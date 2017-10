მკურნალობის დაწყებამდე ჰარვი ვაინშტაინმა უკანასკნელად ივახშმა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => harvi-vainshtaini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175278 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => harvi-vainshtaini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175278 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 20259 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => harvi-vainshtaini ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => harvi-vainshtaini ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175278) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20259) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174111 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-12 11:09:47 [post_date_gmt] => 2017-10-12 07:09:47 [post_content] => გუშინ, გვინეტ პელტროუმ სხვა მსახიობებთან ერთად აღიარა, რომ პროდიუსერ ჰარვი ვაინშტაინის მხრიდან სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი გახდა და მაგალითად ბრედ პიტსა და ჰარვის შორის წარმოქმნილი კონფლიქტი მოიყვანა, როდესაც პიტმა, მისმა მაშინდელმა ბოიფრენდმა, ამ ამბისთვის ჰარვის პასუხი მოსთხოვა. პელტროუმ გაიხსენა, რომ გადაღებების დაწყებამდე მან ის სასტუმროს ნომერში დაიბარა, სადაც მისულს მასაჟის გაკეთება შესთავაზა. მსახიობმა გაიხსენა, რომ ვაინშტაინი დაემუქრა, რომ ამის შესახებ არავისთან ეთქვა. მას შემდეგ კი, რაც გვინეტმა ეს ამბავი ბრედ პიტს მოუყვა, ეს უკანასკნელი მივიდა ჰარვისთან და მოსთხოვა, რომ პელტროუს აღარასოდეს მიკარებოდა, ეს უკანასკნელი კი იხსენებს, რომ ამ ამბის მერე, პროდიუსერმა მას დაურეკა და ეჩხუბა თუ რატომ მოუყვა ეს ამბავი თავის ბოიფრენდს. გუშინ, გვინეტ პელტროუმ სხვა მსახიობებთან ერთად აღიარა, რომ პროდიუსერ ჰარვი ვაინშტაინის მხრიდან სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი გახდა და მაგალითად ბრედ პიტსა და ჰარვის შორის წარმოქმნილი კონფლიქტი მოიყვანა, როდესაც პიტმა, მისმა მაშინდელმა ბოიფრენდმა, ამ ამბისთვის ჰარვის პასუხი მოსთხოვა. პელტროუმ გაიხსენა, რომ გადაღებების დაწყებამდე მან ის სასტუმროს ნომერში დაიბარა, სადაც მისულს მასაჟის გაკეთება შესთავაზა. მსახიობმა გაიხსენა, რომ ვაინშტაინი დაემუქრა, რომ ამის შესახებ არავისთან ეთქვა. მას შემდეგ კი, რაც გვინეტმა ეს ამბავი ბრედ პიტს მოუყვა, ეს უკანასკნელი მივიდა ჰარვისთან და მოსთხოვა, რომ პელტროუს აღარასოდეს მიკარებოდა, ეს უკანასკნელი კი იხსენებს, რომ ამ ამბის მერე, პროდიუსერმა მას დაურეკა და ეჩხუბა თუ რატომ მოუყვა ეს ამბავი თავის ბოიფრენდს.

[post_title] => ბრედ პიტმა დაადასტურა, რომ ჰარვი ვაინშტაინი გვინეტ პელტროუს ავიწროებდა 