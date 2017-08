მსოფლიო ბანკი საქართველოს სტიქიასთან ბრძოლაში დაეხმარება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => stiqia [1] => dakhmareba [2] => msoflio-banki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156910 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => stiqia [1] => dakhmareba [2] => msoflio-banki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156910 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 442 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => stiqia [1] => dakhmareba [2] => msoflio-banki ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => stiqia [1] => dakhmareba [2] => msoflio-banki ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (156910) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1569,2395,442) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156733 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-24 16:28:01 [post_date_gmt] => 2017-08-24 12:28:01 [post_content] => იმერეთის რეგიონის ბრენდინგი იგეგმება - სწორედ ამ მიზნით, იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა. იმერეთის გუბერნატორმა, გივი ჭიჭინაძემ უცხოელ ექსპერტებს იმერეთის რეგიონის ტურისტული პოტენციალი გააცნო და ასევე, მათ ამ მიმართულებით არსებული დეტალური ინფორმაციის მიწოდებაც დაჰპირდა. მსოფლიო ბანკის ექსპერტები ამ ეტაპზე სტრატეგიულ დოკუმენტზე მუშაობენ, რომლის ფარგლებშიც რეგიონის ბრენდინგი მოხდება და ტურიზმის სტიმულიურების მიზნით, კერძო სექტორისთვის სამოქმედო გეგმა შეიქმნება. იმერეთის რეგიონის ბრენდინგი იგეგმება

საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფში შემავალი კომპანიები - სამედიცინო კორპორაცია "ევექსი", ფარმაცევტული კომპანიები „ჯპს", „ფარმადეპო" და სადაზღვევო კომპანია „იმედი L" საქართველოში ხანძრისგან გამოწვეული ზიანის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის 500 000 ლარს გამოყოფს, - ამის შესახებ ინფორმაციას თავად საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი ავრცელებს. „დღეს მთელი ქვეყანა შეძრულია იმ სტიქიით, რაც საქართველოს ტყის მასივებში ხდება. ჩვენ ყველანი ერთად ვუყურებთ მეხანძრეებისა და მაშველების გმირულ შემართებასა და თავდაუზოგავ ბრძოლას სტიქიასთან. ჩვენ გვჯერა, რომ ერთობლივი ძალისხმევით სწრაფად მოხდება ეკოლოგიური ზიანის აღდგენა", - ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი ნახევარ-მილიონს გამოყოფს

ურეკისა და შეკვეთილისთვის სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალი 155 000 ლარს შეადგენს, - ამის შესახებ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში აცხადებენ. მათივე ცნობით, 23 აგვისტოს მომხდარი ძლიერი ქარისა და წვიმის შედეგად, ურეკისა და ნატანების ადმინისტრაციულ ერთეულებში წაქცეულია ხეები, კერძო და მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებს გადახდილი აქვთ სახურავები, დაზიანებულია ელექტროგადამცემი ხაზები, გარე განათების კონსტრუქციები, ფიზიკური პირების საკუთრებაში არსებული ავტომობილები და კომერციული ფართები. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ინფორმაციითვე, სტიქიის ზონაში გურიის ახლადდანიშნული გუბერნატორი მერაბ ჭანუყვაძე იმყოფებოდა. გუბერნატორი ურეკსა და შეკვეთილში მიმდინარე გაწმენდით სამუშაოებსაც დაესწრო. გურიას 155 000 ლარის ზარალი მიადგა იმერეთის რეგიონის ბრენდინგი იგეგმება

იმერეთის რეგიონის ბრენდინგი იგეგმება - სწორედ ამ მიზნით, იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა. იმერეთის გუბერნატორმა, გივი ჭიჭინაძემ უცხოელ ექსპერტებს იმერეთის რეგიონის ტურისტული პოტენციალი გააცნო და ასევე, მათ ამ მიმართულებით არსებული დეტალური ინფორმაციის მიწოდებაც დაჰპირდა. მსოფლიო ბანკის ექსპერტები ამ ეტაპზე სტრატეგიულ დოკუმენტზე მუშაობენ, რომლის ფარგლებშიც რეგიონის ბრენდინგი მოხდება და ტურიზმის სტიმულიურების მიზნით, კერძო სექტორისთვის სამოქმედო გეგმა შეიქმნება.