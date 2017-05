მომღერლები არიანა გრანდეს კონცერტზე მომხდარ აფეთქებას ეხმაურებიან

მანჩესტერის სტადიონზე, 22 მაისს, არიანა გრანდეს კონცერტის დროს მომხდარ აფეთქებას სოციალიარი ქსელის საშუალებით ცნობილი მომღერლები ეხმაურებიან.

“განადგურებული ვარ, მთელი გულით გამოვხატავ ძალიან დიდ მწუხარებას, სიტყვები არ მყოფნის” – წერს არი.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don’t have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 May 2017

”გული მტკივა ჩემი დის, არიანასა და თითოეული იმ ოჯახის გამო, ვისაც ეს ტრაგიკული ამბავი შეეხო. უდანაშაულო ადამიანები დაიღუპა. ვწუხვარ, რომ ეს მესმის” – წერს ”ტვიტერის” ოფიციალურ გვერდზე ნიკი მინაჟი.

My heart hurts for my sister, Ariana & every family affected by this tragic event in the U.K. Innocent lives lost. I’m so sorry to hear this — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 23 May 2017

”გულგატეხილი ვარ იმის გამო, რაც დღეს ღამით მანჩესტერში მოხდა. ვუგზავნი სიყვარულს ყველას, ვინც იქ იმყოფებოდა” – ნათქვამია, ჰარი სტაილსის პოსტში.

I’m heartbroken over what happened in Manchester tonight.

Sending love to everyone involved. H — Harry Styles. (@Harry_Styles) 23 May 2017

მომხდარს ”ტვიტერის” საშუალებით გამოეხმაურა ჯონ ლეჯენდიც: ”ვუგზავნი სიყვარულს ბრიტანეთში არიანა გრანდესა და ყველა მის მხარდამჭერს, ვინც ამ საშინელი თავდასხმის დროს დაშავდა. გულდასაწყვეტია.”

Sending love to the U.K., @ArianaGrande and all of her supporters who were caught up in this awful attack. Heartbreaking. — John Legend (@johnlegend) 23 May 2017

”ვლოცულობ ყველასათვის, ვინც არაიანა გრანდეს შოუზე იმყოფება” – წერია კეტი პერის „ტვიტერის” ოფიციალურ გვერდზე.

Praying for everyone at @ArianaGrande‘s show — KATY PERRY (@katyperry) 22 May 2017

”ყველა მუსიკოსი განიცდის და გრძნობს პასუხისმგებლობას – შოუები უნდა იყოს უსაფრთხო. ნამდვილი ღამის კოშმარია. ვუგზავნი სიყვარულს მანჩესტერსა და არის” – ვკითხულობთ ახალზელანდიელი მომღერლის ელა მარია ლანის, იგივე LORDE–ს, “ტვიტერის” ოფიციალურ გვერდზე.

every musician feels sick & responsible tonight—shows should be safe for you. truly a worst nightmare. sending love to manchester & ari — Lorde (@lorde) 23 May 2017

”ვლოცულობ არიანა გრანდესა და ყველასათვის, ვინც ახლა მასთან ერთდ იმყოფება. ვიცი, რომ ეს ყველასათვის რთული და გულდასაწყვეტია” – წერს მისი ელიოტი.

Sending prayers to @ArianaGrande & all those who are with her also… I know this has to be difficult & heartbreaking for everyone😔🙏🏾 — Missy Elliott (@MissyElliott) 23 May 2017

”ჩემი ფიქრები, ლოცვები და ცრემლები მათთვის, ვისაც მანჩესტერის ტრაგედია შეეხო. ვაგზავნი მთელს ჩემს სიყვარულს” – ტეილორ სვიფტი.

My thoughts, prayers and tears for all those affected by the Manchester tragedy tonight. I’m sending all my love. — Taylor Swift (@taylorswift13) 23 May 2017

”ცრემლს ვერ ვიკავებ, როდესაც წარმოვიდგენ დაღუპულ უდანაშაულო მსმენელს. ვლოცულობ ყველასთვის და არიანას გულშემატკივრებისთვის” – წერს დემი ლოვატო.

Tearing up imagining innocent concert goers losing their lives.. praying for everyone and all #arianators. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — Demi Lovato (@ddlovato) 22 May 2017

”ჩემი ფიქრები და ლოცვები მიმართულია მანჩესტერში მომხდარის ტერაქტის გამო დაშავებულებისკენ”, – ვრცელდება სელენა გომესის ”ტვიტერის” გვერდზე.