მოვუწოდებ “ქართულ ოცნებას”, ნუ დაიწყებს ახლა უაზრო ინიციატივებზე საუბარს – გიორგი ვაშაძე

"ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ უნდა გაერთიანდეს პროდასავლური ოპოზიციური ძალები და ვისაუბრებთ პრაიმერზე, როგორც მექანიზმზე, რომელიც ახალ სტანდარტს დაამკვიდრებს პოლიტიკაში. კანდიდატები უნდა აირჩიონ ამომრჩევლებმა და არჩევა არ უნდა ხდებოდეს კულუარებში . ჩვენი პრაიმერის მექანიზმი გულისხმობს მერობის, გამგებლების და საკრებულოს მაჯორიტარი წევრების და სიის პრაიმერს," - განაცხადა ვაშაძემ. მან კიდევ ერთხელ ისაუბრა ოპოზიციის გაერთიანების მნიშვნელობაზე და აღნიშნა, რომ "დანაწილებული ოპოზიცია შედის ხელისუფლების და ამ შემთხვევაში "ქართული ოცნების", ინტერესებში. ჩვენ ამ სტანდარტით პოლიტიკურ პარადიგმას შევცვლით. ბრძოლა მეორე ტურისთვის - ეს გზავნილი არსწორია. უნდა იბრძოლო გამარჯვებისთვის". "თუ “ქართული ოცნების“ ხელისუფლებას მართლაც სურს საკონსტიტუციო ცვლილებების მაღალი ხარისხის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თანხმობის პირობებში განხორციელება და შესაბამისად, მის მიერ ჩიხში შეყვანილი კონსტიტუციური რეფორმის გადარჩენა, ის უპირობოდ უნდა დაუბრუნდეს მის მიერვე შემოთავაზებულ თავდაპირველ პოლიტიკურ მოცემულობას, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება მთლიანად პროპორციული სისტემით. რაც შეეხება პროპორციული საარჩევნო სისტემის სხვადასხვა კომპონენტებთან დაკავშირებით კონსენსუსის მიღწევას, წინამდებარე განცხადებაზე ხელმომწერი პოლიტიკური პარტიები მზადყოფნას გამოვთქვამთ ამ მიზნით „ქართულ ოცნებასთან“ დიალოგის დასაწყებად,“ - ნათქვამია ოპოზიციური პარტიების ერთობლივ განცხადებაში. ამასთან, მოცემული საკითხებიდან ოპოზიციას უმთავრესად მიაჩნია ე.წ. „გაუნაწილებელი მანდატების“ სამართლიანად - პარლამენტში მოხვედრილ პოლიტიკურ ძალებს შორის პროპორციულად განაწილების უზრუნველყოფა. გარდა ამისა, ოპოზიცია უმნიშვნელოვანეს საკითხად ასახელებს პრეზიდენტის საყოველთაო პირდაპირი არჩევის წესის შენარჩუნებას, თუმცა, იმის გათვალისწინებით, რომ ამ თემაზე „ქართულ ოცნებას“ ოპოზიციური პარტიებისგან დიამეტრულად განსხვავებული პოზიცია აქვს, მიზანშეწონილად მიიიჩნევს ადგილობრივი არჩევნების პარალელურად პლებისციტის ჩატარებას. განცხადებას ხელს აწერენ: „ახალი საქართველო“, „ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის“, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, „ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია“, „თავისუფალი დემოკრატები“, „მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის“, „სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის“ და „საქართველოს დემოკრატიული პარტია“. 