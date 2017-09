მმართველი გუნდი ისევ ყველას წინააღმდეგ – კონსტიტუცია „ვენეციის კომისიის“ დასკვნამდე დამტკიცდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => veneciis-komisia [1] => sakonstitucio-cvlilebebi [2] => fortunas-temebi [3] => proeqtis-damtkiceba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160611 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => veneciis-komisia [1] => sakonstitucio-cvlilebebi [2] => fortunas-temebi [3] => proeqtis-damtkiceba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160611 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5999 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => veneciis-komisia [1] => sakonstitucio-cvlilebebi [2] => fortunas-temebi [3] => proeqtis-damtkiceba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => veneciis-komisia [1] => sakonstitucio-cvlilebebi [2] => fortunas-temebi [3] => proeqtis-damtkiceba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160611) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16375,18915,12791,5999) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160322 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-05 17:54:10 [post_date_gmt] => 2017-09-05 13:54:10 [post_content] => ე.წ. ციანიდის საქმეზე ბრალდებული დეკანოზი მამა გიორგი მამალაძე სასამართლომ დამნაშავედ სცნო, ბრალი გადაუკვალიფიცირა და 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. დღემდე დაკავებულისთვის წარდგენილი ბრალდება ანგარებით მკვლელობის მცდელობას გულისხმობდა და დეკანოზს 16-დან 20-წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებოდა. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ დეკანოზს საბოლოოდ სასამართლომ ბრალი გადაუკვალიფიცირა , ანგარების ნაწილი მოუხსნა და 9-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა, დაკავებულის ახლობლებში ამას მაინც პროტესტი მოჰყვა. ისინი დეკანოზს უდანაშაულოდ მიიჩნევდნენ და შესაბამისად, სხდომათა დარბაზიც განაჩენის გამოცხადებისთანავე პროტესტის ნიშნად დატოვეს. ერთ-ერთი პირველი, ვინც სხდომა დატოვა, დაკავებულის ძმა - თორნიკე მამალაძე აღმოჩნდა. ის განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილის გამოცხადებას არ დაელოდა - „მონა ხარ!“ - სწორედ ასე მიმართა მოსამართლეს და ამ შეძახილით დატოვა სასამართლო სხდომა. მანდატურები სიტუაციის განმუხტვას შეეცადნენ, თუმცა დაძაბულობა სასამართლოს ფოიეშიც გაგრძელდა. „მოსამართლე ასრულებს ივანიშვილის დავალებას იმიტომ, რომ გადაწყვეტილება არასამართლიანად გამოიტანა, “ - ეს განცხადება თორნიკე მამალაძემ სასამართლო სხდომის დატოვების შემდეგ გააკეთა. თავად დეკანოზი პროცესზე არ გამოცხადდა. თუმცა, განაჩენის მოსასმენად სასამართლოში სასულიერო პირები და დეკანოზის ოჯახის წევრები და ახლობლები იმყოფებოდნენ. 7-თვიანი დახურული სასამართლო განხილვების მიმდინარეობისას, საქმის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, ეს ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა იყო, როცა პროცესზე დასწრების საშუალება ჟურნალისტებს და დამსწრე საზოგადოებას მიეცათ. განაჩენის სრულად მოსმენის შემდეგ სასჯელით უკმაყოფილება გამოთქვეს დეკანოზის ადვოკატებმაც. ისინი გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან და მის გასაჩივრებას, როგორც ზემდგომ ინსტანციებში, ასევე სტრასბურგის ევროპულ სასამართლოშიც აპირებენ. „დღეს ბესიკ ბუგიანიშვილმა ანგარებით ქართული მართლმსაჯულება გააუპატიურა, “ - სწორედ ეს იყო მამა გიორგი მამალაძის ადვოკატის, გიორგი ფანცულაიას, პირველი შეფასება. მის მსგავსად გადაწყვეტილებით იმედგაცრუებულია საქმის მეორე ადვოკატი, მიხეილ რამიშვილიც. „როგორც სანდრო გირგვლიანის საქმეზე გაშიშვლდა, ასე გაშიშვლდება ამ საქმეზეც ქართული მართლმსაჯულება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ, “ - აღნიშნა მან. ჯერჯერობით უცნობია, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ბრალდების მხარე და გაასაჩივრებს თუ არა, მიუხედავად გამამატყუნებელი განაჩენისა, ბრალის გადაკვალიფიცირების ნაწილს. თუმცა, როგორც საქმის პროკურორი, ჯარჯი წიკლაური, აცხადებს, მას შემდეგ, რაც გადაწყვეტილებას ჩაიბარებს ბრალდება, შესაძლებელია, დანაშაულის ჩადენის მოტივთან დაკავშირებით სააპელაციო სასამართლოსაც მიმართოს. მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილის მიერ განაჩენის გამოცხადებიდან 3 საათში გამოტანილი გადაწყვეტილება მკაცრად გააკრიტიკა სახალხო დამცველმა, უჩა ნანუაშვილმა, რომელიც პროცესის მიმდინარეობას 7 თვის განმავლობაში აკვირდებოდა. „სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენით მართლმსაჯულება არ აღსრულდა,“ - აღნიშნა მან და იმ დარღვევებზეც ისაუბრა, რომელიც 7 თვის განმავლობაში გამოიკვეთა. უჩა ნანუაშვილმა ვერ მიიღო კითხვებზე პასუხები, თუ ვისი პერსონალური მონაცემების დაცვას ისახავდა მიზნად სასამართლო, როდესაც პროცესი მთლიანად დაიხურა. გარდა ამისა, არაა იდენტიფიცირებული პირი, ვისგანაც დეკანოზმა ნივთიერება შეიძინა. პროკურატურა დეკანოზ გიორგი მამალაძეს საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის მდივან-რეფერენტის , შორენა თეთრუაშვილის, მკვლელობის მომზადებას ედავებოდა. მას ბრალი თავდაპირველად მკვლელობის მომზადებისა და იარაღის უკანონო შეძენა-შენახვაში ედებოდა, თუმცა მოგვიანებით, პროკურატურამ ბრალი დაუმძიმა და ანგარებით განზრახ მკვლელობის მომზადების მუხლით გადაუკვალიფიცირა . დეკანოზ გიორგი მამალაძის ბრალდების საქმეზე პროკურატურამ ძიება 27 აპრილს დაასრულა. ქეთი გიგოლიშვილი [post_title] => წლის პროცესი დასრულდა - მამა გიორგი მამალაძის გამამტყუნებელი განაჩენი და პასუხგაუცემელი კითხვები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wlis-procesi-dasrulda-mama-giorgi-mamaladzis-gamamtyunebeli-ganacheni-da-pasukhgaucemeli-kitkhvebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 17:55:57 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 13:55:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160322 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 159973 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-05 11:36:16 [post_date_gmt] => 2017-09-05 07:36:16 [post_content] => პარლამენტის თავმჯდომარის, ირაკლი კობახიძის, განცხადებით, საკონტიტუციო ცვლილებებს საშემდგომო სესიაზე იმ სახით მიიღებენ, როგორითაც ორი მოსმენით დაამტკიცეს. "ჩვენ არაერთი განცხადება გავაკეთეთ უკვე საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით. ხალხისთვის უკვე მომაბეზრებელია ეს ყველაფერი. ჩვენ გვაქვს შემუშავებული ძალიან დახვეწილი პროექტი, კონსტიტუციური კანონპროექტი და ეს დოკუმენტი აუცილებლად იქნება მიღებული საშემოდგომო სესიაზე იმ სახით, როგორი სახითაც არის დამტკიცებული მეორე მოსმენით, რა თქმა უნდა, სარედაქციო ცვლილებების გათვალისწინებით. "რაც შეეხება კონსულტაციებს, კონსულტაციები აუცილებლად გვექნება თარიღთან დაკავშირებით, მათ შორის ვენეციის კომისიის წარმომადგენლებთან,“ - აცხადებს ირაკლი კობახიძე. [post_title] => საკონსტიტუციო ცვლილებებს იმ სახით მივიღებთ, როგორითაც 2 მოსმენით დამტკიცდა - ირაკლი კობახიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakonstitucio-cvlilebebs-im-sakhit-mivighebt-rogoritac-2-mosmenit-damtkicda-irakli-kobakhidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 11:40:28 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 07:40:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159973 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 159831 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-04 17:53:09 [post_date_gmt] => 2017-09-04 13:53:09 [post_content] => სასწავლო წლის მოახლოებასთან ერთად, ხშირია ვირუსებისა და ინფექციების გავრცელების საშიშროება. ინფექციები უმეტესად იმ მოსწავლეებსა და საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებში ხვდება, რომლებსაც კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინა არ აქვთ გაკეთებული. როგორც დაავადებათა კონტროლის მთავარმა სპეციალისტმა, პაატა იმნაძემ, „ფორტუნას“ განუცხადა, სასწავლო წლის დასაწყისი ამ ინფექციებისთვის , როგორც წესი, ყოველთვის ყველაზე მწვავედ მიიჩნევა. „ინფექციები, რომლებმაც შეიძლება, სასწავლო წლის დაწყებასთან ერთად იჩინოს თავი, ძირითადად, ვაქცინაციასთან დაკავშირებული დაავადებებია: წითელა, წითურა და ა.შ. ამიტომ ის ბავშვები, რომელთაც ასაკის შესაბამისად აცრა გამოტოვებული აქვთ, სკოლაში ან ბაღში წასვლის წინ უნდა ავცრათ აუცილებლად. როცა სასწავლო ან სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ახალი კოლექტივები შეიკვრება, ასეთი დრო დაინფიცირებისთვის ძალიან ხელსაყრელია. იმისთვის, რომ არ გავრცელდეს ისეთი ინფექციები, როგორებიცაა ზემოხსენებული წითელა და წითურა, აუცილებელია კალენდარული აცრების ჩატარება,“ - განაცხადა პაატა იმნაძემ. როგორ შევამჩნიოთ წითელა და წითურა? ლაქოვანია . · წითელას დროს გამონაყარი დაავადების მე-4-მე-5 დღეს ვლინდება. პირველი ელემენტები ყურებს უკან, ცხვირზე, ლოყებზე ჩნდება. 24 საათში ვრცელდება მთელ სახეზე, კისერზე, გულმკერდის ზემო ნაწილზე, ხელებზე. შემდეგ გამონაყარი ჩნდება ზურგზე, მუცელსა და ფეხებზე, მესამე დღეს კი – ტერფებზეც . გამონაყარი იმავე თანმიმდევრობით ფერმკრთალდება და ქრება, რომლითაც გაჩნდა. · წითურას დროს პირველი სიმპტომი, რომელსაც დედა ამჩნევს, ხშირად სწორედ გამონაყარია. ის ამ შემთხვევაშიც ზემოდან ქვემოთ ვრცელდება, მხოლოდ – წითელაზე გაცილებით სწრაფად. წითელა იწყება ტემპერატურის მომატებით, თვალის ლორწოვანი გარსის ანთებით, მშრალი შემაწუხებელი ხველით, ცემინებით, სურდოთი, გულმკერდის არეში ფხაჭნის შეგრძნებით. წითურას დროს ზოგადი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ორგანიზმის საერთო ინტოქსიკაცია, რომელიც ცხელებით, თავის ტკივილით, უხასიათობით, უმადობით გამოიხატება, იშვიათია. კეფის, კისრის უკანა და სხვა ლიმფური კვანძები დიდდება და ორი კვირის განმავლობაში გადიდებული რჩება. მკურნალობის გზები ნებიერიძემ . ვაქცინაცია ამ ინფექციების საწინააღმდეგო ვაქცინაცია საქართველოს იმუნიზაციის ეროვნული კალენდრით არის გათვალისწინებული. სახელმწიფო უმაღლესი ხარისხის ვაქცინებით ბავშვთა უსაფრთხო იმუნიზაციას უზრუნველყოფს. წითელასა და წითურას პროფილაქტიკა ცოცხალი შესუსტებული ვაქცინით ხდება. ეროვნული კალენდრის თანახმად, ამ აცრას 1, 5 და 13 წლის ასაკში ატარებენ. თუ რაიმე მიზეზით აცრა გამოტოვეთ, შეცდომის გამოსწორება ნებისმიერ ასაკში შეიძლება. რაც შეეხება სხვა ვირუსებს, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, იმის გამო, რომ ჯერჯერობით ტემპერატურა ისეთია, რომ ზაფხულისგან არაფრით განსხვავდება, ზღვის სეზონი გრძელდება. შესაბამისად, ის ვირუსები, რაც ზაფხულს ახლავს თან, კვლავ აქტუალურია. „როგორც წესი, ამ პერიოდში ვირუსებს, ძირითადად, ჰიგიენური ნორმების დარღვევა იწვევს. ჩემი რეკომენდაციაა, რაც შეიძლება, ხშირად დავიბანოთ ხელები, რათა თავიდან ავიცილოთ ბაქტერიული ვირუსები. პროფილაქტიკა ჰიგიენური წესების მკაცრად დაცვაში მდგომარეობს. ბავშვებს კარგად უნდა ვასწავლოთ, რომ როცა სკოლასა და ბაღებში სასწავლო პროცესი დაიწყება, ხელები ხშირად დაიბანონ. რასაკვირველია, მოსწავლეებს სასწავლო დაწესებულებებში შესაბამისი პირობებიც უნდა ჰქონდეთ,“ - განაცხადა იმნაძემ. რაც შეეხება გრიპს და სურდოს, იმნაძის თქმით, ჯერ ძალიან ადრეა ამ ტიპის ვირუსების გავრცელება. მათ უნდა ველოდოთ, როცა ტემპერატურა საგრძნობლად დაიწყებს დაცემას. თათია კაკიაშვილი [post_title] => წითელას და წითურას სეზონი დგება - რამდენად საშიშია ეს ვირუსები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => witelas-da-wituras-sezoni-dgeba-ramdenad-sashishia-es-virusebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 10:22:16 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 06:22:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159831 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 160322 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-05 17:54:10 [post_date_gmt] => 2017-09-05 13:54:10 [post_content] => ე.წ. ციანიდის საქმეზე ბრალდებული დეკანოზი მამა გიორგი მამალაძე სასამართლომ დამნაშავედ სცნო, ბრალი გადაუკვალიფიცირა და 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. დღემდე დაკავებულისთვის წარდგენილი ბრალდება ანგარებით მკვლელობის მცდელობას გულისხმობდა და დეკანოზს 16-დან 20-წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებოდა. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ დეკანოზს საბოლოოდ სასამართლომ ბრალი გადაუკვალიფიცირა , ანგარების ნაწილი მოუხსნა და 9-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა, დაკავებულის ახლობლებში ამას მაინც პროტესტი მოჰყვა. ისინი დეკანოზს უდანაშაულოდ მიიჩნევდნენ და შესაბამისად, სხდომათა დარბაზიც განაჩენის გამოცხადებისთანავე პროტესტის ნიშნად დატოვეს. ერთ-ერთი პირველი, ვინც სხდომა დატოვა, დაკავებულის ძმა - თორნიკე მამალაძე აღმოჩნდა. ის განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილის გამოცხადებას არ დაელოდა - „მონა ხარ!“ - სწორედ ასე მიმართა მოსამართლეს და ამ შეძახილით დატოვა სასამართლო სხდომა. მანდატურები სიტუაციის განმუხტვას შეეცადნენ, თუმცა დაძაბულობა სასამართლოს ფოიეშიც გაგრძელდა. „მოსამართლე ასრულებს ივანიშვილის დავალებას იმიტომ, რომ გადაწყვეტილება არასამართლიანად გამოიტანა, “ - ეს განცხადება თორნიკე მამალაძემ სასამართლო სხდომის დატოვების შემდეგ გააკეთა. თავად დეკანოზი პროცესზე არ გამოცხადდა. თუმცა, განაჩენის მოსასმენად სასამართლოში სასულიერო პირები და დეკანოზის ოჯახის წევრები და ახლობლები იმყოფებოდნენ. 7-თვიანი დახურული სასამართლო განხილვების მიმდინარეობისას, საქმის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, ეს ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა იყო, როცა პროცესზე დასწრების საშუალება ჟურნალისტებს და დამსწრე საზოგადოებას მიეცათ. განაჩენის სრულად მოსმენის შემდეგ სასჯელით უკმაყოფილება გამოთქვეს დეკანოზის ადვოკატებმაც. ისინი გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან და მის გასაჩივრებას, როგორც ზემდგომ ინსტანციებში, ასევე სტრასბურგის ევროპულ სასამართლოშიც აპირებენ. „დღეს ბესიკ ბუგიანიშვილმა ანგარებით ქართული მართლმსაჯულება გააუპატიურა, “ - სწორედ ეს იყო მამა გიორგი მამალაძის ადვოკატის, გიორგი ფანცულაიას, პირველი შეფასება. მის მსგავსად გადაწყვეტილებით იმედგაცრუებულია საქმის მეორე ადვოკატი, მიხეილ რამიშვილიც. „როგორც სანდრო გირგვლიანის საქმეზე გაშიშვლდა, ასე გაშიშვლდება ამ საქმეზეც ქართული მართლმსაჯულება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ, “ - აღნიშნა მან. ჯერჯერობით უცნობია, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ბრალდების მხარე და გაასაჩივრებს თუ არა, მიუხედავად გამამატყუნებელი განაჩენისა, ბრალის გადაკვალიფიცირების ნაწილს. თუმცა, როგორც საქმის პროკურორი, ჯარჯი წიკლაური, აცხადებს, მას შემდეგ, რაც გადაწყვეტილებას ჩაიბარებს ბრალდება, შესაძლებელია, დანაშაულის ჩადენის მოტივთან დაკავშირებით სააპელაციო სასამართლოსაც მიმართოს. მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილის მიერ განაჩენის გამოცხადებიდან 3 საათში გამოტანილი გადაწყვეტილება მკაცრად გააკრიტიკა სახალხო დამცველმა, უჩა ნანუაშვილმა, რომელიც პროცესის მიმდინარეობას 7 თვის განმავლობაში აკვირდებოდა. „სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენით მართლმსაჯულება არ აღსრულდა,“ - აღნიშნა მან და იმ დარღვევებზეც ისაუბრა, რომელიც 7 თვის განმავლობაში გამოიკვეთა. უჩა ნანუაშვილმა ვერ მიიღო კითხვებზე პასუხები, თუ ვისი პერსონალური მონაცემების დაცვას ისახავდა მიზნად სასამართლო, როდესაც პროცესი მთლიანად დაიხურა. გარდა ამისა, არაა იდენტიფიცირებული პირი, ვისგანაც დეკანოზმა ნივთიერება შეიძინა. პროკურატურა დეკანოზ გიორგი მამალაძეს საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის მდივან-რეფერენტის , შორენა თეთრუაშვილის, მკვლელობის მომზადებას ედავებოდა. მას ბრალი თავდაპირველად მკვლელობის მომზადებისა და იარაღის უკანონო შეძენა-შენახვაში ედებოდა, თუმცა მოგვიანებით, პროკურატურამ ბრალი დაუმძიმა და ანგარებით განზრახ მკვლელობის მომზადების მუხლით გადაუკვალიფიცირა . დეკანოზ გიორგი მამალაძის ბრალდების საქმეზე პროკურატურამ ძიება 27 აპრილს დაასრულა. ქეთი გიგოლიშვილი [post_title] => წლის პროცესი დასრულდა - მამა გიორგი მამალაძის გამამტყუნებელი განაჩენი და პასუხგაუცემელი კითხვები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wlis-procesi-dasrulda-mama-giorgi-mamaladzis-gamamtyunebeli-ganacheni-da-pasukhgaucemeli-kitkhvebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 17:55:57 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 13:55:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160322 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 192 [max_num_pages] => 64 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f0b8a251223b598cbaca52715f982653 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )