მშობლიურ ემანჟელინსკში ჩასული ირინა შეიკი ქათმებს უვლის (ფოტო)

ირინა შეიკი მოსკოვს ესტუმრა. 31 წლის სუპერმოდელმა "ინსტაგრამზე" შესაბამისი ფოტომასალა გამოაქვეყნა. რუსეთის დედაქალაქში მოდელი ქალიშვილთან ერთად ჩავიდა. უცნობია, რა არის ვიზიტის მიზეზი, თუმცა როგორც ფოტოებიდან ჩანს, მიზეზი ახლობლებისა და მეგობრების მონახულებაა. შეიკი წითელ მოედანზეც იმყოფებოდა, მეტროთიც იმგზავრა და საყვარელი ნამცხვარიც დააგემოვნა. როგორც ჩანს, შეიკი საქმესა და თვეების შვილს კარგად უთავსებს დასვენებასაც. მოდელი ხშირად აქვეყნებს ფოტოებს ამა თუ იმ კურორტიდან. შეგახსენებთ, რომ ირინა და 42 წლის მსახიობი, ბრედლი კუპერი ქალიშვილის მშობლები მიმდინარე წლის მარტის ბოლოს გახდნენ. ორივე მათგანისთვის ეს პირველი შვილია. ირინა შეიკის რუსული არდადეგები

ირინა შეიკი და ბრედლი კუპერი ტაიტიზე ისვენებენ. კომპანიონობას ცნობილ წყვილს მსახიობები ელისონ უილიამსი და მისი მეუღლე რიკი ვან ვინი, წამყვანი ენდი კოენი და ჟურნალისტი ანდერსონ კუპერი უწევენ. სუპერმოდელი და მსახიობი ცდილობენ, საკუთარი ცხოვრება მაქსიმალურად გაასაიდუმლონ. წყვილი ერთობლივ ფოტოებსაც იშვიათად იღებს და სოციალურ ქსელში დასვენების ლოკაციებსაც თითქმის არასოდეს უთითებს. შეიკი და კუპერი მარტის ბოლოს გახდნენ მშობლები. იმყოფება თუ არა მათთან ერთად მათი თვეების ქალიშვილი ლეა, უცნობია. ირინა შეიკი და ბრედლი კუპერი ტაიტიზე ისვენებენ

მსახიობი ბრედლი კუპერი სადებიუტო რეჟისორულ ფილმზე „ვარსკვლავის დაბადება" მუშაობს, სადაც მთავარ როლს თავად და მომღერალი ლედი გაგა ასრულებენ. მომღერალი საკმაოდ სერიოზულად უდგება თავის საქმეს, რადგან ეს არის პირველი მთავარი როლი სრულმეტრაჟიან ფილმში. ამ დღეებში, დაძაბული გადაღებების პარალელურად, გადამღებმა ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ ფილმის მონაწილეებისთვის წვეულება მოაწყოს. საღამოს კუპერის რჩეული - ირინა შეიკიც ესწრებოდა. ქსელში გავრცელებულ ფოტოებზე ჩანს, რომ ისინი დროს საკმაოდ მხიარულადაც ატარებენ. „ვარსკვლავის დაბადება" დიდ ეკრანებზე 2018 წლის სექტემბერში გამოვა. ირინა შეიკმა ბრედლი კუპერსა და ლედი გაგას მიაკითხა 