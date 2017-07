მიწებზე მოთხოვნა გაზრდილია, მიწოდება კი ვერ ხერხდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => investiciebi [1] => qartuli-miwebis-gaskhviseba [2] => moratoriumi-qartul-miwaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143663 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => investiciebi [1] => qartuli-miwebis-gaskhviseba [2] => moratoriumi-qartul-miwaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143663 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 სასოფლო–სამეურნეო მიწების გასხვისებაზე მორატორიუმი გამოცხადდება. ამის შესახებ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიამ განაცხადა. მისი თქმით, მონატორიუმის გამოცხადებული კონსტიტუციური ცვლილებების ამოქმედებამდე იქნება. „მორატორიუმთან დაკავშირებულ კანონპროექტს, პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს. ამ დროში, სასოფლო–სამეურნეო მიწების უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე ყოველგვარი გასხვისება შეჩერებული იქნება. მოკლე ვადაში, ორგანულ კანონში შემუშავდება ის ცვლილებები, რომლებიც კონსტიტუციაში დაგეგმილ ჩანაწერთან იქნება შესაბამისობაში", – განაცხადა ეკა ბესელიამ. ქართული მიწა უცხოელებზე აღარ გასხვისდება – ამის შესაბამისი დებულება კონსტიტუციაში იქნება ჩაწერილი. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, გადაწყვეტილება მოსახლეობის და ქვეყნის ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით, უმრავლესობამ, სამთავრობო გუნდმა და პრემიერ-მინისტრმა ერთსულოვნად მიიღეს. „კონსტიტუციაში გაკეთდება მკაფიო ჩანაწერი, ქართული მიწა საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე პირებზე აღარ გაიყიდება და დარჩება საქართველოს სახელმწიფოს, მისი მოქალაქეების და მათი აგერთიანებების საკუთრებაში,"- განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. პარლამენტის თავმჯდომარის განმარტებით, გადაწყვეტილება განიხილეს ეკონომიკურ ჭრილშიც და მიწის გასხვისების წვლილი ეკონომიკის ზრდასა და ინვესტიციების მოზიდვაში არის ძალიან მცირე. ამ საკითხზე დღეს პრემიერმა მთავრობის სხდომაზე ისაუბრა. მისი თქმით, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსზე, საკუთრების უფლება შეიძლება ჰქონდეს მხოლოდ, საქართველოს მოქალაქეს, საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანებას, სახელმწიფოსა და თვითმმართველ ერთეულს. https://www.youtube.com/watch?v=0C8iHQ-fkX4

ქართულ მიწას კონსტიტუციურ ცვლილებამდე მორატორიუმი დაიცავს ამერიკული კომპანია სამი M საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობებით დაინტერესდა. აღნიშნული კომპანია მსოფლიო მასშტაბით ენერგეტიკის, მრეწველობის, ჯანდაცვის, ელექტრონიკისა და უსაფრთხოების მიმართულებით საქმიანობს. ჩვენი ქვეყნის პოტენციალი კომპანიის რეგიონალურ დირექტორს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ გააცნო და მთავრობის მხარდაჭერაც გამოუცხადა. „საერთაშორისო მასშტაბით გლობალური კომპანიების საქართველოსადმი არსებული დიდი ინტერესი საქართველოს მთავრობის წარმატებული რეფორმების, რეგიონში და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან წარმატებული პარტნიორობის შედეგია და ჩვენ მზად ვართ მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი პროცესს, რომელიც საქართველოს რეგიონალურ ჰაბად აქცევს და მოიზიდავს ისეთ საერთაშორისო კომპანიებს, როგორსაც წარმოადგენს 3M”, - განაცხადა ჯანელიძემ. კომპანია 3M, აშშ-ს, ევროპისა და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში 70-მდე ქვეყანაში შვილობილ კომპანიას და 38 ქვეყანაში საწარმოს ფლობს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია თბილისში ვიზიტად მყოფ ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრს მუჰამედ ჯავად ზარიფს შეხვდა. მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობების მნიშვნელოვანი საკითხები განიხილეს. ორმხრივი შეხვედრის დასრულების შემდეგ გიორგი გახარიამ და მუჰამედ ჯავად ზარიფმა საქართველო-ირანის ბიზნესფორუმი გახსნეს, რომელშიც ირანული და ქართული კომპანიების 100-მდე წარმომადგენელი მონაწილეობდა. გიორგი გახარიას შეფასებით, ირანი რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ეკონომიკური პოტენციალის მქონე ქვეყანაა. „ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ შევძლებთ ირანიდან დამატებითი ინვესტიციების მიღებას. განვიხილეთ კონკრეტული მიმართულებები და ისეთი დარგები, როგორიც არის წარმოება, ტრანზიტი, ფარმაცეფტიკა, სოფლის მეურნეობა, ასევე თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმების გამოყენება ერთობლივი საწარმოების შექმნის საშუალებით და ა.შ. ეს ის მიმართულებებია, სადაც ყველაზე მეტ აქტივობებს უნდა ველოდოთ" - განუცხადა მედიის წარმომადგენლებს გიორგი გახარიამ. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, ობიექტური მიზეზების გამო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ირანიდან საკმაოდ მცირეა, თუმცა სავაჭრო ბალანსში ჩვენი ექსპორტი იზრდება. „კონკრეტული კომპანიების წარმომადგენლები არიან ჩამოსულები და შესაბამისად, ვფიქრობთ, რომ უკვე რაღაც კონკრეტული შედეგები გვექნება. სამწუხაროდ, ობიექტური მიზეზების გამო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ირანიდან საკმაოდ მცირეა, თუმცა სავაჭრო ბალანსში ჩვენი ექსპორტი იზრდება, რაც, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია" - განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა.

"იმედი გვაქვს, ირანიდან დამატებით ინვესტიციებს მივიღებთ" 