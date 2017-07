მოვიგეთ: 19 წლამდელებმა შვედებს აჯობეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => 19-wlamdelebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143886 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => 19-wlamdelebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143886 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => 19-wlamdelebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => 19-wlamdelebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143886) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1451,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143883 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-05 18:57:23 [post_date_gmt] => 2017-07-05 14:57:23 [post_content] => საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ზაზა ფაჩულია „გოლდენ სტეიტთან“ ახალ კონტრაქტს გააფორმებს, - ამის შესახებ ინფორმაცია USA Today გაავრცელა. „მეომრებს“ ქართველ კალათბურთელთან ახალი კონტრაქტის გაფორმება სურთ და სავარაუდოა, რომ ფაჩულია მომდევნო სეზონშიც ჩემპიონის რიგებში იქნება. არადა, ბოლო დროს სულ უფრო ხშირად იწერებოდა, რომ ზაზა დატოვებდა „გოლდენ სტეიტს“, ითქვა კვლავ „ატლანტაში“ დაბრუნების ვარიანტზეც. ფაჩულია „გოლდენ სტეიტ უორიორსში“ გასულ წელს თავისუფალი აგენტის სტატუსით გადავიდა. მაშინ ჩვენიანმა ერთწლიანი კონტრაქტი გააფორმა და შესაბამისად 1 ივლისს კი კვლავ თავისუფალი აგენტი გახდა. ზაზა მეომრად დარჩება: ფაჩულია გოლდენ სტეიტთან ახალ კონტრაქტს გააფორმებს

საქართველოს ნომერ პირველი ჩოგბურთელი ნიკოლოზ ბასილაშვილი უიმბლდონის 1/64-ფინალში ამერიკელ სემ კუერისთან 4:6, 6:4, 3:6, 3:6 დამარცხდა. შეხვედრა საათსა და 54 წუთს გაგრძელდა. პირველ სეტში ჩვენებურმა ბოლოს 4:5-ზე დათმო თავისი მოწოდება და ისე წააგო. მეორე სეტში კი პირიქით მოხდა - 24-ე ნომრად განთესილმა ამერიკელმა 4:5-ზე დაკარგა თავისი მოწოდება და ანგარიში გათანაბრდა - 1:1. ნიკას მეტოქის ჩაწოდებების აღება უჭირდა, რაზეც კუერის 32 ეისი მეტყველებს, ბასილაშვილს 6 ეისი ჰქონდა. ქართველ ჩოგბურთელს, მთელი შეხვედრის განმავლობაში, მხოლოდ ერთი ბრეიკ-პოინტი ჰქონდა და ისიც მეორე სეტში ბრეიკად აქცია და სეტიც მოიგო. კუერიმ კი 11 შესაძლებლობიდან 4 ბრეიკი შეასრულა. უნებლიე შეცდომებიც ნიკას უფრო მეტი ჰქონდა - 30, კუერი – 16. ბასილაშვილმა უიმბლდონის პირველ წრეში კარლო ბერლოკი 6:4, 7:6, 6:1 დაამარცხა, რითაც 35 000 ფუნდი სტერლინგი და 45 სარეიტინგო ქულა დაიმსახურა. უიმბლდონის ტურნირის საპრიზო ფონდი დაახლოებით 35 მილიონი ევროა. უიმბლდონი მორჩა: ბასილაშვილი 24-ე ჩოგანთან გამოვარდა

მსოფლიო ფეხბურთის მოვლენამ ლეო მესიმ ახლახანს ცოლი ოფიციალურად მოიყვანა. მართალია ის ანტონელა როკუცოსთან ერთად კარგა ხანია ცხოვრობს და შვილებიც ყავთ, მაგრამ ლამაზი და ოფიციალური ცერემონია 30 ივნისს მესის მშობლიურ ქალაქ როსარიოში შედგა. თქმა რად უნდა, რომ მაგარი „სიფსიხე" ქორწილი იქნებოდა, თუმცა კიდევ უფრო მეტი პეწი ამ ყველაფერს თავად მესის ცეკვამ შესძინა. არგენინელი სუპერვარსკვლავის ცეკვის ვიდეოკადრები ინტერნეტში გავრცელდა და ახლა აქ თქვენც შეგიძლიათ ნახოთ. https://www.youtube.com/watch?v=byeW4wCkh5w https://www.youtube.com/watch?v=8f2u2SZzr1w

მესის სიფსიხეები საკუთარ ქორწილში: ნახეთ როგორ ცეკვავს ლეო (ვიდეო) საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ზაზა ფაჩულია „გოლდენ სტეიტთან" ახალ კონტრაქტს გააფორმებს, - ამის შესახებ ინფორმაცია USA Today გაავრცელა. „მეომრებს" ქართველ კალათბურთელთან ახალი კონტრაქტის გაფორმება სურთ და სავარაუდოა, რომ ფაჩულია მომდევნო სეზონშიც ჩემპიონის რიგებში იქნება. არადა, ბოლო დროს სულ უფრო ხშირად იწერებოდა, რომ ზაზა დატოვებდა „გოლდენ სტეიტს", ითქვა კვლავ „ატლანტაში" დაბრუნების ვარიანტზეც. ფაჩულია „გოლდენ სტეიტ უორიორსში" გასულ წელს თავისუფალი აგენტის სტატუსით გადავიდა. მაშინ ჩვენიანმა ერთწლიანი კონტრაქტი გააფორმა და შესაბამისად 1 ივლისს კი კვლავ თავისუფალი აგენტი გახდა.