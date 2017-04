მოგზაურობა სტერსის შემცირებისა და მოტივაციის გაზრდის საუკეთესო საშუალებაა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mogzauroba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121713 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mogzauroba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121713 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 796 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mogzauroba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mogzauroba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (121713) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (796) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 121901 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-12 10:00:30 [post_date_gmt] => 2017-04-12 06:00:30 [post_content] => მოგზაურობისა და ტურიზმის კონკურენტუნარიანობის 2017 წლის ინდექსში საქართველომ 136 ქვეყანას შორის 70-ე ადგილი დაიკავა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, "მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის" მიერ გამოქვეყნებულ წლევანდელ რეიტინგში წინა მონაცემებთან შედარებით, საქართველომ ერთი პოზიციით გაიუმჯობესა მდგომარეობა. უწყების ცნობით, 2015 წლის ინდექსში საქართველო 3,68 ქულით 71-ე პოზიციაზე იყო, 2013 წლის ინდექსის თანახმად, საქართველო 4,10 ქულით 66-ე ადგილზე იმყოფებოდა, 2009 და 2011 წლის მონაცემების თანახმად კი 73-ე პოზიციაზე იყო. ინდექსის თანახმად, საქართველო ევრაზიის რეგიონში მეორეა რუსეთის შემდეგ და უსწრებს აზერბაიჯანს, ყაზახეთს, სომხეთსა და უკრაინას. "მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის" მოგზაურობისა და ტურიზმის კონკურენტუნარიანობის ინდექსში პირველი ადგილი ესპანეთმა დაიკავა, რომელსაც საფრანგეთი და გერმანია მოჰყვება. პირველ ათეულში ასევე არიან იაპონია, დიდი ბრიტანეთი, აშშ, ავსტრალია, იტალია, კანადა და შვეიცარია, ხოლო ინდექსის ბოლო პოზიციაზეა იემენი. ”მოგზაურობისა და ტურიზმის კონკურენტუნარიანობის ინდექსი დგება ისეთი კრიტერიუმების გათვალისწინებით, როგორებიცაა: კონკრეტული ქვეყნის ტურიზმის სექტორში არსებული მდგომარეობა, უსაფრთხოება, ჯანდაცვა, ტრანსპორტი, სოციალური უზრუნველყოფა, ბიზნესგარემო, ასევე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ხარისხი და კულტურული და ბუნებრივი რესურსების ოდენობაა. HopHop.ge სატრანსპორტო ქსელია, რომელიც ერთი მიმართულებით მიმავალ ადამიანებს ერთმანეთთან აკავშირებს. მძღოლები ზოგავენ საწვავის ხარჯს, ხოლო მგზავრები იაფ და მოსახერხებელ სატრანსპორტო მომსახურებას იღებენ. როგორც „ფორტუნას“ კომპანიაში განუცხადეს, მგზავრობის საკომისიო მხოლოდ 20%– ია. „განცხადების დადება საიტზე უფასოა, თუმცა მისი შესყიდვა უკვე გარკვეულ თანხებთანაა დაკავშირებული. საიტის საკომისიო მძღოლის მიერ შეთავაზებული მგზავრობის საფასურის 20%– ია. საკომისიოს მომხმარებელი საიტზე იხდის, ხოლო მგზავრობის საფასურს ნაღდი ანგარიშსწორებით, უშუალოდ მძღოლთან ახორციელებს“, – განაცხადა „ფორტუნასთან“ კომპანიის წარმომადგენელმა. საიტზე რეგისტაციის გავლა ფეისბუქის ექაუნთითაც შესაძლებელია. საიტი სამ – ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზეა ხელმისაწვდომი, შესაბამისად, მისით სარგებლობა საქართველოში ჩამოსულ ტურისტებსაც შეეძლებათ. როგორ ვიმგზავროთ hophop–ით ? 1. შეარჩიეთ დანიშნულების ადგილი არსებული შეთავაზებებიდან. გაიმარტივეთ არჩევანი ფილტრებით: მგზავრობის თარიღით, მანქანის ტიპით, ან მძღოლის რეიტინგით. 2. დაჯავშნეთ ადგილი და გადაიხადეთ მომსახურების საკომისიო ვებ გვერდიდან. 3. მომსახურების საკომისიოს გადახდის შემდეგ მიიღებთ ჯავშნის კოდს, მძღოლის საკონტაქტო მონაცემებს და შეძლებთ მგზავრობის დეტალებზე შეთანხმებას. მძღოლთან ანგარიშსწორებას ახდენთ ნაღდი სახით მგზავრობის დასრულებისას. 4. ბოლოს კი მგზავრობის დასრულების შემდეგ, შესაძლებლობა გაქვთ შეაფასოთ მძღოლი, იმისთვის რომ შემდეგ სხვა მგზავრებს არჩევანი გაუმარტივოთ . ასევე, თქვენ შეგიძლიათ საიტის მეშვეობით მგზავრობის შეთავაზება თავად გააკეთოთ. საიტი უკვე ერთი თვეა ფუნქციონირებს და რამდენიმე ადამიანმა ისარგებლა კიდეც ამ შეთავაზებით. როგორც „ფორტუნას“ მისმა შემქმნელებმა განუცხადეს, პირველი მგზავრები ძირითადად, თბილისის მასშტაბით გადაადგილდნენ. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => hophop.ge – მოგზაურობის ახალი, იაფი შესაძლებლობა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => hophop-ge-mogzaurobis-akhali-iafi-shesadzlebloba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-03 13:21:42 [post_modified_gmt] => 2017-04-03 09:21:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=119602 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 119244 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-03 10:00:45 [post_date_gmt] => 2017-04-03 06:00:45 [post_content] => ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის სამმართველოს უფროსის ნინო გახარიას განცხადებით, ევროკავშირის ქვეყნების მესაზღვრეებს, ჩვენი კრედიტებისა და სესხების შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. ნინო გახარიას განცხადებით, ისინი თქვენი საბანკო ანგარიშის მდგომარეობითაც კი არ დაინტერესდებიან, თუ თქვენ საკმარისი ნაღდი ფული გექნებათ თან. "თუ თქვენს ქვეყანაში ბანკის ვალი გაქვთ, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ევროკავშირის მესაზღვრეს მსგავს ინფორმაციაზე წვდომა არ აქვს და არც აინტერესებს თუ თქვენი ნაღდი თანხა საკმარისია ევროკავშირში ვიზიტისთვის. სასტუმროს გარდა დღიურად მინიმუმ 50 ევროა საჭირო", – განაცხადა ნინო გახარიამ. თუმცა, გახარიას თქმით, არსებობს ერთიანი საინფორმაციო სივრცე – საინფორმაციო ბაზები, რომელიც ყველა მესაზღვრისთვის არის ხელმისაწვდომი. ამ ბაზებში ინახება ინფორმაცია, ადამიანების შესახებ და თუ თქვენ წარსულში, რაიმე მიზეზით უარი გეთქვათ კონკრეტულ ქვეყანაში შესვლაზე, ეს შეიძლება გათვალსიწინებული იყოს, თუმცა გააჩნია მიზეზსაც. "ყველა მესაზღვრეს აქვს დისკრეცია შეგვიშვას, ან არ შეგვიშვას, თუნდაც ყველა საბუთი წესრიგში იყოს. თუ არის, რაიმე ისეთი ნეგატიური ინფორმაცია პირზე, რის გამოც შესაძლოა, მისი ქვეყანაში შეშვება სწორი არ იყოს, მაშინ ამ ინფორმაციით ცხადია, იხელმძღვანელებენ მესაზღვრეები. თუმცა, თუ პირს წარსულში წასვლაზე უარი ეთქვა სამსახურის არქონის გამო, ან რაიმე მსგავსი მიზეზით, მაშინ ამას ყურადღება არ მიექცევა (თუ დღევანდელი მდგომარეობით, იგივე გარემოებები აღარ არის)", – განაცხადა ნინო გახარიამ. მისივე ინფორმაციით, შესაძლოა, მესაზღვრე–კონტროლიორმა საერთოდ არ შეამოწმოს თქვენი დოკუმენტაცია – ეს კი თქვენი პოზიტიური ისტორიის დამსახურება იყოს. მაგალითად, თუ თქვენ რამდენჯერმე ხართ შენგენის ზონაში ნამყოფი და არ გიფიქსირდებათ დარღვევები, უპრობლემოდ გაშვების ალბათობა მაღალია. 28 მარტიდან საქართველოს მოქალქეებს შენგენის ზონაში, ბიომეტრიული პასპორტით უვიზოდ გადაადგილების უფლება აქვთ 180 დღის განმავლობაში–90 დღე. იხილეთ ფორტუნას რეპორტაჟი 28 მარტს აეროპორტიდან [post_title] => შეგიქმნით თუ არა სესხები პრობლემებს ევროპაში გამგზავრებისას? "მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის" მოგზაურობისა და ტურიზმის კონკურენტუნარიანობის ინდექსში პირველი ადგილი ესპანეთმა დაიკავა, რომელსაც საფრანგეთი და გერმანია მოჰყვება. პირველ ათეულში ასევე არიან იაპონია, დიდი ბრიტანეთი, აშშ, ავსტრალია, იტალია, კანადა და შვეიცარია, ხოლო ინდექსის ბოლო პოზიციაზეა იემენი. ”მოგზაურობისა და ტურიზმის კონკურენტუნარიანობის ინდექსი დგება ისეთი კრიტერიუმების გათვალისწინებით, როგორებიცაა: კონკრეტული ქვეყნის ტურიზმის სექტორში არსებული მდგომარეობა, უსაფრთხოება, ჯანდაცვა, ტრანსპორტი, სოციალური უზრუნველყოფა, ბიზნესგარემო, ასევე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ხარისხი და კულტურული და ბუნებრივი რესურსების ოდენობაა. 