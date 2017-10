მოსკოვის ერთ-ერთ სამშენებლო ბაზრობაზე ხანძარია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => moskovi [1] => khandzari [2] => samsheneblo-bazari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172518 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => moskovi [1] => khandzari [2] => samsheneblo-bazari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172518 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 382 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => moskovi [1] => khandzari [2] => samsheneblo-bazari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => moskovi [1] => khandzari [2] => samsheneblo-bazari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172518) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1780,382,20032) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 172189 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-06 22:15:13 [post_date_gmt] => 2017-10-06 18:15:13 [post_content] => მოსკოვში ასაფეთქებელი მოწყობილობის არსებობის შესახებ გავრცელებული ცრუ ინფორმაციის გამო, ათობით შენობიდან ასი ათასამდე მოქალაქის ევაკუაცია განხორციელდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურში, მთელი დღის განმავლობაში, 130-მდე ასეთი შეტყობინება შევიდა. ობიექტებს შორის სავაჭრო ცენტრები, სკოლები, საბავშვო ბაღები, საავადმყოფოები, აეროპორტები, რკინიგზის სადგურები და საზოგადოებრივი თავშეყრის სხვა ადგილები ფიგურირებს. თითოეული შენობა კინოლოგებმა და გამნაღმველებმა დაათვალიერეს, თუმცა არც ერთ მათგანში ასაფეთქებელი მოწყობილობა არ აღმოჩნდა. მოსკოვში ასაფეთქებელი მოწყობილობის არსებობის შესახებ გავრცელებული ცრუ ინფორმაციის გამო, ათობით შენობიდან ასი ათასამდე მოქალაქის ევაკუაცია განხორციელდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურში, მთელი დღის განმავლობაში, 130-მდე ასეთი შეტყობინება შევიდა. ობიექტებს შორის სავაჭრო ცენტრები, სკოლები, საბავშვო ბაღები, საავადმყოფოები, აეროპორტები, რკინიგზის სადგურები და საზოგადოებრივი თავშეყრის სხვა ადგილები ფიგურირებს. თითოეული შენობა კინოლოგებმა და გამნაღმველებმა დაათვალიერეს, თუმცა არც ერთ მათგანში ასაფეთქებელი მოწყობილობა არ აღმოჩნდა.

[post_title] => მოსკოვში შენობიდან ასი ათასამდე მოქალაქის ევაკუაცია განხორციელდა არგენტინის ტყეში ძლიერ ხანძარს ებრძვიან. ცეცხლის ჩაქრობას ქარი და სიცხე უშლის ხელს. ამ დრომდე არ ვრცელდება ინფორმაცია დაშავებულების შესახებ. საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა ახლომდებარე დასახლებებიდან ადამიანების ევაკუაციის ბრძანება გასცა. რეგიონის მოსახლეობის დიდი ნაწილი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, ზოგიერთ წერტილში ცეცხლის ალის სიმაღლე 30 მეტრს აღწევს.

[post_title] => ხანძარი არგენტინაში - ცეცხლის ალის სიმაღლე 30 მეტრს აღწევს "ჩვენ ახალი ინიციატივით შევალთ, რომ ვინც ხელს შეუშლის აფხაზეთს და ოსეთს დაბრუნებაში, ყველა გამოცხადდეს, როგორც მოღალატე და ყველაზე სისხლის სამართლის საქმე იყოს აღძრული. ჩვენ დაბრუნებაზე ვსაუბრობთ. ჯოჯოხეთში რომ იყოს ჩასასვლელი, უნდა ჩახვიდე, თუ მართლა გინდა რაღაც შედეგი გამოიღოს შეხვედრამ,“ - განაცხადა გიორგი ლომიამ. აეროპორტში "პატრიოტთა ალიანსის" წევრებს "თავისუფალი დემოკრატების" ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები დახვდნენ და მოსკოვში შემდგარი შეხვედრის გამო უარყოფითი დამოკიდებულება გამოხატეს. [post_title] => რატომ არ ფიქრობთ, რომ შეხვედრები იყო აფხაზებთან და ოსებთან - გიორგი ლომია მოსკოვში ასაფეთქებელი მოწყობილობის არსებობის შესახებ გავრცელებული ცრუ ინფორმაციის გამო, ათობით შენობიდან ასი ათასამდე მოქალაქის ევაკუაცია განხორციელდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურში, მთელი დღის განმავლობაში, 130-მდე ასეთი შეტყობინება შევიდა. ობიექტებს შორის სავაჭრო ცენტრები, სკოლები, საბავშვო ბაღები, საავადმყოფოები, აეროპორტები, რკინიგზის სადგურები და საზოგადოებრივი თავშეყრის სხვა ადგილები ფიგურირებს. თითოეული შენობა კინოლოგებმა და გამნაღმველებმა დაათვალიერეს, თუმცა არც ერთ მათგანში ასაფეთქებელი მოწყობილობა არ აღმოჩნდა.

[post_title] => მოსკოვში შენობიდან ასი ათასამდე მოქალაქის ევაკუაცია განხორციელდა