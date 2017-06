მსოფლიო ახალი მომაკვდინებელი ვირუსის მოლოდინში: “სამხრეთ ამერიკა პოტენციური ვირუსების კერაა”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => janmrteloba [1] => infeqciebi [2] => momakvdinebeli-virusi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141025 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => janmrteloba [1] => infeqciebi [2] => momakvdinebeli-virusi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141025 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 403 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => janmrteloba [1] => infeqciebi [2] => momakvdinebeli-virusi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => janmrteloba [1] => infeqciebi [2] => momakvdinebeli-virusi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141025) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16760,403,16761) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135950 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-02 12:36:20 [post_date_gmt] => 2017-06-02 08:36:20 [post_content] => 2017 წლის მაისში საქართველოში სამომხმარებლო ფასების ინდექსის ცვლილებამ წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით (წლიური ინფლაცია) 6,6 პროცენტი შეადგინა, ხოლო წინა თვესთან შედარებით ინდექსი არ შეცვლილა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, მოცემულ პერიოდში ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: ტრანსპორტი: ჯგუფში ფასები გაიზარდა 0,5 პროცენტით, შესაბამისად, ჯგუფის წვლილმა ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში 0,07 პროცენტული პუნქტი შეადგინა. ფასები გაიზარდა სატრანსპორტო მომსახურებაზე (2,9 პროცენტი) და სატრანსპორტო საშუალებების შეძენაზე (1,1 პროცენტი); სხვადასხვა საქონელი და მომსახურება: ფასები გაიზარდა 1,8 პროცენტით, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0,08 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასები მომატებულია დაზღვევის ქვეჯგუფზე (15,5 პროცენტი); სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ჯგუფში ფასები შემცირდა 0,4 პროცენტით, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე -0,13 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასები შემცირდა რძის, ყველისა და კვერცხის ქვეჯგუფზე (-4,9 პროცენტი), ზეთსა და ცხიმზე (-0,7 პროცენტი), შაქარზე, ჯემსა და სხვა ტკბილეულზე (-0,4 პროცენტი). ამასთან, ფასები გაიზარდა ხილსა და ყურძენზე (2,4 პროცენტი), აგრეთვე ბოსტნეულსა და ბაღჩეულზე (2,3 პროცენტი). წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: მოცემულ პერიოდში ფასების 8,3 პროცენტიანი მატება დაფიქსირდა სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფზე, რაც 2,53 პროცენტული პუნქტით აისახა წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე. ფასები გაიზარდა შემდეგ ქვეჯგუფებზე: ბოსტნეული და ბაღჩეული (30,3 პროცენტი), შაქარი, ჯემი და სხვა ტკბილეული (11,3 პროცენტი), რძე, ყველი და კვერცხი (10,1 პროცენტი), ხორცი და ხორცის პროდუქტები (8,0 პროცენტი), ზეთი და ცხიმი (6,0 პროცენტი). ამასთან, ფასები შემცირდა ხილსა და ყურძენზე (-4,7 პროცენტი); ტრანსპორტი: ჯგუფში ფასები გაიზარდა 17,5 პროცენტით. შესაბამისად, ჯგუფის წვლილმა ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში 2,13 პროცენტული პუნქტი შეადგინა. ფასების მატება დაფიქსირდა პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე (24,0 პროცენტი), სატრანსპორტო საშუალებების შეძენაზე (11,2 პროცენტი) და სატრანსპორტო მომსახურებაზე (6,0 პროცენტი); ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო: ფასები გაიზარდა 15,0 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაზე 0,97 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასები მომატებულია როგორც თამბაქოს ნაწარმზე (31,7 პროცენტი), ისე ალკოჰოლურ სასმელებზე (1,4 პროცენტი); ჯანმრთელობის დაცვა: ფასები გაიზარდა 6,7 პროცენტით, რაც 0,60 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში. ჯგუფში ფასების მატება დაფიქსირდა სამედიცინო პროდუქციის, აპარატურის და მოწყობილობების (16,8 პროცენტი) და ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურების (5,3 პროცენტი) ქვეჯგუფებზე. სხეულზე არსებული სილურჯეები ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე მიუთითებს. მეცნიერები ემხრობიან იმ მოსაზრებას, რომ სილურჯეები ჯანმრთელობის მარკერებად შეიძლება გამოიყენონ. სპეციალისტების განცხადებით, ჩაქცევების მორფოლოგია ორგანიზმის იმუნური სისტემის გამოვლინებაა. ამერიკელმა მეცნიერებმა ადამიანების სხეულებზე არსებული დალურჯებები შეისწავლეს და მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ერთი და იგივე ტრამვით მიღებული სისხლჩაქცევები შესაძლლოა ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავდებოდნენ. კერძოდ, სპეციალისტები დარწმუნდნენ, რომ სილურჯეები ერთმანეთისგან ფერითა და ფორმით განსხვავდებიან და კანზე სხვადასხვა ხანგრძლივობით ჩერდებიან. ეს უკანასკნელი კი იმაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ მუშაობს ადამიანის იმუნური სისტემა. მეცნიერების ვარაუდით, ჩაქცევის მუქი ფერი და დიდი ფართობი მომატებულ სისხლის წნევასა და გულის ზედმეტად დატვირთვაზე მიუთითებს. ხასხასა წითელი შეფერილობის ჩაქცევა კი ინფექციაზე მიანიშნებს. გარდა ამისა, ადამიანებს უნდა აღელვებდეს, როდესაც სილურჯეები სხეულზე მარტივად ჩნდებიან და დიდხანს რჩებიან. [post_title] => სხეულზე არსებული სილურჯეები ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე მიუთითებენ. გაითვალისწინეთ რამდენიმე მარტივი რჩევა და დიდი ხნით შეინარჩუნებთ მხნეობას, პოზიტიურ განწყობას და გარეგნულ მომხიბვლელობას. * შეამცირეთ კალორიები - თანამედროვე სამყაროში ადამიანი უფრო მეტ კალორიებს ღებულობს, ვიდრე ორგანიზმს სჭირდება, ჩვეული ნორმის თუნდაც 20%-ით შემცირება კი, მნიშვნელოვნად ამცირებს სიმსივნის (70%) და დიაბეტის (50%) განვითარების რისკს. უარი თქვით საქონლის და ღორის ხორცზე, მიირთვით მხოლოდ ფრინველის ხორცი და ზღვის თევზი. * შეზღუდეთ მარილი და შაქარი - მედიკოსები დიდი ხანია ირწმუნებიან, რომ ჭარბი მარილის მოხმარება ჰიპერტონიას იწვევს, შაქარი კი - ასუსტებს გულის და გონების მუშაობას, ნეგატიურად მოქმედებს ნივთიერებათა ცვლის პროცესზე, ხელს უწყობს დიაბეტის განვითარებას და ჭარბი კილობგრამების დაგროვებას. * მიირთვით ხილისა და ბოსტნეულის ხუთი პორცია - ანტიოქსიდანტები, რომელთაც ხილი და ბოსტნეული შეიცავს, აქტიურად ებრძვიან იმ თავისუფალ რადიკალებს ორგანიზმში, რომლებიც სიმსივნეს და ათეროსკლეროზს, ბრონქიალურ ასთმას და კატარაქტას, პარკინსონის და ალცჰაიმერის დაავადებს იწვევენ. დიდი რაოდენობით ანტიოქსიდანტს შავი ქლიავი და ყურძენი, ბროწეული, კენკრა და თხილი, მწვანე ჩაი, კაკაო და ღვინო, ხილი და ბოსტნეული შეიცავს. მათ ვისაც ჯანმრთელობის შენარჩუნება და სიცოცხლის გახანგრძლივება სურს, მედიკოსები დღეში სწორედ ამ პროდუქტის მირთმევას ურჩევენ ხუთ პორციად. * უარი თქვეით ლიფტზე - 12-კვირიანი ექსპერიმენტის მსვლელობისას მეცნიერებმა დაამტკიცეს, რომ კიბეზე ფეხით სიარული ხელს უწყობს ჭარბი წონის დაკლებას, რადგან, მათ ვინც, ლიფტით მგზავრობაზე თქვა უარი, 3 თვეში წელის გარშემოწერილობასთან და ცხიმოვან ნაკეცებთან ერთად, ქოლესტერინის მაჩვენებელიც საგრძნობლად შეუმცირდა. * გამოიძინეთ სრულ სიბნელეში - ადამიანის შრომისუნარიანობა მის ძილზეა დამოკიდებული, ჯანსაღი ძილისთვის კი, აუცილებელია მელატონინის (ძილის ჰორმონის) სრულფასოვანი გამომუშავება, რომელიც ორგანიზმს სხვადასხვა დაავადებებთან, მათ შორის სიმსივნესთან ბრძოლაში ეხმარება. ორგანიზმის სრულფასოვანი გადატვირთვისთვის, საჭიროა სრულ სიბნელეში გამოძინება, რადგან ანთებული სინათლე ან ჩართული ტელევიზორი მნიშვნელოვნად აფერხებს მელატონინის გამოყოფას. * უარი თქვით თამბაქოზე - თამბაქოთი მიყენებული ზიანის აღდგენაზე ორგანიზმი 15 წელს ხარჯავს და რადგან, აღდგენითი პროცესი მოწევიდან რამდემე საათში იწყება, ამიტომ სასწრაფოდ თქვით უარი თამბაქოზე და სიცოცხლესაც რამდენიმე წლით გაიხანგრძლივებთ!
სასარგებლო რჩევები სიცოცხლის გასახანგრძლივებლად [post_title] => სასარგებლო რჩევები სიცოცხლის გასახანგრძლივებლად [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sasargeblo-rchevebi-sicockhlis-gasakhangrdzliveblad [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-25 13:38:16 [post_modified_gmt] => 2017-04-25 09:38:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=113946 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 135950 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-02 12:36:20 [post_date_gmt] => 2017-06-02 08:36:20 [post_content] => 2017 წლის მაისში საქართველოში სამომხმარებლო ფასების ინდექსის ცვლილებამ წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით (წლიური ინფლაცია) 6,6 პროცენტი შეადგინა, ხოლო წინა თვესთან შედარებით ინდექსი არ შეცვლილა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, მოცემულ პერიოდში ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: ტრანსპორტი: ჯგუფში ფასები გაიზარდა 0,5 პროცენტით, შესაბამისად, ჯგუფის წვლილმა ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში 0,07 პროცენტული პუნქტი შეადგინა. ფასები გაიზარდა სატრანსპორტო მომსახურებაზე (2,9 პროცენტი) და სატრანსპორტო საშუალებების შეძენაზე (1,1 პროცენტი); სხვადასხვა საქონელი და მომსახურება: ფასები გაიზარდა 1,8 პროცენტით, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0,08 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასები მომატებულია დაზღვევის ქვეჯგუფზე (15,5 პროცენტი); სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ჯგუფში ფასები შემცირდა 0,4 პროცენტით, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე -0,13 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასები შემცირდა რძის, ყველისა და კვერცხის ქვეჯგუფზე (-4,9 პროცენტი), ზეთსა და ცხიმზე (-0,7 პროცენტი), შაქარზე, ჯემსა და სხვა ტკბილეულზე (-0,4 პროცენტი). ამასთან, ფასები გაიზარდა ხილსა და ყურძენზე (2,4 პროცენტი), აგრეთვე ბოსტნეულსა და ბაღჩეულზე (2,3 პროცენტი). წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: მოცემულ პერიოდში ფასების 8,3 პროცენტიანი მატება დაფიქსირდა სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფზე, რაც 2,53 პროცენტული პუნქტით აისახა წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე. ფასები გაიზარდა შემდეგ ქვეჯგუფებზე: ბოსტნეული და ბაღჩეული (30,3 პროცენტი), შაქარი, ჯემი და სხვა ტკბილეული (11,3 პროცენტი), რძე, ყველი და კვერცხი (10,1 პროცენტი), ხორცი და ხორცის პროდუქტები (8,0 პროცენტი), ზეთი და ცხიმი (6,0 პროცენტი). ამასთან, ფასები შემცირდა ხილსა და ყურძენზე (-4,7 პროცენტი); ტრანსპორტი: ჯგუფში ფასები გაიზარდა 17,5 პროცენტით. შესაბამისად, ჯგუფის წვლილმა ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში 2,13 პროცენტული პუნქტი შეადგინა. ფასების მატება დაფიქსირდა პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე (24,0 პროცენტი), სატრანსპორტო საშუალებების შეძენაზე (11,2 პროცენტი) და სატრანსპორტო მომსახურებაზე (6,0 პროცენტი); ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო: ფასები გაიზარდა 15,0 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაზე 0,97 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასები მომატებულია როგორც თამბაქოს ნაწარმზე (31,7 პროცენტი), ისე ალკოჰოლურ სასმელებზე (1,4 პროცენტი); ჯანმრთელობის დაცვა: ფასები გაიზარდა 6,7 პროცენტით, რაც 0,60 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში. ჯგუფში ფასების მატება დაფიქსირდა სამედიცინო პროდუქციის, აპარატურის და მოწყობილობების (16,8 პროცენტი) და ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურების (5,3 პროცენტი) ქვეჯგუფებზე. 