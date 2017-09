მოსკოვში ათი ათასზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => moskovi [1] => evakuacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163320 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => moskovi [1] => evakuacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163320 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 382 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => moskovi [1] => evakuacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => moskovi [1] => evakuacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (163320) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1594,382) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 162964 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-12 23:35:51 [post_date_gmt] => 2017-09-12 19:35:51 [post_content] => ბარსელონაში Sagrada Familia-ს ტაძრიდან ტურისტების ევაკუაცია განხორციელდა. ანტიტერორისტული ოპერაცია მას შემდეგ დაიწყო რაც პოლიციამ მიიღო შეტყობინება საეჭვო პაკეტის აღმოჩენის შესახებ. Daily mail-ის ინფორმაციით პოლიციელები ავტობუსს ეძებენ, რომელიც შესაძლოა, დანაღმული იყოს. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ტერორისტები გეგმავდნენ ტერაქტს აირით დატვირთული ფურგონებით, რომლის გამოყენებას ბარსელონაში სხვადასხვა ადგილებში აპირებდნენ, მათ შორის Sagrada Familia-შიც. ბარსლონაში, Sagrada Familia-ს ტაძრიდან ხალხის ევაკუაცია მიმდინარეობს

[post_date] => 2017-09-12 23:35:51 ლონდონში კრიკეტის სტადიონიდან ევაკუაცია განხორციელდა. ამის მიზეზი არბალეტიდან გასროლა გახდა. ინფორმაციას Euronews-ი ავრცელებს. მომხდარის შედეგად არავინ დაშავებულა. ადგილზე მისულმა პოლიციამ გულშემატკივრების ევაკუაციის გადაწყვეტილება მიიღო. ამ დროისთვის სხვა დეტალები უცნობია.

ლონდონში კრიკეტის სტადიონიდან ევაკუაცია განხორციელდა

[post_date] => 2017-08-31 22:08:12 ტეხასის შტატის ცენტრალურ ნაწილს ქარიშხალი „ჰარვი" დაატყდა თავს. როგორც დასავლური მედია იუწყება, ბოლო 12 წლის განმავლობაში ტეხასში მსგავსი მასშტაბის ქარიშხალი არ მომხდარა. სინოპტიკოსები ადგილობრივი დროით 23:00 საათზე ძლიერ სტიქიას ელოდებიან. გარდა ამისა, წყალდიდობის საშიშროება არსებობს რამდენიმე ქალაქში. შტატის გუბერნატორ გრეგ ებოტის გადაწყვეტილებით მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. ქალაქ როქსპოტიდან 10 000 ადამიანი უკვე ევაკუირებულია. შტატის ცენტრალურ ნაწილში მაგისტრალები გადაიკეტა, შეჩერებულია სატრანსპორტო მოძრაობა.

ქარიშხალი და წყალდიდობა ტეხასში - მიმდინარეობს მოსახლეობის ევაკუაცია

[post_date] => 2017-08-26 13:57:50 Daily mail-ის ინფორმაციით პოლიციელები ავტობუსს ეძებენ, რომელიც შესაძლოა, დანაღმული იყოს. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ტერორისტები გეგმავდნენ ტერაქტს აირით დატვირთული ფურგონებით, რომლის გამოყენებას ბარსელონაში სხვადასხვა ადგილებში აპირებდნენ, მათ შორის Sagrada Familia-შიც. ბარსლონაში, Sagrada Familia-ს ტაძრიდან ხალხის ევაკუაცია მიმდინარეობს

[post_date] => 2017-09-12 23:35:51