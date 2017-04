მოსახლეობის მიერ გარემოს დაბინძურების ფაქტებთან დაკავშირებით 24 საათიანი პატრულირება იწყება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => garemos-dacvis-saministro [1] => sanqciebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122687 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => garemos-dacvis-saministro [1] => sanqciebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122687 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2245 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => garemos-dacvis-saministro [1] => sanqciebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => garemos-dacvis-saministro [1] => sanqciebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122687) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2245,6711) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 99451 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-12-30 09:53:01 [post_date_gmt] => 2016-12-30 05:53:01 [post_content] => აშშ-მ, ბარაკ ობამას გადაწყვეტილებით, 35 რუსი დიპლომატი გააძევა ვაშინგტონიდან და სანფრანცისკოდან, რუსეთის წინააღმდეგ კი ახალი სანქციები დააწესა. „ბიბისის“ ინფორმაციით, სანქციები წინასაარჩევნო კიბერთავდასხმების საქმის გამო დაწესდა, აღნიშნულში ამერიკა რუსეთს ადანაშაულებს. მოსკოვმა განაცხადა, რომ აშშ-ს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ადეკვატურ პასუხს გასცემს. აშშ-დან 35 რუსი დიპლომატი გააძევეს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ, ქალაქ თბილისის მერიის მხარდაჭერით, ახალი წლის მოახლოებასთან დაკავშირებით, ახალი კამპანია - „ ნუ მოჭრი - მორთე " დაიწყო. კამპანია ბუნებრივი ნაძვის ხის მოჭრის პრევენციას ითვალისწინებს. სამინისტროს ინიციატივას კერძო კომპანიები შეუერთდნენ. დღეს კომპანია "ჯეოსელის" მიმდებარე ტერიტორიაზე წიწვოვანი ხე კომპანიის თანამშრომლებმა მორთეს. კამპანიას უკვე შეუერთდა 10 კერძო კომპანია, რომლებიც წინასწარ შერჩეულ ტერიტორიებზე მდებარე ნაძვის ხეებს საახალწლოდ გააფორმებენ.

ახალი კამპანია - „ ნუ მოჭრი - მორთე " დაიწყო [post_title] => სატრანსპორტო საშუალებების მწარმოებლებს და იმპორტიორებს ვალდებულებები ეზრდებათ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => satransporto-sashualebebis-mwarmoeblebs-da-importiorebs-valdebulebebi-ezrdebat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-16 15:29:01 [post_modified_gmt] => 2016-11-16 11:29:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=88573 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 99451 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-12-30 09:53:01 [post_date_gmt] => 2016-12-30 05:53:01 [post_content] => აშშ-მ, ბარაკ ობამას გადაწყვეტილებით, 35 რუსი დიპლომატი გააძევა ვაშინგტონიდან და სანფრანცისკოდან, რუსეთის წინააღმდეგ კი ახალი სანქციები დააწესა. „ბიბისის“ ინფორმაციით, სანქციები წინასაარჩევნო კიბერთავდასხმების საქმის გამო დაწესდა, აღნიშნულში ამერიკა რუსეთს ადანაშაულებს. მოსკოვმა განაცხადა, რომ აშშ-ს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ადეკვატურ პასუხს გასცემს. აშშ-დან 35 რუსი დიპლომატი გააძევეს

აშშ-მ, ბარაკ ობამას გადაწყვეტილებით, 35 რუსი დიპლომატი გააძევა ვაშინგტონიდან და სანფრანცისკოდან, რუსეთის წინააღმდეგ კი ახალი სანქციები დააწესა. „ბიბისის" ინფორმაციით, სანქციები წინასაარჩევნო კიბერთავდასხმების საქმის გამო დაწესდა, აღნიშნულში ამერიკა რუსეთს ადანაშაულებს. მოსკოვმა განაცხადა, რომ აშშ-ს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ადეკვატურ პასუხს გასცემს.