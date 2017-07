“მოლოტოვის” კოქტეილები და არეულობა ჰამბურგში – სამიტის წინააღმდეგ მანიფესტაცია გრძელდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => hamburgi [1] => didi-oceulis-samiti-hamburgshi [2] => saprotesto-aqcia-hamburgshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144376 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => hamburgi [1] => didi-oceulis-samiti-hamburgshi [2] => saprotesto-aqcia-hamburgshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144376 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2189 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => hamburgi [1] => didi-oceulis-samiti-hamburgshi [2] => saprotesto-aqcia-hamburgshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => hamburgi [1] => didi-oceulis-samiti-hamburgshi [2] => saprotesto-aqcia-hamburgshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144376) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17041,2189,17054) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144272 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-07 11:44:59 [post_date_gmt] => 2017-07-07 07:44:59 [post_content] => აშშ-ს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი რუსეთის პრეზიდენტს, ვლადიმერ პუტინს პირისპირ პირველად „დიდი ოცეულის“ სამიტზე ჰამბურგში შეხვდება. ორივე მათგანმა განაცხადა, რომ სურთ, სირიისა და უკრაინის კონფლიქტების გამო გართულებული ურთიერთობები გააუმჯობესონ. სამიტზე, ძირითადი განსახილველი თემები კლიმატის ცვლილება და საერთაშორისო ვაჭრობა იქნება, „დიდი ოცეულის“ შეკრება ჰამბურგში მასობრივი ანტიკაპიტალისტებისა და ანტიგლობალისტების საპროტესტო აქციების ფონზე მიმდინარეობს. მანიფესტაციაზე, რომელშიც მონაწილეობას 10 ათასზე მეტი ადამიანი იღებს, პოლიციასთან შეტაკება მოხდა. სამართალდამცველებმა მანიფესტანტების წინააღმდეგ ცრემლსადენი გაზი გამოიყენეს. „ბიბისის“ ინფორმაციით, აქციის შავნიღბიანი მონაწილეები პოლიციას ქვებს და ბოთლებს ესროდნენ. [post_title] => ისტორიული შეხვედრა - დონალდ ტრამპი და ვლადიმერ პუტინი პირისპირ პირველად ისაუბრებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => istoriuli-shekhvedra-donald-trampi-da-vladimer-putini-pirispir-pirvelad-isaubreben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-07 11:44:59 [post_modified_gmt] => 2017-07-07 07:44:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144272 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 141378 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-27 10:00:37 [post_date_gmt] => 2017-06-27 06:00:37 [post_content] => „ბოკა ხუნიორსმა“ სტადიონზე საათი დააყენა, რომელიც გუნდის პრიმერადან ბოლო გავარდნას აჩვენებს. ამიერიდან „ბომბონერაზე“ ნახავთ საათს, რომელიც ითვლის თუ რამდენი ხანია გუნდი არ გავარდნილა ელიტალური დივიზიონიდან. დამონტაჟების მომენტისთვის „ბოკას“ პრიმერაში 112 წელი და 84 დღე ქონდა გატარებული. მსგავსი საათი აყენია გერმანიაში, „ჰამბურგის“ არენაზე. ისიც იმას აჩვენებს, რამდენი ხანი აქვს გუნდს ბუნდესლიგაში გატარებული დაქვეითების გარეშე. „ბოკა“ არგენტინის მოქმედი ჩემპიონია. სულ კი „ხუნიორსი“ 26-ჯერ გამხდარა ქვეყნის საუკეთესო გუნდი. [post_title] => დაითვალეთ რამდენი ხანია არ გავარდნილვართ: ბოკამ სტადიონზე საათი დააყენა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => daitvalet-ramdeni-khania-ar-gavardnilvart-bokam-stadionze-saati-daayena [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-26 19:34:24 [post_modified_gmt] => 2017-06-26 15:34:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141378 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 121925 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-12 10:03:13 [post_date_gmt] => 2017-04-12 06:03:13 [post_content] => გერმანულმა სასტუმრომ ტრამპის მიღებაზე უარი განაცხადა. ამერიკის პრეზიდენტის დელეგაცია უახლოეს მომავალში ჰამბურგს ეწვევა, რათა G20 სამიტს დაესწროს. დიპლომატები გეგმავდნენ, რომ Four Seasons-ის ქსელის სასტუმროში დაბინავებულიყვნენ, თუმცა სასტუმროს ადმინისტრაციამ ტრამპისა და მისი თანმხლები პირების მიღებაზე უარი განაცხადა. ხოლო, თუ რა გახდა უარის მიზეზი, ამას გერმანული გამოცემები არ აზუსტებენ. პრეზიდენტს ღამის გათენება სავარაუდოდ, ისევ ბერლინში მოუწევს, რადგან შესაბამისი დონის აპარტამენტები მხოლოდ იქ მოიძებნება. [post_title] => გერმანულმა სასტუმრომ დონალდ ტრამპი უარით გაისტუმრა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => germanulma-sastumrom-donald-trampi-uarit-gaistumra [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-11 18:06:39 [post_modified_gmt] => 2017-04-11 14:06:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121925 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 144272 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-07 11:44:59 [post_date_gmt] => 2017-07-07 07:44:59 [post_content] => აშშ-ს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი რუსეთის პრეზიდენტს, ვლადიმერ პუტინს პირისპირ პირველად „დიდი ოცეულის“ სამიტზე ჰამბურგში შეხვდება. ორივე მათგანმა განაცხადა, რომ სურთ, სირიისა და უკრაინის კონფლიქტების გამო გართულებული ურთიერთობები გააუმჯობესონ. სამიტზე, ძირითადი განსახილველი თემები კლიმატის ცვლილება და საერთაშორისო ვაჭრობა იქნება, „დიდი ოცეულის“ შეკრება ჰამბურგში მასობრივი ანტიკაპიტალისტებისა და ანტიგლობალისტების საპროტესტო აქციების ფონზე მიმდინარეობს. მანიფესტაციაზე, რომელშიც მონაწილეობას 10 ათასზე მეტი ადამიანი იღებს, პოლიციასთან შეტაკება მოხდა. სამართალდამცველებმა მანიფესტანტების წინააღმდეგ ცრემლსადენი გაზი გამოიყენეს. „ბიბისის“ ინფორმაციით, აქციის შავნიღბიანი მონაწილეები პოლიციას ქვებს და ბოთლებს ესროდნენ. [post_title] => ისტორიული შეხვედრა - დონალდ ტრამპი და ვლადიმერ პუტინი პირისპირ პირველად ისაუბრებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => istoriuli-shekhvedra-donald-trampi-da-vladimer-putini-pirispir-pirvelad-isaubreben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-07 11:44:59 [post_modified_gmt] => 2017-07-07 07:44:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144272 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 5 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9972c28ff56dc9c61e2b7c81253767c2 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )