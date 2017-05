მჯდომარე ქალი ცისფერ კაბაში 45 მილიონად გაიყიდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => pikaso [2] => mjdomare-qali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131619 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => pikaso [2] => mjdomare-qali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131619 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 401 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => pikaso [2] => mjdomare-qali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => pikaso [2] => mjdomare-qali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131619) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (401,15798,15797) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 131570 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-17 11:59:47 [post_date_gmt] => 2017-05-17 07:59:47 [post_content] => ჩინეთის ერთ-ერთი წამყვანი მანქანათმშენებელი კომპანია JAC-ის ელექტრომობილები, შესაძლოა, საქართველოშიც აეწყოს. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილისა და ჩინეთის ერთ-ერთი წამყვანი მანქანათმშენებელი კომპანიის, „Anhui Jianghuai Automobile Co“ (Anhui Jianghuai Automobile Co) ტოპ-მენეჯმენტის შეხვედრისას გახდა ცნობილი. „ჩვენ კომპანიის ხელმძღვანელთან ვისაუბრეთ, თუ რის გაკეთება შეგვიძლია ერთობლივად და შევთანხმდით, რომ JAC-ი დაიწყებს კვლევას, რომელიც გამოავლენს, რამდენად შეიძლება საქართველოში თავდაპირველად საამწყობო ქარხნის აშენება, ხოლო შემდგომში - სრული წარმოების ამოქმედება,“ - აღნიშნა ქუმსიშვილმა. მისი თქმით, ჩინური ავტოკონცერნისთვის მნიშვნელოვანია სამხრეთ კავკასიის ბაზარზე შემოსვლა. [post_title] => JAC საქართველოში ავტომობილების აწყობას გეგმავს [post_title] => ერთ თვეში პირველი ქართული სმარტ-ტელევიზორი გამოვა

ბაზარზე ერთ თვეში პირველი ქართული სმარტ-ტელევიზორი გამოჩნდება. პროდუქციას კომპანია "AG მიკროელექტრონიქსი" აწარმოებს. როგორც "ფორტუნას" კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა სოსო მაზმიშვილმა განუცხადა, ქართული სმარტ-TV დიდი სავაჭრო ქსელებში გაიყიდება, ღირებულება კი 700 და 900 ლარი იქნება. "პროდუქციის წარმოება უკვე დაწყებული გვაქვს. ტელევიზორის შესაქმნელად საჭირო კომპონენტები უცხოეთიდან გამოვიწერთ და აქ მათი აწყობის პროცესი მიმდინარეობს. ეს იქნება ჭკვიანი ტელევიზორები, რომლებშიც ჩამონტაჟდება "ანდროიდ სისტემა" და ქართველი მომხმარებლი მათ შეძენას საკმაოდ მალე შეძლებს", - აღნიშნა მაზმიშვილმა. მისივე თქმით, "AG მიკროელექტრონიქსი" ორი სახეობის სმარტ-ტელევიზორს გამოუშვებს - 42-ინჩიანსა და 50-ინჩიანს. ფასიც, აქედან გამომდინარე, 700 და 900 ლარი იქნება. შეგახსენებთ, "AG მიკროელექტრონიქსი" პირველ ქართულ ტელევიზორებს უკვე ერთი წელია აწარმოებს. აღნიშნული კომპანიის ტელევიზორები რეალიზაციაში 2016 წლის 30 მაისს ჩაეშვა და იყიდება შემდეგ სავაჭრო ქსელებში: "გორგია", "ალტა ოქეი", "მეტრომარტი" და "მეგატექნიკა". ამასთან, ქართული პროდუქცია ექსპორტზე აზერბაიჯანშიც გავიდა. [post_title] => 50-ლარიანი დეტექტორი, რომელიც გაზის გაჟონვისგან დაგიცავთ: იწარმოება საქართველოში

საქართველოში ბუნებრივი აირისა და მხუთავი აირის - CO-ს ატმოსფეროს დეტექტორის წარმოება დაიწყო. პროდუქციას კომპანია AG-მიკროელექტრონიქსი უშვეს და ის სარეალიზაციო ქსელში მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან გამოჩნდება. როგორც "ფორტუნას" კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა, სოსო მაზმიშვილმა განუცხადა, მოწყობილობა გაზის ან მხუთავი აირის ნამწვის საცხოვრებელ ფართში გაჟონვის შემთხვევაში, ავტომატურად იმოქმედებს და ცენტრალურ მილში ბუნებრივ აირს ჩაკეტავს. იმ შემთხვევაში თუ დეტექტორის მფლობელი სახლში არ იმყოფება, მას გამაფრთხილებელი შეტყობინება მიუვა. ამასთან, შეტყობინება გაიგზავნება გადაუდებელი დახმარების ოპერატიულ მართვის ცენტრში. "ეს არის სრულიად უნიკალური დანადგარი, რომელიც გაზის გაჟონვის გამო, სიკვდილიანობის მაჩვენებელს შეამცირებს. ანალოგები მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში იწარმოება, თუმცა საქართველოში მათი რეალიზაცია ნაკლებად ხორციელდება. ამასთან, ქართულ დეტექტორს უცხოურებთან შედარებით რამდენიმე უპირატესობა აქვს. მაგალითისთვის, ის არის კომბინირებული და ბუნებრივი აირის და CO- ს გაჟონვის შემთხვევაშიც ამუშავდება. ამასთან, ეს მხოლოდ დეტექტორი არ არის, მასში ჩამონტაჟებული იქნება ჯი-ეს-ემ მოდული, რომელიც შეტყობინებას გაუგზავნის ბინის მეპატრონეს, იმ შემთხვევაში თუ სახლი დაკეტილია და ასევე 112-ს. მას ასევე აქვს ცენტრალური გაზის მილის ჩამკეტი სარქველი, როგორც კი დეტექტორი დააფიქსირებს, რომ მომწამვლელი აირის კონცენტრაციამ მოიმატა ატმოსფეროში, მაშინვე ავტომატურად გადაიკეტება გაზის მილი ", - აღნიშნა მაზმიშვილმა. მისივე თქმით, დეტექტორი საქართველოს მასშტაბით, რამდენიმე სავაჭრო ქსელში გაიყიდება, ღირებულება კი 50 ლარამდე იქნება. ცნობისთვის, კომპანია AG მიკროელექტრონიქსი 2014 წელს დაარსდა. საწარმო მდებარეობს ქალაქ რუსთავში და აქ 50-ამდე ადამიანია დასაქმებული. კომპანია ამ ეტაპზე პირველ ქართულ ტელევიზორებსა და led-ნათურებს აწარმოებს. კომპანიამ ტელევიზორების საწარმოებლად საჭირო კომპონენტები უცხოეთიდან გამოიწერა და მათი წარმოება 2016 წელს დაიწყო. ტელევიზორები რეალიზაციაში 2016 წლის 30 მაისს ჩაეშვა და იყიდება შემდეგ სავაჭრო ქსელებში: "გორგია", "ალტა ოქეი", "მეტრომარტი" და "მეგატექნიკა". [post_title] => JAC საქართველოში ავტომობილების აწყობას გეგმავს