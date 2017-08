მმართველი გუნდი ყველაფერს აკეთებს, რომ დიალოგი ნამდვილად შედგეს – მამუკა მდინარაძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartuli-ocneba [1] => mamuka-mdinaradze [2] => sakonstitucio-shekhvedra ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154955 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartuli-ocneba [1] => mamuka-mdinaradze [2] => sakonstitucio-shekhvedra ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154955 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 811 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qartuli-ocneba [1] => mamuka-mdinaradze [2] => sakonstitucio-shekhvedra ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qartuli-ocneba [1] => mamuka-mdinaradze [2] => sakonstitucio-shekhvedra ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154955) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9727,811,18333) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154628 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-17 15:17:03 [post_date_gmt] => 2017-08-17 11:17:03 [post_content] => “პრეზიდენტის შეფასებით, პოლიტიკურ პარტიებთან შეხვედრა კონსტიტუციის გადასინჯვის პროცესის ჩიხიდან გამოყვანის მხოლოდ დასაწყისია და შემდგომი ნაბიჯი კონსტიტუციურ ორგანოებთან და საზოგადოებრივ ჯგუფებთან დიალოგი უნდა იყოს,” - ამის შესახებ პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა, ანა დოლიძემ, იმ კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, უნდა იყოს თუ არა პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ჩართული საკონსტიტუციო ცვლილებების ირგვლივ განახლებულ კონსულტაციებში. „პრეზიდენტი მიესალმება იმ ფაქტს, რომ მმართველი გუნდი ცდილობს, გამოიყვანოს საკონსტიტუციო პროცესი იმ ჩიხიდან, რომელშიც თვითონ შეიყვანა. პირველ ეტაპზე ძალიან ლოგიკურია, რომ იყოს შეხვედრა პოლიტიკურ ჯგუფებს და პარტიებს შორის. შემდგომ ნაბიჯებად ჩვენ განვიხილავთ შეხვედრის და მოლაპარაკებების აუცილებლობას ყველა მთავარ კონსტიტუციურ ორგანოსთან, ასევე, საზოგადოებრივ ინსტიტუტებთან და აქ იგულისხმება არასამთავრობო სექტორიც. ნებისმიერი ამ ორგანოს გამოხშირვის მცდელობა ჩრდილს მიაყენებს იმ ინიციატივას, რომ ჩიხიდან გამოვიდეს კონსტიტუციის გადასინჯვის პროცესი,“ - განაცხადა დოლიძემ. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არ ყოფილა საუბარი კონსულტაციებში ჩართვის თაობაზე. "ქართულმა ოცნებამ" ოპოზიციურ პარტიებს საკონსტიტუციო ცვლილებების გარშემო მსჯელობის განახლება შესთავაზა. ამ მიზნით მმართველი გუნდისა და ოპოზიციური პოლიტიკური ჯგუფების შეხვედრა ხვალ გაიმართება. "ქართულმა ოცნებამ" ოპოზიციურ პარტიებს საკონსტიტუციო ცვლილებების გარშემო მსჯელობის განახლება შესთავაზა. ამ მიზნით მმართველი გუნდისა და ოპოზიციური პოლიტიკური ჯგუფების შეხვედრა ხვალ გაიმართება. 