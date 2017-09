მიზანი – საქართველო გახდეს მდგრადი ტურისტული განვითარების ცხელი წერტილი, მიღწევადია – ინტერვიუ  AIEST-ის პრეზიდენტთან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => fortunas-temebi [2] => saqartvelos-potenciali [3] => interviu-harald-fehlanertan ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160726 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => fortunas-temebi [2] => saqartvelos-potenciali [3] => interviu-harald-fehlanertan ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160726 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 289 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => fortunas-temebi [2] => saqartvelos-potenciali [3] => interviu-harald-fehlanertan ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => fortunas-temebi [2] => saqartvelos-potenciali [3] => interviu-harald-fehlanertan ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160726) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16375,18918,18917,289) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160611 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-06 15:27:30 [post_date_gmt] => 2017-09-06 11:27:30 [post_content] => საქართველო მნიშვნელოვანი ცვლილებების მიღების მოლოდინშია - მმართველი გუნდი საკონსტიტუციო ცვლილებებს, მიუხედავად “ვენეციის კომისიის” პრეზიდენტის იმედგაცრუების, კომისიის მდივნის რჩევის, ოპოზიციური სპექტრის და არასამთავრობო ორგანიზაციების მოწოდებებისა, „ვენეციის კომისიის“ დასკვნის გამოქვეყნებამდე დაამტკიცებს. ქვეყანაში უკვე დიდი ხანია, მსჯელობენ საკონსტიტუციო პროექტთან დაკავშირებით კონსენსუსის აუცილებლობაზე, რომელიც ვერ შედგა. 1-ელ სექტემბერს „ვენეციის კომისიის“ თავმჯდომარემ, ჯანი ბუკიკიომ განაცხადა, რომ იმედგაცრუებულია საქართველოში პროპორციულ საპარლამენტო სისტემაზე გადასვლის 2024 წლისთვის გადადებით. იგი ასევე, უარყოფითად აფასებს იმ ფაქტს, რომ პოლიტიკურ პარტიებს შორის ვერ შედგა კონსენსუსი კონსტიტუციასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, 4 სექტემბერს „ვენეციის კომისიის“ მდივანმა, თომას მარკერტმა, მმართველ გუნდს ურჩია, დაელოდოს, „ვენეციის კომისიის“ საბოლოო დასკვნას, რომელიც ოქტომბერში გამოქვეყნდება და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღოს კონსტიტუცია. მიუხედავად ამისა, 5 სექტემბერს პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, განაცხადა, რომ საშემოდგომო სესიაზე მესამე მოსმენით მიღებულ იქნება ახალი კონსტიტუციის არსებული ვარიანტი, შესაბამისად, მასში მხოლოდ სარედაქციო ცვლილებები შევა. „ვენეციის კომისიის“ საბოლოო შეფასების დალოდებისკენ მოუწოდებს მმართველ გუნდს არასამთავრობო სექტორიც. ერთობლივად გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ წინააღმდეგობაში მოდის „ქართული ოცნების” ლიდერების ადრინდელ დაპირებასთან, რომ ისინი „ვენეციის კომისიის“ ყველა რჩევას გაითვალისწინებდნენ. „მივმართავთ საპარლამენტო უმრავლესობას, აუცილებლად გაითვალისწინოს "ვენეციის კომისიის" მოწოდებები და დაელოდოს ამ უწყების საბოლოო შეფასების გამოქვეყნებას. "წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეიძლება მნიშვნელოვნად შეილახოს საქართველოს საერთაშორისო რეპუტაცია. დანაპირების არ შესრულება და პარტნიორების შეცდომაში შეყვანა, რა თქმა უნდა, უარყოფითად იქნება აღქმული მათ მიერ. გარდა ამისა, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ შემდეგი არჩევნებისთვის არსებული საარჩევნო სისტემის შენარჩუნება არ ემსახურება ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების მიზნებს და ჯანსაღი პოლიტიკური გარემოს ჩამოყალიბებას, “ - აღნიშნულია არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებაში. მიუხედავად ქვეყნის გარეთ და შიგნით არსებული მოსაზრებებისა და შენიშვნებისა, მმართველ გუნდი საკონსტიტუციო პროექტში ვერც ხარვეზებს ხედავს და ოპოზიციისგან, ასევე საექსპერტო წრეებისგან განსხვავებით, არც ის მიაჩნიათ, რომ პროექტის პირველი ვერსია, რომელიც „ვენეციის კომისიამ“ შეაფასა, ორი მოსმენით მიღებული პროექტისგან განსხვავებულია. „ფორტუნასთან“ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი, ნინო გოგუაძე, აცხადებს, რომ კომისიამ პროექტი უკვე შეაფასა და მასში შენიშვნების ძირითადი ნაწილი გათვალისწინებულია, ამიტომ დეპუტატი არ ელის, რომ საბოლოო შეფასებაში რაიმე არსებითი, გასხვავებული პოზიცია დაფიქსირდება. „სიმართლე გითხრათ, ბევრ ცვლილებას, ახალ შემოთავაზებას არ ველოდები „ვენეციის კომისიისგან“ იქიდან გამომდინარე, რომ არსებითად არაფერი შეცვლილა იმის შემდეგ, რაც პირველი პროექტი წარედგინათ მათ. თუმცა, რა საკვირველია, საბოლოო დასკვნა ნამდვილად საინტერესოა და ველოდებით ამ დასკვნას, თუმცა რაიმე არსებითი ახლის მოლოდინი არ გვაქვს. „ვენეციის კომისიის“ მოსაზრებები ასახულია პროექტში“, -აცხადებს ნინო გოგუაძე. კითხვაზე დაელოდება თუ არა უმრავლესობა საბოლოო შეფასების დოკუმენტს „ვენეციის კომისიისგან“, ნინო გოგუაძე აცხადებს: „არა, თქვენ იცით, რომ ორი მოსმენით მიღებულია საკონსტიტუციო ცვლილებები, მესამე მოსმენა მხოლოდ სარედაქციო ხასიათის არის.“ არსებული კონსტიტუციის პროექტით, რომელიც საშემოდგომო სესიაზე დამტკიცდება, ქვეყანა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე 2024 წელს გადავა, პრეზიდენტს მომდევნო არჩევნებზე პირდაპირი, შემდეგ კი უკვე არაპირდაპირი გზით ავირჩევთ. სწორედ ეს არის ძირითადი საკითხები, რაზეც ხელისუფლება ვერც ოპოზიციასთან და ვერც არასამთავრობო სექტორთან შეთანხმდა. თუმცა, მთავარი საკითხების მიღმა ექსპერტები კიდევ ბევრ პრობლემას ხედავენ: შეთავსებით მოქალაქეობა, ქორწინების დეფინიცია, გადასახადები, ბავშვთა უფლებები ამ თემების არასრული ჩამონათვალია, რაზეც არასამთავრობო სექტორი ყურადღებას ამახვილებს. თაკო ივანიაძე [post_title] => "რაიმე ახლის მოლოდინი არ გვაქვს" - კონსტიტუცია „ვენეციის კომისიის“ დასკვნამდე დამტკიცდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => raime-akhlis-molodini-ar-gvaqvs-konstitucia-veneciis-komisiis-daskvnamde-damtkicdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-06 15:47:02 [post_modified_gmt] => 2017-09-06 11:47:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160611 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 160322 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-05 17:54:10 [post_date_gmt] => 2017-09-05 13:54:10 [post_content] => ე.წ. ციანიდის საქმეზე ბრალდებული დეკანოზი მამა გიორგი მამალაძე სასამართლომ დამნაშავედ სცნო, ბრალი გადაუკვალიფიცირა და 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. დღემდე დაკავებულისთვის წარდგენილი ბრალდება ანგარებით მკვლელობის მცდელობას გულისხმობდა და დეკანოზს 16-დან 20-წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებოდა. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ დეკანოზს საბოლოოდ სასამართლომ ბრალი გადაუკვალიფიცირა , ანგარების ნაწილი მოუხსნა და 9-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა, დაკავებულის ახლობლებში ამას მაინც პროტესტი მოჰყვა. ისინი დეკანოზს უდანაშაულოდ მიიჩნევდნენ და შესაბამისად, სხდომათა დარბაზიც განაჩენის გამოცხადებისთანავე პროტესტის ნიშნად დატოვეს. ერთ-ერთი პირველი, ვინც სხდომა დატოვა, დაკავებულის ძმა - თორნიკე მამალაძე აღმოჩნდა. ის განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილის გამოცხადებას არ დაელოდა - „მონა ხარ!“ - სწორედ ასე მიმართა მოსამართლეს და ამ შეძახილით დატოვა სასამართლო სხდომა. მანდატურები სიტუაციის განმუხტვას შეეცადნენ, თუმცა დაძაბულობა სასამართლოს ფოიეშიც გაგრძელდა. „მოსამართლე ასრულებს ივანიშვილის დავალებას იმიტომ, რომ გადაწყვეტილება არასამართლიანად გამოიტანა, “ - ეს განცხადება თორნიკე მამალაძემ სასამართლო სხდომის დატოვების შემდეგ გააკეთა. თავად დეკანოზი პროცესზე არ გამოცხადდა. თუმცა, განაჩენის მოსასმენად სასამართლოში სასულიერო პირები და დეკანოზის ოჯახის წევრები და ახლობლები იმყოფებოდნენ. 7-თვიანი დახურული სასამართლო განხილვების მიმდინარეობისას, საქმის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, ეს ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა იყო, როცა პროცესზე დასწრების საშუალება ჟურნალისტებს და დამსწრე საზოგადოებას მიეცათ. განაჩენის სრულად მოსმენის შემდეგ სასჯელით უკმაყოფილება გამოთქვეს დეკანოზის ადვოკატებმაც. ისინი გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან და მის გასაჩივრებას, როგორც ზემდგომ ინსტანციებში, ასევე სტრასბურგის ევროპულ სასამართლოშიც აპირებენ. „დღეს ბესიკ ბუგიანიშვილმა ანგარებით ქართული მართლმსაჯულება გააუპატიურა, “ - სწორედ ეს იყო მამა გიორგი მამალაძის ადვოკატის, გიორგი ფანცულაიას, პირველი შეფასება. მის მსგავსად გადაწყვეტილებით იმედგაცრუებულია საქმის მეორე ადვოკატი, მიხეილ რამიშვილიც. „როგორც სანდრო გირგვლიანის საქმეზე გაშიშვლდა, ასე გაშიშვლდება ამ საქმეზეც ქართული მართლმსაჯულება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ, “ - აღნიშნა მან. ჯერჯერობით უცნობია, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ბრალდების მხარე და გაასაჩივრებს თუ არა, მიუხედავად გამამატყუნებელი განაჩენისა, ბრალის გადაკვალიფიცირების ნაწილს. თუმცა, როგორც საქმის პროკურორი, ჯარჯი წიკლაური, აცხადებს, მას შემდეგ, რაც გადაწყვეტილებას ჩაიბარებს ბრალდება, შესაძლებელია, დანაშაულის ჩადენის მოტივთან დაკავშირებით სააპელაციო სასამართლოსაც მიმართოს. მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილის მიერ განაჩენის გამოცხადებიდან 3 საათში გამოტანილი გადაწყვეტილება მკაცრად გააკრიტიკა სახალხო დამცველმა, უჩა ნანუაშვილმა, რომელიც პროცესის მიმდინარეობას 7 თვის განმავლობაში აკვირდებოდა. „სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენით მართლმსაჯულება არ აღსრულდა,“ - აღნიშნა მან და იმ დარღვევებზეც ისაუბრა, რომელიც 7 თვის განმავლობაში გამოიკვეთა. უჩა ნანუაშვილმა ვერ მიიღო კითხვებზე პასუხები, თუ ვისი პერსონალური მონაცემების დაცვას ისახავდა მიზნად სასამართლო, როდესაც პროცესი მთლიანად დაიხურა. გარდა ამისა, არაა იდენტიფიცირებული პირი, ვისგანაც დეკანოზმა ნივთიერება შეიძინა. პროკურატურა დეკანოზ გიორგი მამალაძეს საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის მდივან-რეფერენტის , შორენა თეთრუაშვილის, მკვლელობის მომზადებას ედავებოდა. მას ბრალი თავდაპირველად მკვლელობის მომზადებისა და იარაღის უკანონო შეძენა-შენახვაში ედებოდა, თუმცა მოგვიანებით, პროკურატურამ ბრალი დაუმძიმა და ანგარებით განზრახ მკვლელობის მომზადების მუხლით გადაუკვალიფიცირა . დეკანოზ გიორგი მამალაძის ბრალდების საქმეზე პროკურატურამ ძიება 27 აპრილს დაასრულა. ქეთი გიგოლიშვილი [post_title] => წლის პროცესი დასრულდა - მამა გიორგი მამალაძის გამამტყუნებელი განაჩენი და პასუხგაუცემელი კითხვები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wlis-procesi-dasrulda-mama-giorgi-mamaladzis-gamamtyunebeli-ganacheni-da-pasukhgaucemeli-kitkhvebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 17:55:57 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 13:55:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160322 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 160117 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-05 13:10:25 [post_date_gmt] => 2017-09-05 09:10:25 [post_content] => ლარის კურსის ცვალებადობამ და ევროს მიმართ გაუფასურებამ, მოგზაურებს ევროპა გაუძვირა. ტურების ფასი საშუალოდ 150-დან 250 ლარამდეა მომატებული. როგორც ტურისტული სააგენტო Travel Business Service-ის (თი.ბი.ეს) დამფუძნებელი და დირექტორი, ნატო კიკნაველიძე ამბობს, კომპანიებს ტურისტული პაკეტების გაყიდვა ეროვნულ ვალუტაში, ლარში უწევთ. ”შესაბამისად, ევროპაში წასვლის მსურველებს მოგზაურობა საგრძნობლად გაუძვირდათ. საშუალოდ რომ ავიღოთ 1000-1500 ევროანი ტური, კლიენტს 200-250 ლარით მეტის გადახდა უწევს უკვე, ვიდრე რამდენიმე თვის წინ იხდიდა”, - ამბობს კიკნაველიძე ”ფორტუნასთან” საუბრისას. მისივე თქმით, მიუხედავად ევროს მიმართ ლარის გაუფასურებისა, ევროპაში მოგზაურობის მსურველთა რიცხვი მაინც დიდია. ”მიმდინარე წლის ზაფხულში განსაკუთრებით აქტუალური ესპანეთის მიმართულება იყო. უფრო კონკრეტულად კი ბარსელონას და ესპანეთის საზღვაო კურორტების ტურები. ქართველი მოგზაურები ევროპის სხვა ქვეყნებსაც აქტიურად სტუმრობდნენ, თუმცა, არც ძველ პოპულარულ მიმართულებებს დაუკარგავთ აქტუალობა. იქიდან გამომდინარე, რომ ზაფხულის სეზონზე თურქეთის, ეგვიპტისა და საბერძნეთის საზღვაო კურორტებზე საქართველოდან პირდაპირი ავიამიმოსვლა სრულდება, ამ ქვეყნებზე მოთხოვნა ყოველთვის დიდია”, - აღნიშნა Travel Business Service-ის დამფუძნებელმა. რაც შეეხება შემოდგომა-ზამთრის სეზონს, როგორც ნატო კიკნაველიძე ამბობს, ამ პერიოდში განსაკუთრებით მოთხოვნადი უნგრეთის, ჩეხეთისა და იტალიის ტურებია. ცნობისთვის, ტურისტული სააგენტო Travel Business Service 2015 წლის 20 ოქტომბერს დაარსდა. [post_title] => ლარის კურსმა ევროპა გაგვიძვირა - რამდენით მოიმატა ტურების ფასმა? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => laris-kursma-evropa-gagvidzvira-ramdenit-moimata-turebis-fasma [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 13:31:03 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 09:31:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160117 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 160611 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-06 15:27:30 [post_date_gmt] => 2017-09-06 11:27:30 [post_content] => საქართველო მნიშვნელოვანი ცვლილებების მიღების მოლოდინშია - მმართველი გუნდი საკონსტიტუციო ცვლილებებს, მიუხედავად “ვენეციის კომისიის” პრეზიდენტის იმედგაცრუების, კომისიის მდივნის რჩევის, ოპოზიციური სპექტრის და არასამთავრობო ორგანიზაციების მოწოდებებისა, „ვენეციის კომისიის“ დასკვნის გამოქვეყნებამდე დაამტკიცებს. ქვეყანაში უკვე დიდი ხანია, მსჯელობენ საკონსტიტუციო პროექტთან დაკავშირებით კონსენსუსის აუცილებლობაზე, რომელიც ვერ შედგა. 1-ელ სექტემბერს „ვენეციის კომისიის“ თავმჯდომარემ, ჯანი ბუკიკიომ განაცხადა, რომ იმედგაცრუებულია საქართველოში პროპორციულ საპარლამენტო სისტემაზე გადასვლის 2024 წლისთვის გადადებით. იგი ასევე, უარყოფითად აფასებს იმ ფაქტს, რომ პოლიტიკურ პარტიებს შორის ვერ შედგა კონსენსუსი კონსტიტუციასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, 4 სექტემბერს „ვენეციის კომისიის“ მდივანმა, თომას მარკერტმა, მმართველ გუნდს ურჩია, დაელოდოს, „ვენეციის კომისიის“ საბოლოო დასკვნას, რომელიც ოქტომბერში გამოქვეყნდება და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღოს კონსტიტუცია. მიუხედავად ამისა, 5 სექტემბერს პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, განაცხადა, რომ საშემოდგომო სესიაზე მესამე მოსმენით მიღებულ იქნება ახალი კონსტიტუციის არსებული ვარიანტი, შესაბამისად, მასში მხოლოდ სარედაქციო ცვლილებები შევა. „ვენეციის კომისიის“ საბოლოო შეფასების დალოდებისკენ მოუწოდებს მმართველ გუნდს არასამთავრობო სექტორიც. ერთობლივად გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ წინააღმდეგობაში მოდის „ქართული ოცნების” ლიდერების ადრინდელ დაპირებასთან, რომ ისინი „ვენეციის კომისიის“ ყველა რჩევას გაითვალისწინებდნენ. „მივმართავთ საპარლამენტო უმრავლესობას, აუცილებლად გაითვალისწინოს "ვენეციის კომისიის" მოწოდებები და დაელოდოს ამ უწყების საბოლოო შეფასების გამოქვეყნებას. "წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეიძლება მნიშვნელოვნად შეილახოს საქართველოს საერთაშორისო რეპუტაცია. დანაპირების არ შესრულება და პარტნიორების შეცდომაში შეყვანა, რა თქმა უნდა, უარყოფითად იქნება აღქმული მათ მიერ. გარდა ამისა, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ შემდეგი არჩევნებისთვის არსებული საარჩევნო სისტემის შენარჩუნება არ ემსახურება ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების მიზნებს და ჯანსაღი პოლიტიკური გარემოს ჩამოყალიბებას, “ - აღნიშნულია არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებაში. მიუხედავად ქვეყნის გარეთ და შიგნით არსებული მოსაზრებებისა და შენიშვნებისა, მმართველ გუნდი საკონსტიტუციო პროექტში ვერც ხარვეზებს ხედავს და ოპოზიციისგან, ასევე საექსპერტო წრეებისგან განსხვავებით, არც ის მიაჩნიათ, რომ პროექტის პირველი ვერსია, რომელიც „ვენეციის კომისიამ“ შეაფასა, ორი მოსმენით მიღებული პროექტისგან განსხვავებულია. „ფორტუნასთან“ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი, ნინო გოგუაძე, აცხადებს, რომ კომისიამ პროექტი უკვე შეაფასა და მასში შენიშვნების ძირითადი ნაწილი გათვალისწინებულია, ამიტომ დეპუტატი არ ელის, რომ საბოლოო შეფასებაში რაიმე არსებითი, გასხვავებული პოზიცია დაფიქსირდება. „სიმართლე გითხრათ, ბევრ ცვლილებას, ახალ შემოთავაზებას არ ველოდები „ვენეციის კომისიისგან“ იქიდან გამომდინარე, რომ არსებითად არაფერი შეცვლილა იმის შემდეგ, რაც პირველი პროექტი წარედგინათ მათ. თუმცა, რა საკვირველია, საბოლოო დასკვნა ნამდვილად საინტერესოა და ველოდებით ამ დასკვნას, თუმცა რაიმე არსებითი ახლის მოლოდინი არ გვაქვს. „ვენეციის კომისიის“ მოსაზრებები ასახულია პროექტში“, -აცხადებს ნინო გოგუაძე. კითხვაზე დაელოდება თუ არა უმრავლესობა საბოლოო შეფასების დოკუმენტს „ვენეციის კომისიისგან“, ნინო გოგუაძე აცხადებს: „არა, თქვენ იცით, რომ ორი მოსმენით მიღებულია საკონსტიტუციო ცვლილებები, მესამე მოსმენა მხოლოდ სარედაქციო ხასიათის არის.“ არსებული კონსტიტუციის პროექტით, რომელიც საშემოდგომო სესიაზე დამტკიცდება, ქვეყანა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე 2024 წელს გადავა, პრეზიდენტს მომდევნო არჩევნებზე პირდაპირი, შემდეგ კი უკვე არაპირდაპირი გზით ავირჩევთ. სწორედ ეს არის ძირითადი საკითხები, რაზეც ხელისუფლება ვერც ოპოზიციასთან და ვერც არასამთავრობო სექტორთან შეთანხმდა. თუმცა, მთავარი საკითხების მიღმა ექსპერტები კიდევ ბევრ პრობლემას ხედავენ: შეთავსებით მოქალაქეობა, ქორწინების დეფინიცია, გადასახადები, ბავშვთა უფლებები ამ თემების არასრული ჩამონათვალია, რაზეც არასამთავრობო სექტორი ყურადღებას ამახვილებს. თაკო ივანიაძე [post_title] => "რაიმე ახლის მოლოდინი არ გვაქვს" - კონსტიტუცია „ვენეციის კომისიის“ დასკვნამდე დამტკიცდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => raime-akhlis-molodini-ar-gvaqvs-konstitucia-veneciis-komisiis-daskvnamde-damtkicdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-06 15:47:02 [post_modified_gmt] => 2017-09-06 11:47:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160611 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 411 [max_num_pages] => 137 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f55612b707adfb8ef6d3d9aca29c991d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )