მშრალი ხიდის ქვეშ ზებრახაზზე გადასვლა, ადრე შეუძლებელი იყო

„პარტიზანი მეგზევეების" გვერდზე გავრცელდა ვიდეო, რომელმაც ბევრს ღიმილი მოჰგვარა. ერთ-ერთი „მეგზევე" საუბრობს იმის შესახებ, როგორ დახაზეს მრგვალ ბაღთან, ერთ-ერთ გადასასვლელზე, ესე აუცილებელი ზებრა, თუმცა ზებრის ფორმით და როგორ გამოეხმაურა მეორე დღესვე, ძალიან ოპერატიულად თბილისის მერია და ამჯერად უკვე ნამდვილი ზებრა გადასასვლელი დახაზეს. „მეგზევე" ადგილზე ვარდებით ხელში მივიდა, რადგან მათ მიერ დახატული ზებრა ნამდვილ ზებრას „შეეწირა" და პატივი მიაგო „მიცვალებულს". ვიდეოს აწერია: „მადლობა თბილისის მერიას უჩვეულო ოპერატიულობისთვის და იმედია მომავალში საქმის საკეთებლად „მსხვერპლთშეწირვა" საჭირო აღარ გახდება!" https://www.facebook.com/guerrillaroadmen/videos/737194513127679/?autoplay_reason=all_page_organic_allowed&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=2392950137&live_video_guests=0 ახლოვდება ქვეითთა გადასასვლელი, აუცილებელია ე.წ. ზებრამდე 50 მეტრით ადრე შეხვდეს მძღოლს. სად არის თბილისში არასწორად გაკეთებული ქვეითთა გადასასვლელი 1. მშრალი ხიდის მიმდებარე ტერიტორია - მშრალი ხიდის ქვეშ დახაზულია ე.წ. ზებრა, გზა არის ოთხზოლიანი, მოძრაობა ინტენსიური, არ არის შუქნიშანი. საავტომობილო ფედერაციის პრეზიდენტი შალვა ოგბაიძე: „მშრალ ხიდთან ყველაზე საფრთხისშემცველი ქვეითთა გადასასვლელია. მშრალი ხიდის კონსტრუქციას გამოვიყენებდი ქვეითად მოსირულეების ლიფტიანი გადასასვლელისთვის.“ [gallery royalslider="1" ids="131438,131439,131440,131441,131442"] 2. მარშალ გელოვანის გამზირი, ჰიპერმარკეტ „აგროჰაბის“ წინ - გზა ოთხზოლიანი, მოძრაობა ინტენსიური, არ არის არც შუქნიშანი და არც ხიდი, რომლითაც ქვეითად მოსიარულეები ისარგებლებენ. შალვა ოგბაიძე: „როგორც კი ამუშავდა „აგროჰაბი“ მაშინვე გაჩნდა საშიში ადგილი, იმიტომ რომ ყოველგვარი შუქნიშნის გარეშე, ყოველგვარი შემანელებელი, წინასწარ გამაფრთხილებელი ინფორმაციის გარეშე, მძღოლის წინ შეიძლება აღმოჩნდეს მაღაზიიდან გამოსული ქვეითად მოსიარულე. აქ ან მიწისქვეშა გადასასვლელი უნდა გაკეთდეს ან ხიდი.“ [gallery royalslider="1" ids="131443,131444,131445,131446,131447"] 3. გია ჭანტურიას ქუჩა - ორზოლიანი გზა, არ არის შუქნიშანი. შალვა ოგბაიძე: „ჭანტურიას ქუჩაზე ქვეითთა გადასასვლელი გაცრეცილია. გარდა ამისა, ქვაფენილიანი ქუჩის შუაში უნდა იყოს გამყოფი ხაზი, რომელიც ერთ ზოლს მეორე ზოლისგან გამოყოფს. ეს გამყოფი ზოლიც არ არის და ეს ცალკე უბედურებაა.“ [gallery royalslider="1" ids="131448,131449,131451,131453,131454,131456,131457"] 4. პეკინის ქუჩა - შუქნიშანზე ერთდროულად ირთვება მწვანე შუქი ავტომობილებისა და ქვეითად მოსირულეებისთვის. შალვა ოგბაიძე: „როდესაც მეფარიძის ქუჩიდან ამოვდივართ პეკინის ქუჩაზე, გვინდა მოვუხვიოთ მარჯვნივ. ჩვენ მარჯვნივ მოხვევის უფლება გვეძლევა მხოლოდ მაშინ, როდესაც შუქნიშანზე დამატებითი მწვანე ისარი გვერთვება მარჯვენა მხარეს, მაგრამ ამავდროულად ქვეითად მოსიარულეებს, რომლებმაც უნდა გადაკვეთონ პეკინის ქუჩა, ასევე ენთებათ ქვეითებისათვის ძირითადი მწვანე.“ [gallery royalslider="1" ids="131469,131470,131471,131472"] 5. ვაჟა-ფშაველას და ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირების კვეთა - შუქნიშანზე ერთდროულად ირთვება მწვანე შუქი ავტომობილებისა და ქვეითად მოსიარულეებისთვის. ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის თავმჯდომარე დავით მესხიშვილი: „არასწორია, როდესაც ქვეითებისთვის და ორი საავტომობილო ნაკადისთვის ერთდროულად არის მწვანე შუქი ანთებული. ქვეითი გარბის, მანქანა მისდევს. საბოლოო ჯამში, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ მოვუწოდებთ მოქალაქეებს ზებრაზე გადავიდნენ და ეს ზებრა არის საფრთხის შემცველი.“ [gallery royalslider="1" ids="131462,131463,131464,131465,131466,131467,"] საგზაო უსაფრთხოების სფერო ცოცხალი ორგანიზმია - ყველა ერთად მივდივართ მეტი უსაფრთხოებისკენ საგზაო უსაფრთხოების სფეროს ექსპერტებისთვის უცნობია რა პრინციპით იხაზება დედაქალაქში ზებრა გადასასვლელები. შალვა ოგბაიძის თქმით, დღეისათვის თბილისში ზებრა გადასასვლელის დახაზვის სტანდარტები არ არსებობს და პრობლემა მოუგვარებელი დარჩება, მანამ, სანამ ამ სფეროს ერთიანი პატრონი არ გამოუჩნდება. „რომელი ორგანიზაციაა პასუხისმგებელი? შეიძლება ვიღაცამ მითხრას, რომ ეს არის თბილისის მერია. თბილისის მერია ძალიან დიდია. შეიძლება მითხრან, რომ თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური. მანდაც ვიტყვი, რომ ეს ძალიან ზოგადი პასუხია. პრობლემა რომ მოგვარდეს ამ სფეროს ერთიანი პატრონი უნდა ჰყავდეს. დღეს პატრონი არ ჰყავს, თუ ვინმე გამოუჩნდა და არსებობს, სიამოვნებით ბოდიშს მოვუხდი და ხელს ჩამოვართმევ“, - აღნიშნავს შალვა ოგბაიძე. ზებრა გადასასვლელის ადგილმდებარეობას თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური ადგენს. როგორც ორგანოში აცხადებენ, მშრალის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე ქვეითთა გადასასვლელი მოქალაქეების დაჟინებული თხოვნის საფუძველზე გაკეთდა და უახლოეს მომავალში შუქნიშანი დაიდგმება. ქვეითად მოსიარულეებისთვის ხიდის გაკეთება იგეგმება მარშალ გელოვანის გამზირზეც. რაც შეეხება ადგილებს, სადაც შუქნიშანზე მწვანე შუქი ერთდროულად ინთება ქვეითებისა და მძღოლებისთვის, ტრანსპორტის სამსახურში განმარტავენ, რომ ქვეითთა გადასასვლელი ამ ადგილებში უსაფრთხოებისთვის არ გაკეთებული და მძღოლები ვალდებულნი არიან ზებრა გადასასვლელზე მიმავალ მოქალაქეებს გზა დაუთმონ. „ტრანსპორტის სამსახური კანონის შესაბამისად მოქმედებს და თბილისში არსებული ზებრა გადასასვლელები კანონს არ ეწინააღმდეგება“ - თბილისის ზოოპარკს ახალი ბინადარი ჰყავს. ამის შესახებ ზოოპარკის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი https://www.facebook.com/TbilisiZoo/photos/pb.176924019574.-2207520000.1505399325./10155855523934575/?type=3&theater დედას უფრო ჰგავს, თუ მამას? ორივეს თანაბრად. დედა უფრო უყვარს, თუ მამა? ალბათ უფრო დედა - გვერდიდან არ შორდება. დედაც ყურადღებას არ აკლებს. მკაცრად ადევნებს თვალყურს ოჯახის წევრებს",- ნათქვამია წერილში. თბილისის ზოოპარკში ამჟამად უკვე 7 ბურჩელის ზებრა გვყავს. აფრიკაში მობინადრე ზებრებს შორის ბურჩელის ზებრა ყველაზე ფართოდ გავრცელებული სახეობაა.ცხოვრობენ დიდ ჯგუფებად, რომლებშიც მდედრების ჰარემი წამყვან მამრს ემორჩილება. ბურჩელის ზებრა ბუნებაში 9, ხოლო ტყვეობაში 40 წლამდე ცოცხლობს. გვერდიდან არ შორდება. დედაც ყურადღებას არ აკლებს. მკაცრად ადევნებს თვალყურს ოჯახის წევრებს",- ნათქვამია წერილში. თბილისის ზოოპარკში ამჟამად უკვე 7 ბურჩელის ზებრა გვყავს. აფრიკაში მობინადრე ზებრებს შორის ბურჩელის ზებრა ყველაზე ფართოდ გავრცელებული სახეობაა.ცხოვრობენ დიდ ჯგუფებად, რომლებშიც მდედრების ჰარემი წამყვან მამრს ემორჩილება. ბურჩელის ზებრა ბუნებაში 9, ხოლო ტყვეობაში 40 წლამდე ცოცხლობს. 