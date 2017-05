მშრომელთა უფლებებს პროფკავშირებზე უკეთ ვერავინ დაიცავს – მარგველაშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => profkavshirebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132198 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => profkavshirebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132198 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 52 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => profkavshirebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => profkavshirebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132198) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (52,2214) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132070 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-18 14:00:50 [post_date_gmt] => 2017-05-18 10:00:50 [post_content] => გიორგი მარგველაშვილისთვის პრობლემას წარმოადგენს საქართველოსნაირ ქვეყანაში პრეზიდენტის სტატუსი, რომელიც „აბსოლუტურად გამოშიგნულია“, ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი სულხან საბას უნივერსიტეტში კამპანიის ”კონსტიტუცია ყველასია” ფარგლებში სტუდენტებთან საუბრისას განაცხადა. მარგველაშვილი მიიჩნევს, რომ როდესაც პრეზიდენტი დასახელებულია უმაღლეს მთავარსარდლად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა პრეზიდენტს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი კომპეტენცია, არა მხოლოდ ომის დროს მართოს ქვეყანა, არამედ ომამდე კრიზისებში. მისი თქმით, ამ მხრივ სტაბილურობა იყო წინა ხელისუფლების დროს, მაგრამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი სამჯერ შეიცვალა და ჯარსაც სამჯერ მოუწია ფიცის დადება, რაც გამართლებული არ არის. ”წარმოიდგინეთ, როცა ჯარმა სამჯერ უნდა სხვადასხვა პრემიერთან დადოს ფიცი. პრემიერი არის ხელისუფლების ძირითადი ბერკეტების მფლობელი, მაგრამ ჯარი, როგორც ერთობა ადამიანებისა, რომლებიც მზად არიან სამშობლოს თავისი სიცოცხლე მისცენ და აიღონ თავიანთ თავზე სხვისი სიცოცხლის ხელყოფის უფლება, ეს ადამიანები იმსახურებენ იმას, რომ მათთვის იყოს სტაბილური გარემო შექმნილი, მათ უნდა ჰყავდეთ მხედართმთავარი, რომელიც მათ მისცემს იმ ბრძანებას, რომ ამ რისკის ქვეშ დააყენონ სიცოცხლეები, ამ ნაწილში უნდა იყვნენ ძალიან გამართულები, ჩვენ ეს ძალიან გვჭირდება”, - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. "ბატონო პრეზიდენტო, ჩვენი ქვეყნების დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, მსურს გადმოგცეთ თქვენ და ქართველ ხალხს ჩემი გულთბილი სურვილები და გამოვხატო გულწრფელი მადლიერება ჩვენი ხანგრძლივი მეგობრობისა და თანამშრომლობისათვის. ჩვენი პარტნიორობის საუკუნის პირველ მეოთხედში, ამერიკის შეერთებულმა შტატ ებმა და საქართველომ შექმნეს მჭიდრო ტრანსატლანტიკური კავშირი. ჩვენ ვიზიარებთ საერთო ღირებულებებს და მათ დასაცავად, რთულ ვითარებაში ყოველთვის ერთად ვდგავართ საერთაშორისო ტერორიზმისა და რეგიონული არასტაბილურობის წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ, ასევე მხარს ვუჭერთ საქართველოს უფლებას თავად განსაზღვროს საკუთარი მომავალი. საქართველოს დამოუკიდებლობა და დემოკრატია მსოფლიოსათვის კვლავ შთამაგონებელია. მე და ჩემი ადმინისტრაცია მოუთმენლად ველით თქვენთან და საქართველოს მთავრობასთან მომავალ თანამშრომლობას, საერთო ღირებულებებისა და ჩვენი ქვეყნების კეთილდღეობის განვითარებისათვის. პატივისცემით, დონალდ ჯ. ტრამპი" რომლობას, რომელსაც ძალიან ბევრი ასპექტი გააჩნია. ასევე, ჩვენ იმ მომავალი, სტრატეგიული, მნიშვნელოვანი მიმართულებების კოორდინირებას ვახდენთ, როგორიცაა ნატო-ს და აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომავალი სამიტები'', - აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტმა. გიორგი მარგველაშვილმა და ანდრეი კისკამ გუშინ "თავისუფლების კარიბჭის'' მემორიალი გვირგვინით შეამკეს საქართველოს და სლოვაკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტებმა დევინში "თავისუფლების კარიბჭის'' მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს და 1945-1989 წლებში კომუნისტური რეჟიმის მსხვერპლთა ხსოვნას მიაგეს პატივი. მემორიალი, რომელიც ცივი ომის პერიოდში ჩეხოსლოვაკიის სოციალისტური რესპუბლიკის საზღვრის გადაკვეთისას 400-მდე ჩეხოსლოვაკიის მოქალაქის ხსოვნის პატივსაცემად 2005 წელს გაიხსნა, პრეზიდენტებმა გვირგვინებით შეამკეს. "ჩვენ ვიმყოფებით იმ ადგილზე, სადაც პატივს მივაგებთ გარდაცვლილ ადამიანებს, ვინც თავისუფლებას შესწირა თავისი სიცოცხლე, როდესაც ცდილობდა სოციალისტური ბანაკიდან გაქცევას. ეს მონუმენტი ფაქტიურად ტოტალიტარიზმის დანგრევის ტოლფასია, ფაქტობრივად ასეთივე მონუმენტია ბერლინის კედელი. მე დავპირდი ბატონ პრეზიდენტს, რომ ჩვენც დავანგრევთ კედლებს, ისევე როგორც ევროპამ დაანგრია და სწორედ იმ ადგილას, სადაც ბატონმა პრეზიდენტმა ხელი ჩამოართვა მავთულხლართების იქით დარჩენილ საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს, სწორედ იმ ადგილას ჩვენც ავაგებთ მონუმენტს დანგრეული ტოტალიტარიზმისთვის'', - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. 