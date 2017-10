“მოსწრებაზე და ხელის მოთბობაზეა ვიღაც” – იპოდრომზე კორპუსის მშენებლობა განახლდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => ipodromi [2] => ikonia-kapitali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179787 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => ipodromi [2] => ikonia-kapitali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179787 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 203 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => meria [1] => ipodromi [2] => ikonia-kapitali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => meria [1] => ipodromi [2] => ikonia-kapitali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179787) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20637,8756,203) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179062 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-23 13:09:29 [post_date_gmt] => 2017-10-23 09:09:29 [post_content] => თბილისის ახლადარჩეული მერი, კახა კალაძე, დედაქალაქის მთავრობაში საკუთარი გუნდით მივა. არაოფიციალურად უკვე სახელდება რამდენიმე პირი, რომლებიც თბილისის მერიაში, სავარაუდოდ, კალაძის გუნდის წევრები იქნებიან. არსებული ინფორმაციით, კალაძე მერიაში ირაკლი ხმალაძის, მაია ბითაძის, ლაშა კვანტალიანისა და თემურ ბოლოთაშვილის წაყვანას გეგმავს. ირაკლი ხმალაძეს ენერგეტიკის მინისტრად მუშაობისას კალაძის მოადგილის თანამდებობა ეკავა. წინასაარჩევნო პერიოდში მან აღნიშნული პოსტი დატოვა და აქტიურად ჩაერთო კალაძის საარჩევნო კამპანიაში. მანვე მოამზადა თბილისის ურბანულ და ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებული პროგრამები. მაია ბითაძე სექტემბრის შუა რიცხვებამდე გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა, რის შემდეგაც მანაც კალაძის საარჩევნო შტაბში გადაინაცვლა. მაია ბითაძეს უკავშირდება ეკოლოგიური მიმართულებით კალაძის საარჩევნო პროგრამის მომზადება. კალაძის საარჩევნო შტაბში მუშაობდნენ, ლაშა კვანტალიანი და თემურ ბოლოთაშვილიც. პროფესიით იურისტი ლაშა კვანტალიანი მართვის პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებს კურირებდა, მშენებლობის და სივრცითი მოწყობის ექსპერტმა თემურ ბოლოთაშვილმა კი ურბანულ პოლიტიკაზე იმუშავა. არსებული არაოფიციალური ინფორმაციით, აღნიშნული ოთხი პირიდან ირაკლი ხმალაძე თბილისის ვიცე-მერის თანამდებობას დაიკავებს. [post_title] => თბილისის მერიაში კახა კალაძის გუნდის სავარაუდო წევრების ვინაობა ცნობილია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-meriashi-kakha-kaladzis-gundis-savaraudo-wevrebis-vinaoba-cnobilia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-23 13:09:29 [post_modified_gmt] => 2017-10-23 09:09:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179062 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 178198 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-21 11:27:20 [post_date_gmt] => 2017-10-21 07:27:20 [post_content] => „თბილისი მარათონი 2017”-თან დაკავშირებით, 22 ოქტომბერს 08:00-დან 11:30-მდე ტრანსპორტის მოძრაობა შემდეგ ქუჩებზე შეიზღუდება:

გორგასლის ქუჩაზე კრწანისის მოედნიდან მეტეხის ხიდის მიმართულებით

კოტე აფხაზის ქუჩაზე (ყოფ. ლესელიძის ქუჩა)

თავისუფლების მოედანსა და რუსთაველის გამზირზე

მიხეილ ჯავახიშვილის ქუჩაზე (ყოფ. ელბაქიძის დაღმართი)

გალაკტიონ ტაბიძის ხიდზე და მარჯანიშვილის ქუჩაზე

მარჯანიშვილის მოედანსა და აღმაშენებლის გამზირზე

წინამძღვრიშვილის ქუჩაზე

ბაქოს ქუჩაზე

ზაარბრიუკენის მოედანზე

მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე იუსტიციის სახლიდან გორგასლის ქუჩის მიმართულებით

ვაკისა და საბურთალოდან ბარათაშვილის ქუჩის მიმართულებით საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოძრაობას გმირთა მოედანზე დაასრულებს

ავტობუსები: N31 და N37 გმირთა მოედნიდან მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე ჩაუხვევენ და ბარათაშვილის ქუჩისა და ბარათაშვილის ხიდის მეშვეობით მ. „ავლაბართან“ გაივლიან. შემდეგ, N37 ქეთევან დედოფლის გამზირის გავლით მოძრაობას აეროპორტის მიმართულებით განაგრძობს, ხოლო - N31 ქეთევან დედოფლის გამზირიდან იალბუზის ქუჩაზე ჩაუხვევს და 300 არაგველის ხიდით კრწანისის მოედანსა და გორგასლის ქუჩას დაუკავშირდება.

საზოგადოებრივი ტრანსპორტისკატეგორია, რომელიც ორთაჭალის გავლით ბარათაშვილის ქუჩის მიმართულებით მოძრაობდა, კრწანისის მოედნიდან 300 არაგველის ხიდით იალბუზისა და წინანდლის ქუჩებზე გაივლის, შემდეგ მოძრაობას განაგრძობს ქეთევან დედოფლის გამზირზე, საიდანაც ბარათაშვილის ქუჩას დაუკავშირდება

ცოტნე დადიანის გამზირიდან ბარათაშვილის ქუჩისკენ მოძრავი მარშრუტები გაივლიან გიორგი ჩიტაიას, მაზნიაშვილის, ივანე ჯავახიშვილისა და ხეთაგუროვის ქუჩებს, საიდანაც ბარათაშვილის ხიდით ბარათაშვილის ქუჩას დაუკავშირდებიან

ავლაბრიდან მ. „დიდუბისკენ“ გადაადგილებისთვის ძირითადად გამოყენებული იქნება მტკვრის მარცხენა სანაპირო და გიორგი ცაბაძისა და გენერალ კვინიტაძის ქუჩები.

კრწანისის რაიონში მე-19 საუკუნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე მრავალბინიანი სახლის რეაბილიტაცია დასრულდა. გორგასალის III ჩიხში მდებარე ავარიულ შენობაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურისა და კრწანისის გამგეობის ერთობლივი დაფინანსებით გასულ წელს დაიწყო.

დავით ნარმანიას თქმით, აღნიშნული პროექტის განხორციელებისთვის ქალაქის მერიამ მილიონ ლარზე მეტი დახარჯა, რათა ისტორიული სტატუსის მქონე შენობა გადარჩენილიყო. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნულ სახლში მცხოვრები მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობები გაუმჯობესდა. როგორც დედაქალაქის მერმა აღნიშნა თბილისის მერია ისტორიულ უბნებში, მსგავსი პროექტების განხორციელებას მომავალშიც გეგმავს.

პროექტის ფარგლებში, ისტორიულ შენობას კონსტრუქციული გამაგრების სამუშაოები ჩაუტარდა, პირვანდელი სახით აღდგა ფასადი და მისი დეკორატიული ელემენტები, მოწესრიგდა მიწისქვეშა კომუნიკაციები, შეკეთდა სახურავი და საწვიმარი მილების სიტემა, მიმდებარე ტერიტორიაზე მოეწყო ქვაფენილი.

შენობა, რომელიც 1880-იანი წლებით თარიღდება, წლების განმავლობაში ავარიულ მდგომარეობაში იმყოფებოდა, რაც საფრთხეს როგორც აღნიშნული, ასევე მომიჯნავე სახლებისთვის წარმოადგენდა.

შესაბამისად, დროებით იცვლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტები:[post_title] => 22 ოქტომბერს თბილისში ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 22-oqtombers-tbilisshi-transportis-modzraoba-sheizghudeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-21 11:27:20 [post_modified_gmt] => 2017-10-21 07:27:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178198 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 175423 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-15 12:59:34 [post_date_gmt] => 2017-10-15 08:59:34 [post_content] =>[gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="175425,175426,175427"] [post_title] => ძველ თბილისში კიდევ ერთი ისტორიული შენობის რეაბილიტაცია დასრულდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dzvel-tbilisshi-kidev-erti-istoriuli-shenobis-reabilitacia-dasrulda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-15 17:16:14 [post_modified_gmt] => 2017-10-15 13:16:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175423 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 179062 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-23 13:09:29 [post_date_gmt] => 2017-10-23 09:09:29 [post_content] => თბილისის ახლადარჩეული მერი, კახა კალაძე, დედაქალაქის მთავრობაში საკუთარი გუნდით მივა. არაოფიციალურად უკვე სახელდება რამდენიმე პირი, რომლებიც თბილისის მერიაში, სავარაუდოდ, კალაძის გუნდის წევრები იქნებიან. არსებული ინფორმაციით, კალაძე მერიაში ირაკლი ხმალაძის, მაია ბითაძის, ლაშა კვანტალიანისა და თემურ ბოლოთაშვილის წაყვანას გეგმავს. ირაკლი ხმალაძეს ენერგეტიკის მინისტრად მუშაობისას კალაძის მოადგილის თანამდებობა ეკავა. წინასაარჩევნო პერიოდში მან აღნიშნული პოსტი დატოვა და აქტიურად ჩაერთო კალაძის საარჩევნო კამპანიაში. მანვე მოამზადა თბილისის ურბანულ და ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებული პროგრამები. მაია ბითაძე სექტემბრის შუა რიცხვებამდე გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა, რის შემდეგაც მანაც კალაძის საარჩევნო შტაბში გადაინაცვლა. მაია ბითაძეს უკავშირდება ეკოლოგიური მიმართულებით კალაძის საარჩევნო პროგრამის მომზადება. კალაძის საარჩევნო შტაბში მუშაობდნენ, ლაშა კვანტალიანი და თემურ ბოლოთაშვილიც. პროფესიით იურისტი ლაშა კვანტალიანი მართვის პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებს კურირებდა, მშენებლობის და სივრცითი მოწყობის ექსპერტმა თემურ ბოლოთაშვილმა კი ურბანულ პოლიტიკაზე იმუშავა. არსებული არაოფიციალური ინფორმაციით, აღნიშნული ოთხი პირიდან ირაკლი ხმალაძე თბილისის ვიცე-მერის თანამდებობას დაიკავებს. [post_title] => თბილისის მერიაში კახა კალაძის გუნდის სავარაუდო წევრების ვინაობა ცნობილია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-meriashi-kakha-kaladzis-gundis-savaraudo-wevrebis-vinaoba-cnobilia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-23 13:09:29 [post_modified_gmt] => 2017-10-23 09:09:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179062 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 151 [max_num_pages] => 51 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 23508ba1797c7f8033bd9fa665674884 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )