“მოსაყდრედ დანიშვნა არ ნიშნავს იმას, რომ პატრიარქმა მმართველობა შეწყვიტა”- მამა გიორგი ზვიადაძე

დეკანოზი კახაბერ გოგოტიშვილი ე.წ. ციანიდის საქმეზე გამოტანილ განაჩენს ეხმიანება. „ძალიან დამამწუხრებელია მთელი ეს პროცესი, რადგან ყველაზე მეტად ვინც დაზარალდა, ეს საპატრიარქო და საქართველოს ეკლესიაა იმიტომ, რომ იმ დღიდან, როდესაც ე.წ. ციანიდის საქმე დაიწყო, დაიწყო გაუთავებელი საუბრები, რომელმაც მთელ მოსახლეობაზე ძალიან ცუდად იმოქმედა. ჩვენ ძალიან ვწუხვართ მომხდარის გამო. რაც შეეხება მამა გიორგის, მთელი საპატრიარქო ლოცულობს მისთვის. ვითხოვთ უფლისგან, რომ მას ჰქონდეს წყალობა, მხნეობა, რომ ამ განსაცდელს გაუძლოს," - განაცხადა მამა კახაბერ გოგოტიშვილმა. მანვე საზოგადოებას სიმშვიდის შენარჩუნებისკენ მოუწოდა. [post_title] => ყველაზე მეტად საპატრიარქო და ეკლესია დაზარალდა - დეკანოზი კახაბერი საპატრიარქო საზოგადოებას აფრთხილებს, რომ ანაფორით შემოსილი ადამიანები, რომლებიც თბილისის ქუჩებში მოწყალებას ითხოვენ, შეიძლება სასულიერო პირები არ იყვნენ. „ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, დეკანოზი მიქაელ ბოტკოველი გამოეხმაურა იმ პირების მიერ მოწყალების თხოვის გახშირებულ ფაქტებს, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ სასულიერო პირები არიან და სხვადასხვა ტაძარში მსახურობენ. „ეს პრობლემა ახალი არ არის და რამდენიმე წელია ჩვენთვისაც უდიდეს პრობლემად გადაიქცა ის, რომ მღვდლობაშეჩერებული სასულიერო პირები, ზოგ შემთხვევაში არასასულიერო პირები (შესაფერისი შესამოსელით) ითხოვენ მოწყალებას. ჩვენ თავის დროზე მივმართეთ სახელმწიფოსაც, რომ იქნებ სახელმწიფომ იზრუნოს ამ ადამიანებზე, გამოიკვლიონ მეტროსადგურებსა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, რატომ დგანან ეს ადამინები და რატომ ითხოვენ დახმარებას? თუ ნამდვილად სასულიერო პირია, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ნამდვილად სასულიერო პირია და მას პასუხი უნდა მოვთხოვოთ. მაგრამ შესაძლოა, ადამიანი არსად არ მსახურობდეს და აქედან გამომდინარე, მას შეჩერებული ჰქონდეს მღვდელმოქმედება. იგი ასე ცდილობს, იშოვოს სარჩო თავის გადასარჩენად. სხვაგვარად რომელიმე ეკლესიაში იქნებოდა დასაქმებული. დღეს სასულიერო პირები მრევლის შემოწირულობებით ცხოვრობენ. არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანები გადაცმულები არიან. არცხვენენ ეკლესიას და თვითონაც ასეთ მდგომარეობაში იყენებენ თავს. მე მსმენია, რომ ისინი ყვებიან ძალიან ტრაგიკულ ისტორიებს, რაში სჭირდებათ ეს ფული. ეს, რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში არ ამართლებს, იმას, რომ სასულიერო ფორმაში ჩაცმული პირი უნდა იდგეს საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილზე და ითხოვდეს მოწყალებას. ეს ადამიანები არანაირად არ ურთიერთობენ საპატრიარქოსთან. შესაძლოა, რომელიმე მათგანი სასულიერო პირი იყო, ახლა რაიმე პრობლემა აქვს, მღვდელმოქმედება შეჩერებული აქვს. თუ მოქალაქეს უნდა მოწყალების გაღება, ჩვენ ხომ ვერ დავუშლით მოწყალების გაღებას, მაგრამ საზოგადოება უნდა იყოს ინფორმირებული, ვინ არიან ეს ადამიანები და რატომ ითხოვენ დახმარებას ასეთი ფორმით. რამდენიმე გამონაკლისის გარდა, უმრავლესი მათგანი არასასულიერო პირია", - განაცხადა მამა მიქაელმა. ბოლო პერიოდში თბილისის ქუჩებში გახშირდა შემთხვევა, როდესაც სამღვდელო შესამოსლით პირები გამვლელებისგან დახმარებას ითხოვენ, მიზეზად კი ოჯახის წევრის უმძიმეს ჯანმრთელობის მდგომარეობას ან კონკრეტული ეკლესიისთვის შესაწირს ასახელებენ.

[post_title] => ანაფორიანი ადამიანები, რომლებიც მოწყალებას ითხოვენ,შესაძლოა, სასულიერო პირები არ იყვნენ - საპატრიარქო აუცილებელია საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საქართველოს მეგობარი ქვეყნების ძალისხმევის გააქტიურება, რომ აღნიშნული პროცესი შეჩერდეს და გამოსწორდეს, - ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს საპატრიარქოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. საპატრიარქო ე.წ. "სამხრეთ ოსეთის" სასაზღვრო ზოლის გადმოწევის საკითხს ეხმიანება. „ცნობამ ე.წ. "სამხრეთ ოსეთის" სასაზღვრო ზოლის გადმოწევის შესახებ აღაშფოთა საქართველოს მოსახლეობა. სამწუხაროდ, უკვე არაერთხელ გავხდით მოწმე მსგავსი ქმედებისა, ვინაიდან ჩვენი მხრიდან ძალისმიერი წინააღმდეგობის გაწევა შეიძლება დიდი პროვოკაციის მიზეზად იქცეს, აუცილებელია საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საქართველოს მეგობარი ქვეყნების ძალისხმევის გააქტიურება, რომ აღნიშნული პროცესი შეჩერდეს და გამოსწორდეს. შევთხოვთ ღმერთს, დაიცვას ჩვენი ქვეყანა და აღუდგინოს მას თავისი საზღვრები", - ნათქვამია განცხადებაში.

[post_title] => საპატრიარქო: "აუცილებელია საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საქართველოს მეგობარი ქვეყნების ძალისხმევის გააქტიურება" დეკანოზი კახაბერ გოგოტიშვილი ე.წ. ციანიდის საქმეზე გამოტანილ განაჩენს ეხმიანება. „ძალიან დამამწუხრებელია მთელი ეს პროცესი, რადგან ყველაზე მეტად ვინც დაზარალდა, ეს საპატრიარქო და საქართველოს ეკლესიაა იმიტომ, რომ იმ დღიდან, როდესაც ე.წ. ციანიდის საქმე დაიწყო, დაიწყო გაუთავებელი საუბრები, რომელმაც მთელ მოსახლეობაზე ძალიან ცუდად იმოქმედა. ჩვენ ძალიან ვწუხვართ მომხდარის გამო. რაც შეეხება მამა გიორგის, მთელი საპატრიარქო ლოცულობს მისთვის. ვითხოვთ უფლისგან, რომ მას ჰქონდეს წყალობა, მხნეობა, რომ ამ განსაცდელს გაუძლოს," - განაცხადა მამა კახაბერ გოგოტიშვილმა. მანვე საზოგადოებას სიმშვიდის შენარჩუნებისკენ მოუწოდა.

[post_title] => ყველაზე მეტად საპატრიარქო და ეკლესია დაზარალდა - დეკანოზი კახაბერი