“მოგიხსენიებთ ყოველდღე ლოცვაში და მადლობას გიხდით”- პრეზიდენტი ჯარისკაცებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126500 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126500 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 52 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126500) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (52) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126107 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-28 13:37:36 [post_date_gmt] => 2017-04-28 09:37:36 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს კამპანია “მოითხოვე ქართულის“ფარგლებში, სამცხე-ჯავახეთს ეწვია და ფოკის წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტერში წარმოებული პროდუქცია დაათვალიერა. ფოკის დედათა მონასტერთან არსებული მაღაზია მომხმარებელს ნატურალური, ქართული პროდუქციის - ჯემების, მურაბების, ტკბილეულის, ჩაის, საიუველირო ნაწარმის, რძის პროდუქტებისა და ალკოჰოლური სასმელების მრავალფეროვან არჩევანს სთავაზობს. პრეზიდენტმა კომპანია “ჯორჯიან ბიზნეს ზონაც” დაათვალიერა, რომელიც 2008 წელს ფონდის “ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს” საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა და მას შემდეგ ყოველ წელს აფართოებს წარმოებას. კომპანია ამ ეტაპზე უკვე 350 -მდე ფერმერისაგან იბარებს ნედლ რძეს და რამდენიმე სახეობის ყველს ქმნის. საქართველოს პრეზიდენტმა კომპანიის წარმომადგენლებისაგან ის პრობლემები მოისმინა, რომელიც მათ წარმოებისა და რეალიზაციის პროცესში ექმნებათ. საკითხი ძირითადად რეალიზაციის ეტაპზე შექმნილ, კონსიგნაციის პრობლემას შეეხებოდა, რომელიც მეწარმეთა აზრით, პროდუქციის წარმოების პროცესსაც აფერხებს. საკითხში გარკვევის დავალება გიორგი მარგველაშვილმა, ეკონომიკურ მრჩეველს მაია მელიქიძეს მისცა, რომელიც აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ბიზნესომბუდსმენს შეხვდება და პრობლემის საკანონმდებლო დონეზე მოგვარებას შეეცდება. როგორც მაია მელიქიძემ აღნიშნა, მსგავსი პრობლემა თითქმის ყველა ქართველ მწარმოებელს აქვს და აღნიშნული საკითხისადმი მიდგომა სისტემურ გადაწყვეტას საჭიროებს. მაია მელიქიძის განცხადებით, ქართული წარმოების გაძლიერებით საქართველოს მოსახლეობა აძლიერებს ქართულ ეკონომიკას და ეხმარება ეროვნული ვაკლუტის სტაბილურობას. საპრეზიდენტო კამპანიით “მოითხოვე ქართული“, რომელიც უკვე რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს, გიორგი მარგველაშვილი გოგა ჩანადირისა და ტარიელ ზივზივაძის ინიციატივას შეუერთდა, რომელიც ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციის გზით ქართული ეკონომიკის გაძლიერებას ისახავს მიზნად. [post_title] => პრეზიდენტი სამცხე-ჯავახეთში ქართულ საწარმოებს ესტუმრა - რა პრობლემები აწუხებთ მათ? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prezidenti-samckhe-javakhetshi-qartul-sawarmoebs-estumra-ra-problemebi-awukhebt-mat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-28 13:39:15 [post_modified_gmt] => 2017-04-28 09:39:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126107 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 123965 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-20 14:16:45 [post_date_gmt] => 2017-04-20 10:16:45 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტს კონსტიტუციაში ევროატლანტიკური კურსის შესახებ ჩაწერა ადეკვატურ ნაბიჯად არ მიაჩნია, ამის შესახებ გიორგი მარგველაშვილმა ბათუმში, სტუდენტებთან შეხვედრის დროს განაცხადა. „გულწრფელად გეტყვით, რომ მე, როგორც ჩემი წინა პოლიტიკური ცხოვრებით, ასევე როგორც პრეზიდენტი, მუდმივად აქტიურად ვიყავი ჩართული ჩვენი ევროატლანტიკური კურსის გაღრმავებსა და ჩვენს მისწრაფებაზე ნატო-სკენ, თუმცა გულწრფელად გეტყვით, რომ ჩემთვის კონსტიტუციაში ამის ჩაწერა არ მიმაჩნია, რომ ეს ადეკვატური ნაბიჯია. ქართველი ხალხის ნება ევროპული და ევროტლანტიკური ინტეგრაციისთვის არის მთავარი გარანტი და არა ის ჩანაწერი. მითუმეტეს, ჩანაწერი, რომელიც არის გარდამავალ დებულებებში და მე მრჩება შთაბეჭდილება, რომ ეს ჩანაწერი კონკრეტულად რაღაც პოლიტიკური დისკუსიის თუ პოლიტიკური შეთანხმების შედეგია. კონსტიტუციაში პოლიტიკური მიმართულებები, ამა თუ იმ ალიანსში გაწევრიანება, ხომ შეიძლება ჩავგვეწერა მაშინ, რომ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი უნდა ვიყოთ, გაერო-ს წევრი უნდა ვიყოთ, ევროკავშირის, ნატო-ს წევრი უნდა ვიყოთ, ამის ჩაწერა გულწრფელად რომ გითხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ კურსის ძალიან ერთგული როგორც გამტარებელი, ისე იდეურად ამის მომხრე პოლიტიკოსი ვარ, არ მიმაჩნია, რომ ეს კონტიტუციაში უნდა ეწეროს“, - განაცხადა მარგველაშვილმა. [post_title] => პრეზიდენტს კონსტიტუციაში ევროატლანტიკური კურსის შესახებ ჩაწერა ადეკვატურ ნაბიჯად არ მიაჩნია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prezidents-konstituciashi-evroatlantikuri-kursis-shesakheb-chawera-adekvatur-nabijad-ar-miachnia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-20 14:16:45 [post_modified_gmt] => 2017-04-20 10:16:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123965 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 123274 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-18 14:46:05 [post_date_gmt] => 2017-04-18 10:46:05 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ქველმოქმედი აკაკი სინჯიკაშვილი წმინდა ნიკოლოზის ორდენით დააჯილდოვა. შესაბამისი განკარგულების ხელმოწერის შემდეგ გიორგი მარგველაშვილმა ჯილდო აკაკი სინჯიკაშვილს პირადად გადასცა. პრეზიდენტმა აკაკი სინჯიკაშვილი ქველმოქმედების იდეის პოპულარიზაციისა და ადამიანებისათვის გაწეული უანგარო სამსახურისათვის დააჯილდოვა. „მე მინდა დღეს, როდესაც განსაკუთრებით ვლინდება ჩვენი საზოგადოების ზრუნვა ერთმანეთზე, გამოვყო თქვენი ღვაწლი. თქვენ ბევრი საქველმოქმედო პროექტი განახორციელეთ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, არა მარტო ის ემოცია, რომელიც მოდის პირადად თქვენგან, არამედ ის ემოციაც, რომელსაც თქვენი საქმიანობით აღძრავთ საზოგადოებაში. მინდა, ამას ხაზი გავუსვა და გადმოგცეთ სპეციალურად, ქველმოქმედი ადამიანებისთვის განკუთვნილი ჯილდო - წმინდა ნიკოლოზის ორდენი.გილოცავთ და მადლობას გიხდით იმისთვის, რასაც აკეთებთ ჩვენი საზოგადოებისთვის“, - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. დაჯილდოების ცერემონიამდე საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აკაკი სინჯიკაშვილთან და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსთან გიორგი აბაშიშვილთან ერთად გაბრიელ ბერის სახელობის მოხუცებულთა და უძლურთა სახლს ესტუმრა და მოხუცებს აღდგომის დღესასწაული მიულოცა. პრეზიდენტის სააღდგომო საჩუქრები გადაეცათ ასევე, თბილისში მოქმედ მოხუცებულთა სხვა სახლებსაც. [post_title] => მარგველაშვილმა აკა სინჯიკაშვილი წმ. ნიკოლოზის ორდენით დააჯილდოვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => margvelashvilma-aka-sinjikashvili-wm-nikolozis-ordenit-daajildova [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-18 14:46:05 [post_modified_gmt] => 2017-04-18 10:46:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123274 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 126107 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-28 13:37:36 [post_date_gmt] => 2017-04-28 09:37:36 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს კამპანია “მოითხოვე ქართულის“ფარგლებში, სამცხე-ჯავახეთს ეწვია და ფოკის წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტერში წარმოებული პროდუქცია დაათვალიერა. ფოკის დედათა მონასტერთან არსებული მაღაზია მომხმარებელს ნატურალური, ქართული პროდუქციის - ჯემების, მურაბების, ტკბილეულის, ჩაის, საიუველირო ნაწარმის, რძის პროდუქტებისა და ალკოჰოლური სასმელების მრავალფეროვან არჩევანს სთავაზობს. პრეზიდენტმა კომპანია “ჯორჯიან ბიზნეს ზონაც” დაათვალიერა, რომელიც 2008 წელს ფონდის “ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს” საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა და მას შემდეგ ყოველ წელს აფართოებს წარმოებას. კომპანია ამ ეტაპზე უკვე 350 -მდე ფერმერისაგან იბარებს ნედლ რძეს და რამდენიმე სახეობის ყველს ქმნის. საქართველოს პრეზიდენტმა კომპანიის წარმომადგენლებისაგან ის პრობლემები მოისმინა, რომელიც მათ წარმოებისა და რეალიზაციის პროცესში ექმნებათ. საკითხი ძირითადად რეალიზაციის ეტაპზე შექმნილ, კონსიგნაციის პრობლემას შეეხებოდა, რომელიც მეწარმეთა აზრით, პროდუქციის წარმოების პროცესსაც აფერხებს. საკითხში გარკვევის დავალება გიორგი მარგველაშვილმა, ეკონომიკურ მრჩეველს მაია მელიქიძეს მისცა, რომელიც აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ბიზნესომბუდსმენს შეხვდება და პრობლემის საკანონმდებლო დონეზე მოგვარებას შეეცდება. როგორც მაია მელიქიძემ აღნიშნა, მსგავსი პრობლემა თითქმის ყველა ქართველ მწარმოებელს აქვს და აღნიშნული საკითხისადმი მიდგომა სისტემურ გადაწყვეტას საჭიროებს. მაია მელიქიძის განცხადებით, ქართული წარმოების გაძლიერებით საქართველოს მოსახლეობა აძლიერებს ქართულ ეკონომიკას და ეხმარება ეროვნული ვაკლუტის სტაბილურობას. საპრეზიდენტო კამპანიით “მოითხოვე ქართული“, რომელიც უკვე რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს, გიორგი მარგველაშვილი გოგა ჩანადირისა და ტარიელ ზივზივაძის ინიციატივას შეუერთდა, რომელიც ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციის გზით ქართული ეკონომიკის გაძლიერებას ისახავს მიზნად. [post_title] => პრეზიდენტი სამცხე-ჯავახეთში ქართულ საწარმოებს ესტუმრა - რა პრობლემები აწუხებთ მათ? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prezidenti-samckhe-javakhetshi-qartul-sawarmoebs-estumra-ra-problemebi-awukhebt-mat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-28 13:39:15 [post_modified_gmt] => 2017-04-28 09:39:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126107 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 268 [max_num_pages] => 90 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f721ccee381bf68a8a1378a8acdc7895 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )