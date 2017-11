მსოფლიო ეკონომიკური ზრდა წელს 3,6% იქნება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => msoflio-banki [1] => azerbaijani [2] => somkheti [3] => ekonomikuri-zrda ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183177 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => msoflio-banki [1] => azerbaijani [2] => somkheti [3] => ekonomikuri-zrda ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183177 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2395 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => msoflio-banki [1] => azerbaijani [2] => somkheti [3] => ekonomikuri-zrda ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => msoflio-banki [1] => azerbaijani [2] => somkheti [3] => ekonomikuri-zrda ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183177) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2461,3369,2395,2578) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 183001 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-02 12:51:31 [post_date_gmt] => 2017-11-02 08:51:31 [post_content] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა, „მსოფლიო ბანკის“ ბიზნესის კეთების რეიტინგში საქართველოს 7 ადგილით დაწინაურება დიდ წარმატებად შეაფასა. განცხადება პრემიერმა მთავრობის სხდომის დაწყებამდე გააკეთა. მისივე თქმით, ეს მოსახლეობის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ერთბაშად არ აისახება, მაგრამ ამ კუთხით ქვეყანაში არსებული ტენდენცია ჯანსაღია და მომავალ წლისთვის კიდევ უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდის მიღწევის ყველა წინაპირობა არსებობს. "ეს არის ძალიან დიდი წარმატება და მინდა, ყველას მივულოცო. ეს არის მიზანმიმართული მუშაობის შედეგი, რომელიც ბოლო 5 წლის განამვლობაში იქნა გაწეული. ძალიან ბევრი რეფორმის, რომელიც გატარდა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის ინვესტიციების მოზიდვისა და სამუშაო ადგილების გაჩენის თვალსაზრისით. "მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს აქვს მნიშვნელოვანი წინსვლა და ეს ყველაფერი მიუთითებს ჯანსაღ ტენდეციაზე, რომელიც ქართულ ეკონომიკაში არსებობს. ეს არის ექპორტის ზრდა, 28.5 % -ით გაიზარდა ექსპორტი. ასევე, ტურისტების ზრდის რეკორდული მაჩვენებლი გვაქვს, გაზრდილია ფულადი გზავნილების მოცულობა და ეს არის ყველა ის ფაქტორი, რომელიც მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკური ზრდისთვის,“ - აღნიშნა კვირიკაშვილმა. საქარველომ ბიზნესის კეთების რეიტინგში მე-16 ადგილიდან მე-9 ადგილზე გადაინაცვლა. [post_title] => მინდა, ყველას მივულოცო - პრემიერი ბიზნესის კეთების რეიტინგში საქართველოს დაწინაურებას აფასებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => minda-yvelas-mivuloco-premieri-biznesis-ketebis-reitingshi-saqartvelos-dawinaurebas-afasebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 13:03:22 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 09:03:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183001 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 181969 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-31 11:10:04 [post_date_gmt] => 2017-10-31 07:10:04 [post_content] => სომხეთში, ქალაქ არმავირის ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში, სპეცოპერაცია ჩატარდა - მძევლად აყვანილი 3 წლის ბავშვი გათავისუფლებულია, თავდამსხმელი კი დაჭრილია და საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ამის შესახებ სომხური პრესა წერს. მძევლად აყვანილი ბავშვის გასათავისუფლებლად სპეცოპერაციის ჩატარება გახდა საჭირო. თავდამსხმელი ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდა და საკუთარ მოთხოვნებს გასაგებად ვერ აყალიბებდა. შეგახსენებთ, რომ გუშინ დანით შეიარაღებული მამაკაცი საბავშვო ბაღის თანამშრომლებს თავს დაესხა. მამაკაცმა მძევლად საბავშვო ბაღის პერსონალი და აღსაზრდელები აიყვანა, თუმცა შემდეგ ბაღის დირექტორის და ერთი ბავშვის გარდა, ყველა მძევალი გაათავისუფლა. აღნიშნულ საბავშვო ბაღში მამაკაცის ყოფილი მეუღლე და სიდედრი მუშაობენ. [post_title] => სომხეთში მძევლად აყვანილი 3 წლის ბავშვი გათავისუფლებულია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => somkhetshi-mdzevlad-ayvanili-3-wlis-bavshvi-gatavisuflebulia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-31 11:10:04 [post_modified_gmt] => 2017-10-31 07:10:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181969 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 181590 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-30 12:28:46 [post_date_gmt] => 2017-10-30 08:28:46 [post_content] => წინასწარი შეფასებით, 2017 წლის ცხრა თვის საშუალო ეკონომიკურმა ზრდამ 4,7 % შეადგინა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, წინასწარი შეფასებით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2017 წლის სექტემბერში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 5,0 პროცენტი შეადგინა, 2017 წლის III კვარტალში 4,4 პროცენტი, ხოლო 2017 წლის პირველი ცხრა თვის საშუალო რეალური ზრდა 4,7 პროცენტი დაფიქსირდა. საქსტატის ცნობით, 2017 წლის სექტემბერში ეკონომიკური ზრდა აღინიშნებოდა შემდეგ დარგებში - ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება, სასტუმროები და რესტორნები, დამამუშავებელი მრეწველობა, ვაჭრობა, მშენებლობა. მათივე ცნობით, დამატებული ღირებულების კლება ტრანსპორტის დარგში დაფიქსირდა. [post_title] => წინასწარი შეფასებით, 9 თვეში ეკონომიკურმა ზრდამ 4,7 % შეადგინა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => winaswari-shefasebit-9-tveshi-ekonomikurma-zrdam-47-sheadgina [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-30 12:28:46 [post_modified_gmt] => 2017-10-30 08:28:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181590 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 183001 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-02 12:51:31 [post_date_gmt] => 2017-11-02 08:51:31 [post_content] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა, „მსოფლიო ბანკის“ ბიზნესის კეთების რეიტინგში საქართველოს 7 ადგილით დაწინაურება დიდ წარმატებად შეაფასა. განცხადება პრემიერმა მთავრობის სხდომის დაწყებამდე გააკეთა. მისივე თქმით, ეს მოსახლეობის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ერთბაშად არ აისახება, მაგრამ ამ კუთხით ქვეყანაში არსებული ტენდენცია ჯანსაღია და მომავალ წლისთვის კიდევ უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდის მიღწევის ყველა წინაპირობა არსებობს. "ეს არის ძალიან დიდი წარმატება და მინდა, ყველას მივულოცო. ეს არის მიზანმიმართული მუშაობის შედეგი, რომელიც ბოლო 5 წლის განამვლობაში იქნა გაწეული. ძალიან ბევრი რეფორმის, რომელიც გატარდა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის ინვესტიციების მოზიდვისა და სამუშაო ადგილების გაჩენის თვალსაზრისით. "მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს აქვს მნიშვნელოვანი წინსვლა და ეს ყველაფერი მიუთითებს ჯანსაღ ტენდეციაზე, რომელიც ქართულ ეკონომიკაში არსებობს. ეს არის ექპორტის ზრდა, 28.5 % -ით გაიზარდა ექსპორტი. ასევე, ტურისტების ზრდის რეკორდული მაჩვენებლი გვაქვს, გაზრდილია ფულადი გზავნილების მოცულობა და ეს არის ყველა ის ფაქტორი, რომელიც მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკური ზრდისთვის,“ - აღნიშნა კვირიკაშვილმა. საქარველომ ბიზნესის კეთების რეიტინგში მე-16 ადგილიდან მე-9 ადგილზე გადაინაცვლა. [post_title] => მინდა, ყველას მივულოცო - პრემიერი ბიზნესის კეთების რეიტინგში საქართველოს დაწინაურებას აფასებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => minda-yvelas-mivuloco-premieri-biznesis-ketebis-reitingshi-saqartvelos-dawinaurebas-afasebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 13:03:22 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 09:03:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183001 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 113 [max_num_pages] => 38 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 374bbe9c1e1c835d693a469cc052429a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )