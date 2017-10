მოხსნა თუ არა „ნიჭიერმა“ რეკორდი „იმედზე“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nanuka-djordjoliani [1] => nichieri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176389 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nanuka-djordjoliani [1] => nichieri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176389 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1175 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nanuka-djordjoliani [1] => nichieri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nanuka-djordjoliani [1] => nichieri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (176389) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1175,1180) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 175300 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-14 09:00:55 [post_date_gmt] => 2017-10-14 05:00:55 [post_content] => ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი პატრიარქის ნათლულებისთვის განკუთვნილ წიგნთან ""პატრიარქის ნათლულები" დაკავშირებით საუბრობს, რომლის ღირებულება ასი ლარია და როგორც თავად ამბობს, შემოსული თანხა კერძო პირს ეკუთვნის. იცით მე არ ვერიდები საპატრიარქოს კრიტიკას, მაგრამ ეს ამბავი ცოტა სხვაგვარადაა. ეს წიგნი გამოსცა კერძო პირმა. შესაბამისად გაყიდული წიგნებიდან შესული თანხა სრულად მისია. საპატრიარქოს ორი სახის მონაწილეობა აქვს მიღებული ამ ამბავში. 1. კურთხევა 🙈 https://www.facebook.com/nanuka.zhorzholiani/posts/10155766361464350?pnref=story [post_title] => "ვერ ვიტყვით რომ ეს საპატრიარქოს ბიზნესია..." - ნანუკა ჟორჟოლიანი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ver-vityvit-rom-es-sapatriarqos-biznesia-nanuka-djordjoliani [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-14 15:32:45 [post_modified_gmt] => 2017-10-14 11:32:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175300 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 174880 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-10-13 12:00:50 [post_date_gmt] => 2017-10-13 08:00:50 [post_content] => „ჩემი ბიჭი ძველ ფორმას იბრუნებს ციხეში. ზოგი ჭირი მარგებელია“ - ასეთი წარწერით განათავსა ძველი მეგობრის, ლევან როსტოშვილის, იმავე როსტოს ფოტო ნანუკა ჟორჟოლიანმა. ფოტო ახლახან არის გადაღებული ციხეში, სადაც ცნობილი სახე სასჯელს იხდის ნარკოდანაშაულისთვის. როგორც ნანუკა აღნიშნავს, თუკი რამე არ შეიცვალა, როსტოს შვიდი წელი დარჩა მოსახდელი. მისი მეგობარი, ლაშა კურტანიძე კი, რომელიც მასთან ერთად დააკავეს, საპყრობილედან ახლახან გაათავისუფლეს. ერთ-ერთი ყოფილი პატიმარი წერს, რომ როსტო ციხეში გაიცნო: „თან კარის მაისურით რო მოძრაობს. ვიზეიმეთ გლდანში ერთად ზაზას ჩემპიონობა ❤️ საოცრად თბილი ბიჭია, ვინმემ არ დაიჯეროს, შეიძლება ,მაგრამ გლდანში გავიცანი და იქ დავმეგობრდით, გვერდიგვერდ ვცხოვრობდით, ყველა მაგრად აფასებს, ვისთანაც ურთიერთობა ჰქონია 😍😍 მალე ჩვენთან ერთად იქნება, მჯერა“. კომენტარებში წერენ, რომ ეს ერთადერთი შემთხვევა არაა, როცა „ციხე მოუხდა კაცს“. [post_title] => როსტო ციხეში კალათბურთს თამაშობს (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rosto-cikheshi-kalatburts-tamashobs-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-13 12:00:50 [post_modified_gmt] => 2017-10-13 08:00:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174880 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 172951 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-09 16:29:16 [post_date_gmt] => 2017-10-09 12:29:16 [post_content] => ნანუკა ჟორჟოლიანის უფროსი ქალიშვილი, მარიამ გეგუჩაძე, 20 წლის შესრულდა. მარიამი საკუთარ დაბადების დღეზე შესანიშნავად გამოიყურებოდა. მისი საიუბილეო მრგვალი თარიღის აღსანიშნავად მისი და დედის, ნანუკა ჟორჟოლიანის მეგობრები შეიკრიბნენ. ნანუკამ შვილს დაბადების დღე ასეთი ემოციური ტექსტით მიულოცა: „თავდაჯერებულია, ემოციური, ქვევით, სიღრმეში უფრო მეტია, ვიდრე ზედაპირზე. ზოგადად ზედაპირები არ უყვარს:) რა ამბავიც არ უნდა მოვუყვე სხვანაირად შეგახედებს. ბევრჯერ გავუყვანივარ ემოციური კრიზისიდან და ამდენივეჯერ მიფიქრია, რომელი ვართ დედა. ერთად გავიზარდეთ, მაგრამ ის ბევრად სწორ და კარგ ტიპად ჩამოყალიბდა და ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ აქვს, უყვარს ადამიანები, ძილი, გემრიელი საჭმელი და ბევრი ფიქრი. უკანასკნელი ძალიან განასხვავებს ჩემგან, რაც იმედს მაძლევს, რომ იმდენს არ იტკენს, რამდენიც დედამისმა მოახერხა:) დღეიდან უფრო უფროსულად დამიწყებს ახსნას, რისთვის დავიბადეთ, რა მისია გვაქვს:)) რა არის მთავარი... იმედი მაქვს, ყველა წუთს, წამს შეირგებ. გააკეთებ იმას, რაც გინდა. სულ გემახსოვრება, რომ მთავარი შეგრძნებები და თავგადასავლებია და რაც მეტი, მით უკეთესი. 20 წელი არაა პატარა საქმე :)Mariam Geguchadze“. [post_title] => ნანუკა ჟორჟოლიანის უფროსი ქალიშვილი 20 წლის გახდა (ფოტო+ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nanuka-djordjolianis-ufrosi-qalishvili-20-wlis-gakhda-fotovideo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-09 16:29:16 [post_modified_gmt] => 2017-10-09 12:29:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=172951 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 175300 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-14 09:00:55 [post_date_gmt] => 2017-10-14 05:00:55 [post_content] => ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი პატრიარქის ნათლულებისთვის განკუთვნილ წიგნთან ""პატრიარქის ნათლულები" დაკავშირებით საუბრობს, რომლის ღირებულება ასი ლარია და როგორც თავად ამბობს, შემოსული თანხა კერძო პირს ეკუთვნის. იცით მე არ ვერიდები საპატრიარქოს კრიტიკას, მაგრამ ეს ამბავი ცოტა სხვაგვარადაა. ეს წიგნი გამოსცა კერძო პირმა. შესაბამისად გაყიდული წიგნებიდან შესული თანხა სრულად მისია. საპატრიარქოს ორი სახის მონაწილეობა აქვს მიღებული ამ ამბავში. 1. კურთხევა 🙈 https://www.facebook.com/nanuka.zhorzholiani/posts/10155766361464350?pnref=story [post_title] => "ვერ ვიტყვით რომ ეს საპატრიარქოს ბიზნესია..." - ნანუკა ჟორჟოლიანი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ver-vityvit-rom-es-sapatriarqos-biznesia-nanuka-djordjoliani [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-14 15:32:45 [post_modified_gmt] => 2017-10-14 11:32:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175300 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 92 [max_num_pages] => 31 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5c672ce80196fe9ab87bc055d2ee46b6 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )