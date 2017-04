მმართველი გუნდი მერებისა და გამგებლების კანდიდატებს აგვისტოში წარადგენს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartuli-ocneba [1] => adgilobrivi-tvitmmartvelobis-archevnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125356 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartuli-ocneba [1] => adgilobrivi-tvitmmartvelobis-archevnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125356 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 811 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qartuli-ocneba [1] => adgilobrivi-tvitmmartvelobis-archevnebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qartuli-ocneba [1] => adgilobrivi-tvitmmartvelobis-archevnebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125356) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15128,811) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 120102 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-04 19:38:36 [post_date_gmt] => 2017-04-04 15:38:36 [post_content] => IRI-ის კვლევაში მონაწილეთა უმეტესობა საკუთარ რეგიონში ყველაზე აქტიურ პარტიად „ქართულ ოცნებას“ ასახელებს. რესპონდენტთა 29% თავის რეგიონში ყველაზე აქტიურ პარტიად „ქართულ ოცნებას“ ასახელებს, 12%-მა - „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, ხოლო 50%-მა არც ერთი პარტია არ დაასახელა. კითხვაზე თუ „რომელ პარტიას შეუძლია ყველაზე წარმატებულად გაუმკლავდეს იმ პრობლემებს, რომლის წინაშეც საქართველო დგას“, რესპონდენტთა 13%-მა „ქართული ოცნება“ დაასახელა, 10%-მა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, 2%-მა „ევროპული საქართველო“, ხოლო 38%-მა არც ერთი პარტია არ დაასახელა. კითხვაზე „შემდეგ კვირას ადგილობრივი არჩევნები რომ ტარდებოდეს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას“, გამოკითხულთა 26%-მა „ქართული ოცნება“ დაასახელა, 15%-მა - „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, 7%-მა -„ევროპული საქართველო“, 6%-მა „ლეიბორისტული პარტია“, 4%-მა - „პატრიოტთა ალიანსი“. კითხვაზე თუ „რომელ პოლიტიკურ პარტიას არასოდეს მისცემდით ხმას“, რესპონდენტთა 27%-მა „ქართული ოცნება“ დაასახელა, 25%-მა ‘ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, 8%-მა „დემოკრატიული მოძრაობა“, 8%-მა „გირჩი“, 7%-მა „ევროპული საქართველო“, 7%-მა „პატრიოტთა ალიანსი“, 6%-მა „ლეიბორისტული პარტია“, 4%-მა „რესპუბლიკელები“, 3%-მა „თავისუფალი დემოკრატები“. IRI-ის კვლევის საველე სამუშაოები 2017 წლის 22 თებერვლიდან 8 მარტის ჩათვლით პერიოდში ჩატარდა და მის ფარგლებში 1 501 მოქალაქე გამოიკითხა. კვლევის საშუალო ცდომილება +-2,5%-ია [post_title] => ყველაზე აქტიური პარტია "ქართული ოცნებაა" - IRI-ს გამოკითხვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => yvelaze-aqtiuri-partia-qartuli-ocnebaa-iri-s-gamokitkhva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-04 19:39:41 [post_modified_gmt] => 2017-04-04 15:39:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120102 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 103501 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-01-23 15:34:28 [post_date_gmt] => 2017-01-23 11:34:28 [post_content] => ფრაქცია „ქართული ოცნება“ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის კანდიდატურაზე მანანა კობახიძეს წარადგენს. გია ვოლსკი აცხადებს, რომ მანანა კობახიძე ყოველთვის სამართლიანობის და კანონის სამსახურში იყო და ეს არის ამოსავალი, რის საფუძველზეც მის კანდიდატურაზე შეჯერდნენ. “მანანა კობახიძე ყოველთვის სამართლისა და სამართლიანობის მხარეს იდგა, მაშინ როდესაც ის არასამთავრობო ორგანიზაციას ხელმძღვანელობდა, იყო ადვოკატი და იყო პარლამენტის წევრი. დარწუნებული ვარ, მომავალშიც მისი მთავარი პრინციპი ეს იქნება - იყოს სამართლის, სამართლიანობისა და კანონის სამსახურში. ეს არის ამოსავალი, რომლის საფუძველზეც ჩვენ მანანა კობახიძის კანდიდატურაზე შევჯერდით“, - განაცხადა ვოლსკიმ. მისივე თქმით, საკონსტიტუციო სასამართლოს, არ არის აუცილებელი, პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონებთან დაკავშირებით ანტაგონისტური დამოკიდებულება ჰქონდეს. [post_title] => „ქართული ოცნება“ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის კანდიდატურაზე მანანა კობახიძეს წარადგენს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartuli-ocneba-sakonstitucio-sasamartlos-mosamartlis-kandidaturaze-manana-kobakhidzes-waradgens [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-23 15:34:28 [post_modified_gmt] => 2017-01-23 11:34:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=103501 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 102462 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-01-18 12:10:47 [post_date_gmt] => 2017-01-18 08:10:47 [post_content] => NDI-ს კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა 40% ამბობს, რომ მის შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს „ქართული ოცნება“ დგას. გამოკითხულთა 22 %-ის თქმით, მის შეხედულებებთან ახლოს არც ერთი პარტია არ დგას. ამასთან, კითხვაზე, რომელი პარტია დგას თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს, გამოკითხულთა 10 % „ნაციონალურ მოძრაობას“ ასახელებს, 3 % - „პატრიოტთა ალიანსს“ და ასევე 3% „თავისუფალ დემოკრატებს“. NDI-ს კვლევის საველე სამუშაოები ჩატარდა 4 ნოემბერი-4 დეკემბრის პერიოდში, საქართველოს მასშტაბით (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით), 3 141 პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგელობითი შერჩევის საფუძველზე. საშუალო ცდომილების ზღვარი +/-1,8%_ია. [post_title] => გამოკთხულთა უმეტესობის შეხედულებებთან ახლოს "ქართული ოცნება" დგას - NDI [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gamoktkhulta-umetesobis-shekhedulebebtan-akhlos-qartuli-ocneba-dgas-ndi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-18 12:10:47 [post_modified_gmt] => 2017-01-18 08:10:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=102462 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 120102 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-04 19:38:36 [post_date_gmt] => 2017-04-04 15:38:36 [post_content] => IRI-ის კვლევაში მონაწილეთა უმეტესობა საკუთარ რეგიონში ყველაზე აქტიურ პარტიად „ქართულ ოცნებას“ ასახელებს. რესპონდენტთა 29% თავის რეგიონში ყველაზე აქტიურ პარტიად „ქართულ ოცნებას“ ასახელებს, 12%-მა - „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, ხოლო 50%-მა არც ერთი პარტია არ დაასახელა. კითხვაზე თუ „რომელ პარტიას შეუძლია ყველაზე წარმატებულად გაუმკლავდეს იმ პრობლემებს, რომლის წინაშეც საქართველო დგას“, რესპონდენტთა 13%-მა „ქართული ოცნება“ დაასახელა, 10%-მა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, 2%-მა „ევროპული საქართველო“, ხოლო 38%-მა არც ერთი პარტია არ დაასახელა. კითხვაზე „შემდეგ კვირას ადგილობრივი არჩევნები რომ ტარდებოდეს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას“, გამოკითხულთა 26%-მა „ქართული ოცნება“ დაასახელა, 15%-მა - „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, 7%-მა -„ევროპული საქართველო“, 6%-მა „ლეიბორისტული პარტია“, 4%-მა - „პატრიოტთა ალიანსი“. კითხვაზე თუ „რომელ პოლიტიკურ პარტიას არასოდეს მისცემდით ხმას“, რესპონდენტთა 27%-მა „ქართული ოცნება“ დაასახელა, 25%-მა ‘ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, 8%-მა „დემოკრატიული მოძრაობა“, 8%-მა „გირჩი“, 7%-მა „ევროპული საქართველო“, 7%-მა „პატრიოტთა ალიანსი“, 6%-მა „ლეიბორისტული პარტია“, 4%-მა „რესპუბლიკელები“, 3%-მა „თავისუფალი დემოკრატები“. IRI-ის კვლევის საველე სამუშაოები 2017 წლის 22 თებერვლიდან 8 მარტის ჩათვლით პერიოდში ჩატარდა და მის ფარგლებში 1 501 მოქალაქე გამოიკითხა. კვლევის საშუალო ცდომილება +-2,5%-ია [post_title] => ყველაზე აქტიური პარტია "ქართული ოცნებაა" - IRI-ს გამოკითხვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => yvelaze-aqtiuri-partia-qartuli-ocnebaa-iri-s-gamokitkhva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-04 19:39:41 [post_modified_gmt] => 2017-04-04 15:39:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120102 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 59 [max_num_pages] => 20 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => aefbc04e55cdf3d8da46052615fd4294 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )