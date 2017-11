მიშელ ფაიფერი, პენელოპა კრუსი და სხვა მეგა ვარსკვლავები წლის მთავარ კინოპრემიერაზე (ფოტო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => penelopa-krusi [1] => mishel-faiferi [2] => mkveloba-aghmosavletis-eqspersshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183658 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => penelopa-krusi [1] => mishel-faiferi [2] => mkveloba-aghmosavletis-eqspersshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183658 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 802 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => penelopa-krusi [1] => mishel-faiferi [2] => mkveloba-aghmosavletis-eqspersshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => penelopa-krusi [1] => mishel-faiferi [2] => mkveloba-aghmosavletis-eqspersshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183658) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20948,20949,802) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 169978 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-02 16:34:29 [post_date_gmt] => 2017-10-02 12:34:29 [post_content] => პენელოპა კრუსი და ჰავიერ ბარდემი სან-სებასტიანის 65-ე კინოფესტივალს ესტუმრნენ და თავისი ახალი ფილმი „გიყვარდეთ პაბლო“ წარადგინეს. ფერნანდო ლეონ დე არნოას ფილმში მთავარ როლებს სწორედ ცნობილი ვარსკვლავები ასრულებენ. ფილმი პაბლო ესკობარის ცხოვრებას მოგვითხრობს - მის გზას მილიარდებამდე, ძალაუფლებასა და დანაშაულებამდე. ძლევამოსილი ნარკობარონი ჟურნალისტს შეუყვარდება, რომლის მემუარებიც აღნიშნულ ფილმს დაედო საფუძვლად. წითელ ხალიჩაზე გასასვლელად კრუსმა „ვერსაჩეს“ ულამაზესი კაბა შეარჩია, რომლის ღრმა ჭრილიც 43 წლის ვარსკვლავს სექსუალობას მატებდა. ჰავიერი მეუღლის სილამაზით ტკბებოდა და მის მიმართ აღფრთოვანებას წითელ ხალიჩაზე, არ მალავდა. ესპანური პრემიერა – „ვერსაჩეს" ულამაზეს კაბაში გამოწყობილი პენელოპა კრუსი წლევანდელ ვენეციის კინოფესტივალზე ყველაზე დიდი მოლოდინი სამი ვარსკვლავური წყვილის მიმართ იყო. პირველად, წითელ ხალიჩაზე ოვაციებით ჯორჯ და ამალ კლუნებს შეხვდნენ, რომლებისთვისაც ტყუპების დაბადების შემდეგ ეს პირველი ოფიციალური გამოსვლა იყო. მათ შემდეგ მთელი ყურადღება დარენ არონოფსკისა და ჯენიფერ ლოურენსზე გაკეთდა, რომლებიც რომანს დიდი ხნის განმავლობაში მალავდნენ. რაც შეეხებათ პენელოპა კრუსსა და ხავიერ ბარდემს, ესპანელი ვარსკვლავები არც ისე ხშირად ჩნდებიან საზოგადოებაში, ამიტომ მათ ერთობლივ დაფიქსირებას მაყურებლები საკმაოდ დიდი ინტერესით ელოდნენ. ფილმის „გიყვარდეთ პაბლო" პრემიერაზე, ცნობილი ცოლ-ქმარი, რომლებიც მთავარ როლებს ასრულებენ, წითელ ხალიჩაზე დასამახსოვრებელი ვიზუალით გამოჩნდნენ: პენელოპეს „ვერსაჩეს" თეთრი ბუმბულებით გაწყობილი კაბა ეცვა და როგორც ყოველთვის, თვალისმომჭრელად გამოიყურებოდა. ხავიერ ბარდემი კლასიკური პიჯაკითა და შარვლით იყო წარმოდგენილი, წითელ ხალიჩაზე მეუღლესთან ერთად მიმავალი ის ბევრს ხუმრობდა. შეგახსენებთ, რომ წყვილი 2010 წელს დაქორწინდა. მათ ვაჟიშვილი და ქალიშვილი ჰყავთ.

წყვილები, რომელთა გამოჩენასაც ფესტივალზე ყველაზე მეტად ელოდნენ 7 სექტემბერს, ვენეციის კინოფესტივალზე ფილმის „პაბლოს სიყვარული" პრემიერა გაიმართა, რომელსაც ბუნებრივია, მთავარი როლის შემსრულებლები, ხავიერ ბარდემი და პენელოპა კრუსი დაესწრნენ. ფილმის სიუჟეტი ნარკობარონ პაბლო ესკობარსა და ჟურნალისტ ვილჯინია ვინიეჰოს სასიყვარულო ურთიერთობას აღწერს. აღსანიშნავია, რომ კინოფესტივალზე ბარდემი მეორე ფილმსაც წარადგენს. ეს იქნება დარენ არონოფსკის „დედა!", სადაც პარტნიორობას მას ჯენიფერ ლოურენსი და მიშელ პფაიფერი უწევენ. რაც შეეხება ხავიერისა და პენელოპეს ურთიერთობას, ის 2007 წელს დაიწყო. წყვილმა 2010 წელს ბაჰამის კუნძულებზე იქორწინა. მათ 6 წლის ვაჟიშვილი ლეონარდო და 4 წლის ქალიშვილი ლუნა ჰყავთ.

ხავიერ ბარდემი და პენელოპა კრუსი ვენეციის კინოფესტივალს პრემიერით ესტუმრნენ 