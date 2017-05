მოდელს უთხრეს, რომ მსუქანია და ჩვენებაზე მონაწილეობას ვერ მიიღებდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => modeli [1] => lui-vitoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132512 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => modeli [1] => lui-vitoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132512 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5205 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => modeli [1] => lui-vitoni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => modeli [1] => lui-vitoni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132512) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (11708,5205) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128611 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-13 23:55:34 [post_date_gmt] => 2017-05-13 19:55:34 [post_content] => საფრანგეთმა განსაკუთრებულად გამხდარი მოდელები აკრძალა. „ბიბისი ნიუსის” ინფორმაციით, ქვეყანაში მიიღეს ახალი კანონი, რომელიც დამსაქმებლებს ზედმეტად გამხდარი ადამიანების სამსახურში აყვანას უკრძალავს. ამიერიდან, გოგონებს სამსახურში მისვლისას სამედიცინო ცნობის წარდგენაც მოუწევთ, სადაც დადასტურებული იქნება, რომ მათი სხეულის მასა ნორმის ფარგლებშია და ჯანმრთელობას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. კანონის დარღვევის შემთხვევაში კი დამსაქმებელს საკმაოდ სოლიდური ჯარიმის - 75 ათასი ევროს გადახდა ან 6 თვიანი პატიმრობა დაემუქრება. შეგახსენებთ, რომ 1 ოქტომბრიდან მოქმედებს კანონი, რომლის მიხედვითაც, მოდელების ფოტოები, რომლებიც ფოტოშოპშია დამუშავებული, შესაბამისი წარწერა უნდა ქონდეს, რათა ახალგაზრდა თაობაში დაბალი თვითშეფასება არ გამოიწვიოს. [post_title] => საფრანგეთმა განსაკუთრებულად გამხდარი მოდელები აკრძალა

„ლუი ვიტონმა" საშობაოდ ლუქს ყუთები გამოუშვა. ფრანგული მოდის სახლი სადღესასწაულო პერიოდის მოახლოებას განსაკუთრებულად მომზადებული ხვდება. ცნობილმა დიზაინერებმა შექმნეს საჩუქრების ჩასაწყობი ყუთების კოლექცია, რომელიც მთლიანად ბრენდის სტილშია შესრულებული. კოლექციას „Fantasy boxes" ეწოდა და მასში სულ რამდენიმე მოდელია შესული. მაგალითად, ზოგი სეიფს გავს, ზოგი პატარა ჩემოდანს და ა.შ. შეგახსენებთ, რომ „ლუი ვიტონი" 1854 წელს სუნდუკებისა და სამგზავრო ჩანთების სპეციალისტმა დიზაინერმა ლუი ვიტონმა დააარსა. ამჟამად კი ბრენდი, ჩანთებთან ერთად ტანსაცმელს, ფეხსაცმელს და სხვადასხვა აქსესუარებსაც აწარმოებს. [post_title] => „ლუი ვიტონმა" საშობაოდ ლუქს ყუთები გამოუშვა

ირინა შეიკი ორსულად არის, ცნობილმა რუსმა მოდელმა სოციალურ ქსელში განათავსა ფოტო,სადაც აშკარად ჩანს მომრგვალებული მუცელი. სურათი ლონდონშია გადაღებული. „ინსტაგრამზე" შეიკის მიმდევრები ფოტომ აღაფრთოვანა და კომენტარებში ყველა მათგანი ამტკიცებს, რომ მოდელი ორსულად არის. თუ ირინა შეიკი ნამდვილად ორსულად არის, ეს მისთვის პირველი ბავშვი იქნება. [post_title] => ირინა შეიკი ორსულად არის (ფოტო) 