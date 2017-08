მოსამართლემ ობამას შვებულების ხარჯებზე მასალა ე.წ. პიჯაკების საქმეს მტკიცებულებად არ დაურთო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => pijakebis-saqme [1] => obamas-shvebulebis-kharji [2] => mtkicebulebad-ardartva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152856 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => pijakebis-saqme [1] => obamas-shvebulebis-kharji [2] => mtkicebulebad-ardartva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152856 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 18025 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => pijakebis-saqme [1] => obamas-shvebulebis-kharji [2] => mtkicebulebad-ardartva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => pijakebis-saqme [1] => obamas-shvebulebis-kharji [2] => mtkicebulebad-ardartva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (152856) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18057,18056,18025) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 152835 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-10 14:10:09 [post_date_gmt] => 2017-08-10 10:10:09 [post_content] => "დოქტორ დოტის საკითხს პროკურატურა პიარული მიზნებისთვის იყენებს," - ეს განცხადება ადვოკატმა ბექა ბასილაიმ დღეს ე.წ. პიჯაკების საქმის მორიგი სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ გაკეთა, სადაც საქმიდან მასაჟისტ დოროტი შტეინის, იგივე დოქტორ დოტის, ნაწილი განიხლებოდა. "დოქტორ დოტის ხარჯები გაწეულია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ და საქმეში დევს, თუმცა აღნიშნულზე ბრალი არც სააკაშვილს და არც ჯანაშიას არ წარედგინა. შესაბამისად, დოქტორ დოტის საკითხს პროკურატურა პიარული მიზნებისთვის იყენებს," - განაცხადა ებქა ბასილაიამ. გამოძიება საქართველოს მესამე პრეზიდენტსა და სახელმწიფო დაცვის სამსახურის ყოფილ უფროსს 8 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო სახსრების გაფლანგვას ედავება. პიჯაკების საქმის სასამართლო პროცესი 19 და 29 სექტემბერს დაცვის მხარის შუამდგომლობით გაგრძელდება. დოქტორ დოტის საკითხს პროკურატურა პიარული მიზნებისთვის იყენებს - ბექა ბასილაია "დოქტორ დოტის დაკითხვაზე ინფორმაცია საერთოდ "ღადაობაა". დოქტორ დოტიზე საერთოდ მასალები არ არის და მისი ხარჯი საერთოდ სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს არ გაუწევია. ეს ინფორმაცია არის შავი პიარისთვის. დოქტორ დოტი იყო ჩამოსული თბილისში და მისი ეს მოგზაურობა დააფინანსა ადმინისტრაციამ. ბრალდება ხმამაღლა რომ წაიკითხო, შეიძლება "გააცინე და მოიგეში" 2 ათასი ლარი მოიგო. იქ წერია, რომ დოქტორ დოტის ჩამოსვლა რადგან საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა, ამიტომ დაადო პრეზიდენტმა გრიფი მსგავს ხარჯებს და ამით გაიფლანგა თანხები," - განაცხადა ჯანაშიამ. მისივე თქმით, დოქტორ დოტის ვიზიტზე გაწეული ხარჯებისთვის პროკურატურას არავინ დაუკითხავს. "დოქტორ დოტის ვიზიტის ხარჯები პროკურატურაში დევს, საქმე არ არის აღძრული, არავინ დაუკითხავთ ადმინისტრაციიდან მარტივი მიზეზის გამო - მე ვიყავი სამიზნე და არა ადმინისტრაცია," - აღნიშნა ჯანაშიამ. დღეს საქალაქო სასამართლოში ე.წ. პიჯაკების საქმე დოქტორ დოტის ეპიზოდით განახლდა. მასაჟისტ დოროტი შტეინის, იგივე დოქტორ დოტის, თბილისში ვიზიტთან დაკავშირებით საქმე არ არის აღძრული და მისი ვიზიტის ხარჯები სდსს-ს არ გაუწევია. ამის შესახებ განცხადება სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილმა უფროსმა თემურ ჯანაშიამ ჟურნალისტებთან მას შემდეგ გააკეთა, რაც ე.წ. პიჯაკების საქმეზე სასამართლოს ჩვენება მისცა.

დოქტორ დოტის თბილისში ვიზიტი სდსს-ს არ დაუფინანსებია - თემურ ჯანაშია ე.წ. პიჯაკების საქმე - დღეს სააკაშვილის და ჯანაშიას ადვოკატები შუამდგომლობას დაყენებენ

დღეს საქალაქო სასამართლოში ე.წ. პიჯაკების საქმე მასაჟისტ დოროტი შტეინის, იგივე დოქტორ დოტის, საქარელოში ვიტის დროს დახარჯული თანხის ნაწილით განახლდება. როგორც პროცესის დაწყებამდე ადვოკატმა დავით კაკოიშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, დღეს ისინი, ახლადაღმოჩენილი გარემოების გამო, შუამდგომლობის დაყენებას აპირებენ. მისი თქმით, მათ გააჩნიათ წერილობითი მტკიცებულება, რომ პრეზიდენტმა ობამამ 8-წლიანი პრეზიდენტობის დროს მხოლოდ შვებულების დროს დასასვენებლად 85 მილიონი აშშ დოლარი დახარჯა და მას ამას დანაშაულად არავინ უთვლის. შესაბამისად, ადვოკატ ბექა ბასილაიას განცხადებით, პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მასთან დაკავშორებული საკითხები იმდენად დელიკატური და საფრთხილოა, რომ ამ მიმართულებით დახარჯული თანხა დიდი არ არის. გამოძიება საქართველოს მესამე პრეზიდენტსა და სახელმწიფო დაცვის სამსახურის ყოფილ უფროსს 8 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო სახსრების გაფლანგვას ედავება. "დოქტორ დოტის ხარჯები გაწეულია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ და საქმეში დევს, თუმცა აღნიშნულზე ბრალი არც სააკაშვილს და არც ჯანაშიას არ წარედგინა. შესაბამისად, დოქტორ დოტის საკითხს პროკურატურა პიარული მიზნებისთვის იყენებს," - განაცხადა ებქა ბასილაიამ. გამოძიება საქართველოს მესამე პრეზიდენტსა და სახელმწიფო დაცვის სამსახურის ყოფილ უფროსს 8 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო სახსრების გაფლანგვას ედავება. პიჯაკების საქმის სასამართლო პროცესი 19 და 29 სექტემბერს დაცვის მხარის შუამდგომლობით გაგრძელდება. 