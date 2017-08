მორიგი სპეცოპერაცია ფონიჭალაში – ნარკოდანაშაულისთვის 1 პირი დააკავეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => dakaveba [2] => specoperacia [3] => fonichala ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153842 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => dakaveba [2] => specoperacia [3] => fonichala ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153842 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => dakaveba [2] => specoperacia [3] => fonichala ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => dakaveba [2] => specoperacia [3] => fonichala ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153842) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1136,8959,107,6991) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153846 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-15 11:09:39 [post_date_gmt] => 2017-08-15 07:09:39 [post_content] => "მინდა, გითხრათ, რომ დარდიც არ მაქვს. თუ საჭირო გახდა, ჩაატარონ გამოძიება, ექსპერტიზები. მე გეტყვით, რომ ”ფე-ეს-ბე”-ს აგენტები და ”ნაციონალური მოძრაობის წევრები ორკესტრირებულად უტევენ ხელისუფლებას და ეს არის ჩვენს შესასუსტებლად აგორებული ანტი პიარი,” - გავრცელებულ სატელეფონო ჩანაწერებთან დაკავშირებით შს მინისტრი, გიორგი მღებრიშვილი, პირველ განცხადებას აკეთებს. როგორც გიორგი მღებრიშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, ეს არის ”ფე-ეს-ბე”-ს და ”ნაციონალური მოძრაობის” მიერ აგორებული ანტიპიარი, რომელიც ხელისუფლების დასუსტებას ისახავს მიზნად. შს მინისტრის განცხადებით, მას პრობლემა არ აქვს არც გამოძიების დაწყებასთან და არც ექსპერტიზის ჩატარებასთან დაკავშირებით, რაც ხმის ავთენტურობას დაადგენს. კვირას Страна.ua-მ გაავრცელა აუდიოჩანაწერი, რომელშიც, ცნობილი რუსი ,,პრანკერების“ (სატელეფონო ხულიგნები) „ვოვანის“ და „ლექსუსის“ მტკიცებით, „ლექსუსი“ საქართველოს შს მინისტრ გიორგი მღებრიშვილს უკრაინის შს მინისტრ არსენ ავაკოვის სახელით ესაუბრება. აუდიოჩანაწერის თნახმად, თითქოსდა გიორგი მღებრიშვილი ექსპრეზიდენტს უცენზურო სიტყვებით მოიხსენიებს და უკრაინულ მხარეს სთხოვს, არ გადმოსცენ ის საქართველოს. ამასთან, ვიდეოს თანახმად, თითქოსდა გიორგი მღებრიშვილი ამბობს, რომ ეს პოზიცია პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან შეთანხმებულია. შს მინისტრი სატელეფონო ჩანაწერების გავრცელებას ФСБ-ს აგენტებს და ენმ-ის აბრალებს

ქვემო ფონიჭალაში სპეცოპერაცია დასრულებულია. სპეცოპერაციის შედეგად, ერთი ადამიანი დააკავეს. დაკავებულს ნარკოტიკების უკანონოდ შეძენა-შენახვა-გასაღება ბრალდება და მომხდარზე გამოძიება სსკ-ის 260-ე მუხლის პირველი და მეოთხე ნაწილებით მიმდინარეობს. როგორც პირველი არხის ჟურნალისტი ადგილიდან იტყობინება, დაკავებული პირის გარდა, იმ სახლიდან, სადაც სპეცოპერაცია ჩატარდა, პოლიციის შენობაში ერთი ქალია გადაყვანილი. ამ დროისთვის, ის ფონიჭალაში არსებული პოლიციის განყოფილებაში იმყოფება. სავარაუდოდ, ქალი პოლიციაში დასაკითხად არის გადაყვანილი. ფონიჭალის სპეცოპერაციის შედეგად, პოლიციაში ერთი ქალი გადაიყვანეს

მაშველებმა მესტიაში, ბაშილის უღელტეხილზე, უკრაინელი ტურისტები გადაარჩინეს. ისინი გზის გაგრძელებას ვეღარ ახერხებდნენ და დახმარებას ითხოვდნენ. შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს მესტიის სამთო-სამაშველო ჯგუფმა, შეტყობინების მიღებისთანავე, სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენის დახმარებით, სამაშველო ოპერაცია წარმატებით განახორციელა და სამივე ტურისტი უსაფრთხო ადგილზე გადაიყვანა. [video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/08/20749453_349572808814428_7862180429829242880_n.mp4"][/video]

მაშველებმა 3 უკრაინელ ტურისტს დახმარება აღმოუჩინეს (ვიდეო) 