრობლემაა. მაგალითად იუსტიციის სამინისტროში, ეს ჩემი ინიცირებული არ იყო, მაგრამ ძალიან მაგარი პროექტი გვქონდა, შშმ ადამიანები ჩვენსსახლიდან მუშაობდნენ. არის ფიზიკური მდგომარეობა ადამიანის, რომ სახლიდან ვერ გამოდიან, ზუსტად გარემოს ადაპტირების პრობლემის გამო ხშირად სახლიდან უწევდათ მუშაობა და ამისთვის არის საჭირო, რომ ეს ადამიანები გამოვიდნენ სახლიდან. უფრო მეტიც, როცა ინოვაციაზე ვლაპარაკობთ, აქ გონებრივი შესაძლებლობებია საჭიროა და არა ფიზიკური. ძალიან ბევრ რამეს გავაკეთებთ ამ მიმართულებით. ეს რასაც გიყვებით, არის იმის 5%, რაც გვინდა, რომ გავაკეთოთ. ჩემი ხასიათი [post_title] => თბილისი 2021 წელს იქნება ლიდერ ქალაქთა შორის - ინტერვიუ გიორგი ვაშაძესთან [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 174503 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-12 14:27:13 [post_date_gmt] => 2017-10-12 10:27:13 [post_content] => თბილისის მერი უფლებამოსილების შესრულებას, მაქსიმუმ, 20 ნოემბერს ან 15 დეკემბერს დაიწყებს. ეს დამოკიდებულია იმაზე, გაიმართება თუ არა არჩევნების მეორე ტური. ამასთან, ეს არის ბოლო ვადები და, ცხადია, არსებობს დიდი ალბათობა, რომ გამარჯვებულ მერს კაბინეტის დაკავება მანამდეც მოუწიოს. ეს დაკავშირებულია იმასთან, თუ როდის გამოაცხადებს ცესკო არჩევნების საბოლოო შედეგებს, როგორც პირველ ტურში, ასევე მეორე ტურში. „საარჩევნო კოდექსის" თანახმად, პირველი ტურის საბოლოო შედეგები არჩევნების დღიდან, მაქსიმუმ, 19 დღეში ცხადდება. ანუ, 21 ოქტომბერს ჩატარებული არჩევნების შედეგები, მაქსიმუმ, 9 ნოემბერს უნდა გამოცხადდეს. არჩევნების გამოცხადებიდან, მაქსიმუმ, მე-11 დღეს კი მერი კაბინეტს იკავებს და ძველ მერს უფლებამოსილება უწყდება. ანუ, გამარჯვებული კანდიდატი ნარმანიას კაბინეტს, მაქსიმუმ, 20 ნოემბერს დაიკავებს. თუკი მეორე ტურის ჩატარება გახდება საჭირო, მეორე ტურის კონკრეტული თარიღიც შედეგების საბოლოო გამოცხადების დღეს განისაზღვრება. მეორე ტური უნდა გაიმართოს, მაქსიმუმ, 25 დღეში. ანუ, თუ პირველი ტურის შედეგები 9 ნოემბერს გამოცხადდება და დაინიშნება მეორე ტური, უნდა გაიმართოს , მაქსიმუმ, 15 ნოემბერს. შედეგების გამოცხადების მაქსიმალური ვადა ამ შემთხვევაშიც 19 დღეა და შედეგები მაქსიმუმ 4 დეკემბერს უნდა გამოცხადდეს. მერი კი კაბინეტს , მაქსიმუმ, 15 დეკემბერს დაიკავებს. [post_title] => თბილისის მერი კაბინეტს, მაქსიმუმ, 20 ნოემბერს ან 15 დეკემბერს დაიკავებს