“მსახიობები ითხოვენ, რომ ფული წაგართვან და მისცენ მათ”

5 საათზე მეტია, რაც „გირჩის" ოფისში სამართალდამცველები მუშაობენ. ახალი წლის ღამე დათესილი მარიხუანას 70-მდე ქოთანი უკვე დალუქულია და მათ ექსპერტიზაზე გადასატანად ამზადებენ. რამდენიმე წუთის წინ „გირჩის" წევრებმა ერთგვარი პერფორმანსი მოაწყეს და ოფისში მყოფ სამართალდამცველებს წითელი ხალიჩა დაუგეს. ამ ჟესტით, როგორც „გირჩში" ამბობენ, პოლიციელებისადმი დამღლელი საქმიანობის გაწევისთვის პატივისცემა სურდათ. გოგა ხაჩიძემ კი სამართალდამცველებს საკუთარი დაწერილი პოლიციის ჰიმნი მოასმენინა და აღნიშნა, რომ "მათ სიმღერით ამხნევებს". „გირჩის" ოფისში შსს-ს წარმომადგენლები იმყოფებიან, ამის შესახებ ორგანიზაციის „ფეისბუქის" გვერდზე ინფორმაცია განთავსდა. სამართალდამცველები ექსპერტებს ელოდებიან, შემდეგ კი ოფისში ჩხრეკას ჩაატარებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო „გირჩის" ოფისში ახალი წლის ღამეს მარიხუანას დათესვის გამო მივიდა. "გირჩის"ოფისში მარიხუანას დათესვის გამო შსს-ს წარმომადგენლები შევიდნენ „გირჩის" წევრები ახალი წლის ღამეს მარიხუანას საჯაროდ დათესავენ იმ შემთხვევაში, თუ პარლამენტი ახალ წლამდე ნარკოტიკებთან დაკავშირებულ კანონმდებლობას არ შეცვლის. "ჩვენ მივმართავთ საქართველოს მომავალ პარლამენტსა და მთავრობას და მოვითხოვთ მათგან, რომ ახალ წლამდე შეცვალონ ნარკოტიკებთან დაკავშირებული კანონმდებლობა და მარიხუანის და მისგან დამზადებული პროდუქტების მოხმარება ქვეყანაში გახდეს სრულად ლეგალიზებული. ასევე, მარიხუანის პირადი მოხმარების მიზნით კულტივირება და შენახვა იყოს ელგალიზებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში, 2016 წლის 31 დეკემბერს, 23:59 საათზე გირჩის წევრები, გირჩის ოფისში, პირდაპირ ეთერში, საჯაროდ, ნებისმიერ სრულწლოვან მოხალისესთან ერთად დავრგავთ მარიხუანას," – განაცხადა „გირჩის" წევრმა ზურაბ ჯაფარიძემ.

"გირჩის" წევრები ახალი წლის ღამეს მარიხუანას საჯაროდ დათესავენ "გირჩის" წევრებმა პოლიციელებს წითელი ხალიჩა დაუგეს და სიმღერა მოასმენინეს (ვიდეო)