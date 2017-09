მხარს დავუჭერდი 2020 წელს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას – ირაკლი კობახიძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162867 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162867 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8259 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (162867) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8259,12791) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 162855 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-12 17:18:47 [post_date_gmt] => 2017-09-12 13:18:47 [post_content] => „ახლა შევთანხმდეთ პროპორციულ საპარლამენტო არჩევნებზე და შემდეგმა პარლამენტმა გადაწყვიტოს პრეზიდენტის არჩევნების საკითხი,“ - ამის შესახებ პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ, დავით უსუფაშვილმა, თბილისის საერთაშორისო კონფერენციაზე განაცხადა. მისივე თქმით, საკონსტიტუციო პროცესით, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობდა, ყველა გაწბილებულია. მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციები, ოპოზიციური პარტიები, თავად მმართველი გუნდი და ვენეციის კომისია. „ვენეციის კომისიაში ამბობენ, რომ მაღალი ხარისხის ტექსტია, მაგრამ გაწბილებულები არიან იმის გამო, რომ პროპორციული სისტემა მხოლოდ 2024 წელს შემოვა. ბატონმა ირაკლიმ აიღო დიდი რისკი, როცა განაცხადა პროპორციულ სისტემაზე 2020 წელს გადასვლის მზადყოფნის შესახებ. აღმოჩნდა, რომ დაპირება არ შესრულდა და ოპოზიცია ამაზე თავისთავად ნაწყენია. ბატონი სპიკერიც ნაწყენია, რომ არ არის აღიარებული ის შრომა, რომელიც გასწიეს. 1 წლის წინ კობახიძე მზად იყო, კენჭი ეყარა ამისთვის და ბატონი დავით ბაქრაძე არ იყო მზად, ხმა მიეცა. მე მზად ვიყაცვი, რომ ხმა მიმეცა, მაგრამ ეს არაფერს ნიშნავდა იმიტომ, რომ მაშინ ბატონი ირაკლი აკონტროლებდა უმრავლესობის უმრავლესობას და ბატონი დავითი - უმცირესობის უმრავლესობას, ამიტომ ჩვენ გავუშვით შანსი. ვამაყობ იმით, რომ ვიყავი ისეთი პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელსაც ზიანი არ მიუყენებია კონსტიტუციისთვის,“ - განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. [post_title] => შემდეგმა პარლამენტმა გადაწყვიტოს პრეზიდენტის არჩევნების საკითხი - დავით უსუფაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shemdegma-parlamentma-gadawyvitos-prezidentis-archevnebis-sakitkhi-davit-usufashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-12 17:18:47 [post_modified_gmt] => 2017-09-12 13:18:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162855 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 162822 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-12 17:03:49 [post_date_gmt] => 2017-09-12 13:03:49 [post_content] => „გადავიდეთ 2020 წელს პროპორციულ სისტემაზე და დავტოვოთ პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევნები. თუკი ეს მოხდება, შეთანხმებას მივაღწევთ. საჯაროდ განვაცხადებ, რომ ამ ცვლილებებს ხმას მივცემდი,“ - ამის შესახებ „ევროპული საქართველოს“ ერთ-ერთმა ლიდერმა, დავით ბაქრაძემ, თბილისის საერთაშორისო კონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, ის ფაქტი, რომ ორი მოსმენით მიღებული პროექტი გვაქვს, იმაზე მიუთითებს, რომ მესამე მოსმენაზე პოლიტიკური მსჯელობა და დიალოგი აღარ გაიმართება. ბაქრაძის განცხადებით, საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის ძლიერი ინსტიტუტები სჭირდება, ხოლო კონსტიტუციის ამ ვერსიის მიღება უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება. „მე არ ვარ კონსტიტუციონალისტი და იურისტი. სამართლებრივი საკითხები შეიძლება, ირაკლი კობახიძემ უკეთ იცის, მაგრამ ვარ პოლიტიკოსი და შემიძლია, ვთქვა, რომ ეს არაა კარგი დოკუმენტი. ერთჯერადი გამონაკლისები, რომლებიც მრავლადაა, მიანიშნებს, რომ დოკუმენტის ხარისხი მაღალი არაა,“ - განაცხადა დავით ბაქრაძემ. [post_title] => 2020 წლისთვის პროპორციულ სისტემაზე გადავიდოდით, ოპოზიციას მხარდაჭერის მზაობა რომ ჰქონოდა - კობახიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 2020-wlistvis-proporciul-sistemaze-gadavidodit-opozicias-mkhardacheris-mzaoba-rom-hqonoda-kobakhidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-12 16:20:17 [post_modified_gmt] => 2017-09-12 12:20:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162774 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 162855 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-12 17:18:47 [post_date_gmt] => 2017-09-12 13:18:47 [post_content] => „ახლა შევთანხმდეთ პროპორციულ საპარლამენტო არჩევნებზე და შემდეგმა პარლამენტმა გადაწყვიტოს პრეზიდენტის არჩევნების საკითხი,“ - ამის შესახებ პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ, დავით უსუფაშვილმა, თბილისის საერთაშორისო კონფერენციაზე განაცხადა. მისივე თქმით, საკონსტიტუციო პროცესით, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობდა, ყველა გაწბილებულია. მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციები, ოპოზიციური პარტიები, თავად მმართველი გუნდი და ვენეციის კომისია. „ვენეციის კომისიაში ამბობენ, რომ მაღალი ხარისხის ტექსტია, მაგრამ გაწბილებულები არიან იმის გამო, რომ პროპორციული სისტემა მხოლოდ 2024 წელს შემოვა. ბატონმა ირაკლიმ აიღო დიდი რისკი, როცა განაცხადა პროპორციულ სისტემაზე 2020 წელს გადასვლის მზადყოფნის შესახებ. აღმოჩნდა, რომ დაპირება არ შესრულდა და ოპოზიცია ამაზე თავისთავად ნაწყენია. ბატონი სპიკერიც ნაწყენია, რომ არ არის აღიარებული ის შრომა, რომელიც გასწიეს. 1 წლის წინ კობახიძე მზად იყო, კენჭი ეყარა ამისთვის და ბატონი დავით ბაქრაძე არ იყო მზად, ხმა მიეცა. მე მზად ვიყაცვი, რომ ხმა მიმეცა, მაგრამ ეს არაფერს ნიშნავდა იმიტომ, რომ მაშინ ბატონი ირაკლი აკონტროლებდა უმრავლესობის უმრავლესობას და ბატონი დავითი - უმცირესობის უმრავლესობას, ამიტომ ჩვენ გავუშვით შანსი. ვამაყობ იმით, რომ ვიყავი ისეთი პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელსაც ზიანი არ მიუყენებია კონსტიტუციისთვის,“ - განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. 