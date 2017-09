რა ღირს „პალიასტომის“ ტბის განსაკუთრებული სანახაობა  

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tevzaoba [1] => fortunas-temebi [2] => paliastomis-tba [3] => turistuli-zona ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162728 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tevzaoba [1] => fortunas-temebi [2] => paliastomis-tba [3] => turistuli-zona ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162728 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16105 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tevzaoba [1] => fortunas-temebi [2] => paliastomis-tba [3] => turistuli-zona ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tevzaoba [1] => fortunas-temebi [2] => paliastomis-tba [3] => turistuli-zona ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (162728) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16375,17246,16105,19109) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 162394 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-11 17:42:44 [post_date_gmt] => 2017-09-11 13:42:44 [post_content] => გაზზე მომუშავე მანქანების ინსპექტირება სავალდებულო გახდა. მთავრობის ახალი დადგენილების მიხედვით, გაზზე მომუშავე ავტომობილები წლოვანების მიხედვით დაიყოფა და სავალდებულო შემოწმების ვადებიც განსხვავებული იქნება.

20 და მეტი წლოვანების ავტომობილები - 2018 წ.1 იანვრამდე;

17-19 წლამდე ავტომობილები - 2018 წ. 1 იანვრამდე;

14-16 წლამდე ავტომობილები - 2018 წლის 1 ივლისამდე;

11-13 წლამდე ავტომანქანები - 2019 წლის 1 იანვრამდე;

10 წლამდე ავტომანქანები - 2019 წლის 1 ივნისამდე.

აირბალონზე

აირაბოლონის დამტენი და მანომეტრი არ არ უნდა იყოს საბარგულში დამონტაჟებული;

გაზის მილი უნდა იყოს 32 მმ-იან გოფრირებულ მილში;

აირბალონის დამჭერი სალტეები უნდა იყოს მილიმეტრნახევარი სისქის და 4-5 სმ სიგანის;

ყველა აირბალონიან ავტომობილს უნდა ჰქონდეს ცეცხლმაქრი.

აირბალონი

იტუმბება

აირბალონი

სერთიფიკატი

იტალიურ აირბალონზე ხუთწლიანი სერთიფიკატი გაიცემა, სხვა დანარჩენზე კი - 3 წლიანი. ინსპექტირების ღირებულება 130 ლარია.

აირბალონებზე

„130 ლარი მხოლოდ ტექდათვალიერების სერტიფიკატი ღირს. ამას დავუმატოთ იმ ხარვეზების გამოსწორების ღირებულებაც, რომელიც მანქანას ექნება და ფასი 200 ლარს გადააჭარბებს. თან ზუსტად არც ვიცით, როდის, სად უნდა გავაკეთოთ ტექდათვალიერება. ამბობენ, რომ რიგებია სერვისცენტრებში. მძღოლები ერთმანეთისგან ან ინტერნეტით ვიღებთ ინფორმაციას, “ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ავტომობილის მფლობელი, დათო ნერგაძე.

აირბალონის

„ტექდათვალიერების მსურველთა განსაკუთრებით დიდი რაოდენობა ივნისში იყო, როცა გაიგეს, რომ ტექდათვალიერება სავალდებულო ხდებოდა, შემდეგ ნაკადმა ოდნავ იკლო და სექტემბრიდან ისევ რიგები დაიწყო. ჩვენს მიერ შემოწმებული მანქანების 90% აირბალონი დარღვევებით ჰქონდა დამონტაჟებული,“ - განუცხადა „ფორტუნას“ გიორგი ხვედელიძემ.

მძღოლები, რომლებიც შეუმოწმებელი ავტომობილით იმოძრავებენ, 1 იანვრის შემდეგ დაჯარიმდებიან.

თამუნა გოგუაძე

ფრენდები

ფეისბუქსტატუსებით

ფეისბუქმეგობრების

მეგობრები, რომლებიც მუდმივად ბავშვების ფოტოებს აზიარებენ და პატარას ყველა აქტივობაზე წერენ;

გურმანი მეგობრები, რომლებიც არცერთ სადილს ვახშამს და ლანჩს არ დატოვებენ საიდუმლოდ, თქვენ შეგიძლიათ მისი მენიუ ფოტოების სახითაც იხილოთ;

არ დატოვებენ საიდუმლოდ, თქვენ შეგიძლიათ მისი მენიუ ფოტოების სახითაც იხილოთ; მეგობრები ჰეშთეგებით - მაგალითად, მეგობარი მიირთმევს ბერძნულ სალათს... # ფეტაყველი # მწვანესალათი #ზეთისხილი # წითელიპომიდორი #ჯანსაღი #საბერძნეთი... და ასე, დაუსრულებლად.

- მაგალითად, მეგობარი მიირთმევს ბერძნულ სალათს... # # #ზეთისხილი # #ჯანსაღი #საბერძნეთი... და ასე, დაუსრულებლად. მეგობრები “ ჩექინებით “ - თქვენ ონლაინრეჟიმში იცით, რომელ ქუჩაზე, რომელ კაფეში, აფთიაქსა თუ სუპერმარკეტში იმყოფება თქვენი მეგობარი. თუ იჩქარებთ, შემდეგ ჩექინამდე შეგიძლიათ, მიუსწროთ და ინახულოთ კიდეც.

“ - თქვენ ონლაინრეჟიმში იცით, რომელ ქუჩაზე, რომელ კაფეში, აფთიაქსა თუ სუპერმარკეტში იმყოფება თქვენი მეგობარი. თუ იჩქარებთ, შემდეგ შეგიძლიათ, და ინახულოთ კიდეც. ყველაფერზე „ მოსტატუსე ფრენდები “ - წერენ სტატუსს ყველაფერზე, მაცივარში კვერცხის მარაგის ამოწურვაზე, ძველ მაისურზე , ზოგადსაკაცობრიო და შედარებით მცირე მასშტაბის მოვლენებზე.

“ - წერენ სტატუსს ყველაფერზე, მაცივარში კვერცხის მარაგის ამოწურვაზე, ძველ მაისურზე , ზოგადსაკაცობრიო და შედარებით მცირე მასშტაბის მოვლენებზე. ქვეკატეგორიებად შეიძლება დაიყოს ავტომოყვარული, კულინარი და შეყვარებული „ ფრენდები “.

მიკომენტარებენ , სახალისოა უბრალოდ, „ინტერაქცია აქვს, მეგობრები, სახალისოა უბრალოდ,

„ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, რომლებიც ჰიპერაქტიურად წერენ სტატუსებს. იუმორით გაჯერებული სტატუსები ძალიან მახალისებს, თუმცა რომელიმე ფილმის ონლაინ მოყოლა ან ყველა პოლიტიკური მოვლენის აგრესიული სტატუსით გამოხმაურება გამაღიზიანებელია და ვაჰაიდებ ასეთ მეგობრებს, “ - ამბობს ქეთი ნატროშვილი.

რატომ უჩნდება ადამიანს სურვილი, თავისი ყველა ნააზრევი სოციალურ ქსელში საჯარო გახადოს?!

ფსიქოლოგი ნუცა საღარაძე

ქვეცნობიერ

“ადამიანების ჰიპერაქტიურობა სოციალურ ქსელში ერთ რომელიმე კონკრეტულ მიზეზს არ უკავშირდება. ასეთები თანაბრად შეიძლება. იყვნენ რეალიზებული, ნაკლებად რეალიზებული , დაოჯახებული ან დაუოჯახებელი ადამიანები. მიზეზებიც რამდენიმე ტიპად იყოფა,“ - ამბობს ნუცა საღარაძე.

თვითპრეზენტაცია - როცა ადამიანს სურს, გარშემომყოფებზე სასურველი შთაბეჭდილება მოახდინოს. მაგალითად, არის კონკრეტულ კონცერტზე, პოპულარულ კაფეშია ან რომელიმე გახმაურებულ ფილმს უყურებს.

- როცა ადამიანს სურს, გარშემომყოფებზე სასურველი შთაბეჭდილება მოახდინოს. მაგალითად, არის კონკრეტულ კონცერტზე, პოპულარულ კაფეშია ან რომელიმე გახმაურებულ ფილმს უყურებს. სოციალურად სასურველი - როცა ადამიანი ცდილობს, ჰყავდეს ბევრი გამომწერი , ბევრმა გააზიაროს , ბევრმა ისაუბროს მასზე და იყოს მუდმივად ყურადღებიც ცენტრში.

- როცა ადამიანი ცდილობს, ჰყავდეს ბევრი , ბევრმა , ბევრმა ისაუბროს მასზე და იყოს მუდმივად ცენტრში. თვითშეფასების ამაღლება - ადამიანის შინაგანი კომპლექსი, როცა ცდილობს, გამოჩნდეს, მაგალითად, უკეთესი ნაკითხი, მუდმივად აზიარებს ამონარიდებს, ციტატებს წიგნებიდან. გამოჩნდეს, უფრო ლამაზი - იგრძელებს სხეულის კიდურებს, აქვეყნებს სტუდიურ ფოტოებს, სადაც რეალობისგან განსხვავებულად გამოიყურება.

- ადამიანის შინაგანი კომპლექსი, როცა ცდილობს, გამოჩნდეს, მაგალითად, უკეთესი ნაკითხი, მუდმივად აზიარებს ამონარიდებს, ციტატებს წიგნებიდან. გამოჩნდეს, უფრო ლამაზი - სხეულის კიდურებს, აქვეყნებს სტუდიურ ფოტოებს, სადაც რეალობისგან განსხვავებულად გამოიყურება. აღიარება-მოწონება - როცა ადამიანებს ერთგვარი აზარტი იპყრობთ, გამოხმაურების მაღალი მაჩვენებლის შემდეგ კიდევ დაწერონ სტატუსი, კიდევ დადონ ფოტო და ა.შ. აზარტს სოციალურ ქსელზე დამოკიდებულებამდეც მივყავართ.

- როცა ადამიანებს ერთგვარი აზარტი იპყრობთ, გამოხმაურების მაღალი მაჩვენებლის შემდეგ კიდევ დაწერონ სტატუსი, კიდევ დადონ ფოტო და ა.შ. სოციალურ ქსელზე მივყავართ. კონტროლი ირეალურ სამყაროზე - სოციალურ ქსელში ალტერნატიული რეალობის საშუალებით ადამიანებს შეუძლიათ, ისე შეფუთონ და წარუდგინონ საზოგადოებას თავი, როგორც სურთ, კონფლიქტურ სიტუაციებში აფიქრებინონ სხვას, რომ თავს კარგად გრძნობენ. პირად ურთიერთობებში პრობლემების დროს აჩვენონ საზოგადოებას, რა აჩუქა პარტნიორმა, სად არიან დასასვენებლად და როგორ უყვართ ერთმანეთი.

- სოციალურ ქსელში ალტერნატიული რეალობის საშუალებით ადამიანებს შეუძლიათ, ისე შეფუთონ და წარუდგინონ საზოგადოებას თავი, როგორც სურთ, კონფლიქტურ სიტუაციებში სხვას, რომ თავს კარგად გრძნობენ. პირად ურთიერთობებში პრობლემების დროს აჩვენონ საზოგადოებას, რა აჩუქა პარტნიორმა, სად არიან დასასვენებლად და როგორ უყვართ ერთმანეთი. სოციალური შედარების ეფექტი - ადამიანი მუდმივად ცდილობს, სხვაზე უკეთ გამოიყურებოდეს, სხვაზე უკეთესად ცხოვრობდეს. თუ სასურველ მიზანს ვერ აღწევს, ხშირად ასეთ შედარებას დეპრესიამდეც მიჰყავს ადამიანი.

სოციალურ ქსელში ზედმეტი აქტივობის მიზეზი მარტივად უსაქმურობაც შეიძლება, იყოს.

დააჰაიდოთ

სასკოლო ჩანთა

მიუხედავად განათლების მინისტრის დაპირებისა, სკოლის წიგნების სიმძიმის პრობლემა კვლავაც აქტუალურია. ბოლო დროს, წიგნების სიმძიმის გათვალისწინებით, მშობლები და სპეციალისტების ნაწილი ზურგჩანთას გორგოლაჭებიან ჩანთას არჩევენ. სასკოლო გორგოლაჭებიანი ჩანთის ფასი, საშუალოდ, 55 ლარიდან 120 ლარამდე მერყეობს, თუმცა, უფრო ძვირადღირებულ ჩანთებსაც შეხვდებით. სკოლის ზურგჩანთა კი, საშუალოდ, 35 ლარიდან 60 ლარამდე ღირს. ფასი მზარდია და ხშირად ის გორგოლაჭებიანის მსგავსად 120 ლარამდე ადის.

სასკოლო საკანცელარიო ნივთები

რადგან სკოლის წიგნებს თავად სკოლა უზრუნველყოფს, ხოლო, თუ მშობელი მაინც გადაწყვეტს, რომ თავად შეუძინოს წიგნი ბავშვს, მისი ფასი სხვადასხვა საფეხურზე სხვადასხვაა, ამიტომ აქ სასკოლო წიგნების ფასს არ შემოგთავაზებთ.

რაც შეეხება სხვა ნივთებს, რომელიც თქვენს შვილს სკოლაში დასჭირდება:

ფანქრებია წარმოდგენილი, რომელიც ხარისხით დიდად არ გამოირჩევა, თუმცა საკმაოდ იაფია. ე.წ. ცისარტყელა ფანქრებს 2-4 ლარად ბაზრობაზე შეიძენთ, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ხარისხიანი ფანქარი ქიმიკატებს არ შეიცავს, სპეციალისტები მის შეძენას გვირჩევენ, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ბავშვი პატარაა და მისი პირში ჩადების საფრთხე არსებობს, ასეთი ფანქრების ფასი მაღაზიებში, დაახლოებით, 10-25 ლარია, დაახლოებით იგივე ღირს ფლომასტერიც . სახატავი ფანქრები: ქართულ ბაზარზე, ძირითადად, ჩინურიწარმოდგენილი, რომელიც ხარისხით დიდად არ გამოირჩევა, თუმცა საკმაოდ იაფია. ე.წ. ცისარტყელა ფანქრებს 2-4 ლარად ბაზრობაზე შეიძენთ, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ხარისხიანი ფანქარი ქიმიკატებს არ შეიცავს, სპეციალისტები მის შეძენას გვირჩევენ, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ბავშვი პატარაა და მისი პირში ჩადების საფრთხე არსებობს, ასეთი ფანქრების ფასი მაღაზიებში, დაახლოებით, 10-25 ლარია, დაახლოებით იგივე ღირს

ფანქრების, კალმების და ფლომასტერების შესანახად ე.წ. პენალიც დაგვჭირდება. მისი ფასი, დაახლოებით, 5-15 ლარია, ამავე ფასში პენლებს მაღაზიებშიც ვნახავთ, თუმცა, 10-15 ლარიდან ფასი 60-70 ლარამდეც იზრდება და 100 ლარსაც აჭარბებს.

ტანსაცმელი

ბავშვების მაისურს 10-15 ლარად ვნახავთ ბაზრობაზე, ამავე ფასში მისი შეძენა მაღაზიებშიც არის შესაძლებელი. დაახლოებით, 15 ლარიდან იწყება პერანგების ფასი ბაზრობაზე, მაღაზიებში მის შეძენას 25ლარად შევძლებთ. ფასები, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაშიც მზარდია. შარვლის ფასები ბაზრობაზე 20 ლარიდან იწყება (სხვდასხვა ასაკზე სხვადასხვა ფასია), დაახლოებით იგივე ფასებია ქვდაკაბებზე. ბაზრობებზე 20-40 ლარის ფარგლებშია, ბრენდულ მაღაზიებში კი ეს ფასი 50-70 ლარი და მეტია. მთლიანი კაბები გაცილებით ძვირია. ქურთუკები 40 ლარიდან იწყება და ბრენდულ მაღაზიებში 200 ლარამდეც კი ადის. ფეხსაცმელს ბაზრობაზე 40-80 ლარად შეიძენთ, მაღაზიებში კი მისი ფასი 80-150 ლარიდან იწყება.

უხეში გათვლებით, სასკოლოდ მომზადება საშუალოდ 250-300 ლარამდე დაგიჯდებათ, თუ შემოსავლები ხელს გიწყობთ, ეს რიცხვი თქვენი მატერიალური მდგომარეობის მიხედვით, კიდევ უფრო მზარდი იქნება.

20 და მეტი წლოვანების ავტომობილები - 2018 წ.1 იანვრამდე;

17-19 წლამდე ავტომობილები - 2018 წ. 1 იანვრამდე;

14-16 წლამდე ავტომობილები - 2018 წლის 1 ივლისამდე;

11-13 წლამდე ავტომანქანები - 2019 წლის 1 იანვრამდე;

10 წლამდე ავტომანქანები - 2019 წლის 1 ივნისამდე.

აირბალონზე

აირაბოლონის დამტენი და მანომეტრი არ არ უნდა იყოს საბარგულში დამონტაჟებული;

გაზის მილი უნდა იყოს 32 მმ-იან გოფრირებულ მილში;

აირბალონის დამჭერი სალტეები უნდა იყოს მილიმეტრნახევარი სისქის და 4-5 სმ სიგანის;

ყველა აირბალონიან ავტომობილს უნდა ჰქონდეს ცეცხლმაქრი.

აირბალონი

იტუმბება

აირბალონი

სერთიფიკატი

იტალიურ აირბალონზე ხუთწლიანი სერთიფიკატი გაიცემა, სხვა დანარჩენზე კი - 3 წლიანი. ინსპექტირების ღირებულება 130 ლარია.

აირბალონებზე

„130 ლარი მხოლოდ ტექდათვალიერების სერტიფიკატი ღირს. ამას დავუმატოთ იმ ხარვეზების გამოსწორების ღირებულებაც, რომელიც მანქანას ექნება და ფასი 200 ლარს გადააჭარბებს. თან ზუსტად არც ვიცით, როდის, სად უნდა გავაკეთოთ ტექდათვალიერება. ამბობენ, რომ რიგებია სერვისცენტრებში. მძღოლები ერთმანეთისგან ან ინტერნეტით ვიღებთ ინფორმაციას, “ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ავტომობილის მფლობელი, დათო ნერგაძე.

აირბალონის

„ტექდათვალიერების მსურველთა განსაკუთრებით დიდი რაოდენობა ივნისში იყო, როცა გაიგეს, რომ ტექდათვალიერება სავალდებულო ხდებოდა, შემდეგ ნაკადმა ოდნავ იკლო და სექტემბრიდან ისევ რიგები დაიწყო. ჩვენს მიერ შემოწმებული მანქანების 90% აირბალონი დარღვევებით ჰქონდა დამონტაჟებული,“ - განუცხადა „ფორტუნას“ გიორგი ხვედელიძემ.

მძღოლები, რომლებიც შეუმოწმებელი ავტომობილით იმოძრავებენ, 1 იანვრის შემდეგ დაჯარიმდებიან.

თამუნა გოგუაძე

უკვე ცნობილია ის კრიტერიუმებიც, რასაც ინსპექტირების გასავლელადმომუშავე ავტომანქანები უნდა აკმაყოფილებდეს: შემოწმებისასიცლება აირისგან, ხდება გამორეცხვა და300 ატმოსფერო წნევით, თუამ პროცედურებს გაუძლებს, მფლობელზეგაიცემა.მომუშავე ავტომანქანების მძღოლები ინსპექტირების მაღალ ფასს და სერვისცენტრებში არსებულ რიგებს აპროტესტებენ.2017 წლის მონაცემებით ქვეყანაში 200 000 -ზე მეტი ავტომობილი მუშაობს აირზე. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ინსპექტირების პროცედურა ქვეყნის მაშტაბით მხოლოდ 2 კომპანიაში ტარდება, რუსთავსა და თბილისში. როგორც „ ფორტუნას“ შპს.““ ტექდათვალიერების მენეჯერმა განუმარტა, ცენტრში დღეში, მაქსიმუმ, 24 მანქანის შემოწმებაა შესაძლებელი. [post_title] => დეტალური ინფორმაცია აირბალონიანი მანქანების ინსპექტირებაზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => detaluri-informacia-airbaloniani-manqanebis-inspeqtirebaze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-11 17:56:49 [post_modified_gmt] => 2017-09-11 13:56:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162394 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 161651 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-08 16:30:29 [post_date_gmt] => 2017-09-08 12:30:29 [post_content] => ჰიპერაქტიური „“ - სოციალურ ქსელში ყველა თქვენგანს ეყოლება ერთი ან რამდენიმე ისეთი მეგობარი, რომლის საშუალებითაც არც კონცერტზე, არც მატჩზე წასვლა სავალდებულო არ არის, ისინი დასწრების ეფექტსშეგიქმნიან.აქტივობა კატეგორიების მიხედვით შეიძლება დაიყოს:“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ქართულ სოციალურ ქსელში პოპულარული სტატუსების ერთ-ერთი ავტორი.ადამიანის პიროვნების ამოცნობაში სოციალური ქსელი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. თემები, რომელზეც კონკრეტული ადამიანი წერს, მისი აქტივობა და ინტერესები სოციალური ქსელის პირადი გვერდის მეშვეობით მარტივად შეიძლება, ამოვიცნოთ.„ფორტუნასთან“ იმმიზეზებზე საუბრობს , რაც სოციალურ ქსელში ადამიანის ჰიპერაქტიურობას იწვევს.როგორც ფსიქოლოგი განმარტავს, სოციალურ ქსელში პიროვნების აქტივობას შემდეგი მიზეზები განაპირობებს:და ბოლოს, ზემოთჩამოთვლილი ქვეცნობიერი მიზეზების გარდა,როცა ადამიანი აქვს ბევრი თავისუფალი დრო, ან არ არის დასაქმებული. ადამიანებს, რომლებიც სოციალურ ქსელზე არიან დამოკიდებული, ფსიქოლოგები ცხოვრების რეალური ურთიერთობებით დატვირთვას და სხვადასხვა აქტივობაში ჩართვას ურჩევენ . მათ კი, ვისაც სოციალურ ქსელში მეგობრების ჰიპერაქტიურობა გაწუხებთ, მარტივად შეგიძლიათ, „“.[post_title] => ჰიპერაქტიური ფრენდების სინდრომი - რატომ ასაჯაროებენ fb-ზე ყველაფერს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => hiperaqtiuri-frendebis-sindromi-ratom-asajaroeben-fb-ze-yvelafers [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-08 17:14:00 [post_modified_gmt] => 2017-09-08 13:14:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161651 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 161466 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-08 12:09:19 [post_date_gmt] => 2017-09-08 08:09:19 [post_content] => საქართველოში სწავლა 15 სექტემბერს იწყება, მოსწავლეებს და მათ მშობლებს სკოლისთვის მოსამზადებლად, დაახლოებით, ერთი კვირა რჩებათ. მათთვის, ვისაც ჯერ კიდევ არ შეუძენია სასკოლოდ საჭირო ნივთები, „ფორტუნა“ იმ ნივთების სიას და მათ ფასს გააცნობს, რომელიც სასკოლოდ მოსამზადებლად არის საჭირო.მშობლების პირველი საზრუნავი სკოლის ჩანთაა. სპეციალისტების რეკომენდაციით, ჩანთას ზურგჩანთის ფორმა უნდა ჰქონდეს, რათა ამით ხერხემლის გამრუდება ავიცილოთ. ზურგჩანთის სამხრეები მის სიმძიმეს აბალანსებს. სპეციალისტები გვირჩევენ რომ ჩანთის ყიდვისას ბავშვების აზრი გავითვალისწინოთ, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი შვილი პირველკლასელია და სკოლაში პირველად მიდის. სასურველია, ამ დროს ჩანთას ბავშვისთვის მოსაწონი დიზაინი ჰქონდეს, გაფორმებული იყოს მისი საყვარელი ზღაპრის ან მულტფილმის გმირებით, ასე მისთვის სკოლაში წასვლა უფრო სახალისო გახდება. ორი სახის ჩანთის ფასს შემოგთავაზებთ - ზურგჩანთა და გორგოლაჭებიანი ჩანთა.კიდევ ერთი რჩევა სპეციალისტებისგან, ჩანთის ყიდვისას, ფინანსების გათვალისწინებით, მისი ხარისხიც გავითვალისწინოთ. დაბალფასიანი ჩანთები შესაბამისი ხარისხის მასალისგან მზადდება. სუნი შეიძლება, ჰქონდეს დერმატინის მასალას ან წებოს, რაც ბავშვის ჯანმრთელობისთვის საზიანოა, მით უფრო, თუ ბავშვი ალერგიულია.[post_title] => რა დაგვიჯდება ბავშვის სასკოლოდ მომზადება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-dagvijdeba-bavshvis-saskolod-momzadeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-08 12:09:19 [post_modified_gmt] => 2017-09-08 08:09:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161466 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 162394 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-11 17:42:44 [post_date_gmt] => 2017-09-11 13:42:44 [post_content] => გაზზე მომუშავე მანქანების ინსპექტირება სავალდებულო გახდა. მთავრობის ახალი დადგენილების მიხედვით, გაზზე მომუშავე ავტომობილები წლოვანების მიხედვით დაიყოფა და სავალდებულო შემოწმების ვადებიც განსხვავებული იქნება.უკვე ცნობილია ის კრიტერიუმებიც, რასაც ინსპექტირების გასავლელადმომუშავე ავტომანქანები უნდა აკმაყოფილებდეს: შემოწმებისასიცლება აირისგან, ხდება გამორეცხვა და300 ატმოსფერო წნევით, თუამ პროცედურებს გაუძლებს, მფლობელზეგაიცემა.მომუშავე ავტომანქანების მძღოლები ინსპექტირების მაღალ ფასს და სერვისცენტრებში არსებულ რიგებს აპროტესტებენ.2017 წლის მონაცემებით ქვეყანაში 200 000 -ზე მეტი ავტომობილი მუშაობს აირზე. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ინსპექტირების პროცედურა ქვეყნის მაშტაბით მხოლოდ 2 კომპანიაში ტარდება, რუსთავსა და თბილისში. როგორც „ ფორტუნას“ შპს.““ ტექდათვალიერების მენეჯერმა განუმარტა, ცენტრში დღეში, მაქსიმუმ, 24 მანქანის შემოწმებაა შესაძლებელი. [post_title] => დეტალური ინფორმაცია აირბალონიანი მანქანების ინსპექტირებაზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => detaluri-informacia-airbaloniani-manqanebis-inspeqtirebaze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-11 17:56:49 [post_modified_gmt] => 2017-09-11 13:56:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162394 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 150 [max_num_pages] => 50 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9b75fbfa84816363ad5bb030dc78cd25 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )