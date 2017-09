მოდური შემოდგომა: 2017 წლის მთავარი ტრენდები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => moduri-rchevebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164502 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => moduri-rchevebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164502 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1993 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => moduri-rchevebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => moduri-rchevebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (164502) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1993) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143776 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-07-05 16:11:20 [post_date_gmt] => 2017-07-05 12:11:20 [post_content] => ბრენდ „Nassimoto“-ს დიზაინერი თორნიკე მანჯავიძე ზაფხულობით, ძირითადად, საცურო კოსტიუმებს ქმნის, ზამთარში კი სრულფასოვან კოლექციებს. უკმაყოფილოა ქართველი ქალბატონების სხეულის ფორმებით, ამიტომაც ხშირად მუშაობს მოსკოვსა და კიევში. კოლექციებს უკვეთავენ „ინსტაგრამის“ მეშვეობით და შემდეგ საქართველოდან აგზავნის საკუთარ ნამუშევრებს. ახლახან რამდენიმე ცნობილმა სახემ, მათ შორის, ქეთა თოფურიამ მისი მბზინავი საცურაო კოსტიუმი მოირგეს. თორნიკეს საცურაო კოსტიუმების შესახებ ვესაუბრეთ - რას ქმნის თავად და როგორია მსოფლიო ტენდენციები ამ მხრივ. თორნიკე მანჯავიძე: მე პირადად მსოფლიო ტენდენციებს ნაკლებად ვცნობ და მივყვები, ყოველთვის მირჩევნია შევქმნა ის, რაც თავად მიმაჩნია სწორად. მომხმარებელზე ვერ ორიენტირებული. ჩემი არჩევანია ასეთი მოდელები. არ ვფიქრობ, რომ ჩემი ნამუშევრებით ტენდენციებს ვპასუხობ (იღიმის). ჩემი საცურაო კოსტიუმები 70% ბუნებრივი ნაჭრისგან იკერება, ეს არის წელვადი ნაჭერი, რომელსაც ბუნებრივ სარჩულს ვაკერებთ შიგნით. საცურაო კოსტიუმისთვის განკუთვნილი ნაჭრებია. [gallery columns="4" ids="143819,143820,143821,143822"] ქართველი მომხმარებლის 90%-ს აქვს ფორმების პრობლემა. ჩემს მიმოწერებში რომ ჩაიხედოთ ჩემს მომხმარებლებთან, ამაში აუცილებლად დარწმუნდებით. ძირითადი პრობლემა მკერდის უქონლობაა, ამას ემატება მუცლის პრობლემა. ქართველ გოგონებს არ აქვთ მუცლის პრესი. ასეთ მომდგარ და წელვად ნაჭერში ეს აუცილებლად ჩანს, ამიტომაც მიწევს რაღაცების ჩამატება, რომ სილუეტი არ დაირღვეს, მაგალითად, მუცლის ადგილას რეზინს ვუდგამ ხოლმე. მოკლედ, შიდა სამზარეულოში დიდი ამბებია, მაგრამ გარედან არ ჩანს. ზოგი შედარებით დახურულ ტრუსის ფორმას ანიჭებს უპირატესობას, ზოგიც - ღიას, გააჩნია სხეულის ფორმას. თქვენს საცურაო კოსტიუმებს ე.წ. „ფუშ -აფ“ ლიფი არ აქვს? ზოგ შემთხვევაში ვაკეთებ. მაგალითად, როცა შეკვეთას მაძლევს გოგონა, რომელიც არცთუ მაღალია, არის იმაზე 10 კილოთი მეტი, ვიდრე უნდა იყოს და ამ დროს სურს, სექსუალურად გამოიყურებოდეს, თანაც, არ აქვს მკერდი. ასეთ დროს „ფუშ-აფი“ აუცილებელია და მას ვდგამ. ქეთა თოფურიას არ გავუკეთე „ფუშ-აფი“, ალბათ მიხვდებით, რატომ - მას ეს არ სჭირდება. ვისაც პატარა მკერდი აქვს, მისთვის ვაკეთებ ამას, რომ მაინცდამაინც დაღონებული არ იყოს, აუზზე რომ გავა (იღიმის). [gallery columns="4" ids="143824,143825,143826,143827"] მოკლედ, ქართველი ქალებით არც ისე კმაყოფილი ხართ... (იღიმის) თითქმის მთელი ჩემი სამეგობრო ფიტნესტრენერები არიან და მათთან არ მაქვს ეს პრობლემა, ზოგადად, მომხმარებელზე ვსაუბრობ, ამიტომაც ვმუშაობ ძირითადად მოსკოვსა და კიევში. ახლა „ინსტაგრამის“ საშუალებით ძალიან გამარტივდა ბიზნესის კეთება. ერთი მოდელიც რომ დადო, შესაძლოა, საინტერესო კონცეპტუალური მაღაზია გამოგეხმაუროს. მე ვმუშაობ ბაიერებთან და კონცეპტუალურ მაღაზიებთან, ისინი მიკვეთავენ კოლექციებს, მე ვაგზავნი. სეზონიდან გამომდინარე ზაფხულობით საცურაო კოსტიუმებს ვქმნი და ვფიქრობ, რომ ამ მხრივ ქართველ დიზაინერებს შორის ყველას მე ვასწრებ და თანაც, ბევრი არ მუშაობს ამ მიმართულებით, ზამთარში კი სრულ კოლექციებს. მაინც გკითხავთ მსოფლიო ტენდენციებზე სავცურაო კოსტიუმებთან დაკავშირებით... რასაკვირველია, თვალს ვადევნებ. მოდურია მთლიანი საცურაო კოსტიუმები, 80-იანი წლების მოდელები დაბრუნდა, ვინტაჟური ფორმებით. ნინო მურღულია [post_title] => დიზაინერი თორნიკე მანჯავიძე: „ქართველი ქალების 90%-ს ფორმების პრობლემა აქვს...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dizaineri-tornike-manjavidze-qartveli-qalebis-90-s-formebis-problema-aqvs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-19 17:34:25 [post_modified_gmt] => 2017-07-19 13:34:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143776 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 116323 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-21 13:49:06 [post_date_gmt] => 2017-03-21 09:49:06 [post_content] => მსოფლიოს ერთ-ერთმა ყველაზე გავლენიანმა დიზაინერმა ჯორჯო არმანიმ, რევოლუცია მოახდინა ფეშენ-ინდუსტრიაში და საკუთარი სტილი შექმნა, რომელიც ძალიან მალე იქცა ელეგანტურობისა და იდეალური გემოვნების სინონიმად. გთავაზობთ დიდი მაესტროს რამდენიმე რჩევას. * იაფფასიანი ფეხსაცმელი - ცუდი ეკონომიაა. ნუ დაზოგავთ ფულს მთავარზე, რადგან ფეხსაცმელი თქვენი გარდერობის უმნიშვნელოვანესი ელემენტია. * იყო ელეგანტური არ ნიშნავს თავალში მოხვდე ყველას. ელეგანტურობა ნიშნავს სამუდამოდ დარჩე ადამიანების მეხსიერებაში. * არ ღირს ზედმეტი მონდომება ტანსაცმლის შერჩევისას, რადგან ის, ვისაც სტილი აქვს, ყოველთვის ისე გამოიყურება, თითქოს ნაკლებ ყურადღებას აქცევს საკუთარ გარეგნობას. ჩემი აზრით, სტილი თვითგამოხატვის ფორმაა, ადამიანს კი, ყველაზე მეტად საკუთარ თავთან გულწრფელობა უხდება. * სექსუალურობა თვითრწმენაზეა დამოკიდებული, რადგან ეს არა მხოლოდ სხეულის, არამედ გონების მდგომარეობაცაა. * განსხვავება სტილსა და მოდას შორის ტანსაცმლის ხარისხშია. * შავი და მუქი ლურჯი ფერები თითქმის ყველას უხდება. შეინარჩუნეთ ფერთა ეს გამა და თავისუფლად შეგიძლიათ ჩაატაროთ ექპერიმენტები ფორმებსა და ტექსტურაზე. * მიხარია, რომ ადამიანებს ისევ სურთ იყვენენ ელეგანტურები, რადგან ელეგანტურობა არასდროს დაკარგავს აქტუალურობას, თქვენ კი, ყოველთვის მოდაში იქნებით. საკუთარ წარმატებას სწორედ ამ ფილოსოფიის ერთგულებით ვხსნი. ჩემთვის სტილი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ცვალებადი მოდური ტენდენციები. * აქსესუარებს დღეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ნუ დაინანებთ ფულს ქამრის, ჩანთის ან ჰალსტუხის შესაძენად. გაითვალისწინეთ ფერები, რომელთაც ატარებთ და შეიძინეთ შესაბამისი აქსესუარები. გახსოვდეთ, რომ ნაცრისფერს თითქმის ყველა ფერი უხდება, საათი კი, ის აქსესუარია, რომელიც უსიტყვოდ ლაპარაკობს მის მფლობელზე. * შეარჩიეთ ნეიტრალური ფერის ქსოვილი თვალშისაცემი ორნამენტის ან პრინტის გარეშე, რადგან სწორედ სადა ქსოვილია ყოველთვის მოდური. * კარგად შერჩეული პარფიუმი თავისუფლად შეიძლება გახდეს თქვენი „სავიზიტო ბარათი“, რადგან თქვენთან ურთიერთობისას ადამიანები პირველ რიგში სწორედ სუნამოს გრძნობენ, თქვენი წასვლის შემდეგ კი - სუნამო ახსენდებათ. [post_title] => ათი რჩევა ჯორჯო არმანისგან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ati-rcheva-jorjo-armanisgan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-21 13:53:18 [post_modified_gmt] => 2017-03-21 09:53:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=116323 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 35174 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-03-09 10:38:03 [post_date_gmt] => 2016-03-09 06:38:03 [post_content] => ალბათ ცოტა ქალბატონი თუ მოიძებნება, ვინც უარს ამბობს მაკიაჟზე. სწორ და ტრენდულ მაკიაჟს ცხოვრების შეცვლაც კი შეუძლია. ჟურნალი ”Harpers bazaar” 2016 წლის გაზაფხულის მაკიაჟის ტრენდებს აქვეყნებს. ”არა მაკიაჟი” წარსულში დარჩა. ეს სეზონი განკუთვნილია წითელი ტუჩსაცხისთვის, ელექტრო ლურჯი თვალებისთვის, ნათელი მბზინავი სახისათვის და ხელოვნური წამწამებისთვის. კლასიკური წითელი ტუჩსაცხი, რომელსაც ისეთი ბრენდები ანიჭებენ უპირატესობას როგორებიცაა “Dolce & Gabbana” და “Nina Ricci”. ელექტრო ლურჯი თვალები მაშინ, როდესაც გსურთ ცოტაოდენი ქაოსი შემოიტანოთ და ყურადღება მიიპყროთ. მას ისეთი ბრენდები ანიჭებენ უპირატესობას, როგორებიცაა “Chanel”, “Marc Jacobs”, “Boss”, და “Missoni”. მბზინავი სახე, რომელიც ყოველთვის სადა და ნატურალურია. ცნობილმა მაკიაჟის ოსტატმა ტომ პეშომ ბალმეინის ბექსთეიჯში თქვა: ”აქ ყოველთვის ზაფხულია”. ხელოვნური წამწამები, რომელიც ნებისმიერ მაკიაჟს დასრულებულ ეფექტს აძლევს და მისი დახმარებით თვალები ბევრად მეტყველი ხდება. ისეთი ბრენდები, როგორებიცაა ”Louis Vuitton”, “Giorgio Armani” და “Marni” ხშირად იყენებენ თავიანთ ჩვენებებში ხელოვნურ წამწამებს. [post_title] => ”Harpers bazaar” 2016 წლის გაზაფხულის მაკიაჟის ტრენდებს აქვეყნებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => harpers-bazaar-2016-wlis-gazafkhulis-makiadjis-trendebs-aqveynebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-03-09 14:11:31 [post_modified_gmt] => 2016-03-09 10:11:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=35174 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 143776 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-07-05 16:11:20 [post_date_gmt] => 2017-07-05 12:11:20 [post_content] => ბრენდ „Nassimoto“-ს დიზაინერი თორნიკე მანჯავიძე ზაფხულობით, ძირითადად, საცურო კოსტიუმებს ქმნის, ზამთარში კი სრულფასოვან კოლექციებს. უკმაყოფილოა ქართველი ქალბატონების სხეულის ფორმებით, ამიტომაც ხშირად მუშაობს მოსკოვსა და კიევში. კოლექციებს უკვეთავენ „ინსტაგრამის“ მეშვეობით და შემდეგ საქართველოდან აგზავნის საკუთარ ნამუშევრებს. ახლახან რამდენიმე ცნობილმა სახემ, მათ შორის, ქეთა თოფურიამ მისი მბზინავი საცურაო კოსტიუმი მოირგეს. თორნიკეს საცურაო კოსტიუმების შესახებ ვესაუბრეთ - რას ქმნის თავად და როგორია მსოფლიო ტენდენციები ამ მხრივ. თორნიკე მანჯავიძე: მე პირადად მსოფლიო ტენდენციებს ნაკლებად ვცნობ და მივყვები, ყოველთვის მირჩევნია შევქმნა ის, რაც თავად მიმაჩნია სწორად. მომხმარებელზე ვერ ორიენტირებული. ჩემი არჩევანია ასეთი მოდელები. არ ვფიქრობ, რომ ჩემი ნამუშევრებით ტენდენციებს ვპასუხობ (იღიმის). ჩემი საცურაო კოსტიუმები 70% ბუნებრივი ნაჭრისგან იკერება, ეს არის წელვადი ნაჭერი, რომელსაც ბუნებრივ სარჩულს ვაკერებთ შიგნით. საცურაო კოსტიუმისთვის განკუთვნილი ნაჭრებია. [gallery columns="4" ids="143819,143820,143821,143822"] ქართველი მომხმარებლის 90%-ს აქვს ფორმების პრობლემა. ჩემს მიმოწერებში რომ ჩაიხედოთ ჩემს მომხმარებლებთან, ამაში აუცილებლად დარწმუნდებით. ძირითადი პრობლემა მკერდის უქონლობაა, ამას ემატება მუცლის პრობლემა. ქართველ გოგონებს არ აქვთ მუცლის პრესი. ასეთ მომდგარ და წელვად ნაჭერში ეს აუცილებლად ჩანს, ამიტომაც მიწევს რაღაცების ჩამატება, რომ სილუეტი არ დაირღვეს, მაგალითად, მუცლის ადგილას რეზინს ვუდგამ ხოლმე. მოკლედ, შიდა სამზარეულოში დიდი ამბებია, მაგრამ გარედან არ ჩანს. ზოგი შედარებით დახურულ ტრუსის ფორმას ანიჭებს უპირატესობას, ზოგიც - ღიას, გააჩნია სხეულის ფორმას. თქვენს საცურაო კოსტიუმებს ე.წ. „ფუშ -აფ“ ლიფი არ აქვს? ზოგ შემთხვევაში ვაკეთებ. მაგალითად, როცა შეკვეთას მაძლევს გოგონა, რომელიც არცთუ მაღალია, არის იმაზე 10 კილოთი მეტი, ვიდრე უნდა იყოს და ამ დროს სურს, სექსუალურად გამოიყურებოდეს, თანაც, არ აქვს მკერდი. ასეთ დროს „ფუშ-აფი“ აუცილებელია და მას ვდგამ. ქეთა თოფურიას არ გავუკეთე „ფუშ-აფი“, ალბათ მიხვდებით, რატომ - მას ეს არ სჭირდება. ვისაც პატარა მკერდი აქვს, მისთვის ვაკეთებ ამას, რომ მაინცდამაინც დაღონებული არ იყოს, აუზზე რომ გავა (იღიმის). [gallery columns="4" ids="143824,143825,143826,143827"] მოკლედ, ქართველი ქალებით არც ისე კმაყოფილი ხართ... (იღიმის) თითქმის მთელი ჩემი სამეგობრო ფიტნესტრენერები არიან და მათთან არ მაქვს ეს პრობლემა, ზოგადად, მომხმარებელზე ვსაუბრობ, ამიტომაც ვმუშაობ ძირითადად მოსკოვსა და კიევში. ახლა „ინსტაგრამის“ საშუალებით ძალიან გამარტივდა ბიზნესის კეთება. ერთი მოდელიც რომ დადო, შესაძლოა, საინტერესო კონცეპტუალური მაღაზია გამოგეხმაუროს. მე ვმუშაობ ბაიერებთან და კონცეპტუალურ მაღაზიებთან, ისინი მიკვეთავენ კოლექციებს, მე ვაგზავნი. სეზონიდან გამომდინარე ზაფხულობით საცურაო კოსტიუმებს ვქმნი და ვფიქრობ, რომ ამ მხრივ ქართველ დიზაინერებს შორის ყველას მე ვასწრებ და თანაც, ბევრი არ მუშაობს ამ მიმართულებით, ზამთარში კი სრულ კოლექციებს. მაინც გკითხავთ მსოფლიო ტენდენციებზე სავცურაო კოსტიუმებთან დაკავშირებით... რასაკვირველია, თვალს ვადევნებ. მოდურია მთლიანი საცურაო კოსტიუმები, 80-იანი წლების მოდელები დაბრუნდა, ვინტაჟური ფორმებით. ნინო მურღულია [post_title] => დიზაინერი თორნიკე მანჯავიძე: „ქართველი ქალების 90%-ს ფორმების პრობლემა აქვს...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dizaineri-tornike-manjavidze-qartveli-qalebis-90-s-formebis-problema-aqvs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-19 17:34:25 [post_modified_gmt] => 2017-07-19 13:34:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143776 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 6 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 0e40120a955d68abde88c3166b99db80 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )