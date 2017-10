მოსკოვში შენობიდან ასი ათასამდე მოქალაქის ევაკუაცია განხორციელდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => moskovi [1] => evakuacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172189 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => moskovi [1] => evakuacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172189 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 382 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => moskovi [1] => evakuacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => moskovi [1] => evakuacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172189) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1594,382) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 171689 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-05 17:42:36 [post_date_gmt] => 2017-10-05 13:42:36 [post_content] => "ჩვენ იქ ჩავდივართ იმისთვის, რომ აფხაზეთის და ოსეთის თემა წამოვწიოთ. იფიქრეთ სულ სხვა მასშტაბებით. შეხვედრები იყო, რატომ არ ფიქრობთ, რომ შეხვედრები იყო აფხაზებთან და ოსებთან," - ამის შესახებ "პატრიოტთა ალიანსის" წარმომადგენელმა, გიორგი ლომიამ, მოსკოვიდან დაბრუნების შემდეგ ჟურნალისტებს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში განუცხადა. მისივე თქმით, თუ ვის შეხვდნენ და დეტალურად რაზე ისაუბრეს, განცხადება ამაზე 9 ოქტომბერს გაკეთდება. "ჩვენ ახალი ინიციატივით შევალთ, რომ ვინც ხელს შეუშლის აფხაზეთს და ოსეთს დაბრუნებაში, ყველა გამოცხადდეს, როგორც მოღალატე და ყველაზე სისხლის სამართლის საქმე იყოს აღძრული. ჩვენ დაბრუნებაზე ვსაუბრობთ. ჯოჯოხეთში რომ იყოს ჩასასვლელი, უნდა ჩახვიდე, თუ მართლა გინდა რაღაც შედეგი გამოიღოს შეხვედრამ,“ - განაცხადა გიორგი ლომიამ. აეროპორტში "პატრიოტთა ალიანსის" წევრებს "თავისუფალი დემოკრატების" ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები დახვდნენ და მოსკოვში შემდგარი შეხვედრის გამო უარყოფითი დამოკიდებულება გამოხატეს. "არ არსებობენ რუსეთის დუმაში და არა რუსებში ადამიანები, რომლებიც საქართველოს დამოუკიდებლობას, საქართველოს, როგორც ძლიერ სახელმწიფოს, ისურვებდნენ. აქედან გამომდინარე, ის, რასაც "პატრიოტთა ალიანსი" აკეთებს, არის მონური და ქვეშევრდომული დამოკიდებულება რუსეთთან და ისინი ყოველდღიურად ამ ვიზიტებით ყიდიან საკუთარ სამშობლოს," - განაცხადა კორძაიამ. "პატრიოტთა ალიანსის" წევრები მოსკოვში გაემგზავრნენ. როგორც გამგზავრებამდე ადა მარშანიამ განაცხადა, საუბრის მთავარი თემა ტერიტორიები, სოხუმი და ცხინვალი იქნება. "დარწმუნებული ვარ, კარგად იცით თავადაც, რომ ეს არ არის სერიოზული კომენტარები. აქედან გამომდინარე, დამატებით არგუმენტებს რაიმე შემხვედრ პოზიციასაც არ საჭიროებს," - განაცხადა მამუკა მდინარეძემ. "პატრიოტთა ალიანსი" მოსკოვში მორიგ ვიზიტს გეგმავს. როგორც ადა მარშანიამ განაცხადა, მოსკოვში საუბრის მთავარი თემა ტერიტორიები, სოხუმი და ცხინვალი იქნება. "ჩვენ ახალი ინიციატივით შევალთ, რომ ვინც ხელს შეუშლის აფხაზეთს და ოსეთს დაბრუნებაში, ყველა გამოცხადდეს, როგორც მოღალატე და ყველაზე სისხლის სამართლის საქმე იყოს აღძრული. ჩვენ დაბრუნებაზე ვსაუბრობთ. ჯოჯოხეთში რომ იყოს ჩასასვლელი, უნდა ჩახვიდე, თუ მართლა გინდა რაღაც შედეგი გამოიღოს შეხვედრამ,“ - განაცხადა გიორგი ლომიამ. აეროპორტში "პატრიოტთა ალიანსის" წევრებს "თავისუფალი დემოკრატების" ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები დახვდნენ და მოსკოვში შემდგარი შეხვედრის გამო უარყოფითი დამოკიდებულება გამოხატეს. 