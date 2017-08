მსოფლიო ღვინის დედაქალაქში ქართული ღვინისადმი მიძღვნილი გამოფენა დაიწყო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ghvino [1] => bordo [2] => giorgi-samanishvili [3] => saqartvelo-meghvineobis-akvani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150683 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ghvino [1] => bordo [2] => giorgi-samanishvili [3] => saqartvelo-meghvineobis-akvani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150683 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5417 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ghvino [1] => bordo [2] => giorgi-samanishvili [3] => saqartvelo-meghvineobis-akvani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ghvino [1] => bordo [2] => giorgi-samanishvili [3] => saqartvelo-meghvineobis-akvani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (150683) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17810,5417,17811,17812) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149475 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-27 13:32:00 [post_date_gmt] => 2017-07-27 09:32:00 [post_content] => ”ბადაგონის” დიდი ოქრო!- პირველად ქართული ღვინის ისტორიაში, იტალიაში ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე "Mondial des Vins Extrêmes Cervim" ”ბადაგონის” ღვინომ "საფერავი რეზერვი" უმაღლესი ჯილდო - GRAND GOLD მედალი მოიპოვა. როგორც ”ფორტუნას” ღვინის მწარმოებელი კომპანიიდან აცნობეს, ეს ქართული ღვინისათვის უპრეცედენტო შემთხვევაა. კონკურსი ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის International Organisation of Vine and Wine მხარდაჭერით ხორციელდება, რაც მას კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. ცნობისთვის, კომპანია ”ბადაგონი” 2006 წელს დაარსდა და დღეისათვის ფლობს ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილ ღვინის საწარმოს მთელ აღმოსავლეთ ევროპაში. ”ბადაგონის” მთავარი ენოლოგი იტალიელი დოქტორი დონატო ლანატია, რომელიც მსოფლიო ენოლოგთა ხუთეულშია და ფლობს მეღვინეობის უმაღლეს საერთაშორისო ჯილდოს - ღვინის ოსკარს. როგორც კომპანიაში განმარტავენ, "ბადაგონის" ფილოსოფია დაფუძნებულია ქართული უნიკალური ტრადიციების ღრმა პატივისცემასა და ამავდროულად ღვინის მსოფლიო ინდუსტრიაში დღესდღეობით არსებული უახლესი ტექნოლოგიური მიღწევებისა და სამეცნიერო ცოდნის გამოყენებაზე, რის შედეგადაც იქმნება ხარისხიანი ღვინო. კომპანია ვაზის მხოლოდდამხოლოდ ქართული ჯიშებით ქმნის ღვინოს და კახეთის ყველა მიკრო ზონაში ფლობს საკუთარ ვენახებს. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ 2006 წელს სწორედ ”ბადაგონის” მეშვეობით მოხდა ალავერდის მონასტრის მე-9 საუკუნის მარნის აღდგენა, სადაც დღესდღეობით იქმნება ”ბადაგონის” ქვევრის უნიკალური ღვინო "ალავერდის ტრადიცია", რომელიც მრავალი საერთაშორისო კონკურსის უმაღლესი ჯილდოს მფლობელია. ბადაგონის დიდი ოქრო: იტალიამ ქართული ღვინო აღიარა

მიმდინარე წლის 18 ივლისის მდგომარეობით, მსოფლიოს 44 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 35.3 მილიონი ბოთლი ღვინო, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 57%-ით მეტია. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა და აღნიშნა, რომ წელს პროგნოზი ისეთია, ღვინის გაყიდვების რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდება. „ქვეყნის დამოუკიდებლობის პერიოდიდან ყველაზე მეტი გაყიდვა, 2014 წელს დაფიქსირდა და დაახლოებით, 60 მილიონ ბოთლამდე იყო. ჩვენი პროგნოზით, ამ მონაცემებს წლევანდელი შედეგი მნიშვნელოვნად აღემატება და ვფიქრობთ, 70 მილიონ ბოთლს მიუახლოვდება", - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. წელს ქართული ღვინის გაყიდვების რეკორდულ მაჩვენებელს პროგნოზირებენ

გავლენიანი გამოცემა The Guardian ქართულ ღვინოზე წერს. "დიდებული ღვინოები საქართველოდან" ამ სათაურით აქვეყნებს სტატიას The Guardian-ის ღვინის ჟურნალისტი, დევიდ უილიამსი, რომელიც საკუთარ მკითხველს რამდენიმე ქართული ღვინის დაგემოვნებას ურჩევს. უილიამსი სტატიის თავში აღნიშნავს, რომ ღვინის ტრადიცია საქართველოში 8 000 წელს ითვლის და აქ ხუთასამდე აბორიგენული ვაზის ჯიში ხარობს. რაც შეეხება ქართული ღვინის ტოპ სამეულს, რომელსაც The Guardian-ის ჟურნალისტი საკუთარ მკითხველს სთავაზობს, ესენია: "თბილღვინო", ქვევრი, კახეთი 2015 ”არსებობს ღვინოები, რომლებიც მხოლოდ მას შემდეგ შემიყვარდა, რაც ის ქვეყნები მოვინახულე, სადაც მათ ამზადებენ. ერთ-ერთი არის ხერესი, რომელსაც სულ სხვა გემო ჰქონდა, როდესაც სანლუკარ დე ბარამედას ერთ-ერთ ბარში გავსინჯე. თუმცა, არსებობს სხვა ღვინოებიც, რომლებიც ისეთ ადგილებში იწარმოება, სადაც არასდროს ვყოფილვარ და სურვილი მიჩნდება, რომ წავიდე. ქართულ ღვინოებს ყოველთვის ასეთი ეფექტი აქვთ ჩემზე. ისინი იმდენად ორიგინალურია, ზოგჯერ ვფიქრობ: ნეტავ, სად აკეთებენ ასეთ ღვინოებს?”, - წერს დევიდ უილიამსი. "ჯაყელები", ხაშმის საფერავი, კახეთი 2011 ”ამ წითელმა ღვინომ კიდევ ერთხელ მომანდომა თბილისში ჩასვლა და იმ ქვეყნის მონახულება, სადაც ასეთ ღვინოებს აკეთებენ. ის დამზადებულია ადგილობრივი ჯიშის ყურძნისგან, სახელწოდებით "საფერავი" და ტანინის ისეთი ინტენსივობა აქვს, რომელსაც სხვაგან ვერსად ნახავთ”, - იუწყება ღვინის ჟურნალისტი. "ხოხბის ცრემლები", საფერავი, კახეთი 2015 ”ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი საქართველოს რვაათასწლიანი მეღვინეობის ტრადიციისა არის ამერიკულ-ქართული ერთობლივი წაროება სახელწოდებით "ხოხბის ცრემლები". ქვევრი აქ ძალიან დიდ როლს ასრულებს მეღვინეობაში”, - ამბობს The Guardian-ის ჟურნალისტი. "დიდებული ღვინოები საქართველოდან" - The Guardian ქართულ სასმელზე წერს ბადაგონის დიდი ოქრო: იტალიამ ქართული ღვინო აღიარა