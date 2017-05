მონიკა ბელუჩის ვნებიანი კოცნა – კანის კინოფესტივალი სკანდალით დაიწყო (ფოტო/ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => monika-beluchi [1] => kanis-kinofestivali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131903 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => monika-beluchi [1] => kanis-kinofestivali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131903 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 867 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => monika-beluchi [1] => kanis-kinofestivali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => monika-beluchi [1] => kanis-kinofestivali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131903) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5751,867) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 131768 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-17 16:28:40 [post_date_gmt] => 2017-05-17 12:28:40 [post_content] => 17 მაისს, კანში სტარტს მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური კინოფესტივალი იღებს. უკვე ორი დღეა, საფრანგეთის აეროპორტში ვარსკვლავების ნაკადი არ წყდება, შესაბამისად, საკმაოდ ბევრი სამუშაო მიეცათ ფოტოგრაფებს. პაპარაცებმა უკვე მოახერხეს მონიკა ბელუჩის დაფიქსირება, რომელიც კანს ამ დღეებში ესტუმრა. შეგახსენებთ, რომ იტალიელი ლამაზმანი წელს ფესტივალის წამყვანი იქნება. მონიკას გარდა, უკვე საფრანგეთშია ჯესიკა ჩესტეინი, ლილი როუზ-დეპი, სიუზან სარანდონი, ბელა ჰადიდი, შარლოტა გენსბურგი და ა.შ. წლევანდელი ღონისძიება 17-დან 28 მაისამდე გაიმართება. ჟიურის თავმჯდომარე რეჟისორი პედრო ალმოდოვარი, მისი თანაშემწე კი უმა თურმანი. შეგახსენებთ, რომ წლევანდელ კონკურსზე 18 ფილმი იქნება წარდგენილი. [gallery link="file" ids="131772,131773,131774,131775,131776,131777"] [post_title] => მონიკა ბელუჩი უკვე კანში იმყოფება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => monika-beluchi-ukve-kanshi-imyofeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 16:29:16 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 12:29:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131768 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 131540 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-17 11:19:26 [post_date_gmt] => 2017-05-17 07:19:26 [post_content] => კანის კინოფესტივალი, რომელიც წელს 70 წლის იუბილეს აღნიშნავს, დღეს, 17 მაისს გაიხსნება და 10 დღის განმავლობაში უამრავ სიახლეს შესთავაზებს კინოს მოყვარულებს, მით უმეტეს, რომ ფესტივალის არაოფიციალურ მასპინძლად მონიკა ბელუჩი მიიჩნევა, რომელიც გახსნის და დახურვის ცერემონიას გაუძღვება, ჟიურის კი, ესპანელი რეჟისორი პერდო ალმოდოვარი უხელმძღვანელებს. მოულოდნელი ფილმი გახსნისთვის გახსნის დღისთვის ფილმის შერჩევა კანის ფესტივალის მესვეურთათვის ყოველთვის პრესტიჟის საქმეა, მით უმეტეს, რომ მთავარმა კონკურენტებმა ვენეციდან ბოლო წლებში ბევრად სოლიდურ ნამუშევრებს ("გრავიტაცია", "ევერესტი", "ლა-ლა ლენდი") მოუყარეს თავი, კანმა კი, საკუთარ ანგარიშზე რიგითი, არაფრით გამორჩეული ფილმები ("მონაკოს პრინცესა", "დიდი გეტსბი", "ახალგაზრდა სისხლი") მიითვალა. ბევრი დარწმუნებული იყო, რომ წელს ფესტივალი მიშელ ჰაზანავიჩუსის ფილმით "მრისხანე" გაიხსნებოდა, რომელიც რეჟისორმა უფროს კოლეგას ჟან-ლუკ გოდარს მიუძღვნა და მისივე მეუღლის - ანა ვიაზემსკის ბიოგრაფიული ჩანახატის მიხედვით შექმნა. თუმცა, კინოდათვალიერებას კრუაზეტის სანაპიროზე არნო დეპლეშენის დრამა "ისმაელის აჩრდილები" გახსნის, სადაც სასიყვარულო სამკუთხედი ამჯერად შარლოტა გენსბურმა, მარიონ კოტიარმა და ლუი გარელმა შეკრეს. კანის რჩეულები წინა წლებისგან განსხვავებით, წელს ძირითად საკონკურსო პროგრამაში დებიუტანტები ნაკლებად არიან, ახალბედებმა ოქროს პალმის რტოსთვის ბრძოლა გამოცდილ ოსტატებს, მათ შორის ერთ-ერთ მთავარ პრედენდენტს მიხაელ ჰანეკეს დაუთმეს, რომელსაც რეალური შანსი აქვს ოქროს "პალმის რტოს" პირველი სამგზის მფლობელი გახდეს. ავსტრიელი რეჟისორი, რომლის ფილმების მთავარი თემა ძალადობაა ნებისმიერ მის გამოვლინებაში, ტრადიციას არ ღალატობს და დრამაში ირონიული სახელწოდებით Happy End (ჰანეკეს შემოქმედების მოყვარულებმა იციან, რომ მის ფილმებს ბედნიერი დასასრული არასდროს აქვს), საემიგრაციო კრიზისს ევროპაში, ფრანგული ოჯახის ყოველდღიური პრობლემების ფონზე განიხილავს. სოფია კოპოლა კანს ისტორიული დრამით "მოტყუებული" ეწვევა, რომელიც თომას ქულიანის ცნობილი რომანის ეკრანიზაციაა, თუმცა პირველწყაროსგან განსხვავებით, უმცროსი კოპოლასთვის დამახასიათებელი ფემინისტური პრობლემების წინა პლანზე წამოწევით. თურქული წარმოშობის გერმანელი რეჟისორის ფატიჰ აკინის ფილმმა "არსაიდან", რომელშიც რეჟისორი ქსენოფობიისა და რასიზმის თემას განიხილავს გერმანიაში, უკვე მიიღო "ოქროს დათვი" ბერლინში, ახლა კი, კანში იბრძოლებს პალმის რტოს მოსაპოვებლად. უკრაინელი დოკუმენტალისტი სერგეი ლოზნიცა ფრანგულ პუბლიკას რუსი კლასიკოსის ფიოდორ დოსტოევსკის მოთხრობის თავისუფალ ადაპტაციას "მორჩილი ქალი" შესთავაზებს, სადაც მხვერპლისა და ჯალათის ისტორია თანამედროვე სამყაროშია გადმოტანილი და ყოველდღიურ რეალობასაა მორგებული. "ბერძნული ახალი ტალღის" წარმომადგენელი და გასულ წელს ფესტივალის ჟიურის პრიზის მფლობელი იორგოს ლანტიმოსი, კანს აბსურდულ-სიურრეალისტური დრამით "წმინდა ირმის მკვლელობა" უბრუნდება, რომელშიც ახალგაზრდა მამაკაცი შვილის გადასარჩენად იძულებულია მსხვერპლად გაიღოს ირემი. ფრანსუა ოზონი არ ღალატობს ერთხელ არჩეულ თემას და ქალის რთული ბუნების ამოხსნას ამჯერად ეროტიკული ტრილერით "ორმაგი საყვარელი" ცდილობს. მართალია, კრიტიკოსების ნაწილმა უკვე დაიწუნა ახალი ფილმი და მას "ოზონის ადრეული ნამუშევრების მხოლოდ უღიმღამო აჩრდილი" უწოდა, მაგრამ ფესტივალზე რეჟისორი მაინც ფავორიტად ითვლება. ინგმარ ბერგმანის დრამის "სცენები ცოლ-ქმრული ცხოვრებიდან" გავლენით შექმნილ ფილმში "არასიყვარული", რეჟისორი ანდრეი ზვიაგინცევი ოჯახური წყვილის ისტორიას ჰყვება, რომელიც ხანგრძლივი ქორწინების შემდეგ ერთმანეთს შორდება, 12 წლის ბიჭუნა კი, ვეღარ უძლებს მშობლების მუდმივ კონფლიქტს, მძიმედ განიცდის მათ დაშორებას და სახლიდან გარბის. LGBD-დრამის "კეროლი" წარმატების შემდეგ ტოდ ჰაინსი კანში ბრაინ სელზნიკის რომანის ეკრანიზაციით "საოცრებებით სავსე ქვეყანა" ბრუნდება, რომელიც დამოუკიდებელი კინოს ცნობილი რეჟისორის ყველაზე ამბიციური პროექტია და მაყურებელს სახლიდან გაქცეული ორი ბავშვის პარალელურ ისტორიას ორ განსხვავებულ ეპოქაში მოუთხრობს. მარიამ ცომაია [post_title] => კანი 2017: ვინ მოიგებს საიუბილეო ფესტივალს კრუაზეტის სანაპიროზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kani-2017-vin-moigebs-saiubileo-festivals-kruazetis-sanapiroze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 11:22:37 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 07:22:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131540 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 131192 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-16 12:02:55 [post_date_gmt] => 2017-05-16 08:02:55 [post_content] => დღეს, ქართველი რეჟისორები საკმაოდ ხშირად და წარმატებით სტუმრობენ საერთაშორისო ფესტივალებს, თუმცა, პიონერები მაინც უფროსი თაობის წარმომადგენლები იყვნენ, რომელთაც მართალია საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში, მაგრამ მაინც პირველებმა გააცნეს მსოფლიოს ქართული კინო, როცა 1956 წელს, ჯერ რეზო ჩხეიძისა და თენგიზ აბულაძის "მაგდანას ლურჯა" გახდა კანის ფესტივალის მთავარი პრიზის მფლობელი, ორი წლის შემდეგ ოქროს „პალმის რტო“ მოიპოვა მიხეილ კალატოზიშვილის ფილმმა "წეროები მიფრინავენ", 1987 წელს კი, თენგიზ აბულაძის "მონანიებამ" მიიღო ფესტივალის გრან-პრი და ფიპრესის პრიზი. სასიამოვნო სიურპრიზი ელის ქართველ მაყურებელს წელსაც - უნგრელი რეჟისორის კორნელ მუნდრუცოს ფილმი "იუპიტერის მთვარე" ახალგაზრდა ემიგრანტზე, რომელშიც მთავარ როლს მერაბ ნინიძე ასრულებს, ძირითად საკონკურსო პროგრამაში მიიღებს მონაწილეობას. [post_title] => მერაბ ნინიძე კანის კინოფესტივალზეა წარდგენილი: ქართველები კანში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => merab-ninidze-kanis-kinofestivalzea-wardgenili-qartvelebi-kanshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-16 13:42:30 [post_modified_gmt] => 2017-05-16 09:42:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131192 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 131768 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-17 16:28:40 [post_date_gmt] => 2017-05-17 12:28:40 [post_content] => 17 მაისს, კანში სტარტს მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური კინოფესტივალი იღებს. უკვე ორი დღეა, საფრანგეთის აეროპორტში ვარსკვლავების ნაკადი არ წყდება, შესაბამისად, საკმაოდ ბევრი სამუშაო მიეცათ ფოტოგრაფებს. პაპარაცებმა უკვე მოახერხეს მონიკა ბელუჩის დაფიქსირება, რომელიც კანს ამ დღეებში ესტუმრა. შეგახსენებთ, რომ იტალიელი ლამაზმანი წელს ფესტივალის წამყვანი იქნება. მონიკას გარდა, უკვე საფრანგეთშია ჯესიკა ჩესტეინი, ლილი როუზ-დეპი, სიუზან სარანდონი, ბელა ჰადიდი, შარლოტა გენსბურგი და ა.შ. წლევანდელი ღონისძიება 17-დან 28 მაისამდე გაიმართება. ჟიურის თავმჯდომარე რეჟისორი პედრო ალმოდოვარი, მისი თანაშემწე კი უმა თურმანი. შეგახსენებთ, რომ წლევანდელ კონკურსზე 18 ფილმი იქნება წარდგენილი. [gallery link="file" ids="131772,131773,131774,131775,131776,131777"] [post_title] => მონიკა ბელუჩი უკვე კანში იმყოფება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => monika-beluchi-ukve-kanshi-imyofeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 16:29:16 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 12:29:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131768 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 28 [max_num_pages] => 10 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 027f52a21668e51d561daf67cefbf4d6 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )