მონღოლეთში ზვავმა 10 ადამიანი იმსხვერპლა

პოლონეთს ძლიერმა ქარმა და წვიმამ შეუტია. უამინდობას ორი ადამიანი ემსხვერპლა, 39-მა კი სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება მიიღო, მათ შორის რვა სამაშველო ეკიპაჟის წევრია. ძლიერი ქარი და თავსხმა წვიმა საგანგებო სიტუაციების სამსახურში 10 ათასამდე გამოძახების ზარი დაფიქსირდა. სტიქიის გამო, ამ დროისთვის ელექტროენერგია არ მიეწოდება 840 ათასამდე აბონენტს. ყველაზე რთული ვითარება ლუბუსკის, ნიჟნესილეზსკის, დასავლეთ პამორსკისა და ველიკოპოლსკის რეგიონებშია. [post_title] => უამინდობას პოლონეთში ორი ადამიანი ემსხვერპლა

ძლიერი თოვლის გამო თუშეთი-კახეთის გზაზე ზვავი ჩამოწვა, ერთი ადგილობრივი თოვლშია ჩარჩენილი და მისი გამოყვანა ამ დრომდე ვერ ხერხდება. ზვავის გამო ტურისტები თუშეთიდან უკან დაბრუნებას ვეღარ ახერხებენ. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ერთ-ერთი მათგანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა, მას ფარული სისხლდენა აქვს და დაუყოვნებლივ ესაჭიროება სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანა. შაველი-აბანო-ომალოს გზაზე ზვავი დღეს დილით ჩამოწვა. [post_title] => თუშეთი-კახეთის გზაზე ზვავი ჩამოწვა ქარიშხალმა ირმამ კარიბის ზღვის კუნძულებზე 10 ადამიანი იმსხვერპლა. სტიქია ამ დროისთვის პუერტო რიკოს უტევს, სადაც ძლიერ ქარს წვიმაც ახლავს. წყლის დონე ქუჩებში უკვე ერთ მეტრს აღწევს. რამდენიმე საათში ქარიშხალი ირმა დომინიკელთა რესპუბლიკას და ჰაიტის მიუახლოვდება, შემდეგ კი ფლორიდას გადაუვლის. შტატში უკვე სავალდებულო ევაკუაცია გამოცხადდა. მეხუთე კატეგორიის სიძლიერის შტორმმა ყველაზე მეტად ორი კუნძული, ბარბუდა და სენ მარტენი დააზარალა. შენობების 95 პროცენტი დანგრეულია.

[post_title] => ქარიშხალმ "ირმას" შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 10-მდე გაიზარდა [post_title] => უამინდობას პოლონეთში ორი ადამიანი ემსხვერპლა