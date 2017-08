მსგავსი სატელეფონო საუბარი საერთოდ არ შემდგარა, არც უკრაინის შს მინისტრთან და არც სხვა პირთან – შსს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saakashvili [1] => shss [2] => pankeri-vovani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153511 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saakashvili [1] => shss [2] => pankeri-vovani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153511 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 57 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saakashvili [1] => shss [2] => pankeri-vovani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saakashvili [1] => shss [2] => pankeri-vovani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153511) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18156,57,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153526 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-14 11:20:53 [post_date_gmt] => 2017-08-14 07:20:53 [post_content] => ოზურგეთში ურთიერთშელაპარაკებისას მამაკაცი მოკლეს. შემთხვევა სოფელ ნაღობილევში დღეს გამთენიისას მოხდა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, მამაკაცი ურთიერთ შელაპარაკების ნიადაგზე ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს. უწყების ცნობით, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. ოზურგეთში ურთიერთშელაპარაკებისას მამაკაცი მოკლეს

უკრაინული ვებგვერდი "სტრანა უა" აუდიოჩანაწერს აქვეყნებს, სადაც ჩანს, რომ ცნობილი რუსი სატელეფონო ხულიგანი - "ვოვანი" ვიღაცას სააკაშვილზე ელაპარაკება. ვებგვერდის მტკიცებით, მან საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს დაურეკა, თავი უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრ არსენი ავაკოვად წარუდგინდა. სატელეფონო საუბრისას მათ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის, საქართველოში ექსტრადირების შესახებ ისაუბრეს. აუდიოჩანაწერში ისმის, რომ, სავარაუდოდ, გიორგი მღებრიშვილმა თავის კოლეგას უთხრა, რომ, თუ საქართველოს მესამე პრეზიდენტს უკრაინის ტერიტორიაზე დააკავებენ, საქართველოს არ სურს, რომ ის გადმოსცენ. როგორც „სტრანა უა" ამტკიცებს, საუბრის შემდეგ გიორგი მღებრიშვილმა დამატებითი დრო ითხოვა პრემიერმინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან კონსულტაციებისთვის. უკვე მეორე სატელეფონო ზარის დროს კი, სავარაუდოდ, გიორგი მღებრიშვილი სატელეფონო ხულიგანს ეუბნება, რომ სააკაშვილის ექსტრადირება საქართველოს არ სურს. ამავე ჩანაწერში, სავარაუდოდ, გიორგი მღებრიშვილი ამბობს, რომ სააკაშვილის უკრაინაში დაკავებისა და მისი საქართველოსთვის გადმოცემის შესახებ, საქართველოს პრემიერმინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა და უკრაინის პრეზიდენტმა, პეტრე პოროშენკომ, მისი თბილისში ვიზიტის დროს ისაუბრეს. სავარაუდოდ, შს მინისტრი ამბობს, რომ კვირიკაშვილმა პოროშენკოს უთხრა, რომ არ სურს სააკაშვილის საქართველოსთვის გადმოცემა. ვრცელდება აუდიოჩანაწერი, სადაც, სავარაუდოდ, მღებრიშვილი სააკაშვილის ექსტრადირებაზე საუბრობს

თბილისის საპატრულო პოლიციას ახალი უფროსი ჰყავს. დავით მიქიაშვილი ამ პოზიციაზე, მცხეთა-მთიანეთის საპატრულო პოლიციის უფროსმა თეიმურაზ კუპატაძემ ჩაანაცვლა.ინფორმაციას ipn ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ თბილისის საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელის შეცვლა როტაციული პრინციპით მოხდა. რაც შეეხება თბილისის საპატრულო პოლიციის ყოფილ ხელმძღვანელს, დავით მიქიაშვილმა თეიმურაზ კუპატაძის ძველი თანამდებობა დაიკავა და მცხეთა-მთიანეთის საპატრულო პოლიციის სამმართველოს უხელმძღვანელებს. თბილისის საპატრულო პოლიციას ახალი უფროსი ჰყავს 