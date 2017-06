მოსკოვს საცობის არ სჯერა: ინგლისს და გერმანიას მოსკოვს სოჭი ურჩევნიათ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => moskovi [2] => ruseti-2018 [3] => mundiali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141872 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => moskovi [2] => ruseti-2018 [3] => mundiali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141872 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => moskovi [2] => ruseti-2018 [3] => mundiali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => moskovi [2] => ruseti-2018 [3] => mundiali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141872) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (382,1988,1986,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141910 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-28 14:47:09 [post_date_gmt] => 2017-06-28 10:47:09 [post_content] => მადრიდის ”რეალის” ვარსკვლავის, კრიშტიანო რონალდოს მეგობარი გოგონა 5 თვის ფეხმძიმეა. მედია აქტიურად განიხილავს ჯორჯინა როდრიგესის მდგომარეობას, რომელთან ურთიერთობაც კრიშტიანომ ოფიციალურად მაისის ბოლოს დაადასტურა. როგორც ბრიტანული გამოცემა Daily Mail გვამცნობს, უახლოეს ხანებში პორტუგალიელის ოჯახში მატებაა მოსალოდნელი. მიუხედავად იმისა, რომ რონალდოს დედამ საჯაროდ უარყო ხმები ჯორჯინას ორსულობასთან დაკავშირებით, ფაქტი ჯიუტია. 22 წლის მოდელის მუცელი დღითიდღე იზრდება. ცნობას რონალდოს მეგობარი გოგონას ფეხმძიმობასთან დაკავშირებით ფეხბურთელთან დაახლოებული პირიც ადასტურებს, რომლის თქმითაც, წყვილი ძალიან ბედნიერია და შვილის დაბადებას მოუთმენლად ელიან. შეგახსენებთ, რომ რონალდოს უკვე სამი შვილი ჰყავს და სამივე სუროგატი დედებისაგან. პირველი შვილი - კრიშტიანო ჯუნიორი სუროგატმა დედამ კრიშტიანოს 2010 წელს გაუჩინა. ცოტა ხნის წინ კი ასევე სუროგატი დედისაგან პორტუგალიელს კიდევ 2 შვილი - მატეო და ევა შეეძინა. [post_title] => რონალდო კიდევ ერთ ბავშვს ელოდება: მისი გელფრენდი 5 თვის ფეხმძიმეა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ronaldo-kidev-ert-bavshvs-elodeba-misi-gelfrendi-5-tvis-fekhmdzimea [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-28 14:47:09 [post_modified_gmt] => 2017-06-28 10:47:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141910 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 141754 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-28 10:48:34 [post_date_gmt] => 2017-06-28 06:48:34 [post_content] => ლიონელ მესის ქორწილის მენიუ, სადაც ბევრი ხორცი იქნება. ახალდაქორწინებულები სტუმრებს დელიკატესებით გაუმასპინძლდებიან. „ბარსელონას“ ვარსკვლავი 30 ივნისს ანტონელა როკუცოზე ჯვარს დაიწერს. საზეიმო ღონისძიება მესის მშობლიურ ქალაქ როსარიოში გაიმართება. მიწვეულები არიან „ბარსელონას“ ყველა ფეხბურთელი, მათ შორის ლეოს ყოფილი თანაგუნდელები. ელოდებიან დიეგო მარადონასაც. სტუმრებს მისცემენ მენიუს, საიდანაც თითოეული მისთვის სასურველ კერძებს აირჩევს. თავდაპირველად სტუმრებს ცივ მისაყოლებლებს შეთავაზებენ (სხვადასხვა ლორი, ყველი, პაშტეტი), შემდეგ ძირითად კერძებს შეიტანენ: არგენტინული სტეიკი, სანელებლიანი ძეხვი, დაბეგვილი ქათმის ხორცი და უამრავი სხვა. მესის ქორწილს უსაფრთხოების 200 თანამშრომელი დაიცავს. ლეო და ანტონელას ურთიერთობა 2008 წლიდან აქვთ. წყვილს ორი ბიჭ ყავთ - ტიაგო და მატეო. [video width="640" height="352" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/The-spectacular-venue-which-will-host-Messis-wedding-MARCA-in-English.mp4"][/video] [post_title] => რა კერძები იქნება მესის ქორწილში: ადგილი, სადაც ღონისძიება ჩატარდება (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-kerdzebi-iqneba-mesis-qorwilshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-28 12:06:22 [post_modified_gmt] => 2017-06-28 08:06:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141754 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 141750 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-28 10:16:56 [post_date_gmt] => 2017-06-28 06:16:56 [post_content] => საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ახალგაზრდული ნაკრების წევრი გივი მაჭარაშვილი (96 კგ) ევროპის ჩემპიონი გახდა. გერმანიის ქალაქ დორტმუნდში ახალგაზრდულ ევროპირველობაზე მედლები ოთხ წონით კატეგორიაში გათამაშდა. ყველაზე ბოლოს ხალიჩაზე 96 კილოგრამში მოჭიდავეები გავიდნენ და დღე საქართველოს ჰიმნით დაგვირგვინდა – მაჭარაშვილი ფინალში იტალიელ სიმონე იანატონის დაუპირისპირდა, 44 წამში 10:0 დაამარცხა და სამიოდ თვის წინ გამართულ ევროპის 23-წლამდელთა ჩემპიონატის ოქროს მედალს კიდევ ერთი ოქრო მიამატა. ამჯერად უშალოდ თავის ასაკობრივ კატეგორიაში. ფინალის გზაზე მაჭარაშვილმა სამი მეტოქე ჩამოიცილა: ბერძენი დიმიტრიოს აკრიტიდისი ორწუთნახევარში აშკარა უპირატესობით (14:2) დაამარცხა, მეოთხედფინალში აზერბაიჯანელ მაგომედრასულ გაზიმაგომედოვს 15:7 მოუგო, ნახევარფინალში კი თურქი იბრაჰიმ ჩიფჩი დაამარცხა (14:5). საქართველოს სახელით ევროკონკურენციაში ედემ ბოლქვაძე (60 კგ) და ნიკა კენჭაძეც (74 კგ) ჩაებნენ და ორივემ მედალი მოიპოვა. კენჭაძე მეორე საფეხურზე ავიდა, ბოლქვაძემ კი მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. შედეგად, ქართული გუნდის პირველი დღის მონაგარი სამივე სინჯის თითო მედალია. საქართველოს ძველი ჰიმნი პირველი დღის ბოლოს ორგანიზატორებმა შეცდომა დაუშვეს. დაჯილდოვების შემდეგ ტრადიციულად გამარჯვებულის ჰიმნი გაჟღერდა, თუმცა ორგანიზატორებმა ნაცვლად საქართველოს ახალი ეროვნული ჰიმნისა "თავისუფლება", ძველი ჰიმნი "დიდება" ჩართეს. ამან ქართველი გულშემატკივრების უკმაყოფილება გამოიწვია. [post_title] => მაჭარაშვილი ევროპის ჩემპიონია: თავისუფლების ნაცვლად დიდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => macharashvili-evropis-chempionia-tavisuflebis-nacvlad-dideba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-28 14:57:24 [post_modified_gmt] => 2017-06-28 10:57:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141750 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 141910 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-28 14:47:09 [post_date_gmt] => 2017-06-28 10:47:09 [post_content] => მადრიდის ”რეალის” ვარსკვლავის, კრიშტიანო რონალდოს მეგობარი გოგონა 5 თვის ფეხმძიმეა. მედია აქტიურად განიხილავს ჯორჯინა როდრიგესის მდგომარეობას, რომელთან ურთიერთობაც კრიშტიანომ ოფიციალურად მაისის ბოლოს დაადასტურა. როგორც ბრიტანული გამოცემა Daily Mail გვამცნობს, უახლოეს ხანებში პორტუგალიელის ოჯახში მატებაა მოსალოდნელი. მიუხედავად იმისა, რომ რონალდოს დედამ საჯაროდ უარყო ხმები ჯორჯინას ორსულობასთან დაკავშირებით, ფაქტი ჯიუტია. 22 წლის მოდელის მუცელი დღითიდღე იზრდება. ცნობას რონალდოს მეგობარი გოგონას ფეხმძიმობასთან დაკავშირებით ფეხბურთელთან დაახლოებული პირიც ადასტურებს, რომლის თქმითაც, წყვილი ძალიან ბედნიერია და შვილის დაბადებას მოუთმენლად ელიან. შეგახსენებთ, რომ რონალდოს უკვე სამი შვილი ჰყავს და სამივე სუროგატი დედებისაგან. პირველი შვილი - კრიშტიანო ჯუნიორი სუროგატმა დედამ კრიშტიანოს 2010 წელს გაუჩინა. ცოტა ხნის წინ კი ასევე სუროგატი დედისაგან პორტუგალიელს კიდევ 2 შვილი - მატეო და ევა შეეძინა. 