მოსკოვის გამზირზე, შესაძლოა, ველობილიკი მოეწყოს

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური ჟვანიას მოედნიდან იოსებიძის ქუჩის მიმართულებით გადაადგილებაზე დაწესებული აკრძალვის გაუქმებას არ აპირებს. იოსებიძის ქუჩაზე მანქანების გადაადგილებისთვის ამკრძალავი ნიშანი მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე დაიდგა, რის შემდეგაც ამ ქუჩაზე ავტომობილებს მისვლა ხვიჩიას ქუჩიდან, საბურთალოს მხრიდან შეუძლიათ. მძღოლების ნაწილი ჟვანიას მოედნიდან იოსებიძის ქუჩის მიმართულებით გადაადგილებაზე დაწესებული აკრძალვის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამს. როგორც ისინი ამბობენ, იოსებიძის ქუჩაზე მისასვლელად ალტერნატიული, თუმცა შორი გზის გავლა უწევთ და ისიც, საცობების პირობებში. "დაკვირვებას დიდი დრო არ დასჭირდება. ზაფხულის პერიოდი და შემოდგომის პერიოდი განსხვავდება ერთმანეთისგან, სწორედ ამიტომ გავახანგრძლივეთ მცირედით დაკვირვება, რადგან სატრანსპორტო ნაკადმა მოიმატა", – განაცხადა სატრანსპორტო სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის უფროსმა "ფორტუნასთან". საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლები სატესტო რეჟიმით უკმაყოფილოები არიან და ამბობენ, რომ მოძრაობის ასეთ რეჟიმში დატოვება დიდი შეცდომა იქნება. "საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მაინც გაგვიშვან ორმხრივად კანდელაკის ქუჩაზე. ბუდაპეშტზე ისედაც სულ საცობები იყო და ახლა, ამდენი ნაკადის აქ გადმორთვით სულ გაიჭედა. როგორც პეკინზე გააკეთეს ავტობუსების ზოლი, ისე მაინც გააკეთონ. ამ რეჟიმში მოძრაობა ძალიან საშინელებაა", – განაცხადა ავტობუსის მძღოლმა "ფორტუნასთან". უკმაყოფილოები არიან ავტომობილის მფლობელებიც და ფიქრობენ, რომ დაკვირვების შედეგად, მერია კანდელაკს კვლავ ორმრივი მოძრაობის ქუჩად დააბრუნებს, რადგან ამ რეჟიმში ეს ქუჩა საკმაოდ გამტარუნარიანი იყო და მის ხარჯზე, ბუდაპეშტის და ფანჯიკიძის ქუჩა, ასევე ამ ქუჩებიდან პეკინისკენ და გაგარინის მოედნისკენ გასასვლელები ნაკლებად დატვირთული იყო. ჟვანიას მოედნიდან იოსებიძის მიმართულებით გადაადგილებაზე დაწესებული აკრძალვა არ გაუქმდება

"გაგარინის მოედნიდან ვაჟა ფშაველას გამზირისკენ რომ მივდივართ, ამ მონაკვეთზე საშინელება ხდება. შუქნიშნები, უამრავი მანქანა, პარკირების ადგილები და ერთ პატარა სამკუთხედში მოქცეული ნაკადი დაახლოებით თითო ავტომობილს 15–20 წუთით აფერხებს. საშინელება ხდება. ჯობია რომ კანდელაკი ისევ ორმხრივი იყოს", – განაცხადა "ფორტუნასთან" მძღოლმა, რომელიც ამ მარშრუტს ყოველდ დღე გადის და მისთვის ალტერნატიული გზა არ არსებობს. მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურში არ აკონკრეტებენ, ზუსტად როდის გადაწყდება ეს საკითხები და როდიდან დაიხაზება ქუჩები შესაბამისად. მძღოლები იმედოვნებენ, რომ მერია მათი თვალით შეხედავს ისედაც გადაჭედილ ქალაქში, დამატებით შექმნილ საცობებს. თამთა უთურგაშვილი ფოტომონტაჟი: ფარნა იორდანიშვილი

ბუდაპეშტის ქუჩა, როგორც შავი ხვრელი – კანდელაკი ცალმხრივი დარჩება?! MAN-ის ახალი ავტობუსებიც კი, რომლებიც მერიამ ახლა ჩამოიყვანა, მათ მოთხოვნებს სრულად არ ერგება. კიდევ უფრო დიდი პრობლემაა მეტროთი გადაადგილება. არასამთავრობო ორგანიზაციამ „ურბანული ლაბორატორია“ მერიის სატრანსპორტო სამსახურში პროექტი შეიტანა, რომელიც მეტროსადგურებში ეტლით მოსარგებლეებისთვის, პლატფორმების დამონტაჟებას გულისხმობს. პროექტი მერიაში დღეს განიხილეს. როგორ მუშაობს ე.წ. პლატფორმა და არის თუ არა სხვა ალტერნატივა? როგორც „ფორტუნასთან“ თბილისის მერის შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს აღმასრულებელმა მდივანმა გიგა სოფრომაძემ განაცხადა, შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია, ერთ ან ორ პლატფორმას სატესტო რეჟიმში დაამონტაჟებს თბილისის რამდენიმე მეტროში (მოაზრება რუსთაველი, თავისუფლება და მარჯანიშვილი). თუ პროექტი წარმატებული იქნება, მერიის სატრანსპორტო სამსახურში შესაძლოა, მისი საქართველოში დაპატენტების გადაწყვეტილებაც მიიღონ. პლატფორმები ერთგვარი მოწყობილობაა, რომელიც ექსკალატორისგან დამოუკიდებელია. „პლატფორმაზე ეტლით დგება ადამიანი, ღვედების საშუალებით მაგრდება და დამხმარე პერსონალს მიჰყავს ექსკალატორამდე. როდესაც ექსკალატორი 30 გრადუსიან დახრილობას იღებს, პლატფორმა ექსკალატორზე სპეციალური ფეხებით ეყრდნობა... ეტლი ამ დროს ისეთივე მდგომარეობაშია, როგორც სწორ ზედაპირზე, ასეთ მდგომარეობაში ჩაჰყავს პლატფორმას ბოლომდე, ექსკალატორიდან კი ეტლით მოსარგებლე დამხმარე პერსონალს გადაჰყავს ბაქანზე“, – განაცხადა „ფორტუნასთან“ სოფრომაძემ. მისი თქმით, ყველაზე ოპტიმალური საშუალება თბილისის მეტროსადგურებში, სწორედ ეს პლატფორმაა, რადგან მეტროს აშენების დროს, ადაპტირებისთვის არაფერი გაუთვალისწინებიათ. პროექტის სატესტო რეჟიმში განხორციელება უახლოესი 2 თვის განმავლობაში იგეგმება. სატესტო რეჟიმის შემდეგ, დაიდება დასკვნა რამდენად მოსახერხებელია აღნიშნული პლატფორმა ეტლით მოსარგებლეებისთვის. „თუ გაამართლებს ეს პლატფორმა და მცირე ხარვეზები ექნება, განვიხილავთ შესაძლებლობას, რომ საქართველოში დავიწყოთ მათი წარმოება“, – აღნიშნა მან. რას ფიქრობენ ეტლით მოსარგებლეები? მერიაში გამართულ შეხვედრას ესწრებოდნენ ეტლით მოსარგებლეებიც. მათ შორის იყო ანა გოგუაძეც, რომელმაც განაცხადა, რომ პროექტი წარმატებული ვერ იქნება. ანა გოგუაძეს მიაჩნია, რომ ყველაზე უსაფრთხო და კომფორტული, მეტროსადგურებში ლიფტების მოწყობა იქნებოდა. „მერიაში შეხვედრაზე მეც ვიყავი შეხვედრაზე და გვითხრეს, რომ მეტროსადგურებში ლიფტებს ვერ აკეთებენ, სხვა დანარჩენი კი აბსურდია. თუ ჩვენ დამოუკიდებლობას უწყობენ ხელს, მაშინ დამხმარე რატომ უნდა იყოს საჭირო", – განაცხადა ანა გოგუაძემ "ფორტუნასთან". მისივე თქმით, „ახალი ველოსიპედების“ გამოგონებას, ჯობს ქალაქში უკვე არსებული და რეალური ვარიანტები მოწესრიგდეს. „ჯობია ის ავტობუსები მოაწესრიგონ, რომლებიც ყველა ქუჩაზე არ დადის, და რომელსაც გაჩერებები არ აქვს მოწყობილი. ახალი ავტობუსებიც კი არაკომფორტულია ჩვენთვის. პანდუსები ავტომატურად არ გადმოდის. წარმოიდგინეთ დეკემბერში, როცა ყინვაა, მძღოლი უნდა გადმოვიდეს, გადმოწიოს პანდუსი, დაგელოდოს როდის ახვალ, ამის გამო შეფერხდეს მოძრაობა ... ეს მგონი ნორმალური არ არის. ვიღაც მართლა გეტყვის დაჯექი სახლში, რაღას გამოდიხარ გარეთო...“, – აღნიშნა ანა გოგუაძემ „ფორტუნასთან“. მისივე თქმით, გარდა ამ ყველაფრისა პლატფორმას, რომლის დატესტვაც იგეგმება, შეზღუდვები აქვს წონასთან დაკავშირებითაც. ის გათვლილია 200 კილოგრამზე. „მხოლოდ ახალი ეტლები ცალკე, ზოგჯერ 100 კილოგრამზე მეტსაც იწონის, (აკუმულატორი რომელსაც აქვს) სასწორით ხომ არ დადგება იქ ვინმე და აწონის ყველას?...“, – აღნიშნა მან. თუმცა სანამ ტრანსპორტის ადაპტირებას მოვახდენთ, მანამდე სასურველია, ამ ტრანსპორტამდე მისასვლელი ქუჩებიც მოწესრიგდეს, რადგან ტროტუარზე დაპარკინგებულ მანქანებს შორის, იქ სადაც ფეხით მოსიარულე გაძვრება, ეტლით მოსარგებლე ვარ გაივლის... რაც შეეხება უცხო ქვეყნების გამოცდილებას: თითქმის ყველა ევროპულ და დიდ ქალაქში, ეტლით მოსარგებლეებისთვის, მეტროში ჩასასვლელად სპეციალური ლიფტებია მოწყობილი. ან დამონტაჟებულია ეტლით მოსარგებლეებზე მორგებული ექსკალატორები. ამ ლიფტებით( და ექსკალატორებით) მცირეწლოვანი ბავშვების მშობლებიც სარგებლობენ, რომელთაც ჩვილები ეტლებში ჰყავთ... მათთვის ასევე, ადაპტირებულია ავტობუსებიც... და რაც მთავარია ქუჩებიც... თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ეტლით მოსარგებლეთა პრობლემები თბილისში: ახალი ინიციატივა და გადაუჭრელი საკითხები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => etlit-mosargebleta-problemebi-tbilisshi-akhali-iniciativa-da-gadauchreli-sakitkhebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-20 13:51:56 [post_modified_gmt] => 2017-07-20 09:51:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139238 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 168648 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-28 11:13:10 [post_date_gmt] => 2017-09-28 07:13:10 [post_content] => ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური ჟვანიას მოედნიდან იოსებიძის ქუჩის მიმართულებით გადაადგილებაზე დაწესებული აკრძალვის გაუქმებას არ აპირებს. იოსებიძის ქუჩაზე მანქანების გადაადგილებისთვის ამკრძალავი ნიშანი მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე დაიდგა, რის შემდეგაც ამ ქუჩაზე ავტომობილებს მისვლა ხვიჩიას ქუჩიდან, საბურთალოს მხრიდან შეუძლიათ. მძღოლების ნაწილი ჟვანიას მოედნიდან იოსებიძის ქუჩის მიმართულებით გადაადგილებაზე დაწესებული აკრძალვის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამს. როგორც ისინი ამბობენ, იოსებიძის ქუჩაზე მისასვლელად ალტერნატიული, თუმცა შორი გზის გავლა უწევთ და ისიც, საცობების პირობებში. 